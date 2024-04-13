Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане

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В Казахстане опубликована официальная статистика за 2023 год о демографической ситуации в стране, сообщает DataHub.

«Каждый третий рожденный в Казахстане ребенок стал у своей матери как минимум четвертым. Доля таких детей в общем количестве родившихся составляет 30,7%, хотя еще в 2019-ом она была на уровне 21,7%. Доля детей, ставших как минимум шестыми, выросла за это время с 2,9% до 5,1%. Доля растет с каждым годом, так что тренд устойчивый. Ну и для полноты информации: 110 женщин в 2023 году родили своего как минимум десятого ребенка», - говорится в сообщении.

Средний возраст рожениц растет. В 2023 году он составил 29,7 лет. В том же 2019-ом было 28,9 лет.

«Но что тут интересно, так это то, что возраст женщин, рожающих впервые, что тогда, что сейчас составляет 25,2 лет. Отсюда вывод: стало больше возрастных рожениц. В 2023 году каждая пятая была не младше 35 лет. Для сравнения: в 2013 году доля таковых составляла 11,9%», - отмечается в публикации.

Четверо из пяти детей в 2023 году родились от матери-казашки. И лишь в 2% случаях рожала она не от казаха.