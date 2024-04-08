В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды

В Атырауской области воды в реках становится больше. Как рассказал заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, предполагается, что риск затопления будет не меньше, чем у городов Оренбурга и Уральска.

– Город готовится, мобилизованы все ресурсы. Сегодня Ириклинское водохранилище сбрасывает в реку Урал рекордное количество воды. Такого объема воды еще не было в нашей истории, – сказал Жасулан Бисембиев. – Для усиления борьбы с наводнениями в настоящее время ведутся работы по возведению массивной плотины на берегах Урала общей протяженностью 100 километров.

Напомним, первые подтопления в регионе начались в Кызылкугинском и Жылыойском районах, где был объяв­лен режим ЧС. На 7 апреля в районе эвакуировали 28 501 жителя, в том числе 6 781 ребенка.

На станцию Кульсары, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, были направлены пожарные и противоразмывочные поезда со станций Макат и Бейнеу. Они оснащены бутовым камнем, рельсовыми пакетами, шпалами. Их главная задача – провести откачку талой воды из подтопленного района.

По поручению Главы государства в Атырау прилетел заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.

– Я побывал в городе Кульсары. Ситуация там сложная, неоднозначная, однако повода для всеобщей паники и переживаний нет. Все ресурсы для борьбы с паводками в регионе имеются. Для того чтобы ситуация стабилизировалась, местным исполнительным органам необходимо в среднем три-четыре дня. Нужно составить конкретный план действий, выделить необходимую сумму денег, привлечь необходимую технику, а также человеческие ресурсы, – заявил Канат Бозумбаев во время заседания оперативного штаба по ЧС.

По его словам, было приглашено руководство КТЖ, так как в некоторых местах необходимо было демонтировать железнодорожные пути с целью пропуска большой воды.

– Сброс с Ириклинского водохранилища составляет 2,5 тысячи кубометров в секунду, в дальнейшем, возможно, он дойдет до 4,5 тысячи кубометров. Объявление режима ЧС нужно для конкретных действий по борьбе с паводком, – сообщил Канат Бозумбаев.

По словам заместителя Премьер-министра, в регионе необходимо выкопать отводные каналы, чтобы сбрасывать воду, не допуская ее до Атырау, направлять ее в реки и озера, которые ведут в Каспийское море.

– Самая главная для нас задача – укрепить берега Атырау со всех сторон, – подчеркнул Канат Бозумбаев.

По последним данным, в Кульсары ситуация стабилизируется. Однако для снижения талых вод принято решение о подрыве искусственных плотин, расположенных вдоль реки.

– В целях снижения угрозы Жылыойскому району расчищаем устье реки Жем. В свое время здесь крестьянские хозяйства строили искусственные плотины, чтобы собирать воду для своих нужд, и перекрывали стоки. Это стало большим препятствием для нормального протока воды в районе города. Поэтому путем подрыва плотин открываем забившиеся русла с использованием тротила. В результате обеспечивается беспрепятственное течение реки, – сообщил заместитель акима области Кайрат Нуртаев.

По мнению специалистов, ситуация сложная, но контролируемая. Опыт борьбы с паводком у региона есть, но сегодняшняя ситуация отличается от 1993 года, когда регион был затоплен.

Ветеран труда Анатолий Жмыхов в 1990-е годы работал председателем Комитета по землеустройству Атырауской области. Он поделился своим видением, как можно избежать затопления населенных пунктов в предстоящий паводок.

– Чтобы проводить эффективные противопаводковые меры, необходимо картировать местности. В 1990 году у нас была составлена аэрофотогео­дезическая карта от границы Западно-Казахстанской области до Каспийского моря в направлениях дорог Атырау – Индер и Атырау – Уральск. Времени сделать новую нет, поэтому нужно найти карту прошлого периода и использовать ее. По той самой аэрофотогеодезической карте можно мониторить все земляные работы, провести инвентаризацию дамб в период подготовительных работ, во время самого паводка и по ее результатам для подсчета возможного ущерба, – предлагает Анатолий Жмыхов. – В 1993–1994 годы у нас был сильнейший паводок. Была проведена большая противопаводковая работа – открыли все старицы, сухие русла. Вдоль реки все населенные пункты были защищены десятками километров дамб. В результате на территории города были затоплены лишь дачные участки.

Как известно, в 1993–1994 годы объем воды на реке Урал поднялся до критической отметки, были затоплены близлежащие населенные пунк­ты, сельскохозяйственные объек­ты и полевые угодья. Как отмечают специалисты, в текущем году ситуация может повториться. Потому что 80% объема стока реки Урал формируется на территории России, точнее, от Ириклинского водохранилища. Объем стока из водохранилища увеличивается ежечасно.

Отметим, в 1993 году уровень воды на Атырауской ГЭС достиг 601 сантиметра. В настоящее время этот показатель составляет 187 сантиметров. Опасный уровень для города Атырау – 550 сантиметров. При достижении этого показателя река Урал может выйти из русла и создать угрозу населенным пунктам. Согласно данным специалистов, расстояние от Ириклинского водохранилища до Атырау составляет 1 700 километров, а это значит, что большая вода в Атырау может прийти к 20 апреля.