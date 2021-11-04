Уведомлениями об успешной вакцинации возмущены непривитые жители ВКО

Непривитые восточноказахстанцы получают уведомления об успешной вакцинации. Люди возмущены, подозревают, что кто-то поставил на поток производство липовых паспортов вакцинации. Тем более в поликлиниках на приписках пациентам уже набили руку. Сотни жителей региона с удивлением обнаружили, что прошли приемы у кардиолога, нефролога, окулиста, хотя на деле к медучреждениям даже не приближались, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.
В управлении здравоохранения факты не отрицают. Говорят, за подделку документов уже уволили пять главврачей.
Антонина Козьмина в свои 89 решила защититься от опасного вируса и пройти вакцинацию. Однако в клинике ей заявили, что в амбулатории по месту жительства она якобы уже поставила первый компонент. Пришлось женщине писать официальный документ, что прививку не получала. А через пару дней, сообщение из амбулатории приглашало ее пройти второй этап иммунизации.
«Вновь я написала заявление, что в этой организации я не прививалась, и я каждый раз писала заявление. Что это ошибка или что – с восклицательным знаком. И самое завершающее, получаю из этой организации подтверждение, в котором они поздравляют меня с успешным завершением вакцинации, и по какому адресу я могу получить зеленый паспорт», – рассказывает Антонина Козьмина.
Случай Антонины Ивановны – не единственный, даже не скрывают в управлении здравоохранения. Говорят, статистику не ведут, но это не более чем ошибки при заполнении ИИН. Либо компьютерная программа делает рассылку по старым данным в базе.
«Это человеческий фактор, когда ошибочно вводят данные, есть люди, кто выехал на ПМЖ в РФ, сотовый телефон остался в базе РПН и участковых поликлиник, и которые были приглашены автоматически. Каждый случай, когда выявляется что-то сомнительное, проводятся расследования. И все материалы передаются в правоохранительные органы», – отметил руководитель управления здравоохранения ВКО Ермек Омарбеков.
В таких расследованиях и выявили несколько врачей, которые выписывали поддельные паспорта вакцинации.
Обнаружил внутренний аудит и 285 неподтвержденных случаев оказания медуслуг. Люди стали жаловаться, что не посещали специалистов, и вообще не были в поликлиниках, но в приложении Damumed значилось, что они были на приеме у кардиологов, нефрологов и других докторов. Оказалось, что врачи занимались приписками, чтобы учреждение получило больше денег от Фонда медстрахования.
«Каждый такой факт мы разбираем, я скажу больше, четыре главных врача лечебных учреждений были освобождены от должности, не 4, а даже 5», – сообщил Ермек Омарбеков.
Сейчас специалисты Фонда социального медицинского страхования проверяют все медучреждения региона, ищут "мертвые души". Обзванивают пациентов, через соцсети просят сообщать о подобных случаях. Все факты нарушений руководство фонда обещает придать огласке.
В управлении здравоохранения факты не отрицают. Говорят, за подделку документов уже уволили пять главврачей.
Антонина Козьмина в свои 89 решила защититься от опасного вируса и пройти вакцинацию. Однако в клинике ей заявили, что в амбулатории по месту жительства она якобы уже поставила первый компонент. Пришлось женщине писать официальный документ, что прививку не получала. А через пару дней, сообщение из амбулатории приглашало ее пройти второй этап иммунизации.
«Вновь я написала заявление, что в этой организации я не прививалась, и я каждый раз писала заявление. Что это ошибка или что – с восклицательным знаком. И самое завершающее, получаю из этой организации подтверждение, в котором они поздравляют меня с успешным завершением вакцинации, и по какому адресу я могу получить зеленый паспорт», – рассказывает Антонина Козьмина.
Случай Антонины Ивановны – не единственный, даже не скрывают в управлении здравоохранения. Говорят, статистику не ведут, но это не более чем ошибки при заполнении ИИН. Либо компьютерная программа делает рассылку по старым данным в базе.
«Это человеческий фактор, когда ошибочно вводят данные, есть люди, кто выехал на ПМЖ в РФ, сотовый телефон остался в базе РПН и участковых поликлиник, и которые были приглашены автоматически. Каждый случай, когда выявляется что-то сомнительное, проводятся расследования. И все материалы передаются в правоохранительные органы», – отметил руководитель управления здравоохранения ВКО Ермек Омарбеков.
В таких расследованиях и выявили несколько врачей, которые выписывали поддельные паспорта вакцинации.
Обнаружил внутренний аудит и 285 неподтвержденных случаев оказания медуслуг. Люди стали жаловаться, что не посещали специалистов, и вообще не были в поликлиниках, но в приложении Damumed значилось, что они были на приеме у кардиологов, нефрологов и других докторов. Оказалось, что врачи занимались приписками, чтобы учреждение получило больше денег от Фонда медстрахования.
«Каждый такой факт мы разбираем, я скажу больше, четыре главных врача лечебных учреждений были освобождены от должности, не 4, а даже 5», – сообщил Ермек Омарбеков.
Сейчас специалисты Фонда социального медицинского страхования проверяют все медучреждения региона, ищут "мертвые души". Обзванивают пациентов, через соцсети просят сообщать о подобных случаях. Все факты нарушений руководство фонда обещает придать огласке.