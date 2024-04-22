Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева

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В Астане проходят судебные заседания по делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, передает корреспондент Kazpravda.kz

Напомним, сегодня Бишимбаев сообщил суду пароль от своего телефона. Хотя ранее его защита отказалась сообщать пин-код суду, настаивая на том, чтобы пароль ввели и знали только адвокаты подсудимого. Адвокаты Бишимбаева сами инициировали изучение телефона в суде.

Просматривая кадры со сценами насилия, Айтбек Амангельды не сдержал слез, а его адвокат Жанна Уразбахова то и дело прикладывала ладони к щекам, с выражением застывшего ужаса.

Осмотр телефона Бишимбаева в суде продолжается.