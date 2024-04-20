«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура в КПЛ

Это первая за 9 лет гостевая победа актюбинцев в Алматы над принципиальным соперником, передает Kazpravda.kz

Фото: Instagram fcaktobe_official

На переполненном Центральном стадионе южной столицы только что завершился центральный матч тура в Казахстанской премьер-лиге между алматинским «Кайратом» и «Актобе». Со счетом 3:1 выездную викторию одержал западно-казахстанский клуб.

Счет был открыт на 40-й минуте первого тайма, когда после игры рукой защитника алматинцев Адилета Садыбекова в штрафной площади, главный арбитр матча Данияр Сахи назначил пенальти в ворота хозяев, который хладнокровно реализовал капитан «Актобе» Алибек Касым.

Сразу после свистка на второй тайм футболисты «Кайрата» бросились вперед и имели несколько серьезных моментов для взятия ворот, однако актюбинцы сумели выстоять и на 68-й минуте нападающий гостей Максим Самородов замкнул фланговый прострел защитника Дмитрия Бессмертного, удвоив преимущество «Актобе».

Уже в компенсированное время ко второму тайму Самородов оформил дубль, и казалось игра закончится разгромом, но следом полузащитнику «Кайрата» Дмитрию Сергееву удалось забить гол престижа и матч закончился со счетом 3:1 в пользу гостевой команды.