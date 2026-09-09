Как Казахстан инвестирует в будущие поколения

Суверенное богатство обычно измеряется размером резервов, позволяющих стране пережить периоды кризиса. Однако для будущих поколений важна не только сумма, оставшаяся на финансовых счетах. Не менее важно и состояние страны, которую они унаследуют вместе с этими сбережениями: качество ее школ и больниц, состояние коммунальных сетей, дорог, энергетики и другой ключевой инфраструктуры, пишет eureporte

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для Казахстана этот вопрос имеет особое значение. Доходы от природных ресурсов позволяют стране создать существенный финансовый резерв. Национальный фонд аккумулирует часть товарных доходов и выполняет две основные функции: сберегательную функцию, направленную на сохранение активов для будущих поколений, и стабилизационную функцию, призванную снизить уязвимость государственного бюджета к колебаниям мировых товарных рынков. Следует отметить, что к середине 2026 года валютные активы фонда достигли 65.5 млрд долларов США.

Суверенные фонды функционируют по-другому.

Единой глобальной модели управления суверенными фондами благосостояния не существует. Государства по-разному балансируют между межпоколенческими сбережениями, фискальной стабилизацией и использованием накопленного капитала для развития. Однако международный опыт показывает, что эти цели не являются по своей сути противоречивыми.

Норвегия придерживается одной из самых дисциплинированных моделей управления суверенным капиталом. Ее фискальное правило приводит изъятия средств в соответствие с ожидаемой реальной доходностью государственного пенсионного фонда, сохраняя при этом гибкость в использовании фискальной политики в ответ на крупные экономические потрясения.

Функция стабилизации еще более выражена в Чили. Средства из Фонда экономической и социальной стабилизации неоднократно использовались в периоды экономического кризиса. В 2009 году объем изъятий достиг почти 9.28 млрд долларов, а значительные средства также были использованы в 2019–2021 годах.

Другие страны также используют доходы от сырьевых товаров не только как источник долгосрочных сбережений, но и как катализатор экономического развития. Показательным примером является опыт Кувейта, где эти обязанности разделены между Фондом будущих поколений, ориентированным на сохранение капитала для будущих поколений, и Общим резервным фондом, инвестиционный портфель которого включает энергетику, промышленность, транспорт и логистику, здравоохранение и инфраструктуру. Эта модель позволяет Кувейту сохранять часть национального богатства для будущих поколений, одновременно преобразуя другую часть в активы, которые расширяют экономический потенциал страны сегодня и закладывают основу для долгосрочного роста.

Азербайджан, чье происхождение суверенного богатства во многом повторяет происхождение богатства Казахстана, использовал ресурсы Государственного нефтяного фонда для финансирования крупных проектов национального значения, включая железную дорогу Баку–Тбилиси–Карс, систему водоснабжения Огуз–Габала–Баку и участие в капитале крупных проектов по транспортировке нефти и газа.

Ни одну из этих моделей нельзя механически скопировать другой стране. Однако вместе они демонстрируют, что управление суверенным капиталом не сводится к бинарному выбору между «сбережением» и «расходованием». Гораздо важнее то, в какой форме национальный капитал может принести наибольшую долгосрочную отдачу для страны.

От финансовой столицы к национальной столице

Сбережения из Национального фонда уже используются непосредственно в интересах будущих поколений. С 2024 года в Казахстане действует программа «Национальный фонд для детей»: каждому юному гражданину Казахстана ежегодно выделяется часть инвестиционного дохода фонда, а по достижении 18 лет накопленные средства могут быть использованы на образование или улучшение жилищных условий. Эта программа уже вступила в фазу практического использования активов. В период с февраля 2024 года по 1 августа 2026 года выплаты получили более 338 000 юных казахстанцев на общую сумму около 67.8 млн долларов США. При этом средства, принадлежащие несовершеннолетним, остаются в активах Национального фонда и продолжают инвестироваться до достижения ими совершеннолетия.

В то же время Казахстан сталкивается с проблемой, знакомой многим экономикам, накопившим значительные доходы от природных ресурсов: какая часть национального богатства должна оставаться в финансовых активах, а какая имеет смысл конвертироваться в капитал, работающий внутри страны.

Вскоре Казахстан планирует направить часть средств Национального фонда на финансирование крупных инфраструктурных проектов общенационального значения. В 2027 году на эти цели планируется выделить более 4 миллиардов долларов, а в 2028 и 2029 годах — чуть более 3 миллиардов долларов ежегодно.

По мнению ряда экспертов, экономическое обоснование такого решения выходит за рамки простого финансирования. Когда средства направляются на долгосрочную социальную и инженерную инфраструктуру, национальное богатство не исчезает. Просто меняется форма его существования.

Средства, выделенные на текущее потребление, исчезают вместе с бюджетным циклом. Школа, больница, коммунальная сеть, дорога или энергетический объект остаются в экономике и функционируют десятилетиями.

Именно поэтому инвестиции в инфраструктуру принципиально отличаются от покрытия операционных расходов. Часть финансового капитала фактически преобразуется в физический и человеческий капитал внутри страны.

Такой подход приносит экономические выгоды уже на этапе реализации проекта. Строительство создает спрос на материалы, оборудование, транспорт, проектирование и монтажные работы, обеспечивая заказы для отечественных предприятий и создавая добавленную стоимость внутри страны. После ввода объектов в эксплуатацию начинается другой, гораздо более устойчивый эффект. Модернизация систем отопления и водоснабжения повышает их надежность, снижает потери и уменьшает необходимость в дорогостоящем аварийном ремонте. Дороги улучшают региональную транспортную доступность. Энергетическая инфраструктура устраняет узкие места для расширения существующего производства и запуска новых промышленных мощностей.

Инвестиции в здравоохранение и образование занимают особое место. Современные больницы, клиники и образовательные учреждения представляют собой как социальную инфраструктуру, так и прямые инвестиции в человеческий капитал. Доступность медицинской помощи, состояние общественного здравоохранения, качество образования и квалификация рабочей силы напрямую связаны с производительностью труда и долгосрочным потенциалом экономики. Вся социальная инфраструктура является таким же элементом национального капитала, как транспортная или энергетическая инфраструктура, и ее отдача и эффективность выходят далеко за рамки сроков строительства любого отдельного проекта.

Стоимость отложенного развития

Использование накопленного капитала сопряжено с альтернативными издержками. Однако отсрочка инвестиций также влечет за собой альтернативные издержки. Недостаточная пропускная способность транспортных сетей, дефицит энергии, изношенные коммунальные системы и нехватка школ или медицинских учреждений уже сегодня создают издержки. Чем дольше откладывается модернизация, тем дольше экономика и население будут нести эти издержки.

Таким образом, темпы развития инфраструктуры имеют очевидную экономическую ценность. Если необходимый объект будет введен в эксплуатацию сегодня, а не через десять лет, страна получит дополнительные годы экономической и социальной отдачи.

Более того, социальные и экономические последствия развития инфраструктуры во многом неразделимы. Надежные коммунальные сети, современное здравоохранение, образование, транспорт и энергетика одновременно повышают качество жизни и создают среду, в которой может процветать частная экономическая деятельность.

Резерв, который уже сработал

Использование ресурсов Национального фонда для решения стратегических приоритетов не является новой практикой для Казахстана. Способность фонда предоставлять дополнительные ресурсы, когда экономика в них больше всего нуждается, неоднократно служила ключевым фактором экономической устойчивости страны.

Во время глобального финансового кризиса 2008–2009 годов 10 миллиардов долларов были направлены на стабилизацию финансового сектора, поддержку недвижимости, малых и средних предприятий и агробизнеса. В 2015–2017 годах было изъято еще 9 миллиардов долларов. Во время пандемии 2020–2021 годов трансферты из Национального фонда помогли сохранить экономическую стабильность и поддержать граждан. Таким образом, наличие накопленного резерва позволило государству действовать превентивно — оперативно направляя дополнительные ресурсы туда, где они были необходимы, чтобы предотвратить более серьезные экономические последствия.

Наличие значительного финансового резерва позволило Казахстану преодолевать периоды внешних потрясений, имея дополнительный источник финансирования и не полагаясь исключительно на текущие бюджетные доходы.

Сегодня меняется не принцип использования средств фонда, а характер задачи. Ранее накопленные ресурсы в основном служили для смягчения последствий глобальных потрясений. Теперь часть капитала предназначена для устранения инфраструктурных препятствий, которые могут сдерживать долгосрочное развитие.

Это расширяет роль суверенного фонда: ресурсы, накопленные в благоприятные периоды, используются не только после возникновения кризиса, но и для создания активов, повышающих устойчивость и потенциал экономики на долгие годы вперед.

Повествование о будущих поколениях

В конечном итоге успех этой стратегии будет измеряться не объемом средств, изъятых из Национального фонда, а стоимостью активов, созданных на их основе, и общим эффектом, который они оказывают на экономику и граждан.

Это коренным образом меняет критерии оценки. Если финансовый актив стоимостью в один доллар превращается в инфраструктуру, которая повышает производительность, снижает издержки бизнеса, улучшает качество человеческого капитала и создает условия для новых частных инвестиций на протяжении десятилетий, то сама структура национального богатства претерпевает качественную трансформацию.

Поэтому центральный вопрос на ближайшие годы заключается не в том, следует ли использовать ресурсы Национального фонда, а в качестве активов, которые Казахстан создаст взамен. Для будущих поколений именно этот точный баланс между сохраненным финансовым капиталом и стоимостью отечественной экономики, построенной на его основе, станет главным наследием сегодняшних решений.