Злые языки страшнее пистолета

Информационные вбросы, неверно истолкованные законы, вырванные из контекста цитаты, искажение правды, а порой и просто откровенная ложь... К сожалению, к миру цифрового прогресса «бонусом» прилагается и бесконечная борьба с дезинформацией, с целенаправленным разжиганием розни. Эту проблему Президент страны Касым-Жомарт Токаев поднял на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс».

«Средства массовой информации и отдельные граждане, называющие себя блогерами, должны понимать, что нагнетание истерии вокруг стихийного бедствия и огульные обвинения идут во вред консолидации общества, создают иллюзию утраты конт­роля за ситуацией со стороны государственных органов, что является дезинформацией. Подобные действия порождают социальную депрессию со всеми ее очевидными последствиями для репутации нашего народа. Поэтому власть во избежание такого рода нежелательных явлений будет принимать меры правового воздействия на лиц, ведущих атаки на безопас­ность нашего государства», – заявил Президент.

Представители Ассамблеи народа Казахстана от Мангистаус­кой области о фейках, вбросах, искажении фактов знают не понаслышке. Так, буквально через несколько дней после начала паводка и объявления режима ЧС некий житель Жанаозена целенаправленно создал и выложил видео о том, что «в городе нефтяников начинаются паводки», чем вызвал общественное беспокойство и осуждение властей со стороны народа. При этом автор публикации прекрасно понимал: в городе нет никакого наводнения. Сам он использовал кадры подтоплений после дождя в прошлые годы.

– Я присутствовала на выступ­лении Президента и честно вам скажу: полностью поддерживаю его мнение относительно блогеров и СМИ, разносящих неверную информацию. Мы, представители АНК, во время паводков принимали эвакуированных жителей из Атырау. Даже не представляете, сколько сил и средств было затрачено, сколько людей откликнулись. Все очень старались и получали слова благодарности. А вот некоторые блогеры или просто комментаторы умудрялись ради лайков или реакции публики обесценивать эту работу порой незначительными замечаниями, индивидуальными претензиями, а иногда и просто откровенной ложью. В эти моменты настрое­ние портилось и у волонтеров, и у самих атыраусцев. Так делать нельзя. И то, что впредь за свои слова, сказанные даже в социальных сетях, нужно будет нести ответственность, считаю абсолютно верным, – отметила заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по Мангистауской области Ирина Беляева.

Разделяет эту точку зрения и руководитель украинского этнокультурного объединения в Мангистауской области Оксана Белоножкина. Она как активист и организатор общественных мероприятий занималась сбором и распределением гуманитарной помощи для эвакуированных из-за паводков жителей Атыраус­кой области.

И насколько же удивительными и неприятными стали для нее и единомышленников, сотен волонтеров, предпринимателей и чиновников заявления отдельных блогеров о том, что помощь не оказывается, что людям негде жить и нечего есть, ведь все это совершенно не соответствовало действительности.

– Одно дело, когда человек говорит какие-то вещи по незнанию, но есть и такие, кто целенаправленно распространяет недостоверную информацию, чтобы привлечь к своей персоне внимание, набрать побольше просмотров или даже специально создать социальное напряжение в обществе. Такие вещи нельзя допускать. Свобода слова должна идти рука об руку с ответственностью. Мы должны отвечать за то, как используем эту свободу. Поэтому я поддерживаю идею о необходимости более осознанного и этичного подхода к выражению своих взглядов в Сети, – сказала Оксана Белоножкина.

При этом, считают члены мангистауского Дома дружбы, важно сохранить возможность выражения своих мыслей по наболевшим проблемам, чтобы люди, высказывающие объективную и конструктивную критику, получали оперативную обратную связь от властей. Как сказал Президент, властные органы всех уровней обязаны находиться в тесном контакте с гражданами страны, особенно с авторитетными и ответственными активистами, выслушивать мнение народа и, главное, принимать быстрые и правильные решения.