«Я – в Астане, он – в Екатеринбурге, встретились посередине…»

Айслу Аринова и Вячеслав Фрейдин родом из поселка Кушмурун Костанайской области, вместе учились. Дружить не дружили, Айслу порой даже доставалось от одноклассника: длинные волосы девочки долгие годы были «объектом нападок» задиристого мальчика Славы.

– Он мне и правда все косы обдергал! – смеется Айслу. – Даже на родительских собраниях это обсуждали не раз. И мысли тогда не было, что это какая-то симпатия с его стороны. Так-то не сказать, чтобы враждовали, даже сидели за одной партой. И даже в шестом классе оказались на соседних больничных койках: я с гайморитом, он – с аппендицитом.

О чувствах речи не шло: из всех знаков внимания на то время были разве что чеканки из консервных банок (школьники той поры вспомнят с ностальгией) – но так ведь их дарили всем девочкам в классе на праздники.

А после окончания десяти классов их пути и вовсе разош­лись: Айслу поступила в Костанайский кооперативный техникум, а Слава уехал на учебу в Ташкентское военное училище. Началась у каждого своя взрослая жизнь: учеба, работа, брак, дети, переезды… За почти 30 лет Айслу и Вячеслав виделись буквально несколько раз: кто-то из однокашников женился или выходил замуж, приглашал на торжество, друзья знакомили друг друга уже со своими вторыми половинками…

Наверное, кто-то излишне романтизированный скажет, что желание Айслу создать общий чат выпускников было продиктовано не иначе как высшими силами – без этого не сложилось бы дальнейшей истории.

– В 2018 году наши «мальчишки» из класса очень активно поздравляли меня с 8 Марта, и я подумала: можно ведь на каждый праздник поздравлять друг друга сообща. Тут же создала группу, добавила тех, кто уже был у меня в записной книжке, постепенно присоединялись остальные одноклассники, завязалось живое общение, тут же решили организовать встречу выпускников к 30-летию окончания школы, – вспоминает Айслу. – И вдруг неожиданность: Слава предлагает мне перейти в личные сообщения. Слово за слово – и вот мы уже договариваемся увидеться сами по себе. Но я в Астане, а он – в Екатеринбурге, вот и решили встретиться где-то посередине – в Костанае.

Встретились, прогуляли по городу два дня, а расставаться было уже больно.

– Прощаясь, признался и себе, и Айслу, что в сердце закрадывается тоска. Скучал неимоверно, писал, звонил и, в конце концов, признался в любви, – рассказывает Вячеслав. – Для меня самого эти чувства стали как снег на голову: ну скажи мне кто до этого, что я спустя столько лет женюсь на своей однокласснице... А потом уже все больше и больше крепло убеждение, что мы должны быть вместе навсегда.

Пора было приз­наваться близким. Айслу на тот момент была одна, растила дочерей. Объяснение с семьей далось непросто, но тут, смеются супруги, все решило неукротимое обаяние жениха, расположившего к себе казахскую родню.

– Мне, наверное, было тяжелее. Мы с женой прожили 27 лет, у нас две дочки. Думал ли я, что так все может повернуться? Наверное, где-то у меня это сидело – предчувствие встречи с другой. Не конкретно с Айслу, нет, о ней я и не вспоминал даже, а вот просто душа просила другого. Чего именно – понял, когда встретился с Айслу, меня как стукнуло: это та, которую я всю жизнь ждал! А моя мама, когда я привел Айслу в ее дом, сразу сказала: это твоя женщина! – признается Вячеслав.

– Слава – человек очень эмоциональный, может вспылить, завестись, а я его могу быстренько вернуть в благостное расположение духа, – улыбается Айслу своей волшебной способности. – А еще мы с ним очень похожи: думаем одинаково, видим мир схоже, смысл жизни у нас одинаковый...

Официально влюбленные зарегистрировали брак в октябре 2022 года, обосновавшись в Астане. Фамилию мужа Айслу брать не стала, говорит, что в семье у них принято оставаться на своей фамилии, да и не в этом ведь счастье.

– А в чем? – спрашиваю.

– В том, что мой муж легкий на подъем. Вот вроде ты такая уставшая пришла домой после работы, лечь бы да полежать, а он раз – и подбивает тебя собраться и ехать на природу жарить шашлыки. И ведь невозможно отказать! – смеется женщина.

На вопрос, как в семье уживаются традиции разных культур, супруги пожимают плечами.

– Это раньше я была убеждена, что не стоит строить семью из «кирпичиков» разной глины. А сейчас понимаю: главное – родство душ, а из него уже рождаются уважение и почитание. Как Слава относится к казахским обы­чаям? Как адекватный муж: нас недавно пригласили в гости моя подруга с супругом: приезжайте, будем делать шұжық и қазы. Мы купили хороший соғым, и мужья сами вертели деликатесы. Кстати, муж у меня – кулинар от бога! За что ни возьмется – язык проглотишь, как вкусно – хоть мясо, хоть рыба. И это при том, что он мне буквально каждый день говорит: самая вкусная еда – только из твоих рук! – нахваливает суженого Айслу.

У Вячеслава действительно золотые руки: сейчас мужчина занимается ремонтом квартир, и, несмотря на то что есть своя бригада, часть работ с удовольствием делает сам, потому что и любит, и умеет.

– Говорить на казахском свободно у меня не получается – есть языковой барьер, все-таки сказывается долгое отсутствие на Родине, но понимаю почти все. А про традиции и говорить нечего: на Ораза айт барана мы зарезали первыми, помню, мама құдағи меня даже в пример поставила всем остальным родственниками, – улыбается Вячеслав, зная, что в большой казахской семье его уже давно приняли и полюбили: его отношение к Айслу, искренняя любовь не могли не растопить сердца близких.