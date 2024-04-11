На Петропавловск идет огромный поток

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов выступил с обращением к землякам, в котором призвал «безукоризненно выполнять все требования», поскольку паводковая ситуация остается сложной.

– Нами принимаются все необходимые меры, – сказал глава региона. – На первом этапе проведена работа по отводу талой воды из населенных пунктов. Но сейчас большая вода идет по реке Есиль.

На Сергеевском водохранилище зафиксирован абсолютный рекорд перелива – 4 мет­ра 25 сантиметров. Это намного больше показателей потопа 2017 года. Большая вода угрожает населенным пунктам, расположенным вдоль реки Есиль. Ориентировочно через день-два вода достигнет областного центра. Под угрозой подтопления села Прибрежное и Тепличное, поселок Заречный под областным центром.

Все эти дни в круглосуточном режиме идет строительство и укрепление дамб. Укрепили дамбу вокруг насосной станции для бесперебойной подачи питьевой воды.

– Приняты беспрецедентные меры по защите населенных пунктов. Однако этого может оказаться недостаточно. В сторону Петропавловска движется огромный поток воды. Огромный! – подчеркнул аким.

По поручению первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра проводится эвакуация жителей поселка Заречного.

Гауез Нурмухамбетов попросил не игнорировать вызовы паводкого периода:

– Нужно безукоризненно выполнять требования департамента по чрезвычайным ситуациям, полиции и акимата города. Это касается и жителей дачных массивов. Безопасность граждан превыше всего! Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил важность сохранения жизней и здоровья жителей. Необходимую помощь и поддержку государство окажет. Компенсации предусмотрены. Механизм отработан. Никто не останется без внимания. Помощь дойдет до каждого, – заверил аким СКО.

Между тем в регионе зафиксировано 19 переливов талых вод через автодороги. В этих местах выставлены знаки, организовано дежурство полицейских. Для пропус­ка талых вод в восьми местах пришлось вскрыть дорожное полотно.

Перелив через гребень Сергеевского водохранилища за сутки немного уменьшился и составляет теперь 4 метра 15 см. Происходит заполнение поймы реки Есиль, возникает угроза подтопления населенных пунктов района Шал акына, а также Есильского и Кызылжарского районов.

За сутки в трех населенных пунктах Есильского района (Покровка, Николаев­ка, Петровка) произошло подтопление 56 жилых домов. 36 человек перемещены в эвакопункт, еще 68 разместились у родственников. В селе Янко района Шал акына подтоплены шесть домов, жильцы самостоятельно разъехались по родственникам. В поселке Заречном заблаговременно эвакуированы 259 человек.

«Всего в СКО подтопленными остаются­ 76 домов и 174 придомовые территории, эвакуированы 634 человека, более 1 700 животных», – сообщает пресс-служба ДЧС СКО.

Между тем «деловые женщины» палаты предпринимателей СКО организовали горячее питание волонтерам, укрепляющим дамбу в Заречном поселке. Заботливые горожанки привезли сюда, на берег реки, 40 кг плова и 40 литров горячего чая. В первой половине дня они накормили 150 волонтеров, а во второй – 300 солдат из Астаны.