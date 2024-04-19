Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра

Самый громкий судебный процесс года по делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, за которым следят не только в Казахстане, но и за его пределами, продолжается, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Верховный суд

Напомним, 11 марта состоялось первое судебное заседание над экс-министром Куандыком Бишимбаевым. Он обиняется в истязании и убийстве с особой жесткостью гражданской жены Салтанат Нукеновой.

После показаний Бишимбаева относительно вменяемых ему обвинений, в суде выступили несколько свидетелей, а также второй подсудимый – его родственник Бахытжан Байжанов. Он управлял рестораном Бишимбаева, в котором произошло убийство и в период, когда умирала Нукенова, находился в заведении, а также был рядом, когда она обездвижено лежала на диване VIP-зала.

В результате возник ряд нестыковок между словами двоих подсудимых.

Согласно показаниям Бишимбаева, Байжанов, сказал, что у него есть знакомый врач, который посоветовал «нашатырь». Однако по словам Байжанова, Бишимбаев сам попросил нашатырный спирт. Медикамент впоследствии принес подчиненный Байжанова.

В суде установили, что время покупки нашатырного спирта по чеку было 15.27. И только в 15.33 обеспокоенный состоянием Нукеновой, Байжанов позвонил знакомому врачу Ерсултану. Тот рекомендовал вызвать скорую помощь. Врач Ерсултан, выступая на судебном заседании, заявил, что из его уст рекомендация относительно нашатырного спирта не звучала.

Бишимбаев показал, что из-за отсутствия пульса у Нукеновой дал задание Байжанову вызвать скорую. Однако Байжанов отрицал, что Бишимбаев был инициатором вызова скорой. В итоге Байжанов вызвал скорую спустя более 4 часов после того, как получил рекомендацию от знакомого Ерсултана.

Судмедэксперт Тахир Халимназаров своими выводами исключил версию Бишимбаева о получении травм от падения с высоты собственного роста, а также о травме Нукеновой, полученной якобы от удара об унитаз, как показывал Бишимбаев.

Также подсудимый Бишимбаев комментируя фотографии из телефона Байжанова, где фигурировал поврежденный стол из его квартиры, подлежащий ремонту, заявил, что стол бил Айтбек Амангельды клюшкой от гольфа, когда ворвался к нему в квартиру. Однако брат Салтанат опроверг эти слова. Ранее Нукенова, как следует из переписки в мессенджере с помощницей Анар, сетовала на то, что «у них дома все разгромлено, так как во время ссор он все бросает, постоянно рушит дом, приходится делать ремонт».

После показаний помощницы, Бишимбаев сказал, что та не была близка с Нукеновой и лишь выполняла ее поручения и не могла знать о переживаниях Нукеновой. Хотя сама Анар вначале уточнила, что у них с Салтанат сложились доверительные отношения.

На одном из заседаний гособвинитель Айжан Аймаганова зачитала рапорт следователя, в котором сказано, что Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование. Он ссылался на плохое самочувствие, отказываясь от следственных действий, при этом справка от врача доказывала, что состояние его здоровья было в норме. Он не смог объяснить, почему врач оценил его состояние как нормальное.

Непоследовательность экс-министра судья заметила на последнем заседании 18 апреля. Когда пришла пора исследовать телефон обвиняемого, Бишимбаев отказался сообщать суду пароль своего телефона. Ранее он заявлял о намерении предоставить код с телефона, чтобы все увидели переписку, подтверждающую его показания.

Сегодня пресс-служба Верховного суда заявила, что судье Айжан Кульбаевой угрожают неизвестные.