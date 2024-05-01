День единства народа Казахстана: сколько этносов проживают в республике

Общество
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Сегодня в Казахстане отмечают День единства народа и в честь праздника Telegram-канал DATA HUB опубликовал подборку интересных фактов о национальном составе населения.

Фото: Kazpravda.kz

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, из всех этносов, за исключением казахов и русских, узбеки - единственные, кто перешагивает полумиллионную отметку. На 1 января 2024 года их численность составляла 660,6 тыс. человек. Ближе всех к узбекам расположились украинцы (375,9 тыс.), уйгуры (301,6 тыс.), немцы (224,3 тыс.) и татары (219,2 тыс.). Во всех остальных случаях счет на сотни тысяч не идет.

Азербайджанцев лишь немногим больше, чем корейцев - 152,8 тыс. против 120,3 тыс. человек. Не так уж далеко друг от друга ушли турки (90 тыс.), дунгане (83,9 тыс.) и белорусы (75 тыс.). А вот таджиков и курдов почти поровну - 55,9 тыс. и 50,3 тыс. человек соответственно. То же самое, даже с меньшей натяжкой, можно сказать о чеченцах (34,7 тыс.) и поляках (34,6 тыс.).

Незначительное преобладание женщин в общей численности этноса – в целом распространенное явление. Однако из общего ряда явно выбиваются азербайджанцы, в случае которых перевес находится на стороне мужчин – 51,5% против 48,5%. Кстати, напомним, что почти каждый пятый брак в Казахстане – межнациональный.

Представители почти всех основных этносов селу предпочитают город. Исключение представляют собой лишь турки, дунгане, таджики, курды и каракалпаки. Наиболее однородными по национальному составу являются Кызылординская, Атырауская и Мангистауская области. В каждой из них казахи формируют свыше 90% от общей численности населения. При этом в среднем по стране соответствующая доля составляет 71%.

За год численность казахов увеличилась на 254,4 тыс. человек, до 14,2 млн. Таким образом они внесли основной вклад в общий прирост населения, который составил 267 тыс. человек. Среди остальных этносов отличились узбеки (+17,2 тыс.), уйгуры (+4,4 тыс.), азербайджанцы (+2,4 тыс.) и таджики (+2,4 тыс.). 

#статистика #этносы #день единства народа Казахстана

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