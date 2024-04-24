Ущерб от изменений климата оценили в $38 трлн в год к 2049 году

Ученые убеждены, что именно медленное повышение средних температур, а не катаклизмы вроде лесных пожаров и ураганов, представляет собой серьезную экономическую угрозу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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«В рамках усредненного сценария будущего развития доходов это соответствует глобальному ежегодному ущербу в размере $38 трлн в 2049 году», — отмечается в материале Потсдамского института исследований климатического влияния в журнале Nature.

Таким образом, глобальный доход будет на 19% ниже за следующие 25 лет, чем он был бы без климатических изменений. Глобальное потепление чревато последствиями не только для правительств и крупных корпораций, но и отдельных людей, отмечается в статье.

Больше всего, по мнению ученых, пострадают страны Африки и Южной Азии.

В середине января Всемирная метеорологическая организация сообщила, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средние мировые показатели температуры за год превысили на 1,48 градуса показатели доиндустриальной эпохи. Отмечалось, что глобальная температура в каждом месяце с июня по декабрь устанавливала новые рекорды.