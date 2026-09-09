Пара беркутов попала в объектив фотоловушки

На территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка фотоловушка запечатлела сразу двух беркутов, сообщает Kazpravda.kz в Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

«Фотоловушки позволяют наблюдать за дикими животными и птицами в естественной среде, не беспокоя их, и получать ценные данные о жизни обитателей национального парка. А это место вам ничего не напоминает? Именно эта локация уже знакома многим по кадрам снежного барса, ранее попавшего в объектив фотоловушки. Теперь здесь отметились и два беркута», – говорится в тексте обращения.