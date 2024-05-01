Казахстан и Узбекистан: многовековые узы дружбы

Известная узбекская пос­ловица гласит: «Если у соседа все благополучно, то и у тебя все в порядке». Именно этот принцип лежит в основе взаимоотношений Казахстана и Узбекистана, издревле связанных Великим шелковым путем.

Исторически Южный Казах­стан является местом экономичес­ких контактов, торговли и культурного обмена братских народов. И неудивительно, что узбеки – третий по численности этнос Казахстана. На территории Туркестанской области проживает более 378 тыс. этнических узбеков, в Шымкенте – свыше 189 тыс. В целом в стране узбекское население насчитывает свыше 643 тыс. человек. Для них Казахстан – земля, к которой они, что называется, приросли корнями.

Точно так же родным домом стал Узбекистан для почти миллиона казахов. Они общаются со своими родственниками, ездят в гости в Казахстан, ведут бизнес и торговлю, женятся и растят детей. Эти прос­тые человечес­кие контакты исподволь служат развитию отношений между братскими народами и государствами. Близкие и даже родственные связи Казахстана и Узбекистана выступают залогом добрососедства и стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Хорошо помню, как в 2018 году, объявленном Годом Узбекистана в Казахстане, юг встречал большую делегацию писателей, поэ­тов, ученых, историков, работников культуры и общественных деятелей из соседней страны. На встрече в библиотеке «Отырар» бывший председатель Союза писателей Узбекистана Мухаммад Али выразил уверенность, что тесные контакты не иссякнут, как не иссякнет река Сырдарья, несущая свои воды обеим странам.

В Казахстане созданы все условия для того, чтобы узбекское население изучало и свободно говорило на родном языке, развивало культуру, следовало народным традициям и обычаям, которые у нас, как и язык, во многом схожи. И ассоциация узбекских этнокультурных объединений Казахстана «Дустлик» в этом деле – первый помощник и «зачинщик». Ежегодно входящие в состав ассоциации ЭКО инициируют десятки мероприятий, проводят благотворительные акции, осуществляют просветительскую деятельность.

В Туркестанской области и Шымкенте работают смешанные школы, где более 130 тыс. учеников изучают узбекский язык и литературу, музыку, поют на узбекском языке. Государство обеспечивает их учебниками. Фонд художественной литературы для школьных биб­лиотек пополнил международный фонд Узбекистана «Ватандошлар», передав 6 тыс. книг и несколько комплектов национальных музыкальных инструментов.

Издается областная общест­венно-политическая газета на узбекском языке «Жанубий Қозоғистон» («Южный Казахстан»).

В прошлом году 20-летие отметил Шымкентский узбекский драматический театр. Его соз­дание и оказываемая ему поддержка – реальный показатель заботы государства о развитии культуры и языка народов, проживающих в республике. Театр стал настоящим духовным цент­ром для представителей узбекского этноса. Он знакомит с самобытной культурой, обычаями и традициями этого народа всех желающих.

Инициатива открыть в древнем Сайраме на базе сельского Дома культуры театр в свое время исходила от руководителя Южно-Казахстанского областного узбекского национального культурного центра Икрама Хашимжанова. Он стал рупором творческой интеллигенции, ратующей за возрождение узбекского театра. На официальном открытии зрителям показали фрагменты спектаклей «Абай» и «Алишер Навои». Тем самым труппа продемонстрировала стремление вносить вклад в развитие государства, крепить и беречь наше главное достояние – мир и согласие в обществе. Этой установке коллектив театра следует и поныне.

Театр наладил тесное сотрудничество с узбекскими режиссерами, приглашая их в Шымкент для постановки спектаклей. Например, результатом такой кооперации с Маратом Азимовым стали спектакль «Алишер Навои и Хусейн Байкаро» по произведению Мухаммада Али. Вместе с Сайфутдином Мелиевым труппа инсценировала «Белое облако Чингисхана» Чингиза Айтматова. Позже этот же режиссер помог поставить спектакль по пьесе Соловьева «Кожанасыр Сайрамда» («Ходжа Насреддин в Сайраме»).

Эти спектакли смог увидеть и зритель в Узбекистане – шымкентская труппа выезжает туда на гастроли. И в Казахстане узбекский театр знают не только на юге страны: с выездными спектак­лями он побывал прак­тически во всех регионах.

Ассоциация узбекских этнокультурных объединений Казахстана поддерживает тесные контакты с Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям между странами РУ, принимая участие и организуя конференции, семинары, связанные с вопросами историко-культурных связей между народами Узбекистана и Казахстана, включая научные и практические исследования в области межкультурных коммуникаций и обмен информацией.

Ярким подтверждением дружественных, добрососедских, братских отношений Казахстана и Узбекистана становятся времена испытаний, когда страны с готовностью приходят друг другу на помощь.

Так, в период пандемии, в первые и самые сложные ее дни, в Туркестан прибыло четыре грузовика гуманитарной помощи, направленной от имени Президента Узбекистана. Ассоциация узбекских ЭКО активно включилась в помощь гражданам Узбекистана, застрявшим в первые дни пандемии на казахско-узбекской границе.

Во время наводнения в Мактааральском районе, вызванного прорывом дамбы на Сардобинском водохранилище, профсою­зы соседней страны собрали и привезли в пострадавшие аулы гуманитарный груз стоимостью более 50 млн тенге.

– За последние годы лидеры Казахстана и Узбекистана, органы государственной власти, общественные организации много сделали для развития сотрудничества, – считает Икрам Хашимжанов. – Взаимодействие в сферах экономики, образования, культуры и других создают новые возможности и благоприятные предпосылки для укрепления стабильных отношений между народами. В наших странах делается все возможное для сохранения этнической идентичности, роста духовной культуры, укрепления связей с историчес­кой родиной.

И как тут не вспомнить еще раз Мухаммада Али, подчеркивавшего, что у казахов и узбеков – одни корни:

– Это тюркоязычные народы, которые жили вместе с давних времен, пили воду из одной реки, родились на одной земле, и поэто­му их объединяет дружба, которую ничем не порушить.