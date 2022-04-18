Пандемия коронавируса в свете новых геополитических вызовов уже не выглядит так страшно, как воспринималась вначале. Но стоит ли сбрасывать эту угрозу со счетов? О том, как COVID-19 повлиял на казахстанское общество, какие уроки мы извлекли из произошедшего и что нам ожидать в будущем, мы попросили рассказать заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова.

– Ералы Лукпанович, можно ли сказать, что заболеваемость коронавирусом в Казахстане практически сошла на нет?

– Да, угроза минимизирована. Сегодня у нас самый низкий за все время уровень заболеваемости – примерно 20 человек в сутки. Снижению способствует в том числе и то, что ситуация стабилизировалась не только в Казахстане, но и во всем мире. Конечно, мы не исключаем новых «рецидивов», расслабляться непозволительно с учетом появления новых штаммов. В частности, во многих государст­вах, в том числе расположенных по соседству с Казахстаном, зафиксирован «стелс-омикрон». Фиксируются вспышки заболевания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности, в Китае, Малайзии, Таиланде. Но главное – мы научились бороться с коронавирусом!

Сегодня мы вернулись к нормальной жизни. Люди должны иметь возможность в спокойном режиме работать, общаться. Исходя из этих соображений, мы отменили одно из самых серь­езных ограничений – открыли сухопутную границу с тремя соседними странами: Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном. Со всеми государствами возобновлено авиасообщение. Восстановлен безвизовый режим для 57 стран. При этом мы оставили ПЦР-тестирование в качестве обязательного условия для въезда в Казахстан. Это одна из мер, которая должна помочь контролировать ситуацию.

Кроме того, мы оставили в силе рекомендацию по ношению масок в коллективах, в местах массового скопления людей. Народ, в принципе, уже привык к этому. Во многих странах, таких как Япония, Китай или Сингапур, масочный режим стал нормой еще до пандемии, так как сущест­вует очень много других видов инфекционных заболеваний.

Когда мы провели анализ по 2020 году, на который пришлись самые жесткие антиковидные ограничения, то увидели, что в этот период заболевания гриппом снизились в два раза за счет ограничительных мер. То есть само по себе соблюдение санитарных норм, в том числе ношение масок, способствовало снижению заболеваемости гриппом.

Почему я об этом говорю? Потому что грипп тоже приводит к летальности и к серьезным осложнениям, особенно в отношении той категории людей, которые имеют сопутствующие заболевания. Поэтому хотелось бы, чтобы население нашей страны приобщилось к культуре ношения масок. Это должно стать нормой повседневной жизни.

– В Казахстане с первых дней объявления пандемии была создана межведомственная комиссия (МВК). Насколько продуктивной оказалась ее работа?

– Межведомственной комиссией было принято более 2 тысяч оперативных и рациональных решений, за каждым из которых стояли конкретные вопросы защиты здоровья населения. Постоянно совершенствовались подходы к профилактике, лечению, введению ограничительных мер с учетом международного опыта. Мы старались выдерживать баланс между борьбой с эпидемией и сохранением деловой активности в стране.

Вспомним 2020 год. В первое время практически каждый месяц менялся протокол лечения коронавируса. В это время не только мы, в целом мир еще не знал, каким образом надо лечить эту болезнь. Мы начали лечить легкие, хотя оказалось удар в первую очередь был по сосудам. Только с опытом пришло понимание, почему мы теряем людей с сопутствующими заболеваниями: онкологией, сахарным диабетом, болезнями сердечно-сосудистой системы.

В период первой волны все школьники перешли на онлайн-обучение, была отработана мат­рица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана. Началась разработка казахстанской вакцины на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

В рамках второй волны, которая началась в ноябре 2020 года, карантинные меры принимались дифференцированно, с учетом заболеваемости и нагрузки на систему здравоохранения. С февраля началась вакцинация населения против КВИ. Были соз­даны мониторинговые группы.

Третья волна, вызванная британским штаммом «альфа», началась в марте 2021 года. В этот период было разработано мобильное приложение Ashyq, которое позволило отслеживать больных и контактных лиц. В это же время мы приняли решение о переходе с онлайн на комбинированное обучение школьников всех классов.

Четвертая и пятая волны, связанные со штаммами «дельта» и «омикрон», оказались по уровню заражений наиболее массовыми. Так, если в период первого подъе­ма заболеваемости максимальное число заболевших составило 1 962 случая в сутки, то в последний, пятый, подъем регистрировалось свыше 16 тысяч больных.

Между тем последнюю волну мы прошли примерно за месяц, хотя во многих европейских странах она продолжалась до трех месяцев. Справились легко и быстро благодаря подготовленности нашей системы здравоохранения и медицинских работников. Не менее важно, что в казахстанском обществе к тому времени уже сформировался коллективный иммунитет.

– То есть вакцинация показала свою эффективность?

– Безусловно, сегодня охват населения вакцинацией составляет 55%. Около 10,5 миллиона граждан прошли полную вакцинацию, 3,5 миллиона ревакцинировались. Думаю, это очень хороший показатель. И хотя вначале были серьезные проблемы в плане обеспечения вакцинами, впоследст­вии мы решили эту проблему.

Первым делом на базе Карагандинского фармацевтического комплекса была запущена локализация производства вакцины «Спутник V». В последующем в Национальном институте биобезопасности наши специалисты приступили к выпуску отечест­венного препарата QazVac, который является одной из 14 вакцин, применяемых в мире.

Я благодарю всех наших ученых, которые смогли поднять на высокий международный уровень отечественную науку. Казахстан – пятая страна, которая разработала собственную вакцину. Это огромное достижение. Сегодня производится 500 тысяч доз препарата в месяц, его эффективность одна из самых высоких в мире, и она составляет порядка 86%.

С появлением новых штаммов коронавируса безопасность страны можно будет сохранить только за счет дальнейшей вакцинации. Поэтому дополнительно обеспечено свыше 3 миллионов доз для вакцинации и ревакцинации. Это QazVac, SinoPharm и Pfizer.

– Многие горько отмечали, что если бы ковида не было, стоило бы его придумать, чтобы вскрыть все те проблемы, которые у нас в здравоохранении копились много лет, начиная с коррупции и заканчивая полной дезорганизацией системы...

– Пандемия стала серьезнейшим стресс-тестом, и, прямо скажем, наша система здравоохранения оказалась не готова к такому испытанию: не хватало лекарств, оборудования и больниц, наблюдался ажиотаж. С 2012 по 2020 год санитарно-эпидемиологическая служба потеряла в результате реформ более 2 тысяч специалис­тов. Отношение к ней строилось по остаточному принципу. А когда пришлось восстанавливать службу, это оказалось и тяжело, и финансово затратно.

Нам пришлось решать проб­лемы «пожарными» методами. Многие больницы в сложнейший период перепрофилировали в стационарные инфекционные центры. Но даже этого оказалось мало. Поэтому мы были вынуждены в кратчайшие сроки построить 16 модульных инфекционных центров.

Большие проблемы наблюдались в сельской глубинке, куда не доезжали передвижные медицинские комплексы, не было необходимого оборудования. В итоге 185 районных больниц удалось оснастить рентгеновскими диагностическими аппаратами, создать передвижные бригады медиков. Мы обеспечили их передвижными медицинскими пунк­тами – это 100 оборудованных машин, где можно провести семь видов обследований.

Анализируя этот сложный период, Президент страны Касым-Жомарт Токаев сказал: «По окончании острого периода нам предстоит предметно проанализировать все вопросы системы здравоохранения, пересмотреть приоритетность задач, чтобы обеспечить готовность к будущим вызовам».

Для решения существующих проблем было введено в эксплуатацию 64 кислородные станции, закуплено более 3 тысяч аппаратов ИВЛ. Для службы скорой медицинской помощи приобрели 1 367 единиц автотранспорта. И уже во время третьей волны, которая тоже была непростой (заболеваемость поднималась до 8 тысяч человек в сутки), ажиотажа не наблюдалось. Мы адаптировались.

Население было максимально обеспечено лекарственными препаратами, которые доставляли по мере необходимости самолетами в регионы. Под надзором медиков в случаях, когда не требовалась госпитализация, проводилось лечение на дому. И сегодня в Казахстане есть все для противостояния подобным вызовам: и материально-техническая база, и кадры.

Свое отношение к жизни пересмотрели жители нашей страны. Речь прежде всего идет о взаимной ответственности. Вспомните первые пики заболеваемости. Многие с пренебрежением относились и к своему здоровью, и к здоровью окружающих.

К примеру, в самый пик второй волны, с сентября по ноябрь 2020 года, за рубеж на отдых вылетело 7 тысяч наших граждан. И почти 85% из них вернулись домой с коронавирусом. А сколько скандалов было в разных странах, которые выдворяли наших соотечественников. Нам пришлось организовывать 272 чартерных, 22 специальных авиационных рейсов, 50 паромных, свыше 40 автобусных рейсов, чтобы доставить наших граж­дан домой.

А сколько праздничных мероприятий проводилось в закрытом режиме? Это же был полнейший абсурд. До 80% из тех, кто посещал подпольные празднества, попадали через некоторое время в больницу. При этом добавим, что и летальность была высокой. Люди рисковали собственными жизнями и жизнями окружающих. И нам надо было дойти до них – объяснить эти простые истины.

То есть коронавирус дал возможность пересмотреть отношение ко всем сферам жизнедеятельности. Например, пандемия потребовала в оперативном порядке перейти на онлайн-обучение в казахстанских школах. Но, как оказалось, далеко не все были готовы к такому режиму работы. Множество компьютеров лишь формально числилось на балансе учебных заведений, часть техники была неисправна. В итоге это повлияло на уровень преподавания в условиях пандемии.

Дефицит компьютеров, в свою очередь, потянул за собой другую проблему. Как выяснилось, из 24 компаний, которые якобы занимались производством этой техники, лишь четыре смогли организоваться и выдать продукцию в необходимом объеме.

Были большие проблемы в горнодобывающем, нефтегазовом секторах, где работу нельзя остановить ни на один день, как и при обеспечении безопасности пассажиров в полете и городском транспорте, в сфере услуг и т. д. Все это удалось решить с внедрением проекта Ashyq. Как отмечали наши европейские коллеги, данный подход оказался одним из самых эффективных, позволяющих обеспечить жизнедеятельность бизнеса.

За счет внедрения этого мобильного приложения даже в тяжелейший период удалось сохранить рабочие места, обеспечить доходы населения.

– Вопрос о лекарствах. Когда в стране возник их недостаток, гуманитарная помощь с препаратами пролежала на складах месяц и более. Как так вышло?

– Это вопрос законодательных недоработок. Не было четких распоряжений, какой государственный орган должен был в этот период заниматься соответствую­щими вопросами, в том числе растаможкой, которая требовала соответствующей статьи расходов. Ни Министерство здравоохранения, ни «СК-Фармация» тогда не обладали нужными полномочиями. Пришлось в оперативном порядке решать и эту проблему.

– Почему ВОЗ до сих пор не зарегистрировала QazVac?

– Чтобы Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала вакцину QazVac, Казахстану необходимо довес­ти национальный регулятор до третье­го уровня. Другими словами, материально-техническая база санитарно-эпидемиологической службы республики должна соответствовать международным стандартам.

В 2021-м мы фактически за 7 месяцев вывели Казахстан на второй уровень национального регулятора, несмотря на то что эксперты говорили, что на процесс потребуется от 3 до 5 лет. Этот факт подтвердила специальная комиссия ВОЗ, проверявшая нашу страну на соответствие международным требованиям. Думаю, к концу нынешнего года мы сможем выйти на третий уровень.

– Необходимость разработки новых вакцин признается во всем мире. Но здесь есть еще одна проблема – антиваксеры. Удалось ли, скажем так, победить этот модный тренд, нацеленный на отрицание достижений мировой науки?

– Я думаю, здесь проигравших нет. Победители, наверное, вся страна, в том плане, что люди с пониманием отнеслись к вакцинации.

Очень хорошо проработала общественная группа во главе с директором центра прикладных исследований TALAP Рахимом Ошакбаевым. Я их благодарю. К разъяснению пользы вакцинации подключились многие эксперты, общественники и журналис­ты, неравнодушные граждане, все, кому небезразлична судьба страны.

– Как Вы думаете, почему стало возможным такое недоверие?

– На этой теме было много хайпа. Приводились самые разные данные о том, что вакцинация может привести к инвалидности или даже смерти. Понятно, неизвестность всегда пугает людей. Но постепенно, на фактах, на примерах врачей института биологической безопасности, которые в порядке эксперимента вакцинировались разработанной ими же вакциной, опираясь на здравый смысл и мнение авторитетных медиков, мы смогли переломить ситуацию.

И я благодарю жителей нашей страны, которые осознали важность вакцинации. Я, например, привился QazVac, и все нормально. Это все-таки наша вакцина, собственного производства. Нам, можно сказать, повезло, потому что многие страны испытывают проблемы с иммунизацией.

– Какой график жизни и работы сложился у Вас в самый горячий, жаркий период распространения коронавируса?

– В самое горячее время мы работали до полуночи каждый рабочий день. Однажды рано утром звонит мне Премьер-министр Аскар Мамин. Я ему говорю: «На часах еще 5.30». Он отвечает: «А вы что, еще не в работе?» Вот такой режим был.

Когда сам заболел в тяжелейший период, то должен был по всем санитарным требованиям как минимум две недели находиться на лечении дома. Но я не мог терять столько времени. Поэтому заперся в кабинете и продолжал трудиться.

В таком темпе пришлось около трех месяцев работать – с июня по август 2020 года. В сентябре стало уже немного легче, когда была создана материальная база, наладилось обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями.

– Какие уроки вынесла исполнительная власть из пандемии? Что еще нужно менять?

– В первую очередь на повестке стоит вопрос дальнейшего усиления санитарно-эпидемио­логической службы. Ведь что такое вирус? Его глазами не увидишь, руками не пощупаешь, но при этом он представляет серьезнейшую угрозу. Пандемия проблему национальной биобезопасности выдвинула на первый план.

Поэтому важно уделять первостепенное внимание вопросам координации деятельности государственных органов, организации научной деятельности и подготовки квалифицированных кадров, а также развитию системы прогнозирования, выявления, анализа и оценки биологических угроз.

Это касается не только здоровья населения, но и сферы ветеринарии. На территории страны зарегистрированы 19 производителей ветеринарных препаратов. В 2021 году, например, произведено 16 видов вакцин, что составляет 76,2% от всей потребности, в 2019-м – 12, или 66,7%, в 2020-м – 14, или 70%.

На внешние вызовы мы сможем эффективно реагировать, имея собственные оснащенные лаборатории, профессиональные научные кадры. В связи с этим по поручению Главы государства в Казахстане в кратчайшие сроки построен биофармацевтический завод по выпуску иммунобиологических препаратов.

– Выше Вы говорили о том, что чаще всего жертвами коронавируса становились люди, имеющие сопутствующие заболевания. Значит, нужно менять и отношение к своему здоровью?

– Я думаю, многие осознали, что здоровье человека на 50% зависит от образа жизни. Здоровье формирует ряд факторов. Это и экология, и гены, и вредные привычки. Поэтому в перспективе объем финансирования первичной медико-санитарной помощи в республике увеличится с сегодняшних 54 до 64%, будет принята программа «Здоровая нация». Важно направить все усилия на профилактику заболеваний, а не на их лечение. Ведь лечение – это следствие, а надо бороться с причиной.

В этом ключе мы предусмотрели ряд системных мероприятий: внедрение акцизов на сахаросодержащие напитки (с 2023 года с 20% до 2025 года до 45%); поэтапное повышение акциза на табачные изделия (с 2022-го 10,8% до 19,0% к 2025 году); широкое вовлечение населения в вопросы профилактики заболеваний. Эти и другие меры в комплексе позволят к 2025 году увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни с 30 до 45%.

Для профилактики заболеваний много внимания уделяется развитию массового спорта. В частности, поставлена задача довести показатель занимающихся спортом до 50% к 2025 году. И даже если нет рядом спортивной инфраструктуры, 5 тысяч шагов в день, ежедневные прогулки на свежем воздухе дают огромный оздоровительный эффект.

– Вы говорите о том, что должно поменяться сознание людей. Наверное, в том числе и чиновников... Ведь у нас очень много хороших программ, а результатов, увы, мало.

– Я согласен, есть недоработки. Как говорят, даже в одной семье дети разные. С другой стороны, ситуация, которая сложилась в информационном поле, в системе взаимоотношений власти и народа как раз и предполагает такие изменения. Это соответствует задачам концепции «слышащего государства», объявленной Главой государства. Ведь сейчас невозможно скрыть недочеты. Любая недоработка чиновника на конкретном участке обязательно всплывает. Нынче нет запретных тем для журналистов и блогеров. Поэтому меняются и госслужащие. Кто не укладывается в эти системные изменения – просто уходит...