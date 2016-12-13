​Устранить коллизию

Запутанная история оказалась в центре внимания участников очередного заседания Конституцион­ного совета РК, куда поступило представление от Темиртауского городского суда Карагандинской области. Речь идет о несоответствии правил оформления документов на выезд за пределы РК на постоянное место жительства, утвержденных постановлением Правительства Казахстана еще в 2012 году, нормам Конституции по предоставлению человеку права на свободное передвижение.

Как следует из материалов дела, для истицы тяжба с родным отцом началась после ее решения переехать в Россию на ПМЖ. Дело в том, что, согласно порядку получения разрешения на выезд, ей нужно было в том числе предоставить нотариально заверенные заявления от проживающих в Казахстане родственников об отсутствии материальных претензий, в данном случае – алиментов.

В результате женщине пришлось разыскать своего отца, которого она, по сути, не видела с трехлетнего возраста. Тот в свою очередь, узнав о причине такого интереса к своей персоне, решил воспользоваться ситуацией и потребовал от дочери выплаты алиментов. И это при том, что сам он не участвовал в ее воспитании и не оказывал материальной поддержки ее матери!

Мнения по поводу разрешения ситуации разделились. Одно из них таково. Гражданин должен собрать справки и сведения для получения разрешения на выезд. И поскольку он имеет не только права, но и обязанности, ему нужно, как трудоспособному взрослому человеку, взять на себя обязательства по содержанию престарелых родителей. Такую точку зрения высказала, выступая на заседании КС, вице-министр юстиции Зауреш Баймолдина.

– Но таким образом конституционные права поставлены в зависимость не от объективных обстоятельств, а от субъективного отношения конкретного человека. И это противоречит Конституции РК, ведь права и свободы гражданина могут быть ограничены только законами, – возразила на это председатель судебной коллегии по гражданским и административным делам Карагандинского областного суда Жанна Сейдалина.

Между тем женщина уже и не отказывается оплатить по счетам горе-отцу, но он не идет на контакт со своим ребенком, а уж тем более в суд для урегулирования спора. И теперь ситуацию разрешить может только Конституционный совет. Вариантов при этом два: признание противоречия Конституции спорного правила и непризнание противоречия с последующей переработкой Правительством своего постановления.

Решение будет принято Конституционным советом.