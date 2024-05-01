Президент поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана

Пресс-служба Акорды опубликовала текст поздравления Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz
«Поздравляю вас всех с Днем единства народа Казахстана!
Этот праздник символизирует спокойствие и стабильность, мир и согласие в стране.
Наша уникальная цивилизация сформирована благодаря гармоничному сплаву культур, религий и традиций многих этносов, которые обрели Родину на казахской земле. Все граждане нашего государства – это единая нация, вовлеченная в строительство Справедливого Казахстана. Именно в сплоченности заключается сила нашего народа. Поэтому мы должны прилагать все усилия для сохранения и укрепления этого достояния. Это священный долг и почетная обязанность каждого гражданина нашего государства.
Общенациональное единство проходит проверку на прочность в дни испытаний. В этом году мы сообща боремся с беспрецедентными паводками. Единение нации убедительно проявилось в бескорыстной взаимопомощи, искреннем сопереживании граждан друг другу. Мы вновь показали, что в тяжелейшие моменты истории народ Казахстана един и настроен на достижение успехов и побед.
Такие высокие качества, как созидание и новаторство, трудолюбие и стремление к знаниям, солидарность и ответственность, станут надежным залогом процветания нашего народа.
Желаю всем гражданам нашей страны крепкого здоровья и благополучия!»