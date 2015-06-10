Свежий выпуск Утверждая и проповедуя толерантность и открытость Владимир ОСИПОВ

Духовный форум, объединяющий религиозных деятелей, теологов, ученых со всего мира, занимает особое место в перечне глобальных инициатив Нурсултана Назарбаева. И в этом смыс­ле интересно рассмотреть эволюцию диалоговой площадки с точки зрения диалога цивилизаций.

Оценивая развитие съезда, хотелось бы отметить, что Президент Казах­стана всегда уделял особое внимание обеспечению стабильности в широком географическом контексте. И это вполне логичный шаг. Ведь если у соседа случается пожар, он может переметнуться на соседние здания. Тот же принцип действует в мировой политике.

Поэтому все важные вопросы развития Казахстана – привлечение инвестиций, международная торговля, реализация транзитного потенциала – были тесно увязаны с политикой мира и согласия.

Этот посыл стал жизненным кредо нашего Президента. Бесспорное свидетельство тому – многолетние усилия Казахстана по мирному разрешению конфликтов.

Когда в смутную эпоху «парада суверенитетов» полыхнул Нагорный Карабах, первыми, кто взял на себя посредническую миссию, стали президенты Казахстана и России Нурсултан­ Назарбаев и Борис Ельцин. Впоследствии наша страна занималась урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном. В рамках алматинского процесса было достигнуто соглашение о прекращении огня, за соблюдением которого наблюдали представители Президента Казахстана в Баку и Ереване. Продолжалась работа и по Нагорному Карабаху. В частности, этот вопрос был одним из ключевых в рамках председательства нашей страны в ОБСЕ и саммита Организации.

Казахстан выступал посредником в 1995 году в межтаджикских переговорах, на протяжении ряда лет оказывал всемерную помощь Афганистану. Да мало ли других примеров? Созданная Президентом сеть международных площадок и структур позволяет предпринимать реальные шаги по разблокированию конфликтов и снижению напряженности в «болевых точках» региона.

В этом контексте всемирный форум духовного согласия органично дополнял многолетние дипломатические усилия Казахстана.

Сама идея, как свидетельствуют очевидцы, родилась в 1998 году во время первого визита Нурсултана Назарбаева в Ватикан. Тогда наша страна стала первым государством СНГ и Азии, с которым Святой престол подписал соглашение о взаимоотношениях. По итогам визита Глава государства отметил, что неплохо было бы собрать всех религиозных лидеров на земле Казахстана.

Впрочем, в тот момент мало кто придал значение этим словам. Лишь много позже, когда в 2003 году состоялся I Съезд лидеров мировых и традиционных религий, стало понятно, насколько масштабная инициатива затевалась Главой государства.

Состоявшийся в Астане форум стал одним из звеньев в системе поиска путей и механизмов совершенствования мирового сообщества.

В условиях, когда наблюдается рост региональных и локальных конфликтов, имеющих нередко этнорелигиозную окраску, диалог оказался весьма востребованным. Участники cъезда признали, что настало время перевести в практическую плоскость решение проблем мирного сосуществования и конструктивного взаимодействия религий и народов. В итоге было решено проводить межрелигиозный форум на регулярной основе не реже одного раза в три года.

В контексте данного решения было поручено разработать все аспекты, связанные с созданием cекретариата cъезда для осуществления диалога религий и принятия согласованных решений.

Второй духовный форум состоялся 12–13 сентября 2006 года. И надо сказать, что география и состав участников к этому времени значительно расширились. Если в 2003 году в диалоге принимали участие 17 делегаций, то в 2006-м – 43. В совокупности они представляли такие религии, как ислам, христианство, иудаизм, буддизм, индуизм, даосизм, синтоизм и другие. Впервые в Астану приехали специальные делегации из Ливии, Таиланда, Армении, Южной Кореи, а также главы других международных религиозных организаций из США, Швейцарии.

Съезд проходил в новом, специально построенном к проведению межрелигиозных саммитов здании – Дворце Мира и Согласия. Для обсуждения была вынесена тема под названием «Религия, общество и международная безопасность». К слову, учитывая актуальность диалога, в нем принимали участие не только религиозные лидеры, но и представители международных организаций.

Глобализация, отмечали участники форума, представляет серьезный вызов для религии, поскольку ломает традиционный образ жизни многих людей. В таких условиях религиозные лидеры несут ответственность перед своими последователями за сохранение исконных ценностей при интеграции в современный мир. Однако ни один духовный руководитель не сможет ответить на новые вызовы в одиночку. Усилия религиозных лидеров нужно координировать, и в этом смысле cъезд в Астане весьма показателен.

В первый день работы cъезда был принят ключевой документ саммита под названием: «Принципы межрелигиозного диалога». По итогам форума одобрена декларация, закрепившая представления о роли религии в современном мире. Она воплотила в себе договоренности, направленные на усиление роли и миссии лидеров мировых и традиционных религий в процессе установления глобального миропорядка.

III съезд религий состоялся 1–2 июля 2009 года, в очередной раз продемонстрировав растущий интерес со стороны международного сообщества к диалоговой площадке в Астане. Для участия в форуме прибыли 77 делегаций из 35 стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Америки.

В ходе съезда обсуждались вопросы, касающиеся роли религиозных лидеров в построении мира, основанного на толерантности, взаимном уважении и сотрудничестве. На секционных заседаниях форума состоялись дискуссии на темы: «Моральные и духовные ценности, мировая этика», «Диалог и сотрудничество», «Солидарность, особенно в период кризисов». Все участники выразили благодарность Казахстану и его Лидеру за усилия в налаживании диалога между последователями разных религий и цивилизаций.

Глава государства в свою очередь заметил, что открытый межкультурный и межрелигиозный диалог является одним из ключевых вопросов внутренней и внешней политики Казахстана. Заметим, что политическая составляющая форума к этому времени еще более возросла. В рамках дискуссий выступили духовные лидеры, а также представители различных международных структур, выстраивающих диалог в контексте «Восток – Запад».

Среди них министр иностранных дел Испании, рассказавший о реализации инициативы турецкого и испанского правительств по созданию Альянса цивилизаций под эгидой ООН. Альянс действует в той же направленности, что и выдвинутый Королем Саудовской Аравии Абдаллой диалог культур, а также Съезд лидеров мировых и традиционных религий. И каждая из этих площадок, безусловно, дополняет друг друга. В частности, Альянс цивилизаций избрал, главным образом, политический уровень дискуссий, тогда как наша страна заняла пустующую нишу диалога религий.

Участники встречи отмечали, что о таком открытом обмене мнениями между представителями самых различных конфессий, какой происходит в Астане, можно было только мечтать. Самое главное, что религиозные лидеры научились слышать и понимать друг друга. В целом организация подобного конгресса была названа величайшим достижением Казахстана.

30–31 мая 2012 года в Астане состоялся IV Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В нем приняли участие 85 делегаций из 40 стран мира. На повестку дня была вынесена ключевая тема «Мир и согласие как выбор человечества». Секционные заседания были посвящены таким актуальным вопросам современности, как: «Роль религиозных лидеров в достижении устойчивого развития», «Религия и мультикультурализм», «Религия и женщина: духовные ценности и современные вызовы» и «Религия и молодежь».

В рамках IV съезда состоялось знаменательное историческое событие – Первое заседание Совета религиозных лидеров, созданного по предложению Президента Нурсултана Назарбаева. В состав cовета вошли 15 видных религиозных лидеров. Создание cовета ознаменовало собой новую веху в институциональном развитии астанинского межрелигиозного саммита в качестве весомого международного института. Его цель состоит в определении приоритетов и механизмов обеспечения диалога и сотрудничества с другими форумами и международными организациями, работа которых направлена на диалог культур и экономическое взаимодействие.

Как видим, съезд религий за годы развития превратился не только в главную площадку мирового межконфессионального диалога, но и в универсальную трибуну конструктивного обсуждения актуальных вопросов современности. Это особенно важно в наше время, когда на поверхность все острее выходят политические межрелигиозные и внутрирелигиозные противоречия, а идеи религиозного экстремизма и радикализма обретают все большую популярность, в том числе, как ни парадоксально, на Западе.

В этом контексте задача очередного V съезда состоит в откровенном обсуждении проблем, стоящих перед человечеством. И не случайно в качестве центральной темы избран вопрос диалога религиозных лидеров и политических деятелей.

Духовные наставники могут вдохновлять на благие дела и свершения, способствовать преодолению барьеров невежества, страха и непонимания, в то время как политики способны реализовать эти установки на практике. В совокупности это позволит придать синергетический эффект в формировании новой формы глобальных отношений.

Таким образом, духовные лидеры совместно с лидерами светскими могут значительно обогатить международную политику, привнести в нее больше морали и мудрости. А Съезд лидеров мировых и традиционных религий выйдет на новую орбиту международного сотрудничества, разрушая миф о конф­ликте цивилизаций.