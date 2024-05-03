Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат

Фото: скриншот видео

В ходе беседы адвокат напомнила о том, что ранее экс-министр нацэкономики был осужден за коррупцию. Повторное совершение особо тяжкого преступления по законодательству РК предусматривает пожизненное лишение свободы. По ее словам, подсудимый прагматично понимал, что суд может дать ему пожизненное, а с судом присяжных у него есть шанс на то, что срок будет меньше.

«Чтобы был пожизненный срок, надо, чтобы 10 из 10 присяжных проголосовали за его виновность. В Казахстане законодательство в сфере суда присяжных немного отличается от мировой практики. Суд присяжных сам принимает решение, в Казахстане действует гибридная система. Председательствующий судья заходит в совещательную комнату и вместе со всеми участвует с присяжными заседателями в обсуждении виновности. Если хоть один человек проголосует против, то пожизненного срока не будет. Вместе с судом присяжных голосует судья, то есть 11 голосов должно быть за виновность в умышленном тяжком убийстве с особой жестокостью. Предполагаю, что он рассчитывал, что сможет убедить суд присяжных, что умысла не было», – считает она.

Также Ксения Собчак поинтересовалась у адвоката, каким может быть самый жесткий приговор в отношении подсудимого.