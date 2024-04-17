Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области

Сельское хозяйство
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Алибек Байшуленов

Общие посевные площади из-за недостатка живительной влаги уменьшатся свыше чем на 6 тыс. га.  

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщил заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Ерсултан Апетов, весенне-полевые работы в регионе начались в первую декаду марта. Крестьянские хозяйства на 32 тыс. га уже засеяли новые раннеспелые культуры люцерны, еще на 16,5 тыс. га – яровой пшеницы, ячменя, сафлора, сахарного сорго. По его словам, к посеву риса аграрии приступят в третьей декаде апреля.

В связи с обмелением единственной водной артерии области – реки Сыр­дарьи – продолжается комплексная работа по диверсификации земледелия. Так, в регионе все больше фермеров стали применять методы капельного и дождевального орошения. До 2,3 тыс. га увеличились посевные площади маловодоемких культур с использованием водосберегающих технологий.

В регионе достаточен запас семян яровой и озимой пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, подсолнечника, сои. По данным рисоводов, в этом году львиная доля площадей будет засеяна высокоурожайными российскими и украинскими сортами риса, не требующими большого количества воды.

Как отметили в сельхозуправлении, в регионе, согласно плану, ведутся работы по очистке систем водоснабжения, орошено почти 50 тыс. га сенокосных угодий и свыше 4 тыс. га пастбищных земель.

#Кызылординская область #дефицит #вода

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