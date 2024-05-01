Их свадьбу родня вспоминает до сих пор Общество 1 мая 2024 г. 2:26 5 Раушан Утеулина, Акмолинская область Там, где есть любовь, национальность не имеет значения фото из личного архива Кокшетаусцы Рустам и Елена Галиевы счастливы вместе 19 лет. Познакомились летним вечером в городском парке, а потом решили связать свои судьбы. При этом, создавая семью, молодожены даже не задумывались о том, что она – маленькая модель нашего большого многонационального государства, в котором на основе мира и согласия прочно сплелись традиции и культуры. Глава семьи Рустам – наполовину казах, наполовину татарин. У его супруги Елены – польско-русские корни. Такой сплав культур наверняка усиливал интерес молодых людей друг к другу в начале их отношений. Позже, в семейной жизни, он отразился на желании получше узнать о национальных обычаях, традициях друг друга. А это, пожалуй, и есть тот стержень, сплачивающий людей, источник ярких красок, расцвечивающих будни. Но не все было поначалу радужно. По словам Елены, когда они объявили родителям с обеих сторон о желании быть вместе, весьма настороженно отнеслись к их решению отец и мама Рустама. Наверняка родители опасались, что со временем чувства могут пройти, свою роль не преминет сыграть разность менталитетов. Однако особо категоричными взрослые не были, лишь настоятельно советовали детям хорошо подумать. Молодые думали недолго. И вскоре в окружении родственников с обеих сторон отгуляли веселую свадьбу в родной деревне Елены. К слову, свадьбу ту родня вспоминает до сих пор. Конечно, как и в любой семье, в начале их совместного пути были у них и бытовые, и жилищные трудности. Справлялись как получалось. Но ни разу за всю совместную жизнь не поссорились они на национальной почве. Ответ Елены звучит мгновенно, без раздумий: – Такое нам просто в голову не приходило. Мне кажется, там, где есть любовь, национальность не имеет значения. Благополучие, гармония в семье зависят от других качеств: полноты чувств, терпения, ответственности супругов. Меня, честно говоря, всегда удивляет интерес к таким семьям, как наша. У нас, в Казахстане, смешанные браки – это уже такая обыденность. А различия в менталитетах мужа и жены, уверена, идут только на пользу семейным отношениям, так как есть возможность взять на вооружение самое ценное из разных культур. Все сложности становления семья преодолела, умея слушать и слышать друг друга. К примеру, у них никогда не возникало разногласий и запретов по поводу веры. Так, вышедшая замуж за казаха Елена каждое воскресенье посещает католический костел, отправляется в храм на религиозные праздники. Более того, их двое детей, записанные казахами по отцу, крещены по православной традиции. Родители уверены: какую бы веру они ни исповедовали, самое главное, чтобы выросли хорошими людьми. Верится: так оно и будет. Ведь растут ребята в теплой, объединяющей интернациональной атмосфере, с детства впитывая обычаи и традиции нескольких народов. Дочь Сабрина – студентка колледжа. К слову, она дружит с парнем – корейцем по национальности. И к этому родители относятся спокойно. Сын Тимур – ученик 9-го класса. Конечно же, фишкой их межнациональной семьи является разнообразная кухня. По праздникам на столе, дополняя друг друга, прекрасно соседствуют блюда казахские, татарские, польские и русские. Елена научилась и с удовольствием готовит традиционные татарские лакомства. По пятницам умело печет казахские шелпеки, научившись всему у свекрови. Интернациональная семья Галиевых очень дружна и крепка. Удалось супругам построить свой брак на любви, взаимном уважении, не чувствуя никакой ментальной разницы. Они казахстанцы, воспитанные на традиционных ценностях нашей многонациональной страны. И в этом также кроется толика секрета их счастливой семейной жизни. Прислушиваясь к советам старших, они постепенно накапливают и свои собственные семейные традиции. От их образа жизни, выстроенного в любви и согласии маленького мира, веет теплом, доброй внутренней силой, правильной и основательной. #семья #обычаи #традиции #ценности #любовь #интернациональная семья