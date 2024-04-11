На Петропавловск идет огромный поток

Общество
26
Андрей Кратенко

Принимаются беспрецедентные меры по защите населенных пунктов, но даже этого может оказаться недостаточно…

Фото ДЧС СКО

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов выступил с обращением к землякам, в котором призвал «безукоризненно выполнять все требования», поскольку паводковая ситуация остается сложной.

– Нами принимаются все необходимые меры, – сказал глава региона. – На первом этапе проведена работа по отводу талой воды из населенных пунктов. Но сейчас большая вода идет по реке Есиль.

На Сергеевском водохранилище зафиксирован абсолютный рекорд перелива – 4 мет­ра 25 сантиметров. Это намного больше показателей потопа 2017 года. Большая вода угрожает населенным пунктам, расположенным вдоль реки Есиль. Ориентировочно через день-два вода достигнет областного центра. Под угрозой подтопления села Прибрежное и Тепличное, поселок Заречный под областным центром.

Все эти дни в круглосуточном режиме идет строительство и укрепление дамб. Укрепили дамбу вокруг насосной станции для бесперебойной подачи питьевой воды.

– Приняты беспрецедентные меры по защите населенных пунктов. Однако этого может оказаться недостаточно. В сторону Петропавловска движется огромный поток воды. Огромный! – подчеркнул аким.

По поручению первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра проводится эвакуация жителей поселка Заречного.

Гауез Нурмухамбетов попросил не игнорировать вызовы паводкого периода:

– Нужно безукоризненно выполнять требования департамента по чрезвычайным ситуациям, полиции и акимата города. Это касается и жителей дачных массивов. Безопасность граждан превыше всего! Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил важность сохранения жизней и здоровья жителей. Необходимую помощь и поддержку государство окажет. Компенсации предусмотрены. Механизм отработан. Никто не останется без внимания. Помощь дойдет до каждого, – заверил аким СКО.

Между тем в регионе зафиксировано 19 переливов талых вод через автодороги. В этих местах выставлены знаки, организовано дежурство полицейских. Для пропус­ка талых вод в восьми местах пришлось вскрыть дорожное полотно.

Перелив через гребень Сергеевского водохранилища за сутки немного уменьшился и составляет теперь 4 метра 15 см. Происходит заполнение поймы реки Есиль, возникает угроза подтопления населенных пунктов района Шал акына, а также Есильского и Кызылжарского районов.

За сутки в трех населенных пунктах Есильского района (Покровка, Николаев­ка, Петровка) произошло подтопление 56 жилых домов. 36 человек перемещены в эвакопункт, еще 68 разместились у родственников. В селе Янко района Шал акына подтоплены шесть домов, жильцы самостоятельно разъехались по родственникам. В поселке Заречном заблаговременно эвакуированы 259 человек.

«Всего в СКО подтопленными остаются­ 76 домов и 174 придомовые территории, эвакуированы 634 человека, более 1 700 животных», – сообщает пресс-служба ДЧС СКО.

Между тем «деловые женщины» палаты предпринимателей СКО организовали горячее питание волонтерам, укрепляющим дамбу в Заречном поселке. Заботливые горожанки привезли сюда, на берег реки, 40 кг плова и 40 литров горячего чая. В первой половине дня они накормили 150 волонтеров, а во второй – 300 солдат из Астаны.

#паводок #ЧС #акимат #Петропавловск #водохранилище #эвакуация

Популярное

Все
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
Сборная Казахстана по артистическому плаванию выиграла «золото» на Кубке мира
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Шымкентские школьники представили свои научные работы
Дорожную развязку построили на… частном участке
Такой бизнес нам не нужен
В «Сталлите» готовы работать в три смены
Возрастает количество инициированных депутатами законопроектов
Студенты приглашают в театр
Выдающийся сын своего народа
Путеводная звезда Саттара Рахметова
Наш мегаполис – наша гордость
Крупный турнир по бадминтону собрал более 200 спортсменов из 40 стран мира
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Закон Республики Казахстан
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Читайте также

Дорожную развязку построили на… частном участке
Такой бизнес нам не нужен
Шымкентские школьники представили свои научные работы
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]