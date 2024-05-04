Как перевозят гуманитарные грузы для пострадавших от паводков по платным автотрассам

Транспорт, Паводки
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Дана Аменова
Корреспондент

На сегодня поступило более 40 заявок от неравнодушных граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию «Казавтожол»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, 24 апреля стало известно, что гуманитарные грузы, предназначенные для регионов, пострадавших от наводнений, могут проезжать по платным дорогам бесплатно.

«На данный момент поступило более 40 заявок от водителей и волонтеров, которые направляются в западные и северные регионы страны, чтобы доставить гуманитарную помощь. Основное количество заявок поступило из городов Шымкент, Алматы, Усть-Каменогорск, Уральск, Туркестан, Астана, а отправки осуществляются по маршрутам «Шымкент - Кульсары», «Шу - Петропавловск», «Алматы - Уральск», «Талдыкорган - Петропавловск», «Усть-Каменогорск – Петропавловск», «Астана - Петропавловск» и другим. Водители доставляют в регионы продукты питания, одежду, юрты и другие необходимые предметы», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе нацкомпании также напомнили, что проезд по платным дорогам будет осуществляться бесплатно еще завтра, 5 мая.

Для того, чтобы воспользоваться бесплатным проездом по платным дорогам, водителям нужно подать заявку, позвонив в контакт-центр по номеру 1403.

При подаче заявки необходимо указать государственный регистрационный номер автотранспорта и планируемый маршрут.

#паводки #дороги #КазАвтоЖол #гуманитарная помощь #груз #платные трассы

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