Ученые объявили об открытии ближайшей к Солнцу землеподобной планеты

Международная группа астрономов заявила об открытии экзопланеты Proxima b у ближайшей к Солнцу звезды – Проксимы Центавра, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на rosbalt.ru
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"О находке ученые рассказали на пресс-конференции в штабе Южной европейской обсерватории (Гархинг, Германия), исследование будет опубликовано в журнале Nature", – отмечает издание N+1.
Как сообщается, планета совершает полный оборот вокруг красного карлика за 11,2 дня и находится в обитаемой зоне звезды, то есть там может быть вода. Статистика исследования экзопланет позволяет предположить, что небесное тело относится к земному типу планет. Минимальная масса экзопланеты составляет 1,27 массы Земли, она находится в 20 раз ближе к центральному светилу системы, чем наша планета. Радиус, однако, установить не удалось.
"Если у Proxima b нет атмосферы (определить это сейчас невозможно), то ее равновесная температура оценивается в –40 градусов по Цельсию (для Земли та же оценка дает порядка –20 градусов)", – рассказывает издание.
Согласно предположениям астрономов, у Проксимы Центавра есть еще одна или несколько планет.
Проксима Центавра – одна из трех звезд системы Альфа Центавра. Она обладает массой в 8,3 раза меньше, чем у Солнца, а ее температура составляет 2 800 кельвинов – в два раза меньше, чем у нашего светила. Красный карлик располагается в 4,23 светового года от Земли и является самой близкой к нам звездой. Измерения его лучевой скорости показывают, что он движется к нашей системе со скоростью 21,7 километра в секунду. Две другие звезды тройной системы – A и B Альфы Центавра – располагаются на 15 тысяч астрономических единиц дальше от Солнца. Вместе они сливаются в третью по яркости звезду для наблюдателя ночного неба.