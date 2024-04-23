Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Астане продолжается громкий судебный процесс над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, Бишимбаев обвиняется в убийстве с особой жестокостью и истязании своей гражданской жены Салтанат Нукеновой.

По итогам осмотра мобильного телефона подсудимого, гособвинитель допросил его относительно видео, записанных в день убийства Салтанат Нукеновой.  

Также выяснилось, что Бишимбаев сохранял скрины переписки с Нукеновой. Он пояснил адвокатам, зачем это делал: «Когда у нее начнется странное состояние, чтобы показать ей эти переписки».

15 июля 2023 года Салтанат писала ему:

«Ладно не суждено нам быть вместе. Прощай, зла не держу, но больше не люблю часть своего сердца вырываю и делаю Delete. Урод моральный», – пишет Салтанат, добавив: «сейчас взломаю дом, возьми трубку».

В тот же день она писала:

«Ты столько всего сделал для меня. Собираю все вещи и украшения и понимаю, что это все ты. Спасибо тебе за все. Я знаю, что был честным, искренним, жаль, что так вышло, не оценили друг друга».

Бишимбаев ответил:

«Прости и меня, будет все лучше у нас и давай оставим между нами уважение и дружбу», на что Салтанат написала: У меня ничего не было, когда мы встретились».

В этот день Нукенова также писала:

«Дома так хорошо. Наконец-то мне спокойно. Я поеду встречусь с подругами. Пока ты в Алмате, я поживу здесь, я так поняла, что ты не против. За это время все обговорим и примем рациональное решение. Я хочу немного успокоиться, побыть одной, обрести почву под ногами в виде недельной стабильности без ссор и побегов».

Из сообщений, датированных 17-м июля прошлого года также следует, что после расставания Салтанат признавалась в любви и просила экс-министра вернуться. 

«Можешь набрать меня? Я люблю тебя. Прости меня, вернись домой. Больно мне на душе. Если сможешь простить меня и понять - вернись. Я тоже все прощаю, если можно исправить, я хочу исправить. Не хочу ехать домой, видеть родителей. Соберусь, начну работать и сниму квартиру. Я знаю, что это глупо – уходить и снова возвращаться, и просить прощения. Просто я сдаюсь, я люблю тебя, очень скучаю и ценю все твои старания. Поэтому хочу начать все заново. По крайней мере, попытаться, постараться, кто знает, вдруг получится, и будем счастливы».

В своем сообщении к Бишимбаеву Салтанат всё ещё верит в спасение брака:   

«Я не хочу остаться одинокой, а полюбить больше не смогу кого-то, терпела все, прощала, ты теперь пойми меня, прости меня, вернись ко мне. Если честно, я уходила, потому что начиталась всего: что нарцисс всегда будет вас обесценивать, а за романтичным периодом опять настанет расшатывание. Проанализировав наш брак, я поняла, что все по кругу происходило. Докажи мне, что это не так, что можешь любить быть верным, хорошим и заботливым. Я докажу тебе что могу быть хорошей женой. И сделаю тебя самым счастливым. Я не хочу верить этим статьям и книгам. Я хочу верить тебе, хочу оправдать доверие друг друга».

На вопрос адвоката потерпевшей стороны Жанны Уразбаховой, известно ли Бишимбаеву, почему Нукенова называет его нарциссом, подсудимый ответил — "начиталась каких-то статей, книг".

 

#суд #Бишимбаев #Нукенова #переписка

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