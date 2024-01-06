Умер неоднократный победитель ЧМ по футболу Марио Загалло

Футбол
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Он побеждал на чемпионатах мира как игрок, тренер и помощник наставника сборной Бразилии, передает Kazpravda.kz

Фото: Sport.ru

Бразильский футболист и тренер Марио Загалло скончался на 93-м году жизни. Об этом говорится на сайте Бразильской конфедерации футбола в субботу, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что сердце ветерана остановилось 5 января.

Будучи игроком, Загалло выступал на позиции крайнего нападающего. В составе сборной Бразилии дважды выиграл чемпионат мира – в 1958 (забил в финале один из голов) и 1962 годы. В 1970 году он выиграл ЧМ уже в качестве главного тренера национальной команды, а в 1994 году – работая помощником наставника сборной.

Таким образом, он – единственный четырехкратный чемпион мира, ставший триумфатором в разных статусах.

#футбол #чемпион мира #Марио Загалло

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