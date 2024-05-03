Семей: что показать туристам?

Кто хоть раз бывал в Семее, знает: его архитектура является отражением не только времени, но и этнокультурного своеобразия города. Здесь есть улочки, будто перенесенные из Европы. Есть районы с крас­норечивыми названиями – Татарский край и Казачья слобода. Есть уникальнейшая деревянная мечеть и сохранившаяся чудом с дореволюционной поры православная церковь. Есть великолепные образцы деревянного зодчества, сталинского ампира, советского классицизма.

Таких домов, как в Татарском крае, больше нет нигде. Нигде в Казахстане вы больше не найдете брандмауэрных стен, возведенных между строениями. Подобным образом в городе защищались от возможных пожаров. Только здесь чудом сохранились привокзальные дома, которые до революции строились как типовые по всей железной дороге. Это живая история. А водопроводная башня? В городе действовал первый в Казахстане водопровод, в память о нем остался великолепный объект.

По словам краеведов, все пос­ледние годы градостроительная политика Семея сводилась к тому, чтобы вывести здания в историческом центре из реестра памятников, снести их и отдать участок под коммерческие объекты. По официальным данным, если в 2010 году в списке значилось 36 охраняемых объектов культуры, то в 2019-м – 32. Но, несмотря на потери, Семей все еще богат здания­ми с интересным бэкграундом и особенной архитектурой. Они представляют собой мощный потенциал для развития туризма. Часть из них, увы, сегодня в столь плачевном состоянии, что, возможно, показывать туристам скоро будет нечего.

Сохранить здания шанс есть. В краеведческом обществе «Прииртышье» представили реестр, в который внесены уникальные здания. Это результат многолетнего тщательного исследования, включающего анализ документов, изучение архивов и общение с владельцами зданий. Как рассказала краевед Екатерина Гуляева, взявшись за работу над реестром, неравнодушные люди задались целью выявить старинные здания Семея, представляющие историческую, архитектурную и культурную ценность.

– В первую очередь мы должны были провести мониторинг тех старинных зданий, которые у нас в городе на сегодня есть. Скажу сразу, мы сумели охватить только малую часть. В реестр вошли 58 зданий. Это немало, но еще не все старинные объекты нами охвачены. Провели мониторинг Татарского края, центральной части города, левого берега и некоторых других районов нашего города. И часть из этих домов, которые мы выявили, в последующем будем представлять на рассмотрение комиссии с целью придать им статус исторических памятников, чтобы они были под охраной государства, – рассказывает Екатерина Гуляева.

Также краевед отметила, что Глава государства присвоил Семею статус исторического центра и неоднократно в своих выступлениях призывал семейчан «сохранять то, что у нас есть».

Краевед Павел Жуков рассказал о самом реестре. Помимо названий в документ включены фотографии зданий, адрес их расположения, небольшой фрагмент их истории и особенная деталь – геоданные.

– В нашем городе сейчас сложилась такая парадоксальная ситуация, что найти нужное здание достаточно сложно. Несколько раз переименовывались улицы, менялась нумерация домов, а справочника, который позволит сказать, где находится та или иная улица и как она называлась пять лет назад, нет. Поэтому мы решили, что не будем заострять внимание на названиях улиц, а укажем координаты, – рассказывает Павел Жуков.

При этом краевед говорит, что каждое здание – это не просто каменная конструкция, а свидетель истории, отражение жизни и традиций тех времен, когда они были построены. И сохранение этих объектов – не только обязанность перед прошлым, но и инвестиция в будущее. Они могут стать культурной и туристической особенностью областного центра, привлекая внимание и принося пользу как местным жителям, так и гостям.

– После реставрации многие старинные дома могут стать полезными для города: в них можно открыть ремесленные мастерские, общественные центры, туристические агентства. Неоднократно краеведческое общество выступало с предложением создать район исторической застройки, где сохранились бы эти дома. И не просто стояли бы в не очень приглядном виде, а были отреставрированы. Город должен иметь свое лицо, в нем можно снимать исторические фильмы, – говорит Павел Жуков.

В создании реестра краеведам помог общественник Аскар Садиков. Он перенес данные о старинных зданиях в формат Google-карты. Перейдя по ссылке или отсканировав QR-код, пользователь получит доступ к подборке геометок с расположением зданий, описанных в реестре, сможет увидеть их фото и прочитать небольшую информацию о них.

В реестр попал дом купца Габдрах­мана Хусаинова. В нем когда-то жила народная артистка Казахстана Бибигуль Тулегенова. Во дворе дома было небольшое строение, в котором жил и работал кузнец-поляк. Площадь здания – 240 кв. м. Фундамент выложен из гранита и обработан вручную. Во дворе обнаружены гранитные плиты. В 2000 году нынешний владелец выкупил четыре квартиры на втором этаже. На первом этаже жилье пустовало. С его слов, здесь располагались коммунальные квартиры, где жили военные. В подвальной комнате, где жила Бибигуль Тулегенова, сейчас располагается склад.

Сохранилось и здание торгового центра купца Бардыгина – крупного фабриканта, общест­венного деятеля и мецената, члена Совета Московского купеческого банка. Бывал ли Бардыгин в Семипалатинске, достоверных сведений нет. Но бизнес в городе он имел. В Семее сохранилось здание торгового дома «Жибек жолы». В советское время в нем располагалась швейная фаб­рика им. В. Володарского, эвакуированная в ноябре 1941 года из Донбасса. Фабрика благодаря самоотверженному труду тыловиков уже на 12-й день после переезда стала выпускать продукцию для фронта, а в январе 1942 года заработала на полную мощность.

Все дома из реестра невозможно перечислить, каждый из них по-своему уникален. А краеведы задаются вопросом: если не сохранить старинное архитектурное наследие, то что в ближайшем будущем показывать гостям – безликие коробки из бетона и пластика? Такие можно увидеть в любом городе…