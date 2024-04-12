Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан

Президент, Правительство, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства провел заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Открывая заседание Республиканского штаба, Касым-Жомарт Токаев отметил, что на текущий момент в 5 регионах (в Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанская областях) существует вероятность второй волны паводков, в 6 регионах (Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская области, а также области Абай, Улытау) ситуация стабилизировалась. По его словам, первостепенными мерами сейчас являются своевременная эвакуация людей из опасных зон и оказание необходимой помощи пострадавшим от паводков гражданам.

Президент сообщил, что по его поручению из государственного материального резерва разбронированы спецтехника и другие необходимые вещи.

«Я поручил выработать эффективный механизм возмещения ущерба и задействовать средства как государственного бюджета, фонда «Қазақстан халқына», так и крупного бизнеса. Еще одна важная задача – необходимо обеспечить контроль за эпидемиологической ситуацией на затопленных территориях, а также начать подготовку к весенне-полевым работам. Не менее важным вопросом является сохранение порядка в зонах подтопления. По моему поручению премьер-министр и его заместители находятся в регионах, где сохраняется сложная паводковая ситуация», – сказал глава государства.

Глава государства еще раз подчеркнул необходимость держать на особом контроле вопросы продовольственной безопасности в пострадавших регионах и не допускать повышения цен

Отдельно Касым-Жомарт Токаев предупредил о недопустимости роста цен на авиа- и железнодорожные билеты для граждан.

«Правительство и акиматы должны в ускоренном порядке решать вопросы размещения пострадавших, оказывать им всю необходимую помощь. Эта работа уже проводится. Держать на постоянном контроле ситуацию в эвакуационных пунктах. Оперативно организовать пункты по восстановлению утраченных документов, оказанию правовой и психологической помощи. Кстати говоря, утраченные документы — это тоже проблема. Люди поспешно покидали дома, надо будет помочь с восстановлением документов. Развернуть общественные штабы в тех районах, где ситуация крайне сложная. Вести разъяснительную работу», – отметил президент.

В ходе заседания штаба министерству здравоохранения совместно с министерством сельского хозяйства поручено усилить контроль и обеспечить круглосуточный мониторинг санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки в стране, а также провести дезинфекцию многоквартирных домов, социальных и других объектов.

Информация, появившаяся в социальных сетях о распространении инфекционных заболеваний и ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с паводками, не подтвердилась.

Министерству промышленности и строительства даны поручения сформировать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства

«Акимам пострадавших регионов срочно предоставить оперативной группе расчеты потребностей в финансировании, а также провести очистку территорий от мусора, вывести остатки разрушенных домов и строений. Необходимо направить в пострадавшие регионы вице-министров сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, водных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям, экологии, науки и высшего образования. Кстати, в регионах, которые не попали под паводки, развертывается по моему поручению кампания «Таза Қазақстан». Я уже предупредил всех акимов, что это не единовременная кампания. То есть вышли на субботники, изобразили труд и разошлись? Нет. Теперь по опыту ряда соседних государств нам нужно постоянно работать над озеленением Казахстана и очисткой территории в регионах и в городах», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья в режиме реального времени для граждан. Он также считает необходимым до конца текущего года определить долгосрочную стратегию управления паводками и принять соответствующие программные документы.

В ходе заседания с докладами выступили премьер-министр Олжас Бектенов, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, министр здравоохранения Акмарал Альназарова, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, аким Атырауской области Серик Шапкенов, аким Актюбинской области Асхат Шахаров, аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

#Токаев #паводки #Правительство #поручения #штаб

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