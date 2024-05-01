Пожилым – забота, молодым – «плюшки»

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В немецком культурном центре Wiedergeburt никогда не скучно

фото предоставлено центром Wiedergeburt

Общественное объединение работает по всему региону: в Усть-Каменогорске, Риддере, Алтае, Шемонаихе, Самарском районе. Как рассказала программный руководитель центра Александра Шиллинг, стопроцентно практичной, конкретной помощью являются, например, продуктовые корзины и денежная компенсация на лекарства и лечение. Их получает старшее поколение из семей, депортированных в войну в Казахстан, трудармейцы. До пандемии для бабушек и дедушек действовала программа «Академия для сеньоров», когда пожилых собирали в санатории, подлечивали, устраивали им занятия по немецкому языку, знакомили с историей страны, знаменитыми немцами в Казахстане.

– Сейчас в силу разных причин часть программ свернули, но мы по-прежнему оказываем патронаж, – рассказывает Александра. – Помогаем по дому, с покупками. Читаем казахстанские газеты, которые издаются на немецком языке. С такими инициативами нам помогают по линии Германии.

Среди основных направлений центра – изучение немецкого языка.

– Мы даем возможность дойти до продвинутого уровня, чтобы общаться в любой ситуации. Было бы желание, – подчеркнула куратор программ.

На сегодня по региону дейст­вуют 10 групп, в том числе в небольшом селе Преображенка в Самарском районе. Все бесплатно. Можно заниматься в любом возрасте – от младшего до бальзаковского. Интерес, по словам Александры, высокий. Такие курсы просят еще в адми­нистративном центре Самарского района, в районах Улкен Нарын, Алтай. Преподаватели обязательно знакомят с народными традициями и немецкими праздниками, на занятиях мастерят поделки, например, к Рождеству или Пасхе.

– В селе Самарском мы собирали вместе представителей трех поколений – пенсионеров, их детей и внуков, – продолжает Александра Шиллинг. – О нас узнал местный парень Рихарт Наак. Оказалось, его бабушка владеет редким диалектом. Рихарт поступил в Усть-Каменогорске в медицинский колледж, стал активным членом молодежного клуба в нашем центре. Начал заниматься на языковых курсах. Сейчас он уже оканчивает факультет иностранных языков в университете.

Для молодых, увлеченных и любознательных в центре Wiedergeburt много «плюшек» – Германия и в этом поддерживает общественников. Можно пройти стажировку в этой стране, поработать, повысить уровень языка. В 2023 году несколько человек, например, обучались, как работать с выставками и музейными экспонатами. В Астане общество собрало активную молодежь в лагере с обучением менеджменту, коучингу и другим, как сейчас говорят, скилам, чтобы уметь продвигать себя.

– Мы дружно отмечаем немецкие праздники, и наш фольк­лорный коллектив нарасхват на День единства народа Казахстана, на День Республики, – заключает Александра Шиллинг. – Они выступают перед производственными коллективами, служащими, на разных фестивалях. В нашей стране созданы все условия, чтобы казахстанские немцы могли сохранять культуру и традиции.

#культура #центр #Германия #Wiedergeburt #немецкий язык

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