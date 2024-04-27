Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных

Общество
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Ирина Гончарова

Свыше 28 тысяч жителей Атырауской области в период паводков приютили соседи

Чтобы переждать природную катастрофу, жители Атырауской области с минимумом вещей отправились в соседний регион, где их радушно встретили, предоставив кров и питание.

Стоит отметить, что в Мангистауской области режим ЧС не объявлялся, и потому дополнительных средств из республиканского бюджета на питание, размещение и прочие расходы не выделялось. Вся поддержка оказывалась своими силами, за счет экономии и перераспределения местных бюджетов, помощи населения, предпринимателей, волонтеров.

Одним из первых откликнулся Дом дружбы в Актау. Там был создан штаб для оказания помощи пострадавшим от паводков в Атырауской области.

– На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. У нас в штабе, как вы видите, полная чистота, порядок. Люди приходят, говорят нам спасибо. Это взаимодействие и поддержка очень трогательны и оставляют приятные впечатления, – говорит заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по Мангистауской области Ирина Беляева.

Председатель украинского этно-культурного объединения Оксана Белоножкина вспоминает, что как только они услышали о том, что к ним в регион привезут пострадавших от паводков атыраусцев, сразу организовали сбор помощи.

– Мы привозили в штаб много новой одежды, одеяла, полотенца, игрушки, сумки, тонометры, жидкое мыло, продукты. Это было непростое время. Впервые сталкиваемся с эвакуацией. Сейчас, конечно, вспоминаем об этом с гордостью за людей. Вы не представляете, как много мангистаусцев откликнулось, сколько всего приносили. И эти сплоченность, единение, особенно в стенах Дома дружбы, были прекрасным показателем того, что АНК – не просто аббревиатура, а отражение нашей реальности, – рассказала Оксана Белоножкина.

В настоящее время сбор гуманитарной помощи от населения приостановлен. Теперь помощь будет оказываться только в 15 развернутых в области эвакуационных пунктах. Там предоставляют спальные места и горячее питание.

По словам руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» управления внутренней политики Мангистауской области Аманкуль Жайылхановой, с начала паводка до настоящего времени в регионе собрано около 20 тонн гуманитарной помощи.

– С 31 марта этого года мы создали штабы в областных домах дружбы по республике, где принимали гуманитарную помощь. Первый поток отправили в Актобе и Кульсары, – сказала Аманкуль Жайылханова.

По данным Центра общественных коммуникаций, на сегодняшний день из 28 тысяч атыраусцев, эвакуированных в Мангистау, продолжают оставаться 9 600 человек.

#паводок #Актау #эвакуация #Дом дружбы

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