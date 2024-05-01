Детей растить и Родину защищать

Вот уже 11 лет Еркин и Елена вместе, рука об руку хранят семейные ценности и воспитывают четверых детей. История их знакомства интересная и, можно сказать, необычная. Еркин впервые увидел свою избранницу в 2009 году, тогда она еще училась в 11-м классе.

Каждый день в маленьком военном городке в Аягозе похож один на другой. И однаж­ды Еркин, возвращаясь со службы домой, увидел девушку необыкновенной красоты. Видел ее и позже. Но подойти и познакомиться стеснялся. Ее имя он узнал лишь через три года – в 2012-м. Их познакомили общие друзья. Затем пересеклись еще несколько раз, начали встречаться, а через два месяца, поборов смущение, Еркин признался Елене в своих чувствах и сделал предложение. Девушка ответила взаимностью.

Своей радостью они поделились с родителями девушки. Но старшие посоветовали молодым подождать и не торопиться. Тогда уверенные в своих чувствах молодые решили сбежать и приехали в родительский дом Еркина.

– Все мои родственники были в шоке вначале, такого не ожидал никто. Но они очень хорошо приняли мою избранницу и полюбили ее, – вспоминает Еркин Ережепов. – Я всегда мечтал о большой семье. Сам вырос в многодетной семье, у меня четыре сестры и младший брат.

Можно сказать, что мечта Еркина сбылась: вместе с Еленой они воспитывают четверых детей. Первой на свет у молодоженов появилась Айша, сейчас ей 10 лет, она учится в 4-м классе. Девочка увлечена танцами и гимнастикой. Семилетний Бексултан – второклассник. Он в свободное от уроков время занимается спортом. Трехлетняя Аяла очень любит рисовать и, как старшая сестра, танцевать. Семь месяцев назад в семье появился Бекназар. У Ережеповых все дети, кроме Бекназара, которому только предстоит сказать свое первое слово, свободно общаются на двух языках.

– Мы очень любим собираться всей семьей, отмечать праздники. Особенный праздник для нас – 8 Марта, люблю поздравлять своих девчонок, сейчас уже Бексултан подрастает, активно помогает, придумывает подарки для мамы, бабушек, сестер, – говорит Еркин.

Глава семейства признается, что очень любит, как готовит Елена. Каждый день она придумывает что-то новенькое, и у нее получается невероятно вкусно, причем в семье любят блюда разных народов.

У Еркина не всегда хватает времени на семью, так как лейтенант Ережепов служит в разведывательном полку специального назначения на должности командира взвода связи.

– Мы вместе уже 11 лет, все эти годы он служит Родине. Я стараюсь во всем его поддерживать. Для меня тяжелые моменты, когда супруг уезжает на полигон или в командировки. Когда муж служил в Аягозе, обязательно раз или два раза в год были учения, они длились месяц. Особенно трудно было, когда с маленькими детьми одна оставалась. Но все можно преодолеть. Сейчас мы живем в Семее, и, честно, я рада, что нет этих долгих поездок на полигон. Мы с детьми очень гордимся нашим папой: он самый лучший, добрый, отзывчивый, понимающий человек, – говорит Елена.

Супруги Ережеповы считают, что семья – это фундамент, на котором строится вся наша жизнь.

– В семье самое важное – взаимопонимание, уважение и любовь. Нужно ценить каждый день, радоваться каж­дому моменту. Мы уверены, что семья – это самое главное в жизни каждого человека, – говорят Еркин и Елена.

И детям супруги стараются привить такие качества, как уважение к старшим, любовь к Родине, дружба народов и наций.