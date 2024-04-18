Идея строительства в Алма-Ате метрополитена обсуждалась еще в 60-е годы

Казахстан – США: документы свидетельствуют

Сегодня Архив Президента является не только крупнейшим в стране хранилищем документов Национального архивного фонда, но и выполняет роль науч­ного, методического и координационного центра в области документоведения и архивного дела. Одним из важных направлений деятельности Архива Президента служит развитие международного сотрудничест­ва и укрепление позиций в мировом архивном пространстве. В этом плане интересен недавний визит делегации Архива Президента в Соединенные Штаты Америки, который проходил при содействии посольства Казахстана в США. Как отмечает директор архива Алия Мустафина, визит стал, по сути, первой официальной поездкой, в рамках которой состоялось столь близкое знакомство казахстанских архивистов с американской системой архив­ного дела.

Целью визита был обмен опытом, изу­чение подхода к управлению архивами, ознакомление с современными методами цифровизации и новыми технологическими решениями, а также обсуждение возможностей и перспектив сотрудничества архивов двух стран. Сотрудники нашего архива посетили НАРА (NARA, Национальное управление архивов и документации) США, Национальный архив и музей НАРА, Библиотеку Конгресса в Вашингтоне, Библиотеку и Музей Президента Франклина Д. Рузвельта, Общест­венную библиотеку, штаб-квартиру и Библиотеку ООН в Нью-Йорке. В ходе поездки состоялись встречи с американскими коллегами, в том чис­ле с заместителем архивариуса США Уильямом Дж. Босанко, исследовательницей Сарой Кэмерон, директором Отдела по Ближнему Востоку и тюркскому миру Дж. Уикс и другими.

Особое впечатление на участников делегации произвело технологическое оснащение Национального архива США, инновационные подходы к созданию электронных архивов, действующие лаборатории оцифровки, консервации.

Результатом активных контактов стала передача архивистами НАРА в дар Архиву Президента копий архивных документов, в которых содержится информация по истории Казахстана ХХ века. Передача состоялась во время пребывания делегации в Колледж-Парке (штат Мэриленд). Здесь находится второе здание Национального архива (Архив II), где исполнительный директор исследовательской службы НАРА Крис Нейлор и архивист службы исследований Дэвид А. Лангбарт вручили документы представителям казахстанской делегации.

Ранее записи были засекречены, по американской системе имели статус Limited official USE («Ограниченное официальное использование»), что соответствует статусу «Для служебного пользования» в казахстанской делопроизводственной и архивной практике. Сегодня они находятся в открытом доступе, хранятся в фонде Национального архива США.

Холодная весна 1964-го

Некоторые записи представляют собой сообщения сотрудников американского посольства в СССР (Москва), которые в мае 1964 года совершили поездку по столицам центральноазиатских республик, побывали в Алма-Ате (Алматы), Фрунзе (Бишкек) и Ташкенте. Основной целью поездки было ознакомление с образовательной системой и научными учреждениями, в то же время в записях осталась сопутствующая информация.

К примеру, зафиксировано сообщение о том, что зима 1963–1964 гг. в Алма-Ате была самой суровой за последние 55 лет. «Было замечено, – отмечается в документе, – что ни в одном из обширных фруктовых садов не было ни бутонов, ни цветков, а на полях, прилегающих к городу, не было никаких признаков сельскохозяйственной деятельности».

Сохранилось в записях американских дипломатов упоминание о начале строительства крупного текстильного комбината к северо-западу от Алма-Аты. Посетив тогда же Алма-Атинскую трикотажную фабрику им. Дзержинского, делегация была встречена заместителем главного инженера по оборудованию Моисеевым и секретарем заводской партийной организации Карасовой. Дипломатов поз­накомили с историей фабрики, которая была создана в 1941 году в результате эвакуации промышленного производства из Москвы (Ивантеевская трикотажная фаб­рика – Е. С.). После окончания войны часть фабрики вернулась в Москву, другая часть осталась в Алма-Ате. Позже на ее основе были созданы четыре филиала. В 1963-м произошло объединение четырех предприятий.

Автор записи обращает внимание на то, что ожидаемый в результате слияния производств экономический эффект был достигнут. Дальнейшее крупномасштабное увеличение производства должно было прои­зойти после установки нового оборудования и расширения производственных площадей. Имеются данные о численности рабочих, национальном и техническом составе кадров, сменном графике работы, величине заработной платы и чистой прибыли предприятия. Источник сообщает об особенностях организации швейного производства: цех включал 25 линий, на каждой из которых работали по 8–10 человек. Отмечается довольно высокая скорость производственных операций: на каждой линии план перевыполнялся на 105–115%, и уровень качества от 75 до 91% (одежды без дефектов).

Сохранились сведения о промышленном оборудовании предприятия, основу которого составляли машины из ГДР, а также машины из Великобритании, Чехословакии и советского производства. Рядом с предприятием строились детский сад и школа для детей сотрудников. Сами работники предприятия проживали в новых квартирах многоэтажных домов, которые располагались недалеко от фаб­рики.

Интересен и другой до­кумент – отчет о поездке сот­рудников американской дипмиссии и короткой остановке в Алма-Ате осенью 1970 года. Во время поездки визитеры встретились с первым заместителем председателя горисполкома Андреем Статениным и были приняты в Министерстве иностранных дел Казахской ССР. Респонденты отметили три момента, которые беспокоили городские власти: загрязнение воздуха, жилищное строительство и транспорт.

Сравнивая географические условия Алма-Аты и Лос-Анджелеса, Статенин обратил внимание на расположение городов в бассейне, частично окруженном горами, которые задерживают свободное движение воздушных масс. В Алма-Ате нет еще такого количества автомобилей, как в Лос-Анджелесе, сообщал Статенин, однако в связи с увеличением количества личного автотранспорта город уже столк­нулся с проблемами загрязнения воздуха. Как же решалась проблема?

Городские власти подписали постановление, запрещающее строительство предприятий тяжелой промышленности в черте города, все тепловые станции – от промышленных объектов до индивидуальных домов – стали переводиться с угля на природный газ, в системе общественного транспорта предпочтение отводилось троллейбусам. Была предпринята попытка усовершенствования системы общественного транспорта с тем, чтобы свести к минимуму необходимость приобретения гражданами личных автомобилей. В документе зафиксировано, что именно в это время рассматривалась возможность строительства метрополитена, хотя еще совсем недавно инженеры считали, что строительство метро в сейсмоопасной зоне проблематично.

В МИДе КазССР делегацию приняли начальник протокольного отдела А. Исенов и начальник паспортно-визового отдела К. Кабдешев. В то время эти два отдела, собственно, и составляли весь казахстанский МИД.

К. Кабдешев, прекрасно владеющий немецким языком, рассказал о проживающем в рес­публике немецком населении. Полмиллиона немцев были переселены в годы войны на территорию Казахстана, большая часть из них проживала в Чимкентской (ныне Туркестанской) облас­ти, Каспийском регионе. Гости спрашивали о развитии языка, образовательной подготовке. «У них нет школ (отдельных школ для обучения немецких детей – Е. С.), но во многих школах немецкий язык преподается в качестве иностранного», – зафиксирован ответ К. Кабдешева. Он также сообщил, что отдельным категориям немецкого населения было разрешено вернуться в Германию, в частности, тем, кто был разлучен со своими семьями.

Статус Кунаева

Особый интерес среди полученных Архивом Президента документов представляют материалы о визите советских государственных деятелей в США в 1960 году. В состав советской делегации входил председатель Совета министров Казахской ССР Динмухамед Кунаев. Визит носил ответный характер. Летом 1959 года в Советском Союзе побывала группа американских губернаторов во главе с Лероем Коллинзом, губернатором Флориды.

Делегацию СССР возглавлял председатель Совета минист­ров РСФСР и кандидат в члены Президиума ЦК КПСС Дмитрий Полянский. Среди членов делегации были крупные советские руководители: председатели Советов минист­ров Украинской ССР Никифор Кальченко, Азербайджанской ССР Мамед Искендеров, Грузинской ССР Гиви Джавахишвили, а также председатели облисполкомов из семи областей. После визита Н. С. Хрущева в сентябре 1959 года это была одна из наиболее представительных делегаций СССР, которая когда-либо посещала Соединенные Штаты.

Участники визита пробыли в США 22 дня – с 29 января по 18 февраля 1960 года. За это время состоялся ряд важных встреч: с губернатором Нельсоном Рокфеллером, заместителем Генерального секретаря ООН Эндрю У. Кордье, госсекретарем Кристиа­ном А. Гертером, председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном. В завершающий день визита советских руководителей принял Президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр.

Много позже в своих воспоминаниях Динмухамед Кунаев так писал об этой поездке: «Учитывая необходимость дальнейшего развития и укрепления дружественных связей между советским и американским народами, мы высказались за целесообразность создания общества «СССР – США» и необходимость более энергичного установления прямых контактов с представителями деловых и культурных кругов США. Со времени поездки в США прошло немало лет. В советско-американских отношениях произошли крупные позитивные сдвиги. Вспоминая сегодня о нашей поездке, я испытываю чувство морального удовлетворения. Оно приходит вместе с пониманием того, что в то крайне ответственное, сложное и очень противоречивое время нашей делегации все же удалось внести свою лепту в соз­дание новых отношений между СССР и США».

В архивных документах Нацио­нального архива США сохранились эмоциональные характерис­тики встречающих советскую делегацию. Несколько сообщений из докладных, телеграмм и записок касаются собственно Кунаева. Респонденты отмечали его неподдельную заинтересованность всем окружающим, местными достопримечательностями, коммуникабельность. В биографической справке, которая составлялась Отделом биографической информации Госдепа, в отношении Динмухамеда Кунаева так и указывалось: «Кунаев производит впечатление общительного человека с хорошими организаторскими способностями. В личных отношениях он дружелюбен и приятен, а также обладает выраженной способностью принимать активное участие в переговорах». Источник предположил также, что Кунаев, по всей видимости, знает и говорит по-английски, поскольку поддерживает разговор «еще до того, как его переводчик успевает полностью перевести». Кунаев отлично владеет информацией и хорошо разбирается во всех нюансах управления, сообщается в документе.

В телеграмме, составленной в ходе пребывания делегации, сопровож­дающий ее посол США в СССР Льюэллин Томп­сон написал: «Я был очень впечатлен Полянским, который набирает популярность, и считаю, что было бы неплохо договориться о том, чтобы Бохлен или какой-либо другой русскоязычный чиновник официально поговорил с ним и, возможно, с Кунаевым во время их визита в Вашингтон». Другой сотрудник из службы сопровож­дения отметил замеченное им на протяжении нескольких дней пребывания советской делегации «повышение статуса» Кунаева. Так, Полянский стал первым представлять Кунаева, и именно они (Кунаев и Полянский) возложили венки на могилу Линкольна.

Внимательное знакомство с документами дает основание полагать, что даже представленные выборочно, они содержат интересные детали, уверенно дополняющие наши представления о развитии урбанистической культуры Казахстана, попытках разрешения актуальных экономических и социально-экологических проблем со стороны местной и республиканской администрации.

Сведения о Динмухамеде Кунаеве служат весомым дополнением к тому документальному массиву, который сегодня хранится в фондах Архива Президента. Добавим, что в октябре 2023 года документы личного архива Д. А. Кунаева были переданы его племянником Диаром Кунаевым на государственное хранение в Архив Президента. Теперь Национальный архивный фонд Казахстана пополнился новыми ценными источниками.