Уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку

По данным областного оперативного штаба по ЧС, уровень воды в реке Жайык в городе Атырау по состоянию на 15 мая превысил критическую отметку на 3 см. Максимальный уровень в реке на территории областного цент­ра составляет 550 см.

Впрочем, специалисты заверяют, что ситуация в городе стабильная. Чего не скажешь о соседнем Индерском и Махамбетском районах. Именно оттуда большая вода движется к областному центру и далее в Каспийское море.

Как сообщил аким Индерского района Дарын Шамуратов, в связи с размывом 7 км подъездной дороги к поселку Индербор трассы Атырау – Уральск было временно перекрыто дорожное сообщение. Для доступа жителей сел к районному центру с 15 мая запустили лодочную переправу.

– Это четыре сельских округа и прилегающие к ним населенные пункты. В частности, Коктогайский, Орликский, Есболский, Елтайский сельские округа и села Ынтымак, Аккала. Кроме того, предусматривается внутрипоселковый маршрут между центральным мостом в поселке Индербор и лодочными перевозками, – сообщил Дарын Шамуратов.

Напряженная ситуация остается и в соседнем Махамбетском районе. В частности, в селе Талдыколь. Паводковые воды продолжают наступать, угрожая затопить весь населенный пункт. Местные жители эвакуированы в безопасные районы. По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет», за последние сутки уровень воды в реке в районе поднялся еще на 8 см и достиг отметки 988 см.

Эвакуация местных жителей началась два дня назад. В первую очередь эвакуируют беременных женщин, детей и пожилых людей. Для тяжелобольных пациентов разработан специальный алгоритм эвакуации, контролируемый управлением здравоохранения. В Атырау для размещения эвакуированных подготовлены пункты временного проживания.

В настоящее время на 27 постах, установленных в районном центре Махамбет, организованы круглосуточные дежурства. Еще несколько постов установлены в селах Талдыколь и Сарайшык, наиболее подверженных затоплению.

В самом областном центре оперативные службы полностью готовы к возможным подтоплениям опасных участков. В городе огорожены электрические станции, расположенные на опасных участках, и электростанции социально значимых объектов.

– По городу Атырау в «красных зонах» с высоким риском подтопления находятся пять вспомогательных электрических станций. В целях защиты данных постов от воды было подготовлено ограждение мешками с песком. Кроме того, были ограждены электрические станции на социально значимых объектах. Все противопаводковые мероприятия завершены. В случае затопления наши специалисты перейдут на работу в усиленном режиме, – сказал главный инженер городских электрических систем АО «Атырау Жарык» Тлеужан Мендалиев.

Под контролем находится и Атырауский НПЗ. Мобилизационная группа завода и подрядных компаний возвела противопаводковые дамбы общей протяженностью около 9 тыс. м.

Село Талгайран неподалеку от Атырау – еще один населенный пункт, имеющий риск подтопления. Там находится областная детская деревня семейного типа.

– Мы готовы к эвакуации воспитанников в экстренной ситуации. На сегодня подготовлены тревожные рюкзаки, определены места эвакуации. Вокруг детской деревни возведена дамба высотой четыре метра. Организовано круглосуточное дежурство, которое будет действовать до стабилизации подъема уровня воды. Наготове две единицы транспорта для перевозки детей в экстренном случае, – рассказал исполняющий обязанности директора детской деревни Касым Мукашев.

На данное время в детской деревне семейного типа воспитываются 44 ребенка.

А в Жылыойском районе, ранее подтопленном паводковыми водами, продолжаются работы по ликвидации последствий. Аким района Жумабек Каражанов разъяснил населению механизм возмещения средств и предоставления нового жилья.

– На сегодняшний день технически обследовано 2 667 жилых помещений, проведена оценка 2 622 из них. Всего поступило около 3 000 заявок. 3 904 жителя, пострадавших от наводнения, получили 100-процентные единовременные выплаты. Кроме того, с 289 пострадавшими предпринимателями были проведены консультации по возмещению ущерба, – заверил Жумабек Каражанов.