Их свадьбу родня вспоминает до сих пор

Кокшетаусцы Рустам и Елена Галиевы счастливы вместе 19 лет. Познакомились летним вечером в городском парке, а потом решили связать свои судьбы. При этом, создавая семью, молодожены даже не задумывались о том, что она – маленькая модель нашего большого многонационального государства, в котором на основе мира и согласия прочно сплелись традиции и культуры.

Глава семьи Рустам – наполовину казах, наполовину татарин. У его суп­руги Елены – польско-русские корни. Такой сплав культур наверняка усиливал интерес молодых людей друг к другу в начале их отношений. Позже, в семейной жизни, он отразился на желании получше узнать о национальных обычаях, традициях друг друга. А это, пожалуй, и есть тот стержень, сплачивающий людей, источник ярких красок, расцвечивающих будни.

Но не все было поначалу радужно. По словам Елены, когда они объявили родителям с обеих сторон о желании быть вместе, весьма настороженно отнеслись к их решению отец и мама Рустама. Наверняка родители опасались, что со временем чувства могут пройти, свою роль не преминет сыграть разность менталитетов. Однако особо категоричными взрос­лые не были, лишь настоятельно советовали детям хорошо подумать.

Молодые думали недолго. И вскоре в окружении родственников с обеих сторон отгуляли веселую свадьбу в родной деревне Елены. К слову, свадьбу ту родня вспоминает до сих пор.

Конечно, как и в любой семье, в начале их совместного пути были у них и бытовые, и жилищные трудности. Справлялись как получалось. Но ни разу за всю совместную жизнь не поссорились они на нацио­нальной почве.

Ответ Елены звучит мгновенно, без раздумий:

– Такое нам просто в голову не приходило. Мне кажется, там, где есть любовь, национальность не имеет значения. Благополучие, гармония в семье зависят от других качеств: полноты чувств, терпения, ответственности супругов. Меня, честно говоря, всегда удивляет интерес к таким семьям, как наша. У нас, в Казахстане, смешанные браки – это уже такая обыденность. А различия в менталитетах мужа и жены, уверена, идут только на пользу семейным отношениям, так как есть возможность взять на вооружение самое ценное из разных культур.

Все сложности становления семья преодолела, умея слушать и слышать друг друга. К примеру, у них никогда не возникало разногласий и запретов по поводу веры. Так, вышедшая замуж за казаха Елена каждое воскресенье посещает католический кос­тел, отправляется в храм на религиозные праздники. Более того, их двое детей, записанные казахами по отцу, крещены по православной традиции.

Родители уверены: какую бы веру они ни исповедовали, самое главное, чтобы выросли хорошими людьми. Верится: так оно и будет. Ведь растут ребята в теплой, объединяющей интернациональной атмосфере, с детства впитывая обычаи и традиции нескольких народов.

Дочь Сабрина – студентка колледжа. К слову, она дружит с парнем – корейцем по национальности. И к этому родители относятся спокойно. Сын Тимур – ученик 9-го класса.

Конечно же, фишкой их межнациональной семьи является разнообразная кухня. По праздникам на столе, дополняя друг друга, прекрас­но соседствуют блюда казахские, татарские, польские и русские. Елена научилась и с удовольствием готовит традиционные татарские лакомства. По пятницам умело печет казахские шелпеки, научившись всему у свекрови.

Интернациональная семья Галиевых очень дружна и крепка. Удалось супругам построить свой брак на любви, взаимном уважении, не чувствуя никакой ментальной разницы. Они казахстанцы, воспитанные на традиционных ценностях нашей многонациональной страны. И в этом также кроется толика секрета их счастливой семейной жизни.

Прислушиваясь к советам старших, они постепенно накапливают и свои собственные семейные традиции. От их образа жизни, выстроенного в любви и согласии маленького мира, веет теплом, доброй внутренней силой, правильной и основательной.