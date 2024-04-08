Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) подпункт 1) части шестой пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«1) при передаче в залог, а также при реализации предмета залога или переходе его к залогодержателю – банку второго уровня в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения залогодателем (должником) своих обязательств способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, в том числе при реализации предмета залога залогодателем в целях исполнения обеспеченного залогом обязательства, при последующей реализации залогодержателем – банком второго уровня перешедшего к нему предмета залога в счет удовлетворения его требований, при передаче кредитору, в том числе залоговому, в счет удовлетворения его требований или реализации права временного возмездного землепользования (аренды) в ходе проведения процедур банкротства или реабилитации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве, а также в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества, в оплату акций акционерного общества или в качестве взноса в производственный кооператив;»;

2) часть первую пункта 8 статьи 44 дополнить словами «, земель для размещения и обслуживания рыбоводных хозяйств»;

3) в пункте 1 статьи 48:

дополнить подпунктом 5-3) следующего содержания:

«5-3) физическим и юридическим лицам для размещения рыбоводных объектов и коммуникаций по их обслуживанию на земельных участках, прилегающих к закрепленному рыбохозяйственному водоему и (или) участку, с целью ведения рыбного хозяйства без капитального строительства;»;

подпункт 14-1) исключить;

4) в пункте 1 статьи 49-2 слова «для использования» заменить словами «для ведения рыбного хозяйства, использования»;

5) подпункт 5) пункта 1 статьи 64:

после слов «(строения, сооружения)» дополнить словами «, производить расширение или реконструкцию зданий (строений, сооружений)»;

дополнить словами «до прекращения соответствующих прав на земельный участок, в том числе прекращения соответствующих прав в соответствии с главой 6 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе»;

6) в пункте 3 статьи 97:

часть вторую:

после слов «сельского хозяйства» дополнить словами «, включая аквакультуру»;

после слов «отгонного животноводства» дополнить словами «, а также объектов аквакультуры»;

часть третью после слов «сельского хозяйства» дополнить словами «, включая аквакультуру»;

7) в статье 98:

в пункте 7:

после слов «района», «району» дополнить соответственно словами «(города областного значения)», «(городу областного значения)»;

слова «районными органами сельского и водного хозяйства» заменить словами «районным органом сельского хозяйства (органом сельского хозяйства города областного значения)»;

в пункте 8:

в абзаце первом:

после слова «района» дополнить словами «(города областного значения)»;

слова «органов, перечисленных» заменить словами «органа, указанного»;

абзац второй после слов «в районный исполнительный орган» дополнить словами «(города областного значения)»;

в абзаце третьем слова «областными органами сельского и водного хозяйства, охраны окружающей среды» заменить словами «областным органом сельского хозяйства и соответствующей бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов»;

в пункте 10 слова «по сельскому хозяйству, охране окружающей среды» заменить словами «в области развития агропромышленного комплекса, использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения»;

8) в части третьей пункта 1 статьи 127 слово «иную» исключить;

9) пункт 3 статьи 145 изложить в следующей редакции:

«3. Государственный контроль за использованием и охраной земель осуществляется в форме:

проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора в соответствии с настоящим Кодексом и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.».

2. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года:

1) подпункт 7) статьи 3 исключить;

2) в части первой пункта 1 статьи 13:

в подпункте 5) слова «путем проверок» исключить;

в подпункте 5-1):

в абзаце первом слова «путем проверок» исключить;

абзац одиннадцатый после слов «прокладке коммуникаций» дополнить словами «, линий электропередачи, линий связи»;

в подпункте 18-5) слова «рубок леса на территории государственного лесного фонда» заменить словами «санитарных и прочих рубок леса на участках государственного лесного фонда, не определенные лесоустроительными материалами, при ликвидации последствий, сложившихся в результате природно-климатических факторов, поражения лесов вредителями и болезнями»;

подпункт 18-13) исключить;

3) подпункт 2) статьи 14 дополнить словами «ведомства уполномоченного органа (далее – территориальные подразделения)»;

4) в статье 18:

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) формирует и утверждает ежегодный объем рубок леса на участках государственного лесного фонда, предоставленных на праве лесовладения,

в соответствии с материалами лесоустройства.

Ежегодный объем рубок леса утверждается лесным учреждением по согласованию с территориальным подразделением;»;

дополнить подпунктом 16) следующего содержания:

«16) предоставляет лесопользователям участки под объекты строительства на участках государственного лесного фонда, предоставленные на праве лесовладения, где лесные ресурсы предоставлены в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей; нужд охотничьего хозяйства; побочного лесного пользования.»;

5) в пункте 7 статьи 19-1:

слова «и законным интересам» заменить словами «, правам и законным интересам»;

слова «поручениям органов прокуратуры» заменить словами «требованиям прокурора»;

после слов «государственных органов» дополнить словами «, контролю устранения нарушений, являющихся основаниями для применения мер оперативного реагирования»;

6) в статье 19-2:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 19-2. Меры оперативного реагирования и порядок их применения»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. В рамках проверки в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора могут применяться меры оперативного реагирования в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Кодексом.»;

в пункте 2 слова «проверяемых субъектов» заменить словами «субъектов (объектов) контроля и надзора»;

дополнить пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 следующего содержания:

«4. Основаниями для применения мер оперативного реагирования

и их видов являются нарушения требований, указанных в пункте 5

статьи 19-1 настоящего Кодекса.

5. При обнаружении нарушения, являющегося основанием для применения мер оперативного реагирования, должностным лицом ведомства уполномоченного органа, территориальных подразделений на месте совершения нарушения оформляется акт надзора и вручается субъекту контроля и надзора в соответствии со статьей 153 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

6. После оформления акта надзора должностное лицо ведомства уполномоченного органа, территориальных подразделений осуществляет непосредственно применение меры оперативного реагирования.

7. Отказ от получения акта надзора не является основанием для его неисполнения.

8. Субъект контроля и надзора обязан устранить выявленные нарушения, являющиеся основанием для применения меры оперативного реагирования, в сроки, указанные в акте надзора.

9. В случае неустранения выявленных нарушений, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, должностные лица ведомства уполномоченного органа, территориальных подразделений принимают меры по привлечению лиц, допустивших нарушения,

к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.

10. По истечении сроков устранения нарушений требований, указанных в актах о результатах проверки и предписании об устранении выявленных нарушений, проводится внеплановая проверка по контролю за устранением выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования.

11. Действие акта надзора прекращается в случае подтверждения территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа устранения выявленных нарушений, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования, на основании акта о результатах внеплановой проверки согласно статье 19-1 настоящего Кодекса.

12. До истечения сроков, предусмотренных предписанием об устранении выявленных нарушений, субъект контроля и надзора обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений с приложением материалов (при необходимости), доказывающих факт устранения нарушения.

13. Субъект контроля и надзора в случае несогласия с результатами проверки, повлекшими применение мер оперативного реагирования, может подать жалобу о признании акта надзора недействительным и его отмене.

Жалоба подается в вышестоящий государственный орган в порядке, предусмотренном главой 29 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение акта надзора.

14. Основаниями для признания недействительным акта надзора и его отмены являются:

1) отсутствие оснований для применения мер оперативного реагирования;

2) применение мер оперативного реагирования по основанию,

не соответствующему данной мере;

3) применение ведомством уполномоченного органа, территориальным подразделением мер оперативного реагирования по вопросам, не входящим

в их компетенцию.

15. Информация о применении мер оперативного реагирования направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.»;

7) в статье 21:

в пункте 1:

в подпункте 1):

слова «проверку всех видов» заменить словами «государственный контроль за всеми видами»;

слово «контроль» исключить;

абзац третий подпункта 3-2) изложить в следующей редакции:

«в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законами Республики Казахстан об изъятии добытых лесных ресурсов, средств транспорта, орудий их добывания для временного хранения;»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законами Республики Казахстан, изымать незаконно добытые лесные ресурсы, транспортные средства и иные предметы, явившиеся орудиями совершения правонарушения, обеспечивать их сохранность.»;

подпункт 9) пункта 2 после слов «прокладке коммуникаций» дополнить словами «, линий электропередачи, линий связи»;

8) статью 24 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) на ведение рыбного хозяйства в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;»;

9) в статье 27:

в подпункте 3):

слова «уполномоченному органу материалы, необходимые» заменить словами «информацию, необходимую»;

после слов «лесного кадастра» дополнить словами «, государственного мониторинга лесов»;

подпункт 5) исключить;

10) в статье 31:

пункт 1-1:

после слов «нужд охотничьего хозяйства» дополнить словами

«, а также для ведения рыбного хозяйства, в том числе на водных объектах, находящихся на участках государственного лесного фонда,»;

после слов «ведение охотничьего хозяйства» дополнить словами

«и рыбного хозяйства»;

подпункт 3) пункта 1-2 дополнить словами «, а также для ведения рыбного хозяйства, в том числе на водных объектах, находящихся на участках государственного лесного фонда»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Лесные ресурсы на участках государственного лесного фонда предоставляются в долгосрочное лесопользование на срок от 10 до 49 лет лесопользователям, имеющим средства, производственные мощности для осуществления лесопользования и специалистов соответствующей квалификации, для следующих целей:

рубок главного пользования (заготовка древесины) – от 10 до 15 лет;

оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных – от 10 до 49 лет;

побочного лесопользования, заготовки живицы и древесных соков – от 10 до 15 лет;

нужд охотничьего хозяйства – от 10 до 49 лет;

научно-исследовательских целей – от 10 до 49 лет;

выращивания посадочного материала древесных и кустарниковых пород и плантационных насаждений специального назначения – от 10 до 49 лет.»;

11) в подпункте 1) пункта 2 статьи 36 слова «утвержденный уполномоченным органом» заменить словами «в соответствии с настоящим Кодексом;»;

12) подпункты 4) и 6) пункта 1 статьи 40 после слов «более раз» дополнить словами «в течение календарного года»;

13) в пункте 3 статьи 47 слова «при необходимости может устанавливаться» заменить словом «устанавливается»;

14) в части первой пункта 1-1 статьи 51:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) строительством автомобильных и железных дорог международного, республиканского, областного и районного значения, магистральных трубопроводов;»;

дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) строительством и функционированием водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, при отсутствии других вариантов возможного их размещения.»;

15) в пункте 1 статьи 54:

после слов «прокладка коммуникаций» дополнить словами «, линий электропередачи, линий связи»;

слова «уполномоченным органом» заменить словами «территориальным подразделением»;

16) подпункт 5) пункта 1 статьи 88 дополнить словами «, а также для ведения рыбного хозяйства, в том числе на водных объектах, находящихся на участках государственного лесного фонда»;

17) в статье 93:

в пункте 2 слова «только по разрешению уполномоченного органа» заменить словами «в порядке, определенном в соответствии с настоящим Кодексом»;

в пункте 3:

в части первой:

слова «региональных природных парков» заменить словами «природных парков»;

после слов «региональных природных резерватов» дополнить словами «, государственных природных заказников»;

в части второй слова «с разрешения уполномоченного органа при положительном заключении государственной экологической экспертизы» заменить словами «в порядке, определенном в соответствии с настоящим Кодексом»;

18) в пунктах 2 и 3 статьи 94 слова «уполномоченным органом» заменить словами «в порядке, определенном в соответствии с настоящим Кодексом»;

19) в пункте 2 статьи 95 слова «уполномоченным органом» заменить словами «в порядке, определенном в соответствии с настоящим Кодексом»;

20) пункты 1, 2, 3 и 4 статьи 102-2 после слов «нужд охотничьего хозяйства;» дополнить словами «ведения рыбного хозяйства;».

3. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года:

1) статью 1 дополнить подпунктом 3-3) следующего содержания:

«3-3) рыбоводные объекты – некапитальные сооружения (мобильный комплекс, строения контейнерного исполнения, взятые под одну крышу или отдельно стоящие), предназначенные для нахождения технического персонала и оборудований для инкубации икры и подращивания рыбопосадочного материала для зарыбления, охраны рыбоводного хозяйства, хранения кормов для рыб, промысловых и непромысловых видов орудий, а также садков;»;

2) пункт 4 статьи 48 после слов «профилактического контроля» дополнить словами «с посещением субъекта (объекта) государственного контроля и надзора»;

3) подпункт 2) пункта 1 статьи 125 после слов «промыслового рыболовства» дополнить словами «, рыбоводных объектов, связанных

с размещением и обслуживанием рыбоводных хозяйств и коммуникаций

к ним».

4. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

в пункте 1 статьи 209 слова «финансирования строительства жилья» заменить словами «финансирования строительства и (или) приобретения, выкупа жилья и (или) квартир в объектах долевого участия в жилищном строительстве, а также для финансирования строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений».

5. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года:

1) части пятую и шестую статьи 98 исключить;

2) статью 202 исключить;

3) в абзаце первом части 2-1 статьи 281 слова «, на табачные изделия

в декларациях» заменить словами «в декларациях»;

4) в статье 283-1:

в заголовке и абзаце первом части третьей слова «табачные изделия,» исключить;

в части пятой и абзаце втором части шестой слова «табачных изделий,» исключить;

5) в части первой статьи 733 цифры «202,» исключить;

6) подпункт 9) части первой статьи 741 дополнить словами «, а также Предпринимательским кодексом Республики Казахстан».

6. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от

29 октября 2015 года:

1) статью 19 после слов «международных договоров Республики Казахстан» дополнить словами «, проектов правовых актов в области системы государственного планирования»;

2) в пункте 3 статьи 25 слова «форме электронной справки» заменить словами «электронной форме»;

3) подпункт 1) пункта 3 статьи 61 после слов «правовых актов» дополнить словами «, проектов правовых актов в области системы государственного планирования»;

4) в статье 64:

абзац четвертый пункта 1 и пункт 6 после слов «правовых актов» дополнить словами «, проектов правовых актов в области системы государственного планирования»;

в пункте 7:

часть первую после слов «правового акта» дополнить словами

«, проектов правовых актов в области системы государственного планирования»;

предложение первое части второй исключить;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«В случае, если один из членов экспертного совета требует проведения заседания экспертного совета, проведение такого заседания является обязательным. Итоги заседания экспертного совета могут быть направлены

на рассмотрение межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности в порядке, определенном типовым положением об экспертных советах.»;

5) в подпункте 1) статьи 79-3:

в абзаце шестом слово «двенадцати» заменить словом «шестидесяти»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«лица, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы и состоящие на учете в службе пробации;»;

6) в части третьей пункта 1 статьи 79-4 слова «1 февраля» заменить словами «1 марта»;

7) пункт 4 статьи 80 изложить в следующей редакции:

«4. Действие настоящей главы не распространяется на государственное регулирование предпринимательства в области финансового, налогового и таможенного законодательства Республики Казахстан, деятельности финансовых организаций, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных)

организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан и лиц, входящих в состав страховых групп и банковских конгломератов, на проекты нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также на международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, и на регуляторные

инструменты и (или) требования международных договоров, имплементированные или планируемые к имплементированию

в законодательство Республики Казахстан.»;

8) в статье 81-1:

часть первую пункта 3 после слова «действующих» дополнить словами «регуляторных инструментов, требований и (или) регуляторных актов»;

в пункте 4:

слова «действующих регуляторных инструментов и (или) требований» заменить словами «действующих регуляторных инструментов и (или) требований, а также действующих регуляторных актов»;

слова «правилами проведения и использования анализа регуляторного воздействия регуляторных инструментов и (или) требований» заменить словами «правилами проведения и использования анализа регуляторного воздействия»;

9) в статье 82:

в части первой пункта 2 слова «правилами проведения и использования анализа регуляторного воздействия регуляторных инструментов и (или) требований» заменить словами «правилами проведения и использования анализа регуляторного воздействия»;

в подпункте 4) части второй пункта 3 слова «специального валютного режима» заменить словами «мер по защите платежного баланса»;

10) пункт 2 статьи 83 изложить в следующей редакции:

«2. Анализ регуляторного воздействия проводится до введения регуляторного инструмента и (или) требования, ужесточения регулирования, а также по действующим регуляторным актам.

Анализ действующих регуляторных актов осуществляется

в соответствии со сроками, установленными в реестре обязательных требований в сфере предпринимательства.

Информация о неисполнении государственными органами положений статьи 83-1 настоящего Кодекса в части пересмотра действующих регуляторных актов выносится на рассмотрение межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности.»;

11) в статье 83-1:

пункты 1, 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«1. Под реестром обязательных требований в сфере предпринимательства (далее – реестр требований) понимается общедоступная база данных регуляторных актов в разрезе видов предпринимательской деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности.

Под регуляторными актами для целей настоящей статьи понимаются действующие нормативные правовые акты, а также иные документы, содержащие в соответствии с законодательством Республики Казахстан требования, обязательные для исполнения субъектами предпринимательства.

В случае, если регуляторный акт содержит обязательные для исполнения требования к разным видам предпринимательской деятельности, такой акт подлежит включению в реестр требований для каждого вида деятельности.

Положения части третьей настоящего пункта не распространяются

на регуляторные акты, по которым правилами ведения реестра обязательных требований в сфере предпринимательства предусмотрен иной порядок включения.

Реестр требований решает следующие задачи:

1) обеспечение соответствия требований условиям их формирования, предусмотренным настоящим Кодексом, и принципам взаимодействия субъектов предпринимательства и государства;

2) обеспечение информированности субъектов предпринимательства об исчерпывающем перечне требований, обязательных для осуществления ими деятельности.

2. В реестр требований включаются регуляторные акты, содержащие требования, обязательные для исполнения субъектами предпринимательства при осуществлении ими деятельности согласно общему классификатору видов экономической деятельности, за исключением международных договоров Республики Казахстан.

В реестр требований включаются регуляторные акты для последующего проведения их анализа на предмет оценки их эффективности, в том числе достижения заявленных целей государственного регулирования

и соответствия условиям формирования обязательных требований, предусмотренных настоящим Кодексом, и принципам взаимодействия субъектов предпринимательства и государства.

3. Регуляторные акты включаются в реестр требований по представлению регулирующих государственных органов, применяющих их при регулировании соответствующих видов предпринимательской деятельности, подаваемому в уполномоченный орган по предпринимательству в соответствии с правилами ведения реестра обязательных требований в сфере предпринимательства.

В представлении регулирующие государственные органы определяют по согласованию с уполномоченным органом по предпринимательству сроки проведения последующего анализа регуляторных актов.

4. Анализ регуляторных актов осуществляется в соответствии с правилами проведения и использования анализа регуляторного воздействия.»;

в части третьей пункта 6 слова «не может являться основанием» заменить словами «является основанием исключения»;

12) в подпункте 7) пункта 2 статьи 85 слова «правила проведения и использования анализа регуляторного воздействия регуляторных инструментов и (или) требований» заменить словами «правила проведения и использования анализа регуляторного воздействия»;

13) дополнить статьями 85-1 и 85-2 следующего содержания:

«Статья 85-1. Государственный контроль в области поддержки и защиты субъектов предпринимательства

1. Государственный контроль в области поддержки и защиты субъектов предпринимательства осуществляется в целях обеспечения законности и эффективности государственного регулирования предпринимательства.

2. Государственный контроль в области защиты субъектов предпринимательства осуществляется в соответствии со статьей 85-2 настоящего Кодекса уполномоченным органом по предпринимательству в отношении государственных органов, осуществляющих:

государственный контроль и надзор в сферах деятельности субъектов предпринимательства, предусмотренных статьями 138 и 139 настоящего Кодекса, на предмет соблюдения порядка осуществления государственного контроля и надзора в сферах деятельности субъектов предпринимательства;

выдачу разрешений, прием уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или действия в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» на предмет соблюдения порядка выдачи разрешений, приема уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или действия в соответствии

с требованиями Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

включение в реестр требований регуляторных актов, содержащих требования, обязательные для исполнения субъектами предпринимательства.

3. Государственный контроль в области поддержки субъектов частного предпринимательства осуществляется уполномоченным органом по предпринимательству на предмет соблюдения требований при оказании государственной поддержки субъектам частного предпринимательства.

В отношении организаций, осуществляющих государственную поддержку субъектам частного предпринимательства, проводятся внеплановые проверки в соответствии с требованиями главы 13 настоящего Кодекса.

4. Требования настоящей статьи не распространяются на органы национальной безопасности Республики Казахстан, уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Национальный Банк Республики Казахстан и организации, входящие в его структуру, и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении.

Статья 85-2. Порядок осуществления государственного контроля в области защиты субъектов предпринимательства

1. Государственный контроль в области защиты субъектов предпринимательства осуществляется в форме периодических, внеплановых проверок и дистанционного контроля в соответствии с настоящей статьей.

2. Периодическая проверка проводится на основании полугодовых планов проведения периодических проверок, утвержденных первым руководителем уполномоченного органа по предпринимательству

не позднее 10 декабря года, предшествующего году проверки, и до 10 июня текущего календарного года.

Полугодовой план проведения периодических проверок включает:

1) номер и дату утверждения плана;

2) наименование государственного органа;

3) наименование проверяемого государственного органа, его место нахождения;

4) предмет проверки;

5) сроки проведения проверки;

6) подпись лица, уполномоченного подписывать план.

Полугодовой план проведения периодических проверок является уведомлением о проведении периодической проверки и размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа по предпринимательству

не позднее 20 декабря года, предшествующего году проверки, и 20 июня текущего календарного года.

Внесение изменений и дополнений в полугодовой план проведения периодических проверок осуществляется в случаях ликвидации, реорганизации проверяемого государственного органа, изменения его наименования, перераспределения полномочий между государственными органами, а также возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений.

При наступлении случаев, указанных в части четвертой настоящего пункта, проверка может быть продлена либо приостановлена.

Сроки проведения периодических проверок устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должны превышать пятнадцать рабочих дней с продлением на срок не более пятнадцати рабочих дней. Срок проведения периодической проверки прерывается при приостановлении проведения периодической проверки и продолжается с момента возобновления периодической проверки.

Срок проведения периодической проверки может быть продлен только один раз. Продление осуществляется решением уполномоченного должностного лица уполномоченного органа по предпринимательству. Продление срока проведения периодической проверки оформляется дополнительным актом

о продлении срока периодической проверки с уведомлением проверяемого государственного органа, в котором указываются дата и номер предыдущего акта о назначении проверки и причины продления. Уведомление о продлении срока периодической проверки вручается проверяемому государственному органу уполномоченным органом по предпринимательству за один рабочий день до продления с уведомлением о вручении.

3. Проверка проводится путем посещения на основании акта о назначении проверки, в котором указываются:

1) номер и дата акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;

5) наименование проверяемого государственного органа, его место нахождения;

6) предмет назначенной проверки;

7) вид проверки;

8) срок проведения проверки;

9) основания проведения проверки;

10) проверяемый период;

11) права и обязанности проверяемого государственного органа, предусмотренные пунктом 22 настоящей статьи;

12) подпись руководителя проверяемого государственного органа либо его уполномоченного лица о получении или об отказе от получения акта;

13) подпись лица, уполномоченного подписывать акт.

Акты о назначении, продлении, приостановлении и возобновлении проверок подписываются уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа по предпринимательству.

Началом проведения проверки считается дата вручения государственному органу акта о назначении проверки.

4. Для включения государственных органов в полугодовые планы проведения периодических проверок используется один из следующих источников информации:

1) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых государственными органами, в том числе посредством автоматизированных информационных систем;

2) результаты предыдущих проверок государственных органов;

3) результаты дистанционного контроля;

4) наличие подтвержденных обращений;

5) результаты осуществления государственного контроля и надзора при отсутствии в законах Республики Казахстан порядка осуществления государственного контроля и надзора в соответствии со статьями 129, 136 и 137 настоящего Кодекса.

При анализе и отборе государственных органов для формирования полугодовых планов проведения периодических проверок могут использоваться данные в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

5. Проверка на предмет соблюдения порядка осуществления государственного контроля и надзора в сферах деятельности субъектов предпринимательства осуществляется в отношении государственных органов, осуществляющих государственный контроль и надзор в сферах деятельности субъектов предпринимательства, предусмотренных статьями 138 и 139 настоящего Кодекса:

с наибольшим количеством проверок и профилактического контроля с посещением в отношении субъектов предпринимательства с нарушением;

с наибольшим количеством проверок и профилактического контроля с посещением в отношении субъектов предпринимательства без нарушений;

в случае отсутствия информационной системы оценки и управления рисками в автоматическом режиме, при котором минимально допустимый порог количества субъектов (объектов) контроля и надзора, в отношении которых осуществляются профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверка, проводимая на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, требованиям по направленным уведомлениям в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», не должен превышать пять процентов от общего количества таких субъектов (объектов) контроля и надзора в определенной сфере государственного контроля и надзора.

6. Проверка на предмет соблюдения порядка выдачи разрешений, приема уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или действия в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан

«О разрешениях и уведомлениях» проводится в отношении государственных органов, осуществляющих выдачу разрешений, прием уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или действия:

с наибольшим количеством отказов в выдаче разрешений субъектам предпринимательства;

с наибольшим количеством обращений субъектов предпринимательства на государственные органы при осуществлении ими выдачи разрешений, приема уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или действия.

7. Проверка на предмет соблюдения требований по включению в реестр требований регуляторных актов проводится в отношении государственных органов при нарушении требований, предусмотренных статьей 83-1 настоящего Кодекса.

8. Основаниями внеплановой проверки являются:

1) контроль исполнения требований об устранении выявленных нарушений, указанных в заключении о результатах проверки и (или) дистанционного контроля;

2) обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам нарушений требований в области защиты субъектов предпринимательства, установленных законодательством Республики Казахстан;

3) требования прокурора по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

4) обращения государственных органов по конкретным фактам нарушений прав и законных интересов физических и юридических лиц в области защиты субъектов предпринимательства;

5) поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Уполномоченный орган по предпринимательству обязан известить проверяемый государственный орган о начале проведения внеплановой проверки не менее чем за сутки до ее начала с указанием предмета проведения проверки.

9. Срок проведения внеплановой проверки должен составлять не более десяти рабочих дней с продлением до десяти рабочих дней.

Срок проведения внеплановой проверки может быть продлен только один раз. Продление осуществляется решением уполномоченного должностного лица уполномоченного органа по предпринимательству. Продление срока проведения внеплановой проверки оформляется дополнительным актом о продлении срока внеплановой проверки

с уведомлением проверяемого государственного органа, в котором указываются дата и номер предыдущего акта о назначении проверки и причины продления. Уведомление о продлении срока внеплановой проверки вручается проверяемому государственному органу уполномоченным органом по предпринимательству за один рабочий день до продления с уведомлением о вручении.

10. Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений. Внеплановой проверке подлежат факты и обстоятельства, выявленные в отношении проверяемых государственных органов и послужившие основанием для назначения внеплановой проверки.

11. Дистанционный контроль проводится путем:

1) мониторинга деятельности проверяемого государственного органа;

2) запроса о предоставлении необходимой информации, касающейся предмета дистанционного контроля;

3) вызова руководителя проверяемого государственного органа либо его уполномоченного лица с целью получения необходимой информации, касающейся предмета дистанционного контроля.

12. Дистанционный контроль проводится один раз в год путем мониторинга деятельности проверяемых государственных органов, осуществляющих:

государственный контроль и надзор в сферах деятельности субъектов предпринимательства, предусмотренных статьями 138 и 139 настоящего Кодекса;

выдачу разрешений, прием уведомлений о начале или прекращении осуществления деятельности или действия;

соблюдение требований формирования и ведения реестра требований.

Срок проведения дистанционного контроля не должен превышать десять рабочих дней. В день окончания проведения дистанционного контроля проверяемому государственному органу направляется заключение

о результатах дистанционного контроля (при наличии нарушений).

13. Дистанционный контроль проводится без посещения при необходимости для сбора достаточных данных, указывающих на признаки состава административного правонарушения, уполномоченным органом по предпринимательству направляется запрос о предоставлении необходимой информации либо осуществляется вызов руководителя проверяемого государственного органа либо его уполномоченного лица с целью получения необходимой информации.

В случае выявления нарушений по результатам дистанционного контроля составляется заключение о результатах дистанционного контроля,в котором указываются:

1) номер, дата и место составления заключения;

2) наименование государственного органа;

3) наименование проверяемого государственного органа, его место нахождения;

4) основание и предмет проведения дистанционного контроля;

5) период и сроки проведения дистанционного контроля;

6) выявленные нарушения и требования об их устранении с указанием срока исполнения требований и принятия мер в отношении лиц, допустивших нарушения.

При этом срок исполнения требований об устранении выявленных нарушений составляет не менее десяти рабочих дней со дня вручения заключения;

7) подпись должностного лица, проводившего дистанционный контроль.

Один экземпляр заключения по результатам дистанционного контроля направляется проверяемому государственному органу в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо посредством электронного документа по адресу электронной почты проверяемого государственного органа или иным доступным способом. Второй экземпляр остается у уполномоченного органа по предпринимательству, третий экземпляр в электронной форме сдается в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов.

В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам дистанционного контроля проверяемый государственный орган излагает их в письменном виде и направляет в уполномоченный орган по предпринимательству в течение трех рабочих дней со дня вручения заключения по результатам дистанционного контроля.

Уполномоченный орган по предпринимательству должен рассмотреть замечания и (или) возражения проверяемого государственного органа и в течение десяти рабочих дней дать мотивированный ответ.

14. По результатам проверки составляется заключение о результатах проверки, в котором указываются:

1) номер, дата и место составления заключения;

2) наименование государственного органа;

3) номер и дата акта о назначении проверки (дополнительного акта о продлении срока при его наличии);

4) фамилии, имена, отчества (если они указаны в документах, удостоверяющих личность) и должности лиц, проводивших проверку;

5) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлеченных для проведения проверки;

6) наименование проверяемого государственного органа, его место нахождения;

7) предмет проверки;

8) вид проверки;

9) срок и период проведения проверки;

10) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере;

11) требования об устранении выявленных нарушений с указанием срока исполнения требований и принятия мер в отношении лиц, допустивших нарушения;

12) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с заключением руководителя проверяемого государственного органа либо его уполномоченного лица, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи;

13) подписи должностных лиц, проводивших проверку.

К заключению о результатах проверки прилагаются при их наличии документы, связанные с результатами проверки, или их копии.

Срок исполнения требований об устранении выявленных нарушений составляет не менее десяти рабочих дней со дня вручения заключения о результатах проверки.

15. Первый экземпляр заключения о результатах проверки в электронной форме сдается в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, второй экземпляр на бумажном носителе под роспись или в электронной форме вручается проверяемому государственному органу (руководителю либо его уполномоченному лицу) для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий, третий экземпляр остается у уполномоченного органа

по предпринимательству.

В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки проверяемый государственный орган излагает их в письменном виде и направляет в уполномоченный орган по предпринимательству в течение трех рабочих дней со дня вручения заключения о результатах проверки. Должностным лицом, проводившим проверку, делается соответствующая запись в заключении о результатах проверки.

Уполномоченный орган по предпринимательству должен рассмотреть замечания и (или) возражения проверяемого государственного органа и в течение десяти рабочих дней дать мотивированный ответ.

16. В случае отсутствия нарушения требований, установленных законодательством Республики Казахстан, при проведении проверки в заключении о результатах проверки производится соответствующая запись.

17. Завершением срока проверки считается день вручения проверяемому государственному органу заключения о результатах проверки не позднее срока завершения проверки, указанного в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии).

18. Требования об устранении выявленных нарушений, указанные в заключении о результатах проверки или дистанционного контроля, являются обязательными для исполнения проверяемыми государственными органами.

По истечении срока устранения выявленных нарушений, указанных в заключении о результатах проверки или дистанционного контроля, проверяемый государственный орган в течение срока, указанного в заключении о результатах проверки или дистанционного контроля, обязан предоставить в уполномоченный орган по предпринимательству информацию об устранении выявленных нарушений.

В случаях непредоставления или неполного предоставления проверяемым государственным органом в установленный срок информации об устранении выявленных нарушений, указанных в заключении о результатах проверки или дистанционного контроля, уполномоченный орган по предпринимательству назначает внеплановую проверку в соответствии

с подпунктом 1) части первой пункта 8 настоящей статьи.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений проверяемый государственный орган прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения. В этом случае проведение внеплановой проверки не требуется.

19. Проверки или дистанционный контроль признаются недействительными, если они проведены с нарушением требований

по проведению проверок или дистанционного контроля, установленных настоящей статьей.

20. В случае нарушения прав и законных интересов проверяемого государственного органа при осуществлении проверки или дистанционного контроля проверяемый государственный орган вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа по предпринимательству вышестоящему должностному лицу либо в суд

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

21. Должностные лица уполномоченного органа по предпринимательству при проведении проверки или дистанционного контроля имеют право:

1) беспрепятственного доступа на территорию и в помещения проверяемого государственного органа в соответствии с предметом проверки с соблюдением требований пропускного и внутриобъектового режима, установленных проверяемым государственным органом;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к заключению

о результатах проверки или дистанционного контроля, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки или дистанционного контроля с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах и иной охраняемой законом тайне;

3) привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов, подведомственных и иных организаций;

4) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку.

Должностные лица уполномоченного органа по предпринимательству при проведении проверки или дистанционного контроля обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы проверяемого государственного органа;

2) проводить проверку или дистанционный контроль на основании и в строгом соответствии с порядком, установленным настоящей статьей;

3) не препятствовать установленному режиму работы проверяемого государственного органа в период проведения проверки;

4) не препятствовать проверяемому государственному органу либо его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки или дистанционного контроля;

5) предоставлять проверяемому государственному органу необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки или дистанционного контроля;

6) вручить проверяемому государственному органу заключение о результатах проверки или дистанционного контроля не позднее срока завершения проверки или дистанционного контроля, указанного в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии) или заключении о результатах дистанционного контроля (при наличии);

7) обеспечить сохранность документов и сведений, полученных в результате проведения проверки или дистанционного контроля;

8) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

Должностные лица уполномоченного органа по предпринимательству, прибывшие для проведения проверки, обязаны предъявить проверяемому государственному органу:

1) акт о назначении проверки;

2) служебное удостоверение (идентификационную карту).

22. Проверяемые государственные органы либо их уполномоченные представители при проведении проверки или дистанционного контроля вправе:

1) не допускать к проверке должностных лиц уполномоченного органа по предпринимательству, прибывших для проведения проверки, в случаях:

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии) сроков, не соответствующих срокам, установленным настоящей статьей;

отсутствия документов, предусмотренных частью третьей пункта 21 настоящей статьи;

2) не представлять документы и сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки или дистанционного контроля;

3) по выявленным в результате проверки или дистанционного контроля нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат не позднее трех рабочих дней обратиться в уполномоченный орган по предпринимательству с заявлением о продлении сроков устранения нарушений;

4) обжаловать заключение о результатах проверки или дистанционного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа по предпринимательству в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) не исполнять не основанные на законе запреты должностных лиц уполномоченного органа по предпринимательству, ограничивающие деятельность проверяемого государственного органа;

6) фиксировать процесс осуществления проверки или дистанционного контроля, а также отдельные действия должностного лица уполномоченного органа по предпринимательству, проводимые им в рамках проверки или дистанционного контроля, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица.

Проверяемые государственные органы либо их уполномоченные представители при проведении проверки или дистанционного контроля обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц уполномоченного органа по предпринимательству на территорию

и в помещения проверяемого государственного органа;

2) с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах, по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам уполномоченного органа по предпринимательству документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения

к заключению о результатах проверки или дистанционного контроля, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки или дистанционного контроля;

3) сделать отметку о получении акта о назначении проверки в день начала проверки и заключения о результатах проведенной проверки или дистанционного контроля в день их завершения;

4) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверки или дистанционного контроля, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом либо иными законами Республики Казахстан;

5) обеспечить пребывание руководителя либо его уполномоченного лица по месту нахождения проверяемого государственного органа в назначенные сроки проверки.

23. Если в результате проведения проверки и (или) дистанционного контроля будет выявлен факт нарушения проверяемым государственным органом требований, установленных главами 7, 13, 29 и 30 настоящего Кодекса, и других требований законодательства Республики Казахстан при наличии достаточных данных, указывающих на признаки состава административного правонарушения, должностные лица уполномоченного органа по предпринимательству в пределах полномочий принимают меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.

24. По итогам государственного контроля в области защиты субъектов предпринимательства уполномоченным органом по предпринимательству в целях обеспечения законности и эффективности государственного регулирования предпринимательства при необходимости вырабатываются рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в части:

осуществления государственного контроля и надзора в сферах деятельности субъектов предпринимательства, предусмотренных статьями 138 и 139 настоящего Кодекса;

выдачи разрешений, приема уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или действия;

регулирования предпринимательской деятельности при ведении реестра требований.»;

14) в подпункте 2) пункта 2 статьи 86 слова «полугодовых графиков проведения проверок» заменить словами «графиков проведения проверок, проводимых на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, требованиям по направленным уведомлениям в соответствии с Законом Республики Казахстан

«О разрешениях и уведомлениях» и полугодовых списков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора»;

15) подпункт 1) статьи 90 исключить;

16) подпункт 12) статьи 90-6 изложить в следующей редакции:

«12) осуществляет анализ и мониторинг деятельности конгломератов;»;

17) подпункт 4) пункта 1 статьи 93 изложить в следующей редакции:

«4) нефинансовая поддержка.»;

18) в статье 94:

в пункте 1:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) выдачи государственных и инвестиционных грантов;»;

дополнить подпунктами 8-1) и 8-2) следующего содержания:

«8-1) частичного гарантирования финансового лизинга субъектов частного предпринимательства;

8-2) частичного гарантирования по облигациям эмитентов, в том числе «зеленым» облигациям, включенным в список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан,

и в официальный список фондовой биржи Международного финансового центра «Астана»;»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Порядок, формы, размеры поддержки и другие условия, необходимые для оказания государственной финансовой и имущественной поддержки субъектам частного предпринимательства, предоставляемой

в различных отраслях экономики, которые относятся к компетенциям нескольких отраслевых государственных органов, утверждаются Правительством Республики Казахстан.»;

19) подпункт 2) части третьей пункта 1 статьи 95 изложить

в следующей редакции:

«2) создание системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства при получении ими кредитов, микрокредитов, лизинга в банках второго уровня и иных юридических лицах, а также системы гарантирования по облигациям эмитентов, в том числе «зеленым» облигациям, включенным в список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, и официальный список фондовой биржи Международного финансового центра «Астана»;»;

20) статью 96 изложить в следующей редакции:

«Статья 96. Нефинансовая поддержка

1. Нефинансовая поддержка осуществляется в целях повышения профессионального уровня субъектов частного предпринимательства и их работников, позволяющего производить конкурентоспособные товары (работы, услуги) и повысить производительность труда, создания благоприятной и конкурентной предпринимательской среды, стимулирования развития предпринимательской инициативы и предпринимательства.

2. Нефинансовая поддержка субъектов частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой осуществляется за счет бюджетных средств в рамках государственных и иных программ, направленных на поддержку предпринимательства, и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, путем:

1) организации учебных семинаров-тренингов и научно-практических конференций по развитию частного предпринимательства;

2) организации зарубежных стажировок;

3) распространения методических пособий, информационных бюллетеней о практике осуществления частного предпринимательства, рынке новых технологий;

4) предоставления разъяснений, рекомендаций и иных форм консультаций профессионального уровня;

5) оказания экспертной практической помощи от специалистов различных сфер для разрешения управленческих, финансовых, юридических, кадровых, технологических и иных вопросов, в том числе в формате наставничества;

6) содействия трансферту передовых зарубежных технологий;

7) сервисно-информационной поддержки при продвижении отечественных товаров (работ, услуг) на экспорт;

8) подготовки специалистов для организации обучения субъектов частного предпринимательства;

9) подготовки и распространения аналитической информации (справочников, статистических сборников, справок, информационных писем, отчетов, докладов и иных материалов) для использования в работе субъектами частного предпринимательства и населением с предпринимательской инициативой;

10) определения товаров (продукции) из местных и локальных ресурсов и содействия в их дальнейшем продвижении на внутренний и (или) внешние рынки;

11) проведения мероприятий по популяризации предпринимательства;

12) оказания содействия в налаживании сотрудничества между предпринимателями, а также заинтересованными лицами.

3. Уполномоченный орган по предпринимательству в целях осуществления нефинансовой поддержки на своем интернет-ресурсе размещает следующую информацию:

1) о государственных и иных программах, направленных на поддержку субъектов частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой, и их реализации;

2) о количестве субъектов частного предпринимательства с классификацией по видам экономической деятельности;

3) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой, условиях и о порядке оказания такими организациями поддержки субъектам частного предпринимательства и населению с предпринимательской инициативой;

4) о мерах финансовой и нефинансовой поддержки субъектов частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой;

5) о результатах проведенного анализа предпринимательской среды, инвестиционного климата и инфраструктуры развития частного предпринимательства;

6) о консультативных документах регуляторной политики, проектах нормативных правовых актов и правовых актов в области системы государственного планирования, направленных на обеспечение поддержки развития частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой;

7) иную необходимую для развития субъектов частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой информацию, предусмотренную настоящим Кодексом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

4. Порядок, формы государственной нефинансовой поддержки, отрасль (отрасли) экономики, в которой (которых) осуществляют деятельность субъекты частного предпринимательства, подлежащие государственной нефинансовой поддержке, юридическое (юридические) лицо (лица), привлекаемое (привлекаемые) для оказания государственной нефинансовой поддержки, и другие условия, необходимые для оказания государственной нефинансовой поддержки, утверждаются уполномоченными органами соответствующих отраслей по согласованию с уполномоченным органом

по предпринимательству.

5. Порядок, формы поддержки и другие условия, необходимые для оказания государственной нефинансовой поддержки субъектам частного предпринимательства, предоставляемой в различных отраслях экономики, которые относятся к компетенциям нескольких отраслевых государственных органов, утверждаются Правительством Республики Казахстан.»;

21) в статье 97:

в части первой:

слова «поддержки частного предпринимательства» заменить словами «поддержки субъектов частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой»;

слова «развития частного предпринимательства» заменить словами «развития субъектов частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой»;

в части второй:

слова «частного предпринимательства» заменить словами «субъектов частного предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой»;

слова «поддержки предпринимательства» заменить словами «обслуживания предпринимателей»;

22) подпункт 2-2) статьи 99 после слов «международных договоров Республики Казахстан» дополнить словами «, проектов правовых актов в области системы государственного планирования»;

23) в статье 117:

части вторую, третью и четвертую пункта 1 исключить;

в пункте 2:

слова «При заключении договоров» заменить словами «В заключенном договоре»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Порядок применения предельной торговой надбавки определяется уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Уполномоченные органы в области регулирования торговой деятельности, в области развития агропромышленного комплекса по согласованию с уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения при реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары предусматривают поддержку получателям государственной адресной социальной помощи.»;

24) в статье 129:

в пункте 2 слова «и 14» заменить словами «, 13, 14 и 16»;

подпункт 8) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«8) государственным контролем за соблюдением правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений в пассажирских поездах, в том числе в пунктах формирования пассажирских поездов;»;

абзац первый и подпункт 2) пункта 9 после слова «растений» дополнить словами «, санитарно-карантинного контроля»;

в пункте 10 слова «и надзора» исключить;

в пункте 15:

в частях первой и второй слова «подпункте 11)» заменить словами «подпунктах 10) и 11)»;

часть третью исключить;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Органы контроля и надзора уведомляют государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, о результатах проведенного государственного контроля, предусмотренного пунктом 16 настоящей статьи, в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.»;

в пункте 17:

в части первой слова «и 14» заменить словами «, 13, 14 и 16»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Если законами Республики Казахстан не регламентирован государственный контроль, предусмотренный подпунктом 2) пункта 16 настоящей статьи, то в этом случае государственный контроль осуществляется в порядке, установленном настоящей главой.»;

дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:

«18-1. В случае выявления нарушений при осуществлении государственного контроля и надзора в рамках настоящей статьи могут применяться меры оперативного реагирования в соответствии со

статьями 135, 136 и 153 настоящего Кодекса.

По выявленным нарушениям при осуществлении государственного контроля и надзора согласно подпунктам 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 4 настоящей статьи могут применяться меры оперативного реагирования в отношении требований, включенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан в перечень требований, нарушение которых является основанием для применения данных мер.»;

в части первой пункта 19 слова «и 14 настоящей статьи» заменить словами «, 13, 14 и 16 настоящей статьи (за исключением случаев, предусмотренных частью третьей пункта 17 настоящей статьи)»;

пункт 21 после слов «сфер деятельности» дополнить словами «и в случаях введения контрольного закупа и расследования»;

25) в статье 136:

в пункте 1 слова «по результатам контроля и надзора» заменить словами «(или) по результатам государственного контроля»;

в пункте 3:

подпункт 3) части первой изложить в следующей редакции:

«3) основания прекращения действия акта надзора (предписания, акта, постановления) в случае устранения нарушения (нарушений), а также признания указанного акта недействительным.»;

дополнить частями второй и четвертой следующего содержания:

«При этом порядок оформления акта надзора устанавливается статьей 153 настоящего Кодекса.»;

«В целях применения мер оперативного реагирования в случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрено формирование проверочного листа при осуществлении контроля, перечень требований определяется законодательством Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. При оформлении акта надзора (предписания, акта, постановления) законодательством Республики Казахстан устанавливается срок его действия (при необходимости).

Срок действия акта надзора устанавливается законодательством Республики Казахстан по каждому конкретному нарушению требования, выявленному в ходе осуществления и (или) по результатам контроля.

В случае выявления нескольких нарушений требований, ставших основанием для применения мер оперативного реагирования, в предписании об устранении выявленных нарушений требований нормативных правовых актов, акте о результате контрольного закупа продукции (товара) и (или) расследования указывается общий срок устранения таких нарушений, соответствующий наибольшему сроку действия меры оперативного реагирования согласно оформленному акту надзора.»;

пункт 4 дополнить словами «, путем оформления акта надзора (предписание, акт, постановление) без обращения в суд»;

26) в пункте 7 статьи 137:

в части первой слова «профилактического контроля или проверки» заменить словом «контроля»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Орган контроля и надзора в ходе проведения контроля при обнаружении факта нарушения требования, являющегося основанием для применения меры (мер) оперативного реагирования, оформляет акт надзора (предписание, акт, постановление) о применении меры (мер) оперативного реагирования.»;

27) подпункты 69), 86), 107) и 116) статьи 138 исключить;

28) в статье 141:

пункт 6 дополнить словами «, формы проверочных листов»;

в части третьей пункта 7 слова «рисками с учетом» заменить словами «рисками, формой проверочных листов с учетом»;

часть третью пункта 8 дополнить словами «, формой проверочных листов»;

29) в статье 144:

в части первой пункта 1 слова «пунктом 4 статьи 141» заменить словами «статьей 141»;

в пункте 2:

часть вторую исключить;

дополнить частями пятой, шестой и седьмой следующего содержания:

«График проведения проверок на соответствие требованиям в срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения проверок, направляется для опубликования на объекте информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства».

График проведения проверок в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения опубликовывается на объекте информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» в срок

до 10 декабря года, предшествующего году проведения проверок, и до 10 мая текущего календарного года.

При отсутствии автоматизированной информационной системы оценки и управления рисками график утверждается первым руководителем регулирующего государственного органа или местного исполнительного органа.»;

в пункте 5:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) контроль устранения нарушений, выявленных по результатам расследования;»;

в подпункте 2) слова «значительных и незначительных нарушений, определенных в критериях оценки степени риска, в результате проверки на соответствие требованиям» заменить словами «нарушений в результате проверки»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) контроль устранения нарушений, являющихся основаниями для применения мер оперативного реагирования;»;

в подпункте 4):

слова «поручения органов прокуратуры» заменить словами «требования прокурора»;

слова «и законным интересам» заменить словами «, правам и законным интересам»;

в подпункте 5) слова «и законным интересам» заменить словами «, правам и законным интересам»;

30) пункт 4 статьи 144-1 дополнить частью второй следующего содержания:

«При наличии у органа контроля и надзора информационной системы оценки и управления рисками в автоматическом режиме результаты анализа профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора учитываются в данной информационной системе.»;

31) в статье 144-2:

пункт 1 дополнить частью третьей следующего содержания:

«При наличии у органа контроля и надзора информационной системы, содержащей автоматизированную систему оценки и управления рисками, полугодовые списки проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в обязательном порядке размещаются на объекте информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства».»;

в пункте 3 слова «размещаются на интернет-ресурсах регулирующих государственных органов и иных цифровых платформах с обеспечением режима безопасности» заменить словами «размещаются на объекте информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства»;

в части второй пункта 5 слова «По итогам» заменить словами «В ходе осуществления и (или) по итогам»;

в пункте 6:

слова «предельно допустимых розничных цен» заменить словами «предельной торговой надбавки»;

дополнить словами «, за исключением требований части первой пункта 1 и пункта 5 настоящей статьи»;

32) в статье 144-3:

пункт 1 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Порядок проведения контрольного закупа включает:

1) основания для принятия решения о проведении контрольного закупа;

2) решение руководителя органа контроля и надзора о проведении контрольного закупа с уведомлением государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов;

3) определение наименования продукции, в отношении которой необходимо проведение контрольного закупа, а также сроков его проведения;

4) порядок проведения исследования закупленной продукции;

5) оформление результатов проведения контрольного закупа.»;

в пунктах 2 и 4 слова «нормативными техническими документами» заменить словами «иными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Органы контроля и надзора уведомляют государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, об итогах контрольного закупа в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.»;

пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:

«При проведении контрольного закупа предметом контроля являются требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. При этом меры оперативного реагирования применяются только в отношении нарушений требований, установленных в проверочных листах.»;

33) в статье 144-4:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Под расследованием понимается деятельность органов контроля и надзора по установлению причин и условий нарушения требований законодательства Республики Казахстан, определению субъектов (объектов) контроля и надзора, их допустивших, а равно принятие мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Расследование является самостоятельной формой контроля, осуществление которого определено настоящей статьей и законодательством Республики Казахстан.»;

в подпункте 6) пункта 3 слова «нормативными техническими документами» заменить словами «иными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан»;

часть вторую пункта 5 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) порядок оформления и содержание решения о проведении расследования с указанием:

даты, времени и места вынесения решения;

лица, вынесшего решение;»;

пункт 7 дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

«Органы контроля и надзора уведомляют государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, об итогах расследования в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

При проведении расследования для установления причин нарушения требований законодательства Республики Казахстан и определения субъектов (объектов) контроля и надзора, допустивших нарушения указанных требований, предметом контроля являются требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. При этом меры оперативного реагирования применяются только в отношении нарушений требований, установленных в проверочных листах.»;

34) часть вторую пункта 2 статьи 146 изложить в следующей редакции:

«Акт о назначении внеплановой проверки в соответствии с пунктом 15 статьи 129, пунктом 8 статьи 144, пунктом 3 статьи 146 настоящего Кодекса регистрируется в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, путем его представления, в том числе

в электронной форме, территориальному органу государственного органа, осуществляющему в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, по месту нахождения субъекта (объекта) контроля в течение следующего рабочего дня после дня начала внеплановой проверки.»;

35) в статье 149:

часть первую пункта 1 дополнить словом «, расследовании»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Расходы на лабораторные исследования образцов продукции, отобранных должностными лицами органа контроля и надзора, финансируются за счет бюджетных средств.»;

36) в подпункте 6) статьи 151 слова «подпунктами 3)» заменить словами «подпунктами 2-1), 3)»;

37) в статье 152:

часть четвертую пункта 7 дополнить словами «, за исключением нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования»;

в пункте 13:

слова «По истечении» заменить словами «В течение»;

слова «в течение срока, установленного в этом предписании,» исключить;

часть вторую пункта 14 изложить в следующей редакции:

«В случае непредоставления информации об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений в соответствии с частью первой настоящего пункта или неустранения нарушений орган контроля и надзора вправе назначить внеплановую проверку в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 статьи 144 настоящего Кодекса.»;

в пункте 15:

в части первой:

слово «досрочного» исключить;

слова «нарушений, указанных» заменить словами «нарушений в сроки, указанные»;

слова «информацию об устранении выявленных нарушений» заменить словами «исчерпывающую информацию об устранении выявленных нарушений с подробным описанием порядка и способов устранения нарушений»;

в части третьей слова «подпунктами 1) и» заменить словом «подпунктом»;

38) статью 153 изложить в следующей редакции:

«Статья 153. Меры, принимаемые должностными лицами органов контроля и надзора по фактам нарушений,

выявленных при осуществлении контроля

1. Если в результате проведения контроля и надзора будет выявлен факт нарушений субъектом (объектом) контроля и надзора требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии

с пунктом 2 статьи 132 и пунктом 3 статьи 143 настоящего Кодекса, должностное лицо (должностные лица) органа контроля и надзора в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, обязано (обязаны) принять предусмотренные законами Республики Казахстан меры по устранению выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью людей и окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, а также меры по привлечению лиц, допустивших нарушения,

к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.

При принятии мер оперативного реагирования согласно статье 136 настоящего Кодекса в отношении субъекта (объекта) контроля и надзора орган контроля и надзора оформляет акт надзора.

2. В акте надзора указываются:

1) вид меры оперативного реагирования;

2) дата, время и место составления акта;

3) наименование государственного органа;

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, составляющего акт;

5) наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано

в документе, удостоверяющем личность) субъекта контроля и надзора, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) его руководителя, а также должность представителя субъекта контроля и надзора, присутствовавшего при оформлении акта;

6) основание применения меры оперативного реагирования;

7) срок действия меры оперативного реагирования (при необходимости);

8) сведения о получении или отказе от получения акта (дата и подпись руководителя субъекта контроля и надзора или представителя субъекта контроля и надзора);

9) подпись должностного лица, оформившего акт;

10) должность, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и подпись руководителя органа контроля и надзора.

3. Акт надзора вручается субъекту контроля и надзора одним из следующих способов:

1) нарочно под роспись;

2) заказным письмом с уведомлением о его вручении;

3) электронным способом – на электронный адрес субъекта контроля и надзора.

К акту надзора могут прилагаться записи технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото- и видеоаппаратуры (при их наличии), относящиеся к предмету меры оперативного реагирования.»;

39) абзац пятый подпункта 1) пункта 1 статьи 155 исключить;

40) в статье 169-1:

в пункте 4:

абзац первый дополнить словами «по запросу»;

в подпункте 1) слова «не позднее месяца со дня его утверждения» исключить;

в подпункте 2) слова «, ежеквартально не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом» исключить;

в пункте 5 слова «форме, утвержденной антимонопольным органом, ежеквартально не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом» заменить словами «запросу антимонопольного органа и по утверждаемой им форме»;

в пункте 6 слова «информацию о проведенных торгах ежеквартально не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом» заменить словами «по запросу информацию о проведенных торгах»;

41) дополнить статьей 172-1 следующего содержания:

«Статья 172-1. Конгломерат

1. Для целей настоящего Кодекса под конгломератом понимается субъект рынка (группа лиц), занимающий (занимающая) доминирующее или монопольное положение на соответствующем и смежном товарном рынках,

за исключением банковских холдингов, банков и их дочерних организаций,

а также единого закупщика электрической энергии и расчетного центра балансирующего рынка.

Смежным товарным рынком является товарный рынок, на котором реализация товара невозможна без использования другого товара, реализуемого на соответствующем товарном рынке.

2. Антимонопольный орган ведет государственный реестр конгломератов.

3. Правила проведения анализа и мониторинга деятельности конгломератов утверждаются антимонопольным органом.»;

42) статью 191-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 191-1. Создание барьеров смены

продавца (поставщика) товара

Созданием барьеров смены продавца (поставщика) товара является предъявление потребителю требований при расторжении договора, не предусмотренных ранее или превышающих требования при заключении договора.»;

43) часть четвертую пункта 7 статьи 194 исключить;

44) статью 199 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Обжалование уведомления в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, не приостанавливает течение срока, предусмотренного

пунктом 2-1 настоящей статьи.»;

45) в статье 201:

подпункты 3) и 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«3) получение в собственность, владение и пользование, в том числе в счет оплаты (передачи) уставного капитала, субъектом рынка (группой лиц) основных производственных средств (за исключением земельных участков и зданий (строений, сооружений), не имеющих промышленного назначения и их комплексов, помещений, объектов незавершенного строительства), находящихся на территории Республики Казахстан, и (или) нематериальных активов другого субъекта рынка, если балансовая стоимость такого имущества, составляющего предмет сделки (взаимосвязанных сделок), превышает двадцать процентов балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов субъекта рынка, отчуждающего или передающего имущество.

Требование, указанное в части первой настоящего подпункта, не распространяется на случаи получения субъектом рынка (группой лиц) в собственность, владение и пользование основных производственных средств и (или) нематериальных активов в результате вкладов учредителей в его первоначальный уставный капитал, а также в случае реорганизации субъектов рынка, в результате которых создаваемый субъект рынка получает такое имущество на основании передаточного акта, разделительного баланса;

4) приобретение субъектом рынка прав (в том числе на основании договора о доверительном управлении, договора о совместной деятельности, договора поручения), позволяющих давать обязательные для исполнения указания другому субъекту рынка при ведении им предпринимательской деятельности.

Требование, указанное в части первой настоящего подпункта, распространяется на случаи приобретения прав, которые предоставляют возможность принимать решения единолично, оказывать решающее влияние на принимаемые решения, преимущественно контролировать принимаемые решения (включая права определения приоритетных, основных условий, направлений, видов предпринимательской деятельности, стратегии развития и иных вопросов, не относящихся к текущей операционной деятельности), а также на аналогичные случаи, при условии отсутствия иных лиц

с подобными правами.

Настоящий подпункт также применяется к приобретаемым правам, позволяющим препятствовать принятию решений органами управления и (или) контроля субъекта рынка (в том числе к прямо указанному в учредительных документах праву вето, блокирования), назначать (номинировать) единолично кандидатов в органы управления и (или) контроля субъекта рынка, при условии отсутствия указанных прав у иных лиц;»;

в подпункте 1) пункта 2 слова «не принимает участия в голосовании в органах управления субъекта рынка» заменить словами «не получает права голоса в органах управления субъекта рынка, передача в залог акций (долей участия в уставном капитале, паев) субъекта рынка в пользу финансовых организаций (в качестве залогодержателей) без права голоса»;

в пункте 8:

в части первой слова «, 2) и 3)» заменить словами «и 2)»;

в части второй слова «4) и» заменить словами «3), 4) и»;

46) в статье 203:

в пункте 2 слова «, заверенных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке» исключить;

пункт 3 исключить;

47) в статье 204:

в пункте 1:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) утвержденный устав или его проект;»;

абзац первый подпункта 5) изложить в следующей редакции:

«5) по каждому из непосредственно реорганизуемых субъектов рынка указываются:»;

подпункт 6) исключить;

в пункте 2:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) сведения о предмете договора (иного документа), подтверждающего совершение сделки, сторонах, основных условиях для совершения сделки, а также стоимости (цене) сделки, представляемые в виде письма в произвольной форме, подписанного приобретателем или уполномоченным лицом приобретателя;»;

в подпункте 2):

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2) по приобретателю и по каждому субъекту рынка, входящему с приобретателем в одну группу лиц, осуществляющему производство, реализацию, экспорт и импорт в Республику Казахстан товаров, аналогичных товарам или взаимозаменяемым товарам, производимым, реализуемым, экспортируемым и импортируемым субъектом рынка, в отношении которого совершаются действия, предусмотренные подпунктом 2) пункта 1 статьи 201 настоящего Кодекса, и субъектами рынка, находящимися под его прямым или косвенным контролем, указываются:»;

в абзаце шестом:

слова «или реализуемым» заменить словами «, реализуемым, экспортируемым и импортируемым»;

дополнить словами «, а также субъектами рынка, находящимися под его прямым или косвенным контролем»;

подпункт 3) исключить;

в подпункте 5) слова «или реализуемых» заменить словами

«, реализуемых, экспортируемых и импортируемых»;

пункты 3 и 4 исключить;

48) в статье 205:

в пункте 1 слова «десяти календарных» заменить словами «пяти рабочих»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Срок рассмотрения ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию не должен превышать пятнадцать рабочих дней с момента принятия ходатайства к рассмотрению.

При этом общий срок рассмотрения ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию с учетом приостановлений, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи, не должен превышать двенадцать месяцев.»;

в части второй пункта 5:

слова «в случае» исключить;

после слова «товаров» дополнить словами «либо товаров на смежных товарных рынках»;

предложение первое пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Рассмотрение ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию автоматически возобновляется после представления дополнительных сведений и (или) документов субъектом рынка и (или) государственными органами, о чем антимонопольный орган обязан в течение трех рабочих дней в письменном виде уведомить лицо, подавшее ходатайство.»;

49) в части первой статьи 206 слова «4) и» заменить словами «3), 4) и»;

50) в статье 207:

в пункте 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) сведения о предмете договора (иного документа), подтверждающего совершение сделки, сторонах, основных условиях для совершения сделки, а также стоимости (цене) сделки, представляемые

в виде письма в произвольной форме, подписанного приобретателем или уполномоченным лицом приобретателя;»;

в подпункте 2):

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2) по приобретателю и каждому субъекту рынка, входящему с приобретателем в одну группу лиц, осуществляющих производство, реализацию, экспорт и импорт в Республику Казахстан товаров, аналогичных товарам или взаимозаменяемым товарам, производимым, реализуемым, экспортируемым и импортируемым субъектом рынка, в отношении которого совершаются действия, предусмотренные подпунктом 4) пункта 1 статьи 201 настоящего Кодекса, и субъектами рынка, находящимися под его прямым или косвенным контролем, указываются:»;

в абзаце шестом:

слова «или реализуемым» заменить словами «, реализуемым, экспортируемым и импортируемым»;

дополнить словами «, и субъектами рынка, находящимися под его прямым или косвенным контролем»;

подпункт 3) исключить;

в подпункте 5) слова «или реализуемых» заменить словами

«, реализуемых, экспортируемых и импортируемых»;

в пункте 2:

абзац первый подпункта 5) изложить в следующей редакции:

«5) исключительно по каждому субъекту рынка, в котором лицо, направляющее (подающее) уведомление (ходатайство), определяет условия ведения предпринимательской деятельности, указываются:»;

в подпункте 6):

в абзаце первом слова «группе лиц, в которую входит данное лицо» заменить словами «по субъектам рынка, находящимся под прямым или косвенным контролем такого субъекта рынка»;

в абзаце третьем слова «и реализуемых субъектом рынка и группой лиц, в которых» заменить словами «, реализуемых, экспортируемых и импортируемых в Республику Казахстан субъектом (субъектами) рынка,

в котором (которых)»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Перечень документов и сведений, необходимых для направления (подачи) уведомления (ходатайства) в антимонопольный орган о совершенной (планируемой) экономической концентрации, предусмотренной

подпунктом 3) пункта 1 статьи 201 настоящего Кодекса:

1) сведения о предмете договора (иного документа), подтверждающего совершение сделки, сторонах, основных условиях для совершения сделки, а также стоимости (цене) сделки, представляемые в виде письма в произвольной форме, подписанного приобретателем или уполномоченным лицом приобретателя;

2) по приобретателю и по каждому субъекту рынка, входящему с приобретателем в одну группу лиц, осуществляющим производство, реализацию, экспорт и импорт в Республику Казахстан товаров, аналогичных товарам или взаимозаменяемым товарам, для выпуска которых приобретаемое имущество использовалось субъектом рынка, в отношении которого совершаются действия, предусмотренные подпунктом 3) пункта 1 статьи 201 настоящего Кодекса, указываются:

для физического лица – данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, а также место жительства и юридический адрес;

наименование, юридический и фактический адреса;

размер уставного капитала и доля участия в уставном капитале;

виды акций;

объем производства и реализации, экспорта и импорта в Республику Казахстан тех же или взаимозаменяемых товаров, которые будут производиться с использованием приобретаемого имущества;

3) перечень имущества, составляющего предмет сделки, с указанием балансовой стоимости;

4) сведения о том, для выпуска каких товаров использовалось и будет использоваться получаемое имущество, с указанием видов товаров.»;

51) статью 216 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Обжалование приказа о проведении расследования в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, не приостанавливает его действие.»;

52) в статье 221:

часть третью после слова «осуществляются» дополнить словами

«в рабочие дни»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Обжалование действий должностных лиц антимонопольного органа, предусмотренных настоящей статьей, в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, не приостанавливает их исполнения.»;

53) в статье 224:

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Положения, указанные в пунктах 1-1 и 2 настоящей статьи, не применяются в случаях проведения расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции по признакам установления, поддержания монопольно высоких (низких) или монопсонически низких цен, а также по признакам картеля в части установления или поддержания цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок, повышения, снижения или поддержания цен на торгах.»;

пункт 4 исключить;

предложение первое пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5. Копия заключения по результатам расследования не позднее трех рабочих дней со дня его подписания вручается или направляется письмом с уведомлением объекту расследования.»;

пункт 5-1 исключить;

в пункте 6 слова «вступления в силу приказа об утверждении» заменить словами «подписания должностным лицом (должностными лицами) антимонопольного органа»;

пункт 7 исключить;

54) в статье 284:

в части первой слова «, включая производства, созданные, расширенные и (или) обновленные» заменить словами «товаров, работ и услуг, включая производство товаров, работ и услуг, созданных, расширенных и (или) обновленных»;

в части второй:

абзац второй:

после слова «производств» дополнить словами «товаров, работ и услуг»;

дополнить словами «, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом»;

абзац третий:

после слова «производств» дополнить словами «товаров, работ и услуг»;

дополнить словами «, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом»;

часть третью после слова «производств» дополнить словами «товаров, работ и услуг»;

55) в подпункте 2) пункта 5 статьи 286:

часть третью дополнить словами «, если иное не предусмотрено

частью четвертой настоящего подпункта»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«При создании новых гостиниц, расширении и (или) обновлении (реконструкции) действующих гостиниц размер инвестиций юридического лица должен составлять не менее миллионнократного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций. При этом требование настоящей части применяется, если создание новых гостиниц, расширение и (или) обновление (реконструкция) действующих гостиниц соответствуют одновременно следующим условиям:

реализация проекта вне городов республиканского значения и столицы;

соответствие предоставляемых услуг категории «три», «четыре», «пять» звезд в соответствии с международными стандартами;

заключение договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг) или франшизы с международной гостиничной сетью, имеющей не менее тысячи гостиниц в десяти и более зарубежных странах.».

7. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) в статье 16:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) устанавливает порядок разработки, утверждения, замены и пересмотра единых межотраслевых или межотраслевых типовых или типовых норм и нормативов по труду для всех сфер деятельности, или типовых норм и нормативов по труду организаций;»;

дополнить подпунктом 41-10) следующего содержания:

«41-10) разрабатывает и утверждает единые межотраслевые или межотраслевые типовые или типовые нормы и нормативы по труду для всех сфер деятельности по согласованию с государственными органами соответствующих сфер деятельности;»;

2) подпункт 23) пункта 2 статьи 23 исключить;

3) в статье 101:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственная гарантия в области организации нормирования труда включает:

типовые нормы и нормативы по труду;

обеспечение государственными органами разработки и утверждения технически (научно) обоснованных единых межотраслевых или межотраслевых типовых или типовых норм и нормативов по труду для всех сфер деятельности, или типовых норм и нормативов по труду организации;

государственный контроль за обеспечением работодателями разработки, введения, замены и пересмотра норм труда.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Нормы труда (времени, выработки, трудоемкости, обслуживания, численности) являются мерой затрат труда и устанавливаются для работника соответствующей квалификации в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда.»;

пункты 2 и 7 изложить в следующей редакции:

«2. Разработка, введение новых, замена и пересмотр действующих норм труда производятся работодателем по согласованию с представителями работников с учетом типовых норм и нормативов по труду.»;

«7. Типовые нормы и нормативы по труду организаций утверждаются уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности по согласованию с уполномоченным государственным органом по труду в установленном им порядке.»;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Замена и пересмотр типовых норм и нормативов по труду организаций осуществляются государственными органами, утвердившими

их в порядке, определенном уполномоченным государственным органом

по труду.»;

4) в части первой пункта 6 статьи 123 слова «условия, необходимые для нормальной работы и» заменить словами «необходимые условия для»;

5) подпункт 13) пункта 2 статьи 182 исключить;

6) в пункте 7 статьи 183 слова «ее результатах» заменить словами «результатах аттестации производственных объектов по условиям труда»;

7) в статье 190:

часть третью пункта 8 исключить;

пункт 13 после слов «трудовой деятельностью,» дополнить словами

«в электронном или бумажном виде».

8. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года

«О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:

1) часть первую пункта 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«5. Работники таможенных органов обеспечиваются форменной одеждой без погон.»;

2) в пункте 5 статьи 40:

после слов «таможенные органы» дополнить словами «, декларанты и иные лица»;

слова «представленные декларантом и иными лицами» исключить;

слова «в случае, если декларант может их представить» заменить словами «(при их наличии)»;

3) в части первой пункта 5 статьи 44 слово «пяти» заменить словом «трех»;

4) пункт 10 статьи 66 изложить в следующей редакции:

«10. При ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза носителей информации, содержащих программное обеспечение, предназначенное для оборудования обработки информации, определение таможенной стоимости осуществляется в порядке, определяемом решением Евразийской экономической комиссии.

При ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза иных носителей информации (бумажный, электронный или другой) с содержащейся на них информацией таможенная стоимость не должна включать в себя стоимость информации при условии, что она выделена из цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате, и подтверждена документально.

При этом определение таможенной стоимости такой категории товаров осуществляется в соответствии с подпунктом 7) части первой пункта 1 статьи 67 настоящего Кодекса.»;

5) подпункт 2) пункта 3 статьи 73 изложить в следующей редакции:

«2) расходы на погрузку, разгрузку или перегрузку вывозимых товаров;»;

6) в подпункте 1) пункта 4 статьи 89 слова «завершения таможенного декларирования и выпуска товаров» заменить словами «регистрации таможенной декларации»;

7) в пункте 5 статьи 98:

часть первую изложить в следующей редакции:

«5. Таможенный орган регистрирует обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов или отказывает в его регистрации:

в случаях, предусмотренных статьей 195 настоящего Кодекса, – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления;

в иных случаях – не позднее трех рабочих дней со дня регистрации указанного заявления.»;

часть вторую исключить;

8) часть третью пункта 1 статьи 99 изложить в следующей редакции:

«Таможенный орган регистрирует договор банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов или отказывает в его регистрации:

в случаях, предусмотренных статьей 195 настоящего Кодекса, – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления;

в иных случаях – не позднее трех рабочих дней со дня регистрации указанного заявления.»;

9) часть третью пункта 1 статьи 100 изложить в следующей редакции:

«Таможенный орган регистрирует договор поручительства в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов или отказывает в его регистрации:

в случаях, предусмотренных статьей 195 настоящего Кодекса, – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления;

в иных случаях – не позднее трех рабочих дней со дня регистрации указанного заявления.»;

10) в пункте 2 статьи 114:

в части первой слова «и (или) возврат» исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Возврат суммы обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов со счета временного размещения денег производится в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере таможенного дела, не позднее десяти календарных дней со дня получения заявления плательщика на возврат суммы обеспечения.»;

11) в подпункте 1) пункта 3 статьи 143 слова «завершения таможенного декларирования и выпуска товаров» заменить словами «регистрации таможенной декларации»;

12) подпункты 2) и 6) статьи 167 исключить;

13) в подпункте 1) пункта 1 статьи 169 слова «неоднократные нарушения» заменить словами «два и более раза нарушений»;

14) пункт 1 статьи 189 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) вывоза товаров с одного свободного склада и дальнейшего ввоза этих товаров на другой свободный склад при перемещении их трубопроводным транспортом.»;

15) часть вторую пункта 8 статьи 198 исключить;

16) подпункт 15) пункта 2 статьи 248 исключить;

17) подпункт 13) пункта 2 статьи 261 исключить;

18) подпункт 14) пункта 2 статьи 273 исключить;

19) в подпункте 1) пункта 10 статьи 287:

в части первой:

слова «государственной экологической экспертизы о возможности» заменить словами «уполномоченных органов, в компетенцию которых входит вопрос»;

предложение второе исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом в целях настоящего подпункта заключением является документ, выданный уполномоченными органами, в компетенцию которых входит вопрос захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения товаров иным способом. Выдача такого документа осуществляется в порядке, определенном подпунктом 1) статьи 330 настоящего Кодекса.»;

в части второй слова «государственной экологической экспертизы» заменить словами «уполномоченных органов, в компетенцию которых входит вопрос захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения товаров иным способом»;

в части третьей:

слова «государственной экологической экспертизы о возможности» заменить словами «уполномоченных органов, в компетенцию которых входит вопрос»;

слова «иным способом товаров» заменить словами «товаров иным способом»;

в части пятой слова «территориального подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и с участием декларанта» заменить словами «уполномоченных органов, в компетенцию которых входит вопрос захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения товаров иным способом, с участием декларанта и (или) иных лиц, определяемых руководителем таможенного органа или лицом,

его замещающим»;

в части седьмой слова «территориальному подразделению уполномоченного органа в области охраны окружающей среды» заменить словами «уполномоченному органу, в компетенцию которого входит вопрос

о возможности захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения товаров иным способом, или его территориальному подразделению»;

20) в подпункте 1) пункта 7 статьи 296:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1) товары, помещенные под таможенную процедуру свободного склада, и товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, утратили свои потребительские свойства и стали непригодны для использования в том качестве, для которого они предназначены, в том числе отходы, которые вывозятся с территории свободного склада или остаются на территории свободного склада для захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения иным способом

в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае наличия заключения уполномоченных органов, в компетенцию которых входит вопрос о возможности такого захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения товаров иным способом. При этом действие таможенной процедуры свободного склада завершается в отношении части товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, соответствующей количеству товаров, захороненных, обезвреженных, утилизированных или уничтоженных иным способом, и определяемой

в соответствии с законодательством Республики Казахстан путем предоставления заключения уполномоченных органов, в компетенцию которых входит вопрос захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения товаров иным способом, в котором указываются способ и место захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения иным способом. При этом в целях настоящего подпункта заключением является документ, выданный уполномоченными органами, в компетенцию которых входит вопрос захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения товаров иным способом. Выдача такого документа осуществляется в порядке, определенном подпунктом 1) статьи 330 настоящего Кодекса.»;

в части второй слова «государственной экологической экспертизы» заменить словами «уполномоченных органов, в компетенцию которых входит вопрос о возможности захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения товаров иным способом,»;

в части третьей:

слова «государственной экологической экспертизы» заменить словами «уполномоченных органов, в компетенцию которых входит вопрос»;

слова «иным способом товаров» заменить словами «товаров иным способом»;

в части пятой слова «территориального подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и с участием декларанта» заменить словами «уполномоченного органа, в компетенцию которого входит вопрос о возможности захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения товаров иным способом, и с участием декларанта и (или) иных лиц, определяемых руководителем таможенного органа или лицом, его замещающим»;

в части седьмой слова «территориальному подразделению уполномоченного органа в области охраны окружающей среды» заменить словами «уполномоченному органу, в компетенцию которого входит вопрос захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения товаров иным способом, или его территориальному подразделению»;

21) подпункт 1) статьи 330 изложить в следующей редакции:

«1) наличие выдаваемого в соответствии с законодательством Республики Казахстан заключения уполномоченных органов, в компетенцию которых входит вопрос о возможности захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения товаров иным способом, в котором указываются способ и место уничтожения. Выдача заключения уполномоченных органов,

в компетенцию которых входит вопрос о возможности захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения товаров иным способом, помещаемых под таможенную процедуру уничтожения, осуществляется

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заключение уполномоченных органов, в компетенцию которых входит вопрос о возможности захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения товаров иным способом, не требуется в случаях, когда товары безвозвратно утрачены вследствие аварии или действия непреодолимой силы.

Для помещения таких товаров под таможенную процедуру уничтожения должны быть представлены документы, подтверждающие факт безвозвратной утери товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы.

Порядок выдачи такого заключения утверждается уполномоченным органом по согласованию с уполномоченными органами, в компетенцию которых входит принятие решения о возможности захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения товаров иным способом;»;

22) в пункте 1 статьи 331 слова «государственной экологической экспертизы о возможности уничтожения товаров» заменить словами «уполномоченных органов, в компетенцию которых входит вопрос

о возможности захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения товаров иным способом»;

23) часть первую пункта 21 статьи 418 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Форма акта выездной таможенной проверки утверждается уполномоченным органом.»;

24) в части четвертой пункта 4 статьи 509:

слова «Часть помещения» заменить словами «Часть территории (помещения)»;

слова «части помещения таможенного склада» заменить словами «части территории (помещения) таможенного склада открытого типа».

9. В Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании»:

1) в статье 67:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Государственный контроль в областях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется в форме проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Проверка и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

2) статью 72 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Учет потерь при добыче твердых полезных ископаемых осуществляется на основании данных о нормируемых потерях, предусмотренных техническими проектами разработки месторождений, являющимися приложением к планам горных работ.

Технические проекты разработки месторождений, указанные в части первой настоящего пункта, подлежат утверждению уполномоченным органом по изучению недр в определяемом им порядке.

Уполномоченный орган по изучению недр в течение пятнадцати рабочих дней после представления технического проекта разработки месторождения с данными о нормируемых потерях и обосновывающих документов вправе направить недропользователю обоснованное возражение по размеру нормируемых потерь. В случае направления такого возражения

в указанный срок нормируемые потери определяются уполномоченным органом по изучению недр самостоятельно на основании имеющихся данных о нормируемых потерях по аналогичным проектам либо исходя из ранее представленных сведений.»;

3) в подпункте 4-1) пункта 3 статьи 96 слова «удостоверенное нотариусом» исключить;

4) пункт 3 статьи 147 изложить в следующей редакции:

«3. Недропользователи в целях рационального использования сырого газа и снижения вредного воздействия на окружающую среду обязаны разрабатывать по утверждаемой уполномоченным органом в области углеводородов форме программы развития переработки сырого газа. Программа развития переработки сырого газа разрабатывается на основании утвержденного недропользователем и получившего положительное

заключение предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан экспертиз базового проектного документа или анализа разработки.

Программы развития переработки сырого газа подлежат утверждению уполномоченным органом в области углеводородов с учетом рекомендаций рабочей группы по вопросам развития переработки сырого газа и должны обновляться каждые три года.

Состав рабочей группы по вопросам развития переработки сырого газа и положение о ней утверждаются уполномоченным органом в области углеводородов.

Отчеты о выполнении программ развития переработки сырого газа должны направляться недропользователем ежегодно в уполномоченный орган в области углеводородов по форме и срокам, которые утверждены таким органом.».

10. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) в пункте 1 статьи 1:

подпункт 182) исключить;

в подпункте 200) слова «медицинские изделия» заменить словами «изделия медицинского назначения, медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro), производимые на территории Республики Казахстан в рамках долгосрочных договоров поставки, заключенных с Единым дистрибьютором,»;

в подпункте 245) слова «медицинского изделия» заменить словами «изделия медицинского назначения, медицинских изделий для диагностики вне живого организма (in vitro), производимых на территории Республики Казахстан в рамках долгосрочных договоров поставки, заключенных с Единым дистрибьютором,»;

в подпункте 246) слова «медицинского изделия» заменить словами «изделия медицинского назначения, медицинских изделий для диагностики вне живого организма (in vitro), производимых на территории Республики Казахстан в рамках долгосрочных договоров поставки, заключенных с Единым дистрибьютором,»;

2) в подпункте 14) статьи 7 слова «медицинские изделия» заменить словами «изделия медицинского назначения, медицинские изделия для диагностики вне живого организма (in vitro), производимые на территории Республики Казахстан в рамках долгосрочных договоров поставки, заключенных с Единым дистрибьютором,»;

3) в статье 8:

подпункты 11) и 15) изложить в следующей редакции:

«11) разрабатывает и утверждает правила оплаты услуг независимых экспертов за экспертизу качества медицинских услуг (помощи);»;

«15) разрабатывает и утверждает правила привлечения независимых экспертов и профильных специалистов для проведения экспертизы качества медицинских услуг (помощи), а также квалификационные требования к ним;»;

в подпункте 16) слова «по проведению независимой экспертизы» заменить словами «независимых экспертов по экспертизе»;

дополнить подпунктом 22-1) следующего содержания:

«22-1) разрабатывает и утверждает порядок проведения расследования в сфере оказания медицинских услуг (помощи);»;

4) статью 9 дополнить подпунктами 5-1), 5-2), 5-3), 5-4), 18-1) и 24-1) следующего содержания:

«5-1) определяет перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определяет в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования, условия ее применения и срок действия данной меры (при необходимости).

В перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, включаются требования, являющиеся предметом государственного контроля в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

5-2) разрабатывает и утверждает порядок осуществления контрольного закупа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

5-3) разрабатывает и утверждает порядок проведения расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

5-4) осуществляет государственный контроль за соблюдением требований к размещению рекламы подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров), подлежащей (подлежащих) государственной регистрации;»;

«18-1) выдает свидетельство об освобождении морского судна от санитарного контроля либо о прохождении морским судном санитарного контроля в соответствии с международными медико-санитарными правилами;»;

«24-1) разрабатывает и утверждает правила осуществления изъятия и отзыва продукции (товара), не соответствующей (не соответствующего) требованиям технических регламентов и (или) единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Евразийского экономического союза;»;

5) в подпункте 2) статьи 10 слова «и надзор» исключить;

6) в абзаце первом статьи 20 слова «профилактического контроля» заменить словами «разрешительного контроля соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению»;

7) пункт 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«3. В области здравоохранения государственный контроль предусматривается в сфере оказания медицинских услуг (помощи) и сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии

с настоящим Кодексом и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

В области здравоохранения государственный контроль и надзор предусматриваются в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с настоящим Кодексом и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

8) в статье 30:

в пункте 3:

часть первую изложить в следующей редакции:

«3. Субъекты (объекты) государственного контроля в сфере оказания медицинских услуг (помощи) делятся на три группы:

1) высокого риска;

2) среднего риска;

3) низкого риска.»;

в части второй слова «Перечень объектов высокой и незначительной значимости» заменить словами «Перечень субъектов (объектов) высокого, среднего и низкого риска»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В отношении объектов государственного контроля в сфере оказания медицинских услуг (помощи) контроль осуществляется в форме проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля

в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Профилактический контроль в сфере оказания медицинских услуг (помощи) без посещения субъекта (объекта) контроля и расследование осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Кодексом.»;

9) в пункте 1 статьи 32:

подпункт 1) после слова «экспертов» дополнить словами «и (или) профильных специалистов»;

подпункт 4) после слова «экспертов» дополнить словами «и (или) профильных специалистов»;

10) в пункте 1 статьи 34 слова «в виде камерального контроля» исключить;

11) дополнить статьей 34-1 следующего содержания:

«Статья 34-1. Расследование в сфере оказания

медицинских услуг (помощи)

1. Расследования проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) пункта 3 статьи 144-4 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

2. Расследования проводятся должностными лицами, предусмотренными пунктом 1 статьи 31 настоящего Кодекса, в соответствии с настоящим Кодексом, Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и порядком проведения расследований в сфере оказания медицинских услуг (помощи).

3. К проведению расследования могут быть привлечены независимые эксперты и профильные специалисты, обладающие специальными научными знаниями и навыками, специалисты, консультанты и эксперты других государственных органов и подведомственных организаций для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств.

4. Субъекты контроля в рамках расследования обязаны обеспечить:

1) представление документов и (или) материалов, в том числе архивных, объяснений в письменном виде и электронной форме, относящихся к случаю расследования, а также предоставлять доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам);

2) беспрепятственный допуск должностным лицам, осуществляющим государственный контроль в сфере оказания медицинских услуг (помощи), или членам комиссии на территорию объекта, относящегося к предмету расследования (в административные здания, строение, сооружение, помещение и другие объекты).

5. В ходе проведения расследования устанавливаются причины нарушения требований законодательства Республики Казахстан, определяются субъекты (объекты) контроля, допустившие нарушения требований законодательства Республики Казахстан, ставшие основанием для проведения расследования.

6. По результатам расследования составляется акт о результатах расследования, в котором в том числе отражаются выявленные нарушения, указания по их устранению, сроки устранения выявленных нарушений.

Сроки устранения выявленных нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность их исполнения, но не менее десяти календарных дней со дня вручения акта

о результатах расследования.

7. В случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат для устранения выявленных нарушений субъект контроля не позднее трех рабочих дней со дня вручения ему акта о результатах расследования вправе обратиться в государственный орган в сфере оказания медицинских услуг (помощи) с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений.

8. В случае установления субъекта контроля, допустившего нарушения требований законодательства Республики Казахстан, принимаются меры

по привлечению лиц к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

9. В случае досрочного устранения выявленных нарушений, указанных в акте о результатах расследования, субъект контроля обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений субъект контроля прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения.

В случае предоставления информации об устранении выявленных нарушений, а также в случае ее непредоставления в сроки, установленные

в акте о результатах расследования, проводится внеплановая проверка.

10. Основаниями для признания вышестоящим главным государственным медицинским инспектором недействительным акта о назначении, продлении сроков и результатах расследования и (или) его отмены являются отсутствие оснований проведения расследования и несоблюдение должностным лицом или членами комиссии порядка проведения расследований в сфере оказания медицинских услуг (помощи).

11. Итоги проведения расследования, за исключением сведений, составляющих государственные секреты либо иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну, публикуются в течение десяти рабочих дней после дня окончания расследования на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере оказания медицинских услуг (помощи).

12. Обжалование акта о результатах расследования не приостанавливает исполнение акта расследования и указанных в нем мероприятий.»;

12) в части первой пункта 4 статьи 35:

подпункт 1) после слова «экспертов» дополнить словами «и (или) профильных специалистов»;

подпункт 3) после слова «экспертами» дополнить словами «и (или) профильными специалистами»;

13) в статье 36:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляются в форме проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в форме профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора, контрольного закупа продукции (товара) и расследования осуществляются в соответствии

с настоящим Кодексом и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

дополнить пунктами 4-2 и 4-3 следующего содержания:

«4-2. Государственный контроль за соблюдением требований

к размещению рекламы подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров), подлежащей (подлежащих) государственной регистрации, осуществляется в форме:

1) профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, внеплановой проверки в соответствии

с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

2) профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора в соответствии с настоящим Кодексом, Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О рекламе».

4-3. В ходе осуществления и по результатам государственного контроля в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

в целях предотвращения наступления общественно опасных последствий могут применяться меры оперативного реагирования в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

14) статью 38 изложить в следующей редакции:

«Статья 38. Права должностных лиц при осуществлении

государственного контроля и надзора в сфере

санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, помимо прав, предусмотренных пунктом 1 статьи 154 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и иными законами Республики Казахстан, имеют право:

1) применять меры оперативного реагирования в соответствии

с настоящим Кодексом;

2) устанавливать ограничительные мероприятия, в том числе

карантин, на соответствующих административно-территориальных единицах

(на отдельных объектах);

3) требовать проведение санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий;

4) для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы запрашивать материалы, производить отбор проб компонентов природной среды, замеры, необходимые для изучения оценки влияния объекта экспертизы на окружающую среду и здоровье населения, а также производить отбор проб (образцов) продукции (товара), сырья в количествах, достаточных

и не превышающих необходимых объемов для ее проведения,

без компенсации стоимости этой продукции (товара), за исключением покупки продукции (товара) в рамках контрольного закупа продукции (товара) в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

5) предъявлять требования о приведении правовых актов, затрагивающих вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствие с нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

6) осуществлять радиационный контроль в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Казахстан;

7) устанавливать санитарно-защитные зоны: предварительные (расчетные) для действующих объектов, установленные (окончательные) размеры, и изменять их размеры;

8) обращаться в суд при невыполнении или ненадлежащем выполнении физическими или юридическими лицами актов должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

9) привлекать специалистов организаций здравоохранения

к осуществлению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий при инфекционных, паразитарных и профессиональных заболеваниях, отравлениях населения в соответствии

с правилами привлечения специалистов, утвержденными государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

10) осуществлять расследования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

11) организовывать отбор проб с объектов внешней среды и проведение лабораторных и инструментальных исследований и замеров, обследований лиц в рамках государственного контроля;

12) по результатам государственного контроля принимать меры, предусмотренные законами Республики Казахстан, в отношении субъекта (объекта) контроля и надзора, допустившего нарушение требований законодательства Республики Казахстан;

13) осуществлять контрольный закуп в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

14) выдавать свидетельство об освобождении морского судна от санитарного контроля либо о прохождении морским судном санитарного контроля в соответствии с международными медико-санитарными правилами;

15) вводить временные санитарные меры.

2. Для принятия решения при осуществлении государственного контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в зависимости от установленных нарушений нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения должностными лицами, осуществляющими государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, издаются следующие акты:

1) акты о назначении, продлении сроков и результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, проверки и (или) расследования;

2) предписание об устранении выявленных нарушений требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

3) постановления главных государственных санитарных врачей о:

проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий;

приостановлении действия разрешительного документа в области здравоохранения в порядке, предусмотренном статьей 19 настоящего Кодекса и законами Республики Казахстан;

введении ограничительных мероприятий, в том числе карантина,

на соответствующих административно-территориальных единицах

(на отдельных объектах);

4) постановления главных государственных санитарных врачей о применении мер оперативного реагирования о (об):

запрещении деятельности по производству продукции (товара), оказанию услуг, выполнению работ субъекта (объекта) контроля и надзора или отдельных ее видов (процессов, действия);

изъятии и отзыве с реализации продукции (товара),

не соответствующей (не соответствующего) требованиям технических регламентов и (или) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Евразийского экономического союза;

приостановлении деятельности по производству, реализации продукции (товара), оказанию услуг, выполнению работ субъекта (объекта) контроля и надзора или отдельных ее видов (процессов, действий);

временном отстранении лиц от работы;

организации направления лиц на госпитализацию;

5) постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан о введении временных санитарных мер;

6) акт покупки продукции (товара);

7) акты о назначении и результатах контрольного закупа продукции (товара);

8) свидетельство об освобождении морского судна от санитарного контроля либо о прохождении морским судном санитарного контроля

в соответствии с международными медико-санитарными правилами.

3. Временной санитарной мерой является запрет ввоза продукции (товара), не соответствующей (не соответствующего) требованиям технических регламентов и (или) единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Евразийского экономического союза.

Временная санитарная мера применяется в случаях:

1) получения информации от соответствующих международных организаций, государств – членов Евразийского экономического союза или третьих стран о применяемых санитарных мерах по недопущению ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и оборота опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров);

2) выявления продукции (товара), не соответствующей

(не соответствующего) требованиям технических регламентов и (или) единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Евразийского экономического союза.»;

15) дополнить статьей 42-1 следующего содержания:

«Статья 42-1. Меры оперативного реагирования и порядок их

применения в сфере санитарно-эпидемиологического

благополучия населения

1. В ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля органами контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения применяются меры оперативного реагирования в случаях выявления деятельности, продукции (товара), работы, услуги субъекта (объекта) контроля и надзора, которые представляют непосредственную угрозу конституционным правам, свободам и законным интересам физических и (или) юридических лиц, жизни и здоровью людей, окружающей среде, национальной безопасности Республики Казахстан.

2. Мерами оперативного реагирования являются предусмотренные настоящей статьей способы воздействия на субъекты (объекты) контроля и надзора, применяемые в ходе осуществления и (или) по результатам проведения проверки, профилактического контроля, расследования.

В случае выявления нарушений требований, являющихся основанием применения мер оперативного реагирования, в ходе осуществления и (или)

по результатам проведения проверки, расследования применяются меры оперативного реагирования без возбуждения административного производства.

3. Меры оперативного реагирования включают следующие виды:

1) приостановление деятельности по производству, реализации продукции (товара), оказанию услуг, выполнению работ субъекта (объекта) контроля и надзора или отдельных ее видов (процессов, действий);

2) запрещение деятельности по производству продукции (товара), оказанию услуг, выполнению работ субъекта (объекта) контроля и надзора или отдельных ее видов (процессов, действий);

3) изъятие и отзыв с реализации продукции (товара),

не соответствующей (не соответствующего) требованиям технических регламентов и (или) единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Евразийского экономического союза;

4) временное отстранение лиц от работы;

5) организация направления лиц на госпитализацию.

4. Основаниями для применения мер оперативного реагирования являются нарушения установленных законодательством Республики Казахстан требований, являющихся предметом государственного контроля

в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

При проведении расследования для установления причин нарушения требований законодательства Республики Казахстан и определения субъектов (объектов) контроля и надзора, допустивших нарушения указанных требований, а также при контрольном закупе меры оперативного реагирования применяются только в отношении нарушений требований, установленных

в проверочных листах.

5. Орган контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля при обнаружении факта нарушения требований, являющегося основанием для применения мер оперативного реагирования, оформляет акт надзора в форме постановления, предусмотренного подпунктом 4) пункта 2 статьи 38 настоящего Кодекса.

Акт надзора оформляется и вручается субъекту контроля и надзора

в соответствии со статьей 153 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

6. В случае отказа в принятии акта надзора при его вручении нарочно

в него вносится соответствующая запись и осуществляется видеозапись, фиксирующая факт отказа в принятии акта. Акт надзора направляется по юридическому адресу, месту нахождения или фактическому адресу субъекта контроля и надзора заказным письмом с уведомлением о его вручении.

7. Отказ от получения акта надзора не является основанием для его неисполнения.

8. Выявленные в ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, отражаются в актах

о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, контрольного закупа продукции (товара), расследования, рекомендациях об устранении выявленных нарушений, а также в предписании об устранении выявленных нарушений требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

9. Субъект контроля и надзора обязан устранить выявленные нарушения, являющиеся основанием для применения меры оперативного реагирования, в сроки, указанные в актах о результатах контрольного закупа продукции (товара), расследования, рекомендациях об устранении выявленных нарушений, предписании об устранении выявленных нарушений требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

10. До истечения сроков, предусмотренных предписанием об устранении выявленных нарушений, актами о результатах контрольного закупа продукции (товара), расследования, рекомендациями об устранении выявленных нарушений, субъект контроля и надзора обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений с приложением

(при необходимости) материалов, доказывающих факт устранения нарушения.

11. В случае предоставления информации об устранении выявленных нарушений, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования, в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи или по истечении сроков устранения нарушений, выявленных в ходе осуществления и (или) по результатам профилактического контроля, проверки или расследования, проводится внеплановая проверка по контролю их устранения.

Действие акта надзора прекращается в случае подтверждения органом контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, на основании акта о результатах внеплановой проверки согласно подпункту 2-1) пункта 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

12. В случае неустранения выявленных нарушений, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, по результатам внеплановой проверки принимаются меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

13. Субъект контроля и надзора в случае несогласия с результатами государственного контроля, повлекшими применение мер оперативного реагирования, может подать жалобу о признании акта надзора недействительным и его отмене.

Жалоба подается в вышестоящий государственный орган в порядке, предусмотренном главой 29 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение акта надзора.

14. Основаниями для признания вышестоящим органом или должностным лицом недействительными актов надзора и их отмены являются:

1) отсутствие оснований для применения мер оперативного реагирования;

2) применение меры оперативного реагирования по основанию,

не соответствующему данной мере;

3) применение органами контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения мер оперативного реагирования по вопросам, не входящим в их компетенцию.

15. Информация о применении мер оперативного реагирования направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.»;

16) статью 43 изложить в следующей редакции:

«Статья 43. Контрольный закуп в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения

1. Контрольный закуп продукции (товара) осуществляется в целях выявления и пресечения реализации продукции (товара), не соответствующей (не соответствующего) требованиям технических регламентов и (или) единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Евразийского экономического союза, без предварительного уведомления субъекта контроля и надзора.

Контрольный закуп продукции (товара) проводится в соответствии с настоящим Кодексом, Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и порядком осуществления контрольного закупа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. Контрольному закупу подлежит продукция (товар), включенная (включенный) в перечень продукции, подлежащей государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утверждаемый государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3. Контрольный закуп продукции (товара) проводится должностными лицами территориальных подразделений государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и подтверждается платежным документом (чеком контрольно-кассовой машины или товарным чеком), сопроводительной накладной на товары и актом покупки продукции (товара), содержащим информацию о перечне закупленной продукции (товара) и наименовании субъекта (объекта) контроля и надзора.

Продукция (товар), закупленная (закупленный) в ходе контрольного закупа, направляется на санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

4. По результатам контрольного закупа продукции (товара) составляется акт о результатах контрольного закупа продукции (товара),

в котором отражаются выявленные нарушения (при их наличии), указания

по их устранению, сроки устранения выявленных нарушений.

В случае отсутствия нарушений при проведении контрольного закупа продукции (товара) в акте о его результатах производится соответствующая запись.

5. В ходе осуществления и по результатам контрольного закупа продукции (товара) при выявлении продукции (товара), не соответствующей (не соответствующего) требованиям технических регламентов и (или) единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Евразийского экономического союза, применяется мера оперативного реагирования в виде изъятия и отзыва с реализации продукции (товара).

При наличии основания, предусмотренного подпунктом 6) пункта 3 статьи 144-4 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, проводится расследование.

6. Основаниями для признания недействительными актов о назначении и результатах контрольного закупа продукции (товара) и их отмены являются несоблюдение положений настоящей статьи и порядка осуществления контрольного закупа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

7. Для информирования населения о возможных рисках, связанных

с потреблением и реализацией продукции (товара), не соответствующей

(не соответствующего) требованиям технических регламентов и (или) единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Евразийского экономического союза, на интернет-ресурсе государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения размещается реестр несоответствующей продукции (товара).»;

17) в статье 44:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Профилактический контроль в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора проводится путем камерального контроля и мониторинга данных из информационных систем, а также других сведений

о деятельности субъекта (объекта) контроля и надзора на основании их анализа и сопоставления.»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. По истечении трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 6 настоящей статьи, субъект контроля и надзора обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений, указанных в рекомендации об устранении выявленных нарушений.»;

в пункте 8 слова «контроля и надзора является основанием» заменить словами «контроля и надзора и непредоставление в установленный срок информации об устранении выявленных нарушений являются основаниями»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Профилактический контроль в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора за соблюдением законодательства Республики Казахстан о рекламе подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров), подлежащей (подлежащих) государственной регистрации, проводится в соответствии

с Законом Республики Казахстан «О рекламе».».

18) статью 45 изложить в следующей редакции:

«Статья 45. Способы проведения профилактического контроля

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия

населения без посещения субъекта (объекта)

контроля и надзора

1. Способами проведения профилактического контроля в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора являются:

1) камеральный контроль;

2) мониторинг результатов санитарно-эпидемиологического аудита;

3) мониторинг результатов производственного контроля;

4) мониторинг уведомлений и разрешений;

5) мониторинг рекламы подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров), подлежащей (подлежащих) государственной регистрации;

6) мониторинг учетной и отчетной документации;

7) санитарно-эпидемиологический мониторинг.

2. Камеральный контроль осуществляется на основе изучения и анализа сведений об участниках внешней экономической деятельности, ввозимой ими продукции и документах по подтверждению соответствия ввозимой продукции, о субъектах предпринимательства, обратившихся за проведением испытания, подтверждением соответствия продукции или регистрацией декларации о соответствии продукции, за признанием результатов подтверждения соответствия, о результатах испытаний, органах по подтверждению соответствия, а также содержащихся в иных документах, представленных в качестве доказательств соответствия продукции, представляемых в государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения таможенными органами, уполномоченным органом в области технического регулирования.

Перечень сведений, необходимых для осуществления камерального контроля, а также порядок их представления таможенными органами, уполномоченным органом в области технического регулирования определяются государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сведения об участниках внешней экономической деятельности, ввозимой ими продукции и документах по подтверждению соответствия ввозимой продукции, представляются таможенными органами.

Сведения о субъектах предпринимательства, обратившихся

за проведением испытания, подтверждением соответствия продукции или регистрацией декларации о соответствии продукции, за признанием результатов подтверждения соответствия, о результатах испытаний, а также содержащиеся в иных документах, представленных в качестве доказательств соответствия продукции, органах по подтверждению соответствия, представляются уполномоченным органом в области технического регулирования.

Государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по результатам камерального контроля при выявлении нарушения требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, гигиенических нормативов и (или) технических регламентов, в том числе на основе

анализа сопоставления сведений между ввезенной продукцией (товаром)

и выданными, зарегистрированными, признанными документами

по подтверждению соответствия на ввезенную продукцию (товар),

в отношении субъектов камерального контроля принимает следующие меры:

1) в отношении участников внешней экономической деятельности и субъектов предпринимательства, обратившихся за проведением испытания, подтверждением соответствия продукции или регистрацией декларации

о соответствии продукции, за признанием результатов подтверждения соответствия, занимающихся ввозом и (или) реализацией продукции (товара) на территории Республики Казахстан, – направляется рекомендация об устранении выявленных нарушений требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

с обязательным разъяснением порядка их устранения;

2) в отношении органов по подтверждению соответствия, испытательных лабораторий (центров) – в уполномоченный орган в области технического регулирования направляется информация с указанием на факты нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования для принятия мер по их устранению;

3) в отношении участников внешней экономической деятельности, нарушивших требования законодательства Республики Казахстан, – в органы государственных доходов направляется уведомление о принятии мер

в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан.

3. Мониторинг результатов санитарно-эпидемиологического аудита проводится за:

1) предоставленной информацией о проведенном санитарно-эпидемиологическом аудите;

2) представленными аудиторскими заключениями о соответствии объекта нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В рамках мониторинга результатов санитарно-эпидемиологического аудита проводится анализ полноты заполнения аудиторского заключения

о соответствии объекта нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Мониторинг результатов санитарно-эпидемиологического аудита проводится один раз в полугодие.

4. Мониторинг результатов производственного контроля основывается на передаваемых сведениях о результатах проведенного производственного контроля на эпидемически значимых объектах и по итогам проверок, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля

и надзора.

Субъект (объект) контроля и надзора ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного контроля в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Мониторинг результатов производственного контроля проводится один раз в полугодие.

5. Мониторинг уведомлений и разрешений проводится на основании анализа государственного электронного реестра разрешений и уведомлений,

а также поступивших обращений физических или юридических лиц, результатов проверок и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, расследований.

Мониторинг уведомлений и разрешений проводится не реже одного раза в полугодие.

В случае выявления отсутствия разрешения или уведомления

к субъекту контроля и надзора применяется мера оперативного реагирования в виде запрещения деятельности по производству продукции (товара), оказания услуг, выполнения работ субъекта (объекта) контроля и надзора или отдельных видов (процессов, действий).

6. Санитарно-эпидемиологический мониторинг является государственной системой наблюдения за состоянием здоровья населения и средой обитания, их анализа, оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания.

Анализ, оценка и прогноз – обоснованная оценка вероятности проникновения и распространения возбудителей или переносчиков инфекционных, неинфекционных и паразитарных заболеваний, а также негативного воздействия факторов окружающей среды на состояние здоровья населения и связанных с этим потенциальных медико-биологических и экономических последствий.

Отбор проб в компонентах природной среды (вода, почва, атмосферный воздух) в рамках санитарно-эпидемиологического мониторинга проводится не реже одного раза в квартал.

7. Мониторинг рекламы подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров) проводится

в отношении продукции, подлежащей государственной регистрации.

Объектом мониторинга рекламы являются:

1) теле-, радиоканалы;

2) периодические печатные издания;

3) интернет-ресурсы и сетевые издания;

4) наружная (визуальная) реклама.

Проведение мониторинга рекламы заключается в проверке соблюдения требований к размещению рекламы подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров),

а также наличия сведений о ее государственной регистрации в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции.

В случае выявления нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области рекламы:

1) рекламодателю и (или) рекламораспространителю направляется рекомендация об устранении выявленных нарушений в соответствии

со статьей 44 настоящего Кодекса;

2) к субъекту контроля и надзора применяется мера оперативного реагирования в виде изъятия и отзыва с реализации продукции (товара);

3) информация о нарушителе направляется в уполномоченный орган

в области средств массовой информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

8. Мониторинг представленных субъектом контроля и надзора учетной и отчетной документации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения включает в себя сверку и анализ их своевременного представления и (или) достоверности.

9. Источником информации для проведения профилактического контроля в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора являются сведения

из информационных систем государственных органов и организаций, содержащих сведения о деятельности субъекта (объекта), подлежащего государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.»;

19) дополнить статьей 45-1 следующего содержания:

«Статья 45-1. Расследования в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения

1. Расследования проводятся по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) – 4) и 6) пункта 3 статьи 144-4 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

2. Расследования проводятся должностными лицами, предусмотренными пунктом 1 статьи 37 настоящего Кодекса, в соответствии

с настоящим Кодексом, Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и порядком проведения расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3. Субъекты контроля и надзора в рамках расследования обязаны обеспечить:

1) предоставление должностному лицу или членам комиссии, привлеченным экспертам и специалистам специальной одежды и средств индивидуальной защиты, требование которых предусмотрено внутренними документами субъекта контроля и надзора;

2) представление документов и (или) материалов, в том числе архивных, объяснений в письменной и (или) устной форме, относящихся

к расследованию;

3) беспрепятственную возможность для проведения обследования объекта; отбора проб (образцов) продукции (товара), сырья, компонентов природной среды; обследования лиц; проведения лабораторных и инструментальных исследований, замеров;

4) беспрепятственный допуск должностным лицам, членам комиссии, привлеченным экспертам и специалистам на территорию объекта, относящегося к предмету расследования (к жилым и административным зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и другим объектам).

4. В рамках расследования для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы может осуществляться отбор проб (образцов) продукции (товара), сырья, компонентов природной среды; обследование лиц; проведение лабораторных и инструментальных исследований, замеров.

5. В ходе осуществления и по результатам расследования при наличии оснований, предусмотренных статьей 42-1 настоящего Кодекса, применяются меры оперативного реагирования, а также могут быть проведены санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия, введены ограничительные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом.

6. В ходе проведения расследования устанавливаются причины нарушения требований законодательства Республики Казахстан, определяются субъекты (объекты) контроля и надзора, допустившие нарушения требований законодательства Республики Казахстан, ставшие основанием для проведения расследования.

7. По результатам расследования составляется акт о результатах расследования, в котором в том числе отражаются выявленные нарушения, указания по их устранению, сроки устранения выявленных нарушений.

Сроки устранения выявленных нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, но не менее десяти календарных дней со дня вручения акта

о результатах расследования.

8. В случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат для устранения выявленных нарушений субъект контроля и надзора не позднее трех рабочих дней со дня вручения ему акта о результатах расследования вправе обратиться в орган контроля и надзора, проводивший расследование, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений.

9. Обжалование итогов расследования не приостанавливает исполнение акта о результатах расследования.

10. В случае установления субъекта контроля и надзора, допустившего нарушения требований законодательства Республики Казахстан, принимаются меры по привлечению лиц к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

11. В случае досрочного устранения выявленных нарушений, указанных в акте о результатах расследования, или в сроки, указанные в акте

о результатах расследования, субъект контроля и надзора обязан предоставить в орган контроля и надзора, проводивший расследование, информацию

об устранении выявленных нарушений.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений субъект контроля и надзора прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения (при необходимости).

В случае предоставления информации об устранении выявленных нарушений, а также в случае ее непредоставления в сроки, установленные

в акте о результатах расследования, проводится внеплановая проверка.

12. Основаниями для признания недействительными актов о назначении, продлении сроков и результатах расследования и (или) их отмены является несоблюдение положений настоящей статьи и порядка проведения расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

13. Итоги проведения расследования, за исключением сведений, составляющих государственные секреты либо иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну, публикуются в течение десяти рабочих дней после дня окончания расследования на интернет-ресурсе органа контроля и надзора, проводившего расследование.»;

20) статью 46 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Отбор проб (образцов) продукции (товара) для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы производится должностными лицами, предусмотренными пунктом 1 статьи 37 настоящего Кодекса,

в порядке, определяемом государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.»;

21) подпункт 3) пункта 3 статьи 52 дополнить словами

«и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан»;

22) подпункт 2) пункта 10 статьи 55 дополнить словами

«и медицинских изделий»;

23) в статье 56:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Реклама подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров), подлежащей (подлежащих) государственной регистрации, осуществляется в порядке, определяемом государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.»;

в пункте 2 слова «биологически активных добавок к пище», «биологически активными добавками к пище» заменить соответственно словами «подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров),

подлежащей (подлежащих) государственной регистрации,», «подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукцией (товарами), подлежащей (подлежащими) государственной регистрации»;

в пункте 3:

в подпункте 1) слова «биологически активных добавок к пище» заменить словами «подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров), подлежащей (подлежащих) государственной регистрации»;

в подпункте 5) слова «биологически активных добавок к пище» заменить словами «подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров), подлежащей (подлежащих) государственной регистрации,»;

в подпункте 13) слова «биологически активные добавки к пище» заменить словами «подконтрольную государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукцию (товары), подлежащую (подлежащие) государственной регистрации,»;

24) подпункт 15) пункта 1 статьи 77 после слова «экспертов» дополнить словами «и (или) профильных специалистов»;

25) в пункте 10 статьи 85 слова «и расследования» заменить словами

«, ведения учета и отчетности»;

26) в пункте 1 статьи 95:

подпункт 28) изложить в следующей редакции:

«28) организации и проведению профилактических прививок населению;»;

дополнить подпунктом 30) следующего содержания:

«30) запрету на изготовление и реализацию отдельных блюд, продуктов и продукции (товаров) на объектах общественного питания.»;

27) пункт 3 статьи 102 после слова «бактерионосители» дополнить словами «, представляющие опасность для окружающих,»;

28) часть восьмую пункта 6-1 статьи 104 исключить;

29) в статье 105:

в заголовке:

слова «и расследование» исключить;

дополнить словами «, неблагоприятных проявлений после иммунизации»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Случаи инфекционных и паразитарных заболеваний и (или) отравлений, неблагоприятных проявлений после иммунизации населения подлежат расследованию.»;

в пункте 3:

слова «и расследование» исключить;

слово «производятся» заменить словом «проводятся»;

пункты 5 и 6 исключить;

30) в статье 106:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 106. Регистрация случаев профессиональных заболеваний

и (или) отравлений»;

пункт 1:

после слова «работодателя» дополнить словами «, в том числе после прекращения трудовых отношений с работодателем»;

после слова «здравоохранения» дополнить словами «, оказывающими специализированную медицинскую помощь в области профессиональной патологии и экспертизы,»;

в пункте 2:

слова «государственных организациях здравоохранения, оказывающих» заменить словами «организации здравоохранения, оказывающей»;

слова «и государственному» заменить словами «а также государственному»;

дополнить словами «в порядке, определяемом уполномоченным органом»;

пункт 3 после слова «работодателя» дополнить словами «, в том числе после прекращения трудовых отношений с работодателем»;

пункты 5, 6, 7, 8, 9 и 10 исключить;

31) пункт 6 статьи 114 изложить в следующей редакции:

«6. Санитарно-эпидемиологический мониторинг может проводиться

с посещением (для отбора образцов, проведения лабораторных и инструментальных исследований (замеров) и без посещения объекта.»;

32) в статье 221:

часть четвертую пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Дополнительное образование по медицинским специальностям осуществляется организациями высшего и (или) послевузовского образования, национальными и научными центрами, научно-исследовательскими институтами, высшими медицинскими колледжами

на базе аккредитованных медицинских организаций. Перечень организаций дополнительного образования по медицинским специальностям утверждается уполномоченным органом.»;

часть вторую пункта 7 изложить в следующей редакции:

«Медицинские, научные и педагогические кадры организаций здравоохранения со стопроцентным участием государства и их дочерних организаций имеют право на повышение квалификации за счет государственного образовательного заказа.»;

33) статью 234 исключить;

34) в статье 245:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственное регулирование цен осуществляется в порядке, определенном уполномоченным органом, на:

1) зарегистрированные и находящиеся в обращении в Республике Казахстан лекарственные средства для оптовой и розничной реализации, включенные в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию;

2) зарегистрированные лекарственные средства и изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

3) медицинские изделия для диагностики вне живого организма

(in vitro), производимые на территории Республики Казахстан в рамках долгосрочных договоров поставки, заключенных с Единым дистрибьютором.

Перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации, утверждается уполномоченным органом не чаще одного раза в полугодие не позднее десятого числа третьего месяца полугодия по согласованию

с антимонопольным органом.»;

в пункте 3:

слова «или медицинского изделия» заменить словами «, изделия медицинского назначения, а также медицинского изделия для диагностики вне живого организма (in vitro), производимого на территории Республики Казахстан в рамках долгосрочного договора поставки, заключенного

с Единым дистрибьютором,»;

слова «характеристику медицинского изделия» заменить словами «характеристику изделия медицинского назначения»;

пункт 5 после слова «цена» дополнить словами «лекарственных средств»;

в пункте 6 слова «мониторинг и» исключить;

35) в подпункте 6) пункта 1 статьи 276 цифры «2023» заменить цифрами «2026».

11. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января

2021 года:

1) пункт 2 статьи 41 дополнить частью второй следующего

содержания:

«Для деятельности по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) уничтожению отходов, отнесенной к объектам I и II категорий, лимиты накопления отходов устанавливаются на основании проектной мощности оборудования или для каждого конкретного места накопления отходов.»;

2) в части первой пункта 3 статьи 43 слова «каждой специальной площадки (серной карты), оборудованной» заменить словами «специальной площадки – серных карт, объединенных единой инфраструктурой и оборудованных»;

3) в пункте 2 статьи 109 слова «при получении» заменить словами

«со дня получения»;

4) пункт 6 статьи 165 после слов «профилактического контроля» дополнить словами «с посещением субъекта (объекта) контроля»;

5) в части второй пункта 3 статьи 174 слова «и надзора» исключить;

6) в пункте 3 статьи 206 слова «отдельных административно-территориальных единиц» заменить словами «соответствующих административно-территориальных единиц, включающих правила охраны атмосферного воздуха, предусматривающие регулирование отдельных вопросов эксплуатации автомобильного транспорта и экологических требований к объектам III категории, а также вопросов организации зон

с низким уровнем выбросов, выявления нарушений специальных экологических требований,»;

7) пункт 4 статьи 207 после слов «случае, если» дополнить словами «предусмотренные условиями соответствующих экологических разрешений»;

8) в части первой пункта 9 статьи 222 слова «журналы учета» заменить словом «учет»;

9) в статье 259:

в пункте 3 слова «, а также максимальное количество особей по видам животных» исключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Физические и юридические лица, которые содержат в неволе или полувольных условиях животных, отнесенных к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, имеют право приобретать, сбывать и обменивать этих животных в пределах Республики Казахстан.

В случае совершения сделки физические и юридические лица обязаны направить в течение пяти рабочих дней уведомление в уполномоченный государственный орган в области охраны, воспроизводства и использования животного мира о совершенной сделке.

Уведомление направляется в письменном виде с указанием номера и даты соответствующей сделки.»;

10) в статье 291:

в пункте 4 слова «субъект квотирования» заменить словами «оператор системы торговли углеродными единицами автоматически»;

в пункте 8 слова «ограничивается девяноста рабочими днями после даты окончания срока представления отчетности по последнему отчетному году» заменить словами «заканчивается первого октября года, следующего

за последним отчетным годом,»;

11) пункт 2 статьи 293 изложить в следующей редакции:

«2. Субъект квотирования до пятнадцатого апреля первого года действия Национального плана углеродных квот заполняет валидированную электронную форму плана мониторинга в государственном углеродном кадастре в соответствии с правилами государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов.

В случае незаполнения электронной формы плана мониторинга

в установленный частью первой настоящего пункта срок счет субъекта квотирования в государственном реестре углеродных единиц в течение пяти рабочих дней подлежит блокированию до исполнения указанных требований.»;

12) в части первой пункта 2 статьи 294:

слово «первого» заменить словом «пятнадцатого»;

после слова «кадастре» дополнить словом «верифицированную»;

13) в статье 295:

в пункте 2:

в части первой слова «1 апреля, но не позднее 1 октября» заменить словами «пятнадцатого апреля, но не позднее первого августа»;

в части второй слова «1 апреля, но не позднее 1 июня» заменить словами «пятнадцатого апреля, но не позднее первого июля»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды до первого сентября года, следующего за отчетным, рассматривает документы, представленные субъектом квотирования для получения дополнительной углеродной квоты.»;

в пункте 6:

дополнить частью второй следующего содержания:

«Субъект квотирования в течение пяти рабочих дней представляет доработанные документы.»;

в части второй слова «сроки, указанные в пункте 4 настоящей статьи» заменить словами «течение пятнадцати рабочих дней с момента их получения»;

14) статью 319 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Особенности регулирования и организации деятельности по предотвращению образования, раздельному сбору, подготовке к повторному использованию, переработке, утилизации и удалению (уничтожению и (или) захоронению) отходов могут устанавливаться местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы

по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды на территориях соответствующих областей, городов республиканского значения и столицы.»;

15) в пункте 2 статьи 333 слова «, которые могут утратить» заменить словом «утрачивают»;

16) пункт 6 статьи 337 дополнить словами «; восстановлению и (или) уничтожению собственных неопасных отходов»;

17) пункт 3 статьи 353 дополнить словами «, за исключением

тех полигонов, на которых проводится захоронение опасных отходов,

не способных образовывать свалочный газ»;

18) часть вторую пункта 1 статьи 359 после слова «целей» дополнить словами «установления лимитов в экологическом разрешении и»;

19) пункт 1 статьи 360 дополнить словами «в соответствии

с правилами, предусмотренными пунктом 1 статьи 335 настоящего Кодекса»;

20) в статье 368:

в заголовке, в пунктах 1, 2 и 3 слова «твердых бытовых» заменить словом «коммунальных»;

в пункте 4:

в абзаце первом и подпункте 1) слова «твердых бытовых» заменить словом «коммунальных»;

в подпункте 3):

слова «твердых бытовых» заменить словом «коммунальных»;

слова «обращения с твердыми бытовыми» заменить словами «управления коммунальными»;

в пункте 5 слова «твердых бытовых» заменить словом «коммунальных»;

21) пункт 7 статьи 369 дополнить частью второй следующего содержания:

«Государственный контроль и надзор в области обеспечения радиационной безопасности осуществляются уполномоченным органом

в области использования атомной энергии в форме проверки

и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля

и надзора в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

22) статью 418 дополнить пунктом 20 следующего содержания:

«20. Установить, что пункт 5 статьи 319 настоящего Кодекса

до 1 января 2027 года действует только на территории городов Алматы и Астаны.»;

23) в приложении 1:

пункт 2.5 раздела 1 дополнить словами «, указанных в настоящем разделе»;

пункт 2.10 раздела 2 дополнить словами «, указанных в настоящем разделе»;

24) пункт 2.2 раздела 1 приложения 2 после слова «чугуна» дополнить словом «, ферросплавов».

12. В Социальный кодекс Республики Казахстан от 20 апреля

2023 года:

1) абзац второй пункта 3 статьи 251 изложить в следующей редакции:

«с 1 января 2024 года – 6,95 процента;»;

2) в пункте 4 статьи 258:

слова «и без посещения» исключить;

слово «внеплановой» исключить.

13. В Закон Республики Казахстан от 14 апреля 1993 года

«О реабилитации жертв массовых политических репрессий»:

в части первой статьи 11 слова «поручениям органов прокуратуры» заменить словами «требованиям прокурора».

14. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года

«О транспорте в Республике Казахстан»:

статью 25-1 исключить.

15. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года

«О Национальном Банке Республики Казахстан»:

в подпункте 8) части первой статьи 56 слова «специального валютного режима» заменить словами «мер по защите платежного баланса».

16. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года

«О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»:

1) в статье 5-2:

пункт 1 после слов «органами юстиции» дополнить словами «в форме внеплановой проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля»;

пункты 2 и 3 исключить;

2) в части первой статьи 6 слова «составленных на казахском и русском языках и представляемых в двух экземплярах» заменить словами «представляемых в электронном варианте на казахском и русском языках»;

3) в части четвертой статьи 6-2 слова «в двух экземплярах» заменить словами «в электронном варианте»;

4) подпункт 3) части третьей статьи 14 изложить в следующей редакции:

«3) учредительный документ в электронном варианте с внесенными изменениями и дополнениями либо текст внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, филиала (представительства).

Политические партии и религиозные объединения представляют два экземпляра учредительных документов с внесенными изменениями и дополнениями либо текст внесенных изменений и дополнений в учредительные документы политических партий и религиозных объединений;»;

5) подпункт 3) части пятой статьи 14-1 изложить в следующей редакции:

«3) учредительный документ в электронном варианте с внесенными изменениями и дополнениями либо текст внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, филиала (представительства), скрепленный печатью юридического лица.

Политические партии и религиозные объединения представляют

два экземпляра учредительных документов с внесенными изменениями

и дополнениями либо текст внесенных изменений и дополнений

в учредительные документы политических партий и религиозных объединений;»;

6) подпункт 5) части первой статьи 16 исключить.

17. В Закон Республики Казахстан от 2 мая 1995 года

«О хозяйственных товариществах»:

в части третьей пункта 8 статьи 4 слова «профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг» заменить словами «центральным депозитарием».

18. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) в статье 20:

в пункте 6:

часть седьмую после слов «члена исполнительного органа банка» дополнить словами «либо обязанностей главного бухгалтера банка на заместителя главного бухгалтера банка»;

дополнить частью восьмой следующего содержания:

«Не допускается возложение исполнения обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководителя исполнительного органа банка либо главного бухгалтера банка на лиц, указанных в части седьмой настоящего пункта, в связи с отсутствием кандидатуры, согласованной с уполномоченным органом, в совокупности более ста восьмидесяти календарных дней в течение двенадцати последовательных месяцев.»;

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Требования настоящей статьи, за исключением подпунктов 3), 4), 5) и 6) пункта 3 настоящей статьи, не распространяются на банковские холдинги, косвенно владеющие (имеющие возможность голосовать, определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения

в силу договора или иным образом) акциями банка через владение (наличие возможности голосовать, определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения в силу договора или иным образом) акциями или долями участия в уставном капитале банковского холдинга – резидента Республики Казахстан, прямо владеющего (имеющего возможность голосовать, определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения в силу договора или иным образом) акциями указанного банка.»;

2) в пункте 1 статьи 48:

подпункт 12) после слов «иностранной валютой» дополнить словами

«, юридическим лицом, исключительной деятельностью которого является инкассация банкнот, монет и ценностей на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на инкассацию банкнот, монет и ценностей,»;

в подпункте 13):

слово «квалификационным» заменить словами «юридического лица, исключительной деятельностью которого является инкассация банкнот, монет и ценностей на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на инкассацию банкнот, монет и ценностей, квалификационным»;

дополнить словами «и инкассации банкнот, монет и ценностей»;

дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) воспрепятствование юридическим лицом, осуществляющим деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции

с наличной иностранной валютой, юридическим лицом, исключительной деятельностью которого является инкассация банкнот, монет и ценностей

на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан

на инкассацию банкнот, монет и ценностей, в проведении контроля и надзора со стороны Национального Банка Республики Казахстан;»;

3) пункт 5 статьи 50 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«В случае, если владельцем банковского счета является физическое лицо, справки о наличии и номерах банковских счетов данного физического лица выдаются банку по имеющимся его счетам, в том числе связанным

с предпринимательской деятельностью.».

19. В Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества»:

в подпункте 2) части первой пункта 3 статьи 24 слово «иную» исключить.

20. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»:

предложение первое пункта 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«2. Авторским договором заказа может быть предусмотрена выплата заказчиком автору аванса.».

21. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года

«О жилищных отношениях»:

1) в подпункте 4) пункта 2 статьи 10-3 слово «надзора» заменить словами «контроля и надзора»;

2) в статье 41-1:

в заголовке слово «надзор» заменить словами «контроль и надзор»;

в пункте 1:

в части первой:

слова «надзор», «надзора» заменить соответственно словами «контроль и надзор», «контроля и надзора»;

слова «проверок и профилактического контроля» заменить

словами «внеплановых проверок и профилактического контроля

с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в соответствии

с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан»;

часть вторую исключить;

пункт 2 исключить;

3) в статье 41-2:

в заголовке слово «надзор» заменить словами «контроль и надзор»;

в пункте 1:

в подпункте 6) слова «проверки наличия» заменить словами «профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля

по наличию»;

дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) проведению внеплановых проверок.».

22. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках

в Республике Казахстан»:

1) в статье 25:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о языках в центральных государственных органах и их ведомствах, местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы;»;

подпункт 4) исключить;

2) в статье 25-2:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о языках территориальными подразделениями центральных государственных органов и их ведомств, местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения и аппаратами акима района в городе, аппаратами акима села, поселка, сельского округа;»;

подпункт 3) исключить;

3) статью 25-4 исключить;

4) главу 5 дополнить статьей 25-6 следующего содержания:

«Статья 25-6. Порядок проведения государственного

контроля в сфере развития языков

1. Государственный контроль в форме проверок проводят уполномоченный орган в сфере развития языков и местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы.

Субъектами государственного контроля в сфере развития языков являются государственные органы, указанные в подпункте 3) статьи 25 и подпункте 2) статьи 25-2 настоящего Закона (далее – проверяемые субъекты).

Проверка в отношении Национального Банка Республики Казахстан осуществляется при соблюдении требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан».

Проверки делятся на периодические и внеплановые.

Проверки проводятся с посещением проверяемого субъекта.

2. Основанием для включения проверяемого субъекта в полугодовой план проведения периодической проверки является критерий, утвержденный уполномоченным органом в сфере развития языков, а также следующие источники информации:

1) результаты предыдущих проверок;

2) результаты мониторинга отчетности и сведений;

3) результаты анализа интернет-ресурсов государственных органов.

Периодические проверки проводятся не чаще одного раза в год

в соответствии с полугодовым планом проведения периодических проверок, утвержденным первым руководителем уполномоченного органа в сфере развития языков и акимом области, города республиканского значения и столицы.

Полугодовой план проведения периодических проверок утверждается не позднее 1 декабря года, предшествующего году проведения периодической проверки, и не позднее 1 июня текущего календарного года и размещается

на интернет-ресурсах в срок до 20 декабря года, предшествующего году проведения периодической проверки, и до 20 июня текущего календарного года.

Полугодовой план проведения периодической проверки включает:

1) номер и дату утверждения плана;

2) наименование государственного органа;

3) наименование проверяемого субъекта;

4) место нахождения проверяемого субъекта (объекта);

5) сроки проведения проверки;

6) подпись лица, уполномоченного подписывать план.

Внесение изменений и дополнений в полугодовой план проведения периодических проверок осуществляется в случаях ликвидации, реорганизации субъекта контроля, изменения его наименования или перераспределения полномочий между субъектами контроля, а также в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, введения режима чрезвычайного положения в случаях возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений.

При наступлении случаев, указанных в части пятой настоящего пункта, периодическая проверка может быть продлена либо приостановлена.

3. Внеплановая проверка проводится:

1) при наличии подтвержденных обращений, поступивших от физических и юридических лиц, о нарушении требований законодательства Республики Казахстан о языках;

2) в целях проведения контроля исполнения требований об устранении выявленных нарушений, указанных в акте о результатах проверки;

3) по поручению прокурора.

Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений. Внеплановой проверке подлежат факты и обстоятельства, выявленные в отношении проверяемых субъектов и послужившие основанием для назначения внеплановой проверки.

4. Должностное лицо уполномоченного органа в сфере развития языков и местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы при проведении проверки имеет право:

1) беспрепятственного доступа на территорию и в помещения проверяемого субъекта (объекта) в соответствии с предметом проверки при предъявлении документов, указанных в пункте 8 настоящей статьи;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки,

а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки;

3) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

4) привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов и подведомственных организаций и иных организаций.

5. Проверяемые субъекты либо их уполномоченные представители

при проведении проверки вправе:

1) не допускать к проверке должностное лицо уполномоченного органа в сфере развития языков и местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы, прибывшее для проведения проверки, в случаях:

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии) сроков,

не соответствующих срокам, установленным настоящей статьей;

отсутствия документов, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи;

2) обжаловать акт о результатах проверки в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Проверяемые субъекты либо их уполномоченные представители при проведении проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица уполномоченного органа в сфере развития языков и местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы на территорию и в помещения проверяемого субъекта (объекта);

2) представлять должностному лицу уполномоченного органа в сфере развития языков и местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки;

3) сделать отметку о получении акта о назначении проверки,

о результатах проверки в день окончания проверки.

7. Проверка проводится на основании акта о назначении проверки.

В акте о назначении проверки указываются:

1) дата и номер акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилии, имена, отчества (если они указаны в документах, удостоверяющих личность) и должности лиц, уполномоченных на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов, подведомственных и иных организаций, привлекаемых для проведения проверки;

5) наименование проверяемого субъекта, его место нахождения;

6) предмет проверки;

7) вид проверки;

8) срок проведения проверки;

9) основания проведения проверки;

10) проверяемый период;

11) подпись руководителя проверяемого субъекта либо его уполномоченного лица о получении или об отказе от получения акта;

12) подпись лица, уполномоченного подписывать акт.

При проведении проверки уполномоченный орган в сфере развития языков и местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы обязаны известить проверяемого субъекта о начале проведения проверки не менее чем за сутки до ее начала с указанием предмета проведения проверки.

Началом проведения проверки считается дата вручения проверяемому субъекту акта о назначении проверки.

8. Должностные лица уполномоченного органа в сфере развития языков и местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, прибывшие на проверку, обязаны предъявить проверяемому субъекту:

1) акт о назначении проверки;

2) служебное удостоверение (идентификационную карту);

3) при необходимости – разрешение компетентного органа на посещение режимных объектов.

9. Срок проведения проверки устанавливается с учетом предмета проверки, а также объема предстоящих работ и не должен превышать десять рабочих дней.

Срок проведения проверки может быть продлен только один раз не более чем на пятнадцать рабочих дней. Продление осуществляется решением руководства уполномоченного органа в сфере развития языков или местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы.

Продление сроков проведения проверки оформляется дополнительным актом о продлении сроков проверки с уведомлением проверяемого субъекта, в котором указываются дата и номер предыдущего акта о назначении проверки и причины продления.

Уведомление о продлении сроков проверки вручается проверяемому субъекту за один рабочий день до продления с уведомлением о вручении.

10. По результатам проверки должностными лицами, осуществляющими проверку, составляется акт о результатах проверки.

Первый экземпляр акта о результатах проверки в электронной форме направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, второй экземпляр на бумажном носителе под роспись или в электронной форме вручается проверяемому субъекту (руководителю либо его уполномоченному лицу) для ознакомления и принятия мер

по устранению выявленных нарушений и других действий, третий экземпляр остается у уполномоченного органа в сфере развития языков или местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы.

11. В акте о результатах проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта;

2) наименование государственного органа;

3) номер и дата акта о назначении проверки (дополнительного акта

о продлении срока при его наличии), на основании которого проведена проверка;

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, проводившего проверку;

5) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов, подведомственных и иных организаций, привлекаемых для проведения проверки;

6) наименование проверяемого субъекта, его место нахождения;

7) срок и период проведения проверки;

8) вид и предмет проверки;

9) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях и их характере;

10) рекомендации об устранении выявленных нарушений требований законодательства Республики Казахстан о языках;

11) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом,

а также о лицах, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи;

12) подпись должностного лица, проводившего проверку.

К акту о результатах проверки прилагаются при их наличии документы, связанные с результатами проверки, и их копии.

12. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки проверяемый субъект излагает их в письменном виде в течение трех рабочих дней со дня получения акта о результатах проверки. Замечания

и (или) возражения прилагаются к акту о результатах проверки, о чем делается соответствующая отметка.

Уполномоченный орган в сфере развития языков или местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы должен рассмотреть замечания и (или) возражения проверяемого субъекта

о результатах проверки и в течение пятнадцати рабочих дней дать мотивированный ответ.

В случае отказа в принятии акта о результатах проверки составляется акт, который подписывается должностным лицом, осуществляющим проверку, и руководителем проверяемого субъекта либо его уполномоченным представителем.

Проверяемый субъект вправе отказаться от подписания акта,

дав письменное объяснение о причине отказа.

13. Завершением срока проведения проверки считается день вручения проверяемому субъекту акта о результатах проверки не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии).

14. Сроки исполнения акта о результатах проверки определяются

с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность

его исполнения, но не более тридцати календарных дней со дня вручения акта о результатах проверки.

15. При определении сроков исполнения акта о результатах проверки указываются:

1) наличие у проверяемого субъекта организационных, технических возможностей по устранению нарушений;

2) сроки получения в государственных органах обязательных заключений, согласований и других документов, установленных законами Республики Казахстан.

16. По истечении срока устранения нарушений, установленного в акте о результатах проверки, проверяемый субъект в течение срока, установленного в акте о результатах проверки, обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений в уполномоченный орган в сфере развития языков или местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы.

В случае непредоставления или неполного предоставления информации об устранении выявленных нарушений уполномоченный орган

в сфере развития языков или местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы назначает внеплановую проверку

в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений проверяемый субъект прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения (если указано в акте о результатах проверки о предоставлении материала). В этом случае проведение внеплановой проверки не требуется.

17. В случае нарушения прав и законных интересов проверяемого субъекта при осуществлении проверки проверяемый субъект вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа в сфере развития языков или местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы вышестоящему должностному лицу либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

18. Если в результате проведения проверки будет выявлен факт нарушения проверяемым субъектом требований, установленных законодательством Республики Казахстан о языках, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки состава административного правонарушения, должностные лица уполномоченного органа в сфере развития языков или местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы в пределах полномочий принимают меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.».

23. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 1998 года

«О регистрации залога движимого имущества»:

в пункте 2 статьи 6 слово «иную» исключить.

24. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 года «Об особом статусе города Алматы»:

статью 4 дополнить подпунктом 9-38) следующего содержания:

«9-38) определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале, обеспечивающее улучшение экологической обстановки, качества атмосферного воздуха и управления отходами в городе Алматы;».

25. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О племенном животноводстве»:

1) пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«2. Государственный контроль в области племенного животноводства осуществляется в форме проверки, профилактического контроля

с посещением субъекта (объекта) контроля и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

Проверка и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.»;

2) в статье 16-2:

в пункте 4:

подпункт 1) части первой дополнить словами «(помещение для содержания племенных животных-производителей, лаборатория для низкотемпературного замораживания и хранения семени племенных животных-производителей, ветеринарно-санитарный пропускник, карантинное помещение, изолятор, лабораторное и криогенное оборудование)»;

в части второй:

подпункт 3) исключить;

подпункт 5) после слов «криогенного оборудования» дополнить словами «(сосуда Дьюара), термостата-оттаивателя, водяной бани, микроскопов, нагревательного столика, замораживателя, оборудований для фасовки и маркировки племенного материала»;

в пункте 5:

подпункт 1) части первой дополнить словами «(производственные помещения со стационарными биохранилищами, лабораторное и криогенное оборудование)»;

в части второй:

подпункт 3) исключить;

подпункт 4) после слов «криогенное оборудование» дополнить словами «(сосуды Дьюара), термостат-оттаиватель, водяная баня, микроскопы, нагревательный столик)»;

подпункт 4) пункта 7 после слов «криогенного оборудования» дополнить словами «(сосуда Дьюара), термостата-оттаивателя, водяной бани, микроскопа, нагревательного столика, шприца-катетера»;

подпункт 4) пункта 8 после слов «технологического оборудования» дополнить словами «(сосуда Дьюара), термостата-оттаивателя, нагревательного столика, микроскопа, шприцов».

26. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года

«О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими»:

1) в статье 6:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственный контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров осуществляется сотрудником (сотрудниками) органов внутренних дел Республики Казахстан в форме проверки с посещением субъекта (объекта) контроля.

Порядок проведения проверки с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляется в соответствии со статьей 6-1 настоящего Закона.»;

в пункте 2:

в подпункте 6) слово «недостатков» заменить словом «нарушений»;

подпункт 7) исключить;

2) дополнить статьей 6-1 следующего содержания:

«Статья 6-1. Порядок проведения проверки с посещением

субъекта (объекта) контроля

1. Проверка за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров проводится путем посещения субъектов (объектов) контроля.

2. Проверка с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляется на основании:

1) проводимых органами внутренних дел Республики Казахстан оперативно-профилактических мероприятий;

2) контроля на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям по выданной лицензии и (или) приложению

к лицензии (далее – проверка на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям);

3) контроля исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений по итогам проверки на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям;

4) обращения государственных органов, физических и юридических лиц по конкретным фактам нарушений требований, установленных в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

3. Сотрудник (сотрудники) органов внутренних дел Республики Казахстан при проведении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля имеет (имеют) право:

1) беспрепятственного доступа на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля в соответствии с предметом проверки при предъявлении документов, указанных в пункте 9 настоящей статьи;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки

с посещением субъекта (объекта) контроля и предписанию об устранении выявленных нарушений, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки,

за исключением информации, составляющей государственные секреты

и охраняемую законами Республики Казахстан тайну;

3) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

4) привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов, подведомственных и иных организаций.

4. Субъекты контроля при проведении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля вправе:

1) не допускать к проверке сотрудника (сотрудников) органов внутренних дел Республики Казахстан, прибывших для проведения проверки, в случаях:

отсутствия документов, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки

с посещением субъекта (объекта) контроля сроков, не соответствующих срокам, установленным настоящей статьей;

привлекать третьих лиц к участию в проверке в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами фиксирования процесса осуществления проверки, а также отдельных действий сотрудника (сотрудников) органов внутренних дел Республики Казахстан, проводимых им в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности сотруднику (сотрудникам) органов внутренних дел;

2) обжаловать акт о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля, предписание об устранении выявленных нарушений

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. Субъекты контроля при проведении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ сотрудника (сотрудников) органов внутренних дел Республики Казахстан на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля;

2) представлять сотруднику (сотрудникам) органов внутренних дел Республики Казахстан документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки

с посещением субъекта (объекта) контроля и предписанию об устранении выявленных нарушений с соблюдением требований о государственных секретах и иной охраняемой законом Республики Казахстан тайне;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля и предписания об устранении выявленных нарушений в день окончания проверки;

4) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы (сведения) субъектов (объектов) контроля в период проведения проверки;

5) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения проверки, от вредных и опасных производственных факторов воздействия

в соответствии с установленными для данного объекта нормативами.

6. Проверка с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляется на основании акта о назначении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля.

7. Проверка с посещением субъекта (объекта) контроля проводится без предварительного уведомления субъектов контроля и регистрации акта

о назначении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля

с последующим его представлением в течение следующего рабочего дня

в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, если иное не предусмотрено пунктом 8 настоящей статьи.

8. Проверка с посещением субъекта (объекта) контроля на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям проводится без предварительного уведомления субъектов контроля и регистрации акта

о назначении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля

в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов.

9. Сотрудник (сотрудники) органов внутренних дел Республики Казахстан при проверке с посещением субъекта (объекта) контроля обязан (обязаны) предъявить:

1) акт о назначении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля;

2) служебное удостоверение.

10. В акте о назначении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля указываются:

1) номер и дата акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность сотрудника органа внутренних дел Республики Казахстан, уполномоченного на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов и организаций, привлекаемых для проведения проверки, при их наличии;

5) наименование субъекта контроля, в отношении которого назначено проведение проверки, его место нахождения, идентификационный номер, перечень объектов, участок территории;

6) предмет назначенной проверки;

7) срок проведения проверки;

8) основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты Республики Казахстан, обязательные требования которых подлежат проверке;

9) проверяемый период;

10) права и обязанности субъекта контроля, предусмотренные настоящей статьей;

11) подпись сотрудника органов внутренних дел Республики Казахстан, уполномоченного подписывать акты, печать органа внутренних дел Республики Казахстан;

12) подпись руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица о получении или об отказе в получении акта о назначении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля.

11. Акт о назначении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля регистрируется в журнале регистрации проверок с посещением субъекта (объекта) контроля органов внутренних дел Республики Казахстан, назначивших проверку.

12. Срок проведения проверки с посещением субъекта (объекта) контроля устанавливается с учетом объема предстоящих работ, поставленных задач и не должен превышать пять рабочих дней.

13. Срок проведения проверки с посещением субъекта (объекта) контроля может быть продлен только один раз руководителем органа внутренних дел Республики Казахстан либо лицом, его замещающим, только в случае необходимости проведения сложных и (или) длительных экспертиз.

Срок продления проверки с посещением субъекта (объекта) контроля не должен превышать три рабочих дня со дня получения результатов экспертизы.

14. Продление срока проведения проверки с посещением субъекта (объекта) контроля оформляется дополнительным актом о продлении проверки.

В дополнительном акте о продлении срока проверки с посещением субъекта (объекта) контроля указываются номер, дата регистрации предыдущего акта о назначении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля и причина продления.

Уведомление о продлении срока проверки с посещением субъекта (объекта) контроля вручается субъекту контроля за один рабочий день

до продления с уведомлением о вручении.

15. Началом проведения проверки с посещением субъекта (объекта) контроля считается дата вручения субъекту контроля либо его уполномоченному лицу акта о назначении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля.

16. Отказ субъекта контроля либо его уполномоченного лица

в принятии акта о назначении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля либо непредставление материалов и сведений, необходимых для проведения проверки с посещением субъекта (объекта) контроля, не являются препятствием к доступу сотрудника (сотрудников) органов внутренних дел Республики Казахстан на объект контроля.

17. По результатам проверки с посещением субъекта (объекта) контроля сотрудником (сотрудниками) органа внутренних дел Республики Казахстан, осуществляющим (осуществляющими) проверку, составляются

акт о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля и предписание об устранении выявленных нарушений.

Первый экземпляр акта о результатах проверки и предписания об устранении выявленных нарушений в электронной форме сдается

в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, и его территориальные органы, второй экземпляр с копиями приложений, за исключением копий документов, имеющихся в оригинале

у субъекта (объекта) контроля, на бумажном носителе под роспись или

в электронной форме передается субъекту контроля (руководителю юридического лица либо его уполномоченному лицу) для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий, третий экземпляр остается в органах внутренних дел Республики Казахстан, проводивших проверку.

18. В акте о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля указываются:

1) номер, дата, время и место составления акта;

2) наименование государственного органа;

3) дата и номер акта о назначении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля;

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность сотрудника (сотрудников) органов внутренних дел Республики Казахстан, проводившего (проводивших) проверку;

5) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов и организаций, привлекаемых для проведения проверки;

6) наименование субъекта контроля, в отношении которого назначено проведение проверки, его место нахождения, идентификационный номер, перечень объектов, участок территории;

7) дата, место и период проведения проверки;

8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере;

9) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом субъекта контроля или его уполномоченного лица, их подписи или отказ от подписи, а также отметка о наличии замечаний и (или) возражений по результатам проведенной проверки;

10) подпись сотрудника (сотрудников) органов внутренних дел Республики Казахстан, проводившего (проводивших) проверку.

19. В случае отсутствия нарушений требований, установленных в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров,

при проведении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля в акте

о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля производится соответствующая запись.

20. В случаях выявления по итогам проверки с посещением субъекта (объекта) контроля органами внутренних дел Республики Казахстан в рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения субъектом (объектом) контроля обязанностей, установленных в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, сотрудник (сотрудники) органов внутренних дел Республики Казахстан в пределах полномочий принимает (принимают) меры по привлечению субъекта (объекта) контроля

к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.

21. В случае выявления нарушений при проведении проверки на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям после окончания проверки субъекту контроля вручается предписание об устранении выявленных нарушений.

22. Сроки устранения выявленных нарушений, указанных

в предписании об устранении выявленных нарушений, определяются

с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, но не более тридцати календарных дней со дня вручения предписания об устранении выявленных нарушений.

Субъект контроля в течение десяти рабочих дней после окончания срока, определенного в предписании об устранении выявленных нарушений, обязан направить информацию об устранении выявленных нарушений

с приложением (при необходимости) материалов, доказывающих факт устранения нарушения, в орган внутренних дел Республики Казахстан, выдавший предписание.

23. Если в результате проведения проверки с посещением субъекта (объекта) контроля по исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений будут выявлены факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения субъектом (объектом) контроля обязанностей, установленных

в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, сотрудник (сотрудники) органов внутренних дел Республики Казахстан в пределах полномочий принимает (принимают) меры

по привлечению субъекта (объекта) контроля к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

24. В предписании об устранении выявленных нарушений указываются:

1) дата, время и место составления предписания;

2) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность сотрудника (сотрудников) органов внутренних дел Республики Казахстан, проводившего (проводивших) проверку;

3) наименование субъекта контроля, в отношении которого назначено проведение проверки с посещением субъекта (объекта) контроля, должность (при наличии) уполномоченного лица, присутствовавшего при проведении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля;

4) объект контроля с указанием места нахождения;

5) номер и дата акта о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля;

6) перечень выявленных нарушений и требования об устранении выявленных нарушений с указанием срока их устранения;

7) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении

с предписанием субъекта контроля или его уполномоченного лица, их подписи или отказ от подписи;

8) подпись сотрудника (сотрудников) органов внутренних дел Республики Казахстан, проводившего (проводивших) проверку.

25. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки с посещением субъекта (объекта) контроля субъект контроля излагает их в письменном виде и не позднее трех рабочих дней со дня получения акта о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля и предписания об устранении выявленных нарушений направляет

в орган внутренних дел Республики Казахстан, проводивший проверку.

26. Органы внутренних дел Республики Казахстан должны рассмотреть замечания и (или) возражения субъекта контроля к акту о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля и предписанию об устранении выявленных нарушений, мерам административного воздействия и в течение тридцати рабочих дней дать мотивированный ответ о принятых мерах.

27. В случае отказа в принятии акта о результатах проверки

с посещением субъекта (объекта) контроля и предписания об устранении выявленных нарушений составляется протокол, который подписывается сотрудником органов внутренних дел Республики Казахстан, осуществляющим проверку, руководителем субъекта контроля либо его уполномоченным представителем.

28. Субъект контроля вправе отказаться от подписания протокола, дав письменное объяснение о причине отказа.

29. Завершением срока проверки с посещением субъекта (объекта) контроля и проверки на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям считается день вручения субъекту контроля акта о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля и предписания об устранении выявленных нарушений не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля (дополнительном акте о продлении срока проверки при его наличии).

30. Акт о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) предписание об устранении выявленных нарушений могут быть обжалованы в вышестоящий административный орган, должностному лицу в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

31. Акт о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) предписание об устранении выявленных нарушений, признанные вышестоящим административным органом, должностным лицом или судом недействительными, не могут являться доказательством нарушения субъектом (объектом) контроля требований, установленных в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

32. К нарушениям требований к организации и проведению проверок

с посещением субъекта (объекта) контроля относятся:

1) отсутствие оснований проведения проверки с посещением субъекта (объекта) контроля;

2) отсутствие акта о назначении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля;

3) назначение проверки с посещением субъекта (объекта) контроля по вопросам, не входящим в компетенцию органа внутренних дел Республики Казахстан;

4) нарушение срока проведения проверки с посещением субъекта (объекта) контроля, предусмотренного настоящей статьей.».

27. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года

«Об аудиторской деятельности»:

1) в абзаце первом части первой пункта 2 статьи 3 слова «, помимо аудита,» исключить;

2) пункт 2 статьи 7-1 после слова «контроля» дополнить словами

«с посещением субъекта (объекта) контроля»;

3) в подпункте 8) пункта 2 статьи 11 слова «уполномоченному органу» заменить словами «в течение пятнадцати рабочих дней в уполномоченный орган»;

4) в пункте 3 статьи 13 слова «аттестацию, допускаются к ее» заменить словами «экзамен по аттестации, допускаются к его»;

5) в статье 13-1:

в пункте 6 слова «одну треть» заменить словами «не более одной трети»;

в части первой пункта 8:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) утверждение выдвинутых кандидатур в исполнительные органы профессионального совета;»;

подпункт 8) после слова «качества» дополнить словами «профессионального совета»;

пункт 10:

после слова «качества» дополнить словами «профессионального совета»;

дополнить словами «, иные органы, утвержденные правлением»;

6) в статье 13-2:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 13-2. Комитет по контролю качества профессионального совета»;

в пункте 1:

после слова «качества» дополнить словами «профессионального совета»;

слова «а также могут» заменить словами «и (или) могут»;

в пункте 2:

абзац первый после слова «качества» дополнить словами «профессионального совета»;

подпункт 6) исключить;

7) в пункте 4 статьи 14 слово «утвержденным» заменить словом «выпущенным»;

8) часть первую пункта 4 статьи 16 дополнить словами

«, за исключением случаев оформления лицензии в электронной форме»;

9) в части пятой пункта 2 статьи 19:

после слов «контролю качества» дополнить словами «профессионального совета»;

слова «профессиональных организациях» заменить словами «рабочем органе профессиональной организации»;

10) в подпункте 2) пункта 2 статьи 21 слово «, проверкам» заменить словами «или проверкам».

28. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года

«О Национальном архивном фонде и архивах»:

1) в статье 18-1 слова «проверки и профилактического контроля» заменить словами «внеплановой проверки и профилактического контроля

с посещением субъекта (объекта) контроля»;

2) пункт 3 статьи 22 после слова «приобретения» дополнить словами

«, временного и».

29. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года

«О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»:

1) в статье 29:

подпункт 2) пункта 1 дополнить словами «и патронов к нему»;

в пункте 2:

слово «контроль» заменить словами «государственный контроль»;

после слов «служебного оружия» дополнить словами «и патронов

к нему»;

2) в статье 30:

в пункте 1:

в части первой слова «осуществляют органы внутренних дел» заменить словами «проводят органы внутренних дел в форме проверок»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Порядок проведения проверки осуществляется в соответствии

со статьей 30-1 настоящего Закона.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Проверка осуществляется на основании:

1) акта о назначении проверки;

2) контроля исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.»;

в пункте 2:

в абзаце первом слова «органов, уполномоченных осуществлять государственный контроль за оборотом гражданского и служебного оружия» заменить словами «органов внутренних дел, уполномоченных на проведение проверки»;

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) беспрепятственного доступа на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля и надзора в соответствии с предметом проверки при предъявлении документов, указанных в подпунктах 1) и 2) части первой пункта 2 статьи 30-1 настоящего Закона;»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) производить осмотр оружия на территории Республики Казахстан в местах его разработки, производства, ремонта, торговли, коллекционирования, экспонирования, хранения, использования и уничтожения;»;

подпункт 2) после слов «Республики Казахстан» дополнить словами

«в соответствии со статьей 7 настоящего Закона»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки и предписанию об устранении выявленных нарушений, а также доступ

к автоматизированным базам данных (информационным системам)

в соответствии с предметом проверки и соблюдением требований

о государственных секретах и иной охраняемой законом Республики Казахстан тайне;»;

дополнить подпунктами 6-1) и 6-2) следующего содержания:

«6-1) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

6-2) привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов, подведомственных и иных организаций;»;

пункт 3 после слов «служебного оружия» дополнить словами

«и патронов к нему»;

в пункте 5 слова «оружия, обязаны вести ведомственный учет и составлять акты» заменить словами «оружия и патронов к нему, ведут ведомственный учет составленных актов»;

дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6. Субъекты контроля либо их уполномоченные представители при проведении проверки вправе:

1) не допускать к проверке должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный контроль за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему, прибывших для проведения проверки, в случаях:

отсутствия документов, предусмотренных подпунктами 1) и 2)

части первой пункта 2 статьи 30-1 настоящего Закона;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки сроков, не соответствующих срокам, установленным статьей 30-1 настоящего Закона;

2) привлекать третьих лиц к участию в проверке в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами фиксирования процесса осуществления проверки, а также отдельных действий должностного лица органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль, проводимых в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль

за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

3) обжаловать акт о результатах проверки в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7. Субъект контроля при проведении проверки обязан:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный контроль за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему, на территорию

и в помещения субъекта (объекта) контроля;

2) представлять должностному лицу органов, уполномоченных осуществлять государственный контроль за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему, документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки и предписанию об устранении выявленных нарушений

с соблюдением требований о государственных секретах и иной охраняемой законом Республики Казахстан тайне;

3) сделать отметку о получении акта о результатах проверки и предписания об устранении выявленных нарушений в день окончания проверки;

4) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы (сведения) субъектов (объектов) контроля и надзора в период проведения проверки;

5) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения проверки, от вредных и опасных производственных факторов воздействия

в соответствии с установленными для данного объекта нормативами.»;

3) дополнить статьей 30-1 следующего содержания:

«Статья 30-1. Порядок проведения проверки

1. Проверка осуществляется на основании акта о назначении проверки и с посещением субъекта (объекта) контроля.

2. Должностные лица органов внутренних дел, уполномоченные

на проведение проверки, при проверке субъектов (объектов) контроля, осуществляющих деятельность в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, представляют:

1) акт о назначении проверки;

2) служебное удостоверение.

В акте о назначении проверки указываются:

1) номер и дата акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность должностного лица органов внутренних дел, уполномоченного на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов, подведомственных и иных организаций, привлекаемых для проведения проверки;

5) наименование субъекта контроля или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица,

в отношении которого назначено проведение проверки, его место нахождения, идентификационный номер, перечень объектов, участок территории;

6) предмет назначенной проверки;

7) срок проведения проверки;

8) основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты Республики Казахстан, обязательные требования которых подлежат проверке;

9) проверяемый период;

10) права и обязанности субъекта контроля, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 30 настоящего Закона;

11) подпись должностного лица органов внутренних дел, уполномоченного подписывать акты, печать органа внутренних дел;

12) подпись руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица о получении или об отказе

от получения акта о назначении проверки.

3. Срок проведения проверки устанавливается с учетом объема предстоящих работ, поставленных задач и не должен превышать пять рабочих дней.

4. Срок проведения проверки может быть продлен только один раз руководителем органа внутренних дел Республики Казахстан либо лицом,

его замещающим, только в случае необходимости проведения сложных

и (или) длительных экспертиз, получения информации от иностранных государственных органов в рамках международных договоров и установления места нахождения лица, в отношении которого проводится проверка.

Срок продления проверки не должен превышать три рабочих дня со дня получения результатов экспертизы, информации от иностранных государственных органов и установления места нахождения лица.

Продление срока проведения проверки оформляется дополнительным актом о продлении срока проверки с уведомлением субъекта контроля,

в котором указываются номер, дата регистрации предыдущего акта

о назначении проверки и причина продления.

Уведомление о продлении сроков проверки вручается субъекту контроля уполномоченным органом за один рабочий день до продления

с уведомлением о вручении.

5. Началом проведения проверки считается дата вручения субъекту контроля либо его уполномоченному лицу акта о назначении проверки.

6. В случаях отказа в принятии акта о назначении проверки либо воспрепятствования доступу должностного лица органа внутренних дел, уполномоченного осуществлять государственный контроль за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему, к объекту контроля, непредставления материалов и сведений, необходимых для проведения проверки, принимаются меры в соответствии с законами Республики Казахстан.

7. По результатам проверки сотрудником (сотрудниками) органа внутренних дел, осуществляющим (осуществляющими) проверку, составляются акт о результатах проверки и предписание об устранении выявленных нарушений.

Первый экземпляр акта о результатах проверки и предписания об устранении выявленных нарушений с копиями приложений, за исключением копий документов, имеющихся в оригинале у субъекта (объекта) контроля,

на бумажном носителе под роспись или в электронной форме передается субъекту контроля (руководителю юридического лица либо его уполномоченному лицу) для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий, второй экземпляр остается

в органах внутренних дел.

8. В акте о результатах проверки указываются:

1) номер, дата, время и место составления акта;

2) наименование государственного органа;

3) дата и номер акта о назначении проверки;

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность должностного лица органа внутренних дел, проводившего проверку;

5) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов, подведомственных и иных организаций, привлекаемых для проведения проверки;

6) наименование субъекта контроля или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица,

в отношении которого назначено проведение проверки, его место нахождения, идентификационный номер, перечень объектов, участок территории;

7) дата, место и период проведения проверки;

8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере;

9) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом

о результатах проверки субъекта контроля или его уполномоченного лица,

их подписи или отказ от подписи, а также отметка о наличии замечаний и (или) возражений по результатам проведенной проверки;

10) подпись должностного лица органа внутренних дел, проводившего проверку.

9. В случае отсутствия нарушения требований, установленных в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, при проведении проверки в акте о результатах проверки производится соответствующая запись.

10. В случаях выявления по итогам проверки фактов неисполнения

и (или) ненадлежащего исполнения субъектом контроля обязанностей, установленных в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченного на проведение проверки, в пределах полномочий принимает предусмотренные законами Республики Казахстан меры по устранению выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью людей и окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, а также меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.

11. В предписании об устранении выявленных нарушений указываются:

1) дата, время и место составления предписания;

2) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность должностного лица органа внутренних дел, проводившего проверку;

3) наименование субъекта контроля или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица,

в отношении которого назначено проведение проверки, должность представителя субъекта контроля, присутствовавшего при проведении проверки (при наличии);

4) объект контроля с указанием места нахождения;

5) номер и дата акта о результатах проверки;

6) перечень выявленных нарушений и требования об устранении выявленных нарушений с указанием срока их устранения;

7) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении

с предписанием субъекта контроля или его уполномоченного представителя, их подписи или отказ от подписи;

8) подпись должностного лица органа внутренних дел, проводившего проверку.

12. В случае отказа в принятии акта о результатах проверки и предписания об устранении выявленных нарушений составляется акт, который подписывается должностным лицом органов внутренних дел, уполномоченным на проведение проверки, и субъектом контроля (руководителем юридического лица) либо его уполномоченным представителем. Субъект контроля либо его уполномоченный представитель вправе отказаться от подписания акта, дав письменное объяснение о причине отказа.

13. Завершением срока проверки считается день вручения субъекту контроля акта о результатах проверки не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки или дополнительном акте о продлении сроков проверки.

14. Сроки устранения выявленных нарушений, указанных

в предписании об устранении выявленных нарушений, определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, но не более тридцати календарных дней со дня вручения предписания об устранении выявленных нарушений.

В случае непредоставления информации об устранении выявленных нарушений должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченного осуществлять государственный контроль за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему, назначает повторную проверку.

15. Если в результате проведения повторной проверки будут выявлены факты неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения субъектом контроля обязанностей, установленных в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, должностное лицо органа внутренних дел, уполномоченного на проведение проверки, в пределах полномочий принимает меры по привлечению субъекта контроля к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.

16. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки субъект контроля либо его представитель излагает их в письменном виде. Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах проверки или предписанию об устранении выявленных нарушений, о чем делается соответствующая отметка.

Органы внутренних дел должны рассмотреть замечания и (или) возражения к акту о результатах проверки или предписанию об устранении выявленных нарушений, мерам административного воздействия и в течение пятнадцати рабочих дней дать мотивированный ответ о принятых мерах.

17. Акт о результатах проверки и (или) предписание об устранении выявленных нарушений могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

18. Акт о результатах проверки и (или) предписание об устранении выявленных нарушений, признанные вышестоящим государственным органом либо судом недействительными, не могут являться доказательством нарушения субъектом контроля требований, установленных в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

19. К грубым нарушениям требований к организации и проведению проверок относятся:

1) отсутствие оснований проведения проверки;

2) отсутствие акта о назначении проверки;

3) назначение проверки по вопросам, не входящим в компетенцию органа внутренних дел;

4) нарушение срока проведения проверки, предусмотренного настоящей статьей.».

30. В Закон Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года

«О карантине растений»:

1) подпункт 8) статьи 1 исключить;

2) в пункте 1 статьи 7:

дополнить подпунктами 5-1) и 5-2) следующего содержания:

«5-1) определяет перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определяет в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости).

В перечень требований, нарушение которых влечет применение

мер оперативного реагирования, включаются требования, являющиеся предметом государственного контроля в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

5-2) разрабатывает и утверждает порядок проведения расследования

в области карантина растений;»;

в подпункте 32) слова «и карантинные» исключить;

3) в пункте 1 статьи 7-4:

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) вынесение постановления о (об):

остановке транспортного средства и задержании подкарантинной продукции и объектов государственного карантинного фитосанитарного контроля и надзора;

изъятии подкарантинной продукции (в том числе из почтовых отправлений, ручной клади и багажа) или возврате подкарантинной продукции;

приостановлении деятельности или отдельных ее видов;

запрещении деятельности или отдельных ее видов;»;

в подпункте 6) слова «карантинного либо» исключить;

4) в статье 8:

в подпункте 1) слова «либо карантинного» исключить;

подпункт 6) исключить;

5) в статье 9-2:

в пункте 1 слова «и надзора с посещением» заменить словами

«с посещением»;

в пункте 2:

слова «и надзор» исключить;

после слов «и надзора» дополнить словом «, расследование»;

6) в статье 10:

пункт 3-1 исключить;

в пункте 4:

в абзаце первом части первой:

слова «и надзор без посещения» заменить словами «без посещения»;

слово «проводятся» заменить словом «проводится»;

в частях второй, третьей, четвертой и седьмой слова «и надзора без посещения» заменить словами «без посещения»;

в части девятой слова «и надзора без посещения», «и надзора

с посещением» заменить соответственно словами «без посещения»,

«с посещением»;

в части десятой слова «и надзора без посещения» заменить словами «без посещения»;

7) дополнить статьей 10-1 следующего содержания:

«Статья 10-1. Меры оперативного реагирования и

порядок их применения в области карантина растений

1. В ходе осуществления и (или) по результатам государственного карантинного фитосанитарного контроля государственными инспекторами по карантину растений применяются меры оперативного реагирования в случаях выявления карантинных объектов и чужеродных видов в подкарантинной продукции, которые представляют непосредственную угрозу растительным ресурсам Республики Казахстан и продукции растительного происхождения, а также продовольственной безопасности Республики Казахстан.

2. Мерами оперативного реагирования являются предусмотренные настоящей статьей способы воздействия на субъектов (объектов) контроля и надзора, применяемые в рамках:

1) государственного контроля и надзора в соответствии

с подпунктами 4) и 7) пункта 4, подпунктом 2) пункта 9 статьи 129 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

2) профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, внеплановой проверки, расследования.

3. К мерам оперативного реагирования относятся:

остановка транспортного средства и задержание подкарантинной продукции и объектов государственного карантинного фитосанитарного контроля и надзора;

изъятие подкарантинной продукции (в том числе из почтовых отправлений, ручной клади и багажа) или возврат подкарантинной продукции;

приостановление деятельности или отдельных ее видов;

запрещение деятельности или отдельных ее видов.

4. Основаниями для применения мер оперативного реагирования являются нарушения установленных законодательством Республики Казахстан требований, являющихся предметом государственного контроля

в соответствии с подпунктами 4) и 7) пункта 4, подпунктом 2) пункта 9

статьи 129 и со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

5. При обнаружении факта нарушения требований, являющегося основанием для применения мер оперативного реагирования, государственными инспекторами по карантину растений оформляется акт надзора в форме постановления, предусмотренного подпунктом 5-1)

пункта 1 статьи 7-4 настоящего Закона.

Акт надзора оформляется и вручается субъекту контроля и надзора

в соответствии со статьей 153 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

6. После оформления акта надзора по результатам государственного контроля на основании подпунктов 4) и 7) пункта 4, подпункта 2) пункта 9 статьи 129 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан государственный инспектор по карантину растений осуществляет непосредственно применение меры оперативного реагирования.

7. В случае отказа в принятии акта надзора при его вручении нарочно

в него вносится соответствующая запись и осуществляется видеозапись, фиксирующая факт отказа в принятии акта надзора.

Акт надзора направляется по юридическому адресу, месту нахождения или фактическому адресу субъекта контроля и надзора заказным письмом

с уведомлением о его вручении.

8. Отказ от получения акта надзора не является основанием для его неисполнения.

9. Выявленные в ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, отражаются в актах

о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) внеплановой проверки, расследования, а также

в предписании об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан в области карантина растений.

10. Субъект контроля и надзора обязан устранить выявленные нарушения требований, являющиеся основанием для применения меры оперативного реагирования, в сроки, указанные в акте о результатах расследования, предписании об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан в области карантина растений.

11. До истечения сроков, предусмотренных актом о результатах расследования, предписанием об устранении выявленных нарушений, субъект контроля и надзора обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений с приложением (при необходимости) материалов, доказывающих факт устранения нарушения.

В случае предоставления информации, предусмотренной частью первой настоящего пункта, проводится внеплановая проверка в соответствии с частью второй пункта 12 настоящей статьи.

12. В случае неустранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования, принимаются меры по привлечению лиц, допустивших нарушения,

к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

13. По истечении сроков устранения нарушений требований, указанных в акте о результатах расследования, предписании об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан в области карантина растений, проводится внеплановая проверка по контролю устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования.

Действие акта надзора прекращается в случае подтверждения территориальным подразделением уполномоченного органа устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования, на основании акта о результатах внеплановой проверки согласно подпункту 2-1) пункта 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

14. Субъект контроля и надзора в случае несогласия с результатами государственного карантинного фитосанитарного контроля, повлекшими применение мер оперативного реагирования, может подать жалобу

о признании акта надзора недействительным и его отмене.

Жалоба подается в вышестоящий государственный орган в порядке, предусмотренном главой 29 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение акта надзора.

15. Основаниями для признания недействительным акта надзора и его отмены являются:

1) отсутствие оснований для применения мер оперативного реагирования;

2) применение мер оперативного реагирования по основанию,

не соответствующему данной мере;

3) применение государственным инспектором по карантину растений мер оперативного реагирования по вопросам, не входящим в его компетенцию.

16. Информация о применении мер оперативного реагирования направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.»;

8) в статье 12-1:

часть третью пункта 1 исключить;

в пункте 2:

части первую и вторую исключить;

часть третью исключить;

часть четвертую исключить;

часть пятую пункта 3 исключить;

часть четвертую пункта 4 исключить;

9) в статье 13:

в части первой пункта 4:

в абзаце первом слова «или карантинных» исключить;

в подпункте 2) слова «, наличии карантинных сертификатов на подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска» исключить;

пункт 4-1 исключить;

в части третьей пункта 5 слова «, карантинного сертификата» исключить.

31. В Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года

«О государственных секретах»:

1) в подпункте 33) статьи 12:

слова «водоснабжения городов с населением более 300 тысяч человек,» исключить;

слова «, и (или) расположение головных сооружений водопровода,

их питающих» исключить;

2) в заголовке и тексте статьи 26 слова «совместных и других» заменить словами «совместных секретных».

32. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»:

1) в статье 1:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) контрольные приборы учета – приборы, оснащенные источниками бесперебойного питания электроэнергией, обеспечивающие автоматизированную передачу через оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства этилового спирта и алкогольной продукции уполномоченному органу и его территориальным подразделениям в режиме реального времени данных об объемах производства этилового спирта и алкогольной продукции, концентрации в ней этилового спирта (кроме винодельческой продукции), остатках этилового спирта (кроме пивоваренной продукции), идентификации учетно-контрольных марок и объемах потребляемой электроэнергии при производстве водок, водок особых и водок с защищенным наименованием места происхождения товара произведенной алкогольной продукции, подлежащей маркировке учетно-контрольными марками, и объемах потребляемой электроэнергии при производстве водок, водок особых и водок с защищенным наименованием места происхождения товара;»;

в подпункте 11) слово «исключительно» исключить;

в подпункте 25) слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «на конкурсной основе в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о государственных закупках»;

2) подпункт 1-2) пункта 2 статьи 4 дополнить словами «на конкурсной основе в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о государственных закупках»;

3) пункт 3 статьи 10 дополнить словами «, учреждаемые в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан»;

4) часть вторую пункта 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«Лицензия выдается в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня представления заявления с документами.».

33. В Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации»:

подпункт 4) пункта 2 статьи 18-1 изложить в следующей редакции:

«4) до принятия решения по результатам государственного контроля;».

34. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»:

пункт 3 статьи 29 дополнить словами «, выданные государственными органами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом».

35. В Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года

«Об обеспечении единства измерений»:

1) статью 12 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Методики выполнения измерений, включенные в перечень стандартов к техническим регламентам Евразийского экономического союза, не подлежат метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений.»;

2) в статье 21 слово «проверки» заменить словом «обеспечения»;

3) в статье 24:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственный метрологический контроль за объектами, указанными в пункте 1 статьи 22 настоящего Закона, осуществляется в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

Внеплановая проверка и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии

с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

в пункте 2:

в части первой слова «за объектами, указанными в пункте 1 статьи 22 настоящего Закона,» заменить словами «субъекта (объекта) контроля»;

в частях второй, третьей, четвертой, седьмой, девятой и десятой слова «субъекта контроля» заменить словами «субъекта (объекта) контроля».

36. В Закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 года

«Об охранной деятельности»:

подпункт 2) части первой пункта 1-1 статьи 10-1 изложить в следующей редакции:

«2) стрелкового тира для проведения занятий по огневой подготовке

на праве собственности либо договора аренды;».

37. В Закон Республики Казахстан от 19 января 2001 года «О зерне»:

1) статью 6-3 после слов «профилактического контроля» дополнить словами «с посещением субъекта (объекта) контроля»;

2) статью 9-5 исключить;

3) статью 14 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) осуществлять приемку зерна в порядке очереди, при этом запрещается приоритетность.»;

4) абзац первый пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«2. Хлебоприемным предприятиям запрещаются:»;

5) статью 33-1 исключить.

38. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

в подпункте 30-1) пункта 1 статьи 31 слова «субъектов надзора» заменить словами «субъектов контроля и надзора».

39. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года

«О туристской деятельности в Республике Казахстан»:

пункты 1 и 2 статьи 28-1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности осуществляется в форме проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

2. Проверка и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.».

40. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

в Республике Казахстан»:

1) в статье 1:

абзац четвертый подпункта 4-1) после слов «услуг по» дополнить словами «управлению проектами,»;

дополнить подпунктом 32-1) следующего содержания:

«32-1) строительный объект – здание, сооружение и их комплексы, коммуникации, являющиеся конечным результатом строительной деятельности;»;

подпункт 47-1) изложить в следующей редакции:

«47-1) экспертное заключение – документ государственной экспертной организации, экспертной организации или аккредитованной экспертной организации особой индустриальной зоны, являющийся результатом проведения комплексной вневедомственной экспертизы проекта строительства объектов на соответствие (несоответствие) принятых решений условиям исходных и разрешительных документов (материалов, данных) для проектирования, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также соблюдение в принятых решениях и расчетах требований градостроительных и технических регламентов, сметных норм и положений государственных и межгосударственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;»;

дополнить подпунктом 47-2) следующего содержания:

«47-2) палата экспертных организаций (далее – палата) – единая некоммерческая организация, создаваемая юридическими лицами

в количестве не менее трех аккредитованных экспертных организаций, осуществляющих экспертную деятельность в области проектирования объектов строительства, за исключением государственной экспертной организации;»;

2) статью 12:

после слов «обустройства участка)» дополнить словами «, а также для расширения или реконструкции зданий (строений, сооружений)»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае, если земельный участок подпадает под отчуждение для государственных нужд в связи с утверждением нового или внесением изменений в утвержденный генеральный план либо проект детальной планировки или схемы развития и застройки населенных пунктов, собственник или землепользователь использует данный земельный участок по целевому назначению в соответствии с градостроительными требованиями, действовавшими до утверждения нового или внесения изменений

в утвержденный генеральный план либо проект детальной планировки или схемы развития и застройки населенных пунктов, до изъятия земельных участков для государственных нужд.»;

3) в статье 17:

часть вторую пункта 1 дополнить подпунктами 2-1) и 4-2) следующего содержания:

«2-1) отклонение и несоответствие проекта детальной планировки или проектов застройки утвержденному генеральному плану населенного пункта;»;

«4-2) отклонение от утвержденной проектной (проектно-сметной) документации в ходе строительно-монтажных работ;»;

в пункте 4:

в части первой слова «норм и требований» заменить словами «требований законодательства Республики Казахстан, а также градостроительных и технических регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства»;

часть третью после слова «нарушений» дополнить словами «требований законодательства Республики Казахстан, а также градостроительных и технических регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства»;

дополнить частями шестой и седьмой следующего содержания:

«Нарушение обоснованности и (или) достоверности расчетной или сметной стоимости строительства при производстве по гражданским делам, административным делам, уголовным делам, а также делам об административных правонарушениях подтверждается судебной экспертизой

в порядке, установленном соответственно Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан, Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан либо Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

В случае подтверждения судебной экспертизой необоснованного завышения расчетной или сметной стоимости строительства лица, разработавшие проектную (проектно-сметную) документацию и проводившие комплексную вневедомственную экспертизу проекта, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Архитектурно-планировочное задание, согласованный эскизный проект, а также положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проектов, согласованные и выданные с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан, а также градостроительных и технических регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных нормативных документов, подлежат отзыву либо отмене в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

4) в статье 20:

подпункт 12-3) дополнить словами «и палате»;

дополнить подпунктами 12-5) и 23-31) следующего содержания:

«12-5) утверждение формы акта государственных инспекторов о приостановлении деятельности в сфере строительства;»;

«23-31) определение перечня требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определение

в отношении конкретных нарушений требований конкретного вида меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры

(при необходимости).

В перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, включаются требования, являющиеся предметом государственного контроля, в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;»;

5) пункт 1 статьи 27-4 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Экспертные организации при проведении анализа и оценки качества проектов строительства обязаны проверить актуальность инженерных изысканий и соответствие составления этих результатов действующим нормам, в том числе полноте, составу, объему, методам и технологиям производства инженерно-геологических изысканий.»;

6) в статье 31:

в пункте 1:

подпункт 1) после слова «контроля» дополнить словами «и надзора»;

подпункт 1-1) после слова «контрольных» дополнить словами

«и надзорных»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Государственный надзор в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности является деятельностью государственного органа архитектурно-строительного контроля и надзора по проверке за соблюдением субъектами надзора требований законодательства Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с правом применения мер оперативного реагирования, предусмотренных статьей 31-3 настоящего Закона, без возбуждения административного производства.

Субъектами надзора являются:

1) деятельность местных исполнительных органов по делам архитектуры, градостроительства, строительства и государственного архитектурно-строительного контроля;

2) физические и юридические лица, которые обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.»;

7) в статье 31-1:

в пункте 4:

в подпункте 1) слова «и техническим условиям» заменить словами

«, требованиям технических регламентов и других нормативных технических документов»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) о приостановлении строительно-монтажных работ в случае невыполнения предписаний, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Архитектурно-строительный контроль и надзор осуществляются

в форме проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

пункты 8 и 9 исключить;

8) в статье 31-2:

в заголовке слова «и надзор» исключить;

в пункте 1:

слова «и надзор» исключить;

слова «осуществляемые органами государственного» заменить словами «осуществляемый государственными органами»;

слово «носят» заменить словом «носит»;

в пункте 2:

в абзаце первом части первой:

слова «Органы государственного» заменить словами «Государственные органы»;

слова «и надзор» исключить;

в части третьей слова «органы государственного» заменить словами «государственные органы»;

в пункте 3:

в части первой слова «и надзора с посещением» заменить словами

«с посещением»;

часть вторую исключить;

9) дополнить статьей 31-3 следующего содержания:

«Статья 31-3. Меры оперативного реагирования

и порядок их применения

1. В ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля местным исполнительным органом государственного архитектурно-строительного контроля применяются меры оперативного реагирования

в случаях выявления деятельности, работы, услуги субъекта (объекта) контроля и надзора, которые представляют непосредственную угрозу правам и законным интересам физических и (или) юридических лиц, жизни и здоровью людей, окружающей среде, национальной безопасности Республики Казахстан.

2. Мерами оперативного реагирования являются способы воздействия на субъектов (объектов) контроля и надзора, применяемые в ходе и (или)

по результатам проведения проверки и (или) профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, виды которых предусмотрены настоящей статьей.

3. Меры оперативного реагирования включают следующие виды:

1) приостановление строительно-монтажных работ;

2) приостановление деятельности или отдельных ее видов;

3) запрещение деятельности или отдельных ее видов, осуществляемых с нарушением законодательства Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и (или) государственных нормативов.

4. Основанием для применения меры оперативного реагирования являются нарушения установленных законодательством Республики Казахстан требований, являющихся предметом государственного контроля

в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

5. Местный исполнительный орган государственного архитектурно-строительного контроля также применяет меры оперативного реагирования при установлении посредством информационной системы для организации проведения строительства по принципу «одного окна» допущенных нарушений государственных нормативов и (или) отклонений

от утвержденных проектов (проектных решений).

6. Местный исполнительный орган государственного архитектурно-строительного контроля в ходе осуществления и (или) по результатам проверки и (или) профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора при обнаружении факта нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, оформляет постановление о применении мер оперативного реагирования по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Постановление о применении мер оперативного реагирования оформляется и вручается субъекту контроля и надзора в соответствии

со статьей 153 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

7. В случае отказа в принятии постановления о применении мер оперативного реагирования при его вручении нарочно в него вносится соответствующая запись и осуществляется видеозапись, фиксирующая факт отказа в принятии постановления о применении мер оперативного реагирования. Постановление о применении мер оперативного реагирования направляется по юридическому адресу, месту нахождения или фактическому адресу субъекта контроля и надзора заказным письмом с уведомлением о его вручении.

8. Отказ от получения постановления о применении мер оперативного реагирования не является основанием для его неисполнения.

9. Выявленные в ходе осуществления и (или) по результатам проверки и (или) профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, отражаются в акте о результатах проверки и (или) профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, а также в предписании об устранении выявленных нарушений.

10. Субъект контроля и надзора обязан устранить выявленные нарушения требований, являющиеся основанием для применения меры оперативного реагирования, в сроки, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений.

11. По истечении сроков устранения нарушений требований, выявленных по результатам проверки и (или) профилактического контроля

с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, проводится внеплановая проверка по контролю устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования.

Действие постановления о применении мер оперативного реагирования прекращается в случае подтверждения местным исполнительным органом государственного архитектурно-строительного контроля устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, на основании акта о результатах внеплановой проверки согласно подпункту 2-1) пункта 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

12. В случае неустранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования,

по результатам внеплановой проверки принимаются меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

13. До истечения сроков, предусмотренных предписанием об устранении выявленных нарушений, субъект контроля и надзора обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений требований с приложением материалов, доказывающих факт устранения нарушений.

В случае предоставления информации, предусмотренной частью первой настоящего пункта, проводится внеплановая проверка в соответствии с частью второй пункта 10 настоящей статьи.

14. Субъект контроля и надзора в случае несогласия с результатами проверки и (или) профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, повлекшими применение мер оперативного реагирования, может подать жалобу о признании постановления о применении мер оперативного реагирования недействительным и его отмене.

Жалоба подается в вышестоящий государственный орган в порядке, предусмотренном главой 29 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение постановления

о применении мер оперативного реагирования.

15. Основаниями для признания недействительным постановления

о применении мер оперативного реагирования и его отмены являются:

1) отсутствие оснований для применения мер оперативного реагирования;

2) применение меры оперативного реагирования по основанию,

не соответствующему данной мере;

3) применение местным исполнительным органом государственного архитектурно-строительного контроля мер оперативного реагирования

по вопросам, не входящим в их компетенцию.

16. Информация о применении меры оперативного реагирования направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.»;

10) часть вторую пункта 2-1 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«Аттестованным инженерно-техническим работникам, участвующим

в процессе проектирования и строительства, не допускается работать

по совместительству в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности.»;

11) в статье 33:

подпункты 5) и 6) пункта 3 после слова «контроля» дополнить словами «и надзора»;

часть первую пункта 7 после слов «осуществление контроля» дополнить словами «и надзора»;

12) в подпункте 7) пункта 5 статьи 34-1:

слова «указания довести» заменить словами «указания

в установленные сроки довести»;

дополнить словами «для принятия мер, предусмотренных законами Республики Казахстан»;

13) в пункте 1 статьи 53 слова «В особых случаях в промышленной зоне» заменить словами «В промышленной зоне при отсутствии опасных производственных объектов»;

14) в пункте 2 статьи 60:

подпункт 4-1) дополнить словами «, возведение рыбоводных объектов для ведения рыбного хозяйства»;

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) реконструкцию индивидуальных жилых домов не выше двух этажей, не требующую отвода дополнительного земельного участка (прирезки территории), не превышающую двух этажей после реконструкции;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«При реконструкции (перепланировке, переоборудовании) жилых и нежилых помещений в жилых домах (жилых зданиях), не требующей отвода дополнительного земельного участка (прирезки территории), не связанной

с какими-либо изменениями несущих конструкций и ограждающих (наружных) инженерных систем и коммуникаций, не ухудшающей архитектурно-эстетические, противопожарные, противовзрывные и санитарные качества, не оказывающей вредного воздействия на окружающую среду при эксплуатации, согласование эскизных проектов с местными исполнительными органами городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) не требуется.»;

15) часть вторую пункта 5 статьи 74 после слов «и 19)» дополнить словами «части первой, части второй».

41. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года

«Об автомобильных дорогах»:

подпункт 1) пункта 1 статьи 5-2 дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;».

42. В Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании»:

1) в пункте 3 статьи 4:

дополнить подпунктами 23-1), 23-2) и 42-1) следующего содержания:

«23-1) определение перечня требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определение

в отношении конкретных нарушений требований конкретного вида меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры

(при необходимости).

В перечень требований, нарушение которых влечет применение

мер оперативного реагирования, включаются требования, являющиеся предметом государственного контроля в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

23-2) утверждение форм актов надзора в сфере торгового мореплавания;»;

«42-1) приостановление и запрещение движения (эксплуатации) маломерных судов при наличии угрозы безопасности плавания, жизни и здоровью людей, окружающей среде, сохранности грузов;»;

подпункты 55-32), 55-33) и 55-34) исключить;

2) в статье 8-6:

в пункте 2:

в части второй слова «эксплуатации маломерного судна, должностное лицо территориального подразделения уполномоченного органа запрещает движение маломерного судна (состава), о чем судоводитель информирует судовладельца» заменить словами «плавания, жизни и здоровью людей, окружающей среде, сохранности грузов, должностное лицо территориального подразделения уполномоченного органа принимает меры оперативного реагирования, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи»;

дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«При применении меры оперативного реагирования оформляется акт надзора.

Должностные лица территориального подразделения, проводившие осмотр маломерного судна, несут ответственность за достоверность записей

в акте осмотра маломерного судна, предписании и акте надзора.»;

дополнить пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 следующего содержания:

«3. К мерам оперативного реагирования, предусмотренным настоящей статьей, относятся приостановление и запрещение движения (эксплуатации) маломерных судов при наличии угрозы безопасности плавания, жизни и здоровью людей, окружающей среде, сохранности грузов.

4. Основаниями для применения мер оперативного реагирования являются нарушения установленных законодательством Республики Казахстан требований, являющихся предметом государственного контроля,

в соответствии с настоящей статьей.

5. Территориальное подразделение уполномоченного органа в ходе осуществления и (или) по результатам осмотра маломерного судна при обнаружении нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, оформляет акт надзора.

Акт надзора оформляется и вручается субъекту контроля и надзора

в соответствии со статьей 153 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

6. В случае отказа в принятии акта надзора при его вручении нарочно

в него вносится соответствующая запись и осуществляется видеозапись, фиксирующая факт отказа в принятии акта надзора.

Акт надзора направляется по юридическому адресу, месту нахождения или фактическому адресу субъекта контроля и надзора заказным письмом

с уведомлением о его вручении.

7. Отказ от получения акта надзора не является основанием для его неисполнения.

8. Выявленные в ходе осуществления и (или) по результатам осмотра маломерного судна нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, отражаются в акте осмотра маломерного судна, а также в предписании об устранении нарушений.

9. Субъект контроля и надзора обязан устранить выявленные нарушения требований, являющиеся основанием для применения меры оперативного реагирования, в сроки, указанные в предписании об устранении нарушений.

10. По истечении сроков устранения нарушений требований, выявленных по результатам осмотра маломерного судна, проводится внеплановый осмотр маломерного судна по контролю устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования.

Действие акта надзора прекращается в случае подтверждения территориальным подразделением уполномоченного органа устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, на основании акта о результатах внепланового осмотра маломерного судна согласно подпункту 2-1) пункта 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

11. В случае неустранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования,

по результатам внепланового осмотра маломерного судна принимаются меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

12. До истечения сроков, предусмотренных предписанием об устранении выявленных нарушений, субъект контроля и надзора обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений требований с приложением материалов (при необходимости), доказывающих факт устранения нарушения.

В случае предоставления информации, предусмотренной частью первой настоящего пункта, проводится внеплановый осмотр маломерного судна в соответствии с частью второй пункта 10 настоящей статьи.

13. Субъект контроля и надзора в случае несогласия с результатами осмотра маломерного судна, повлекшими применение мер оперативного реагирования, может подать жалобу о признании акта надзора недействительным и его отмене.

Жалоба подается вышестоящему должностному лицу, государственному органу в порядке, предусмотренном главой 29 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение акта надзора.

14. Основаниями для признания недействительным акта надзора и его отмены являются:

1) отсутствие оснований для применения мер оперативного реагирования;

2) применение меры оперативного реагирования по основанию,

не соответствующему данной мере;

3) применение территориальными подразделениями уполномоченного органа мер оперативного реагирования по вопросам, не входящим в их компетенцию.

15. Информация о применении мер оперативного реагирования направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.»;

3) пункты 2 и 3 статьи 13 исключить;

4) в статье 39:

пункт 1 дополнить частями второй, третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

«Морской администрацией порта осуществляются государственный контроль и надзор.

Государственный контроль и надзор осуществляются в форме профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, внеплановой проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом и настоящим Законом.

В ходе реализации государственного контроля и надзора морской администрацией порта могут применяться меры оперативного реагирования

в соответствии с настоящим Законом.

Государственный контроль, предусмотренный подпунктом 3)

пункта 4 статьи 129 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, осуществляется путем осмотра судна в соответствии со статьями 41 и 41-1 настоящего Закона.»;

пункт 2 дополнить подпунктом 16) следующего содержания:

«16) применение мер оперативного реагирования в случаях

и по основаниям, предусмотренным настоящим Законом.»;

5) в статье 41:

в заголовке слово «Контроль» заменить словами «Государственный контроль»;

в абзаце первом пункта 1 слово «контроля» заменить словами «государственного контроля»;

6) в статье 41-1:

в заголовке слово «Контроль» заменить словами «Государственный контроль»;

в абзаце первом пункта 1 слово «контроля» заменить словами «государственного контроля»;

7) дополнить статьей 41-2 следующего содержания:

«Статья 41-2. Меры оперативного реагирования и

порядок их применения

1. Меры оперативного реагирования применяются должностными лицами морской администрации порта в случае, если деятельность субъектов (объектов) контроля и надзора представляет непосредственную угрозу безопасности мореплавания, жизни и здоровью людей, окружающей среде, сохранности грузов.

2. Мерами оперативного реагирования являются способы воздействия на субъектов (объектов) контроля и надзора, применяемые в ходе осуществления и (или) по результатам проведения проверки, профилактического контроля с посещением субъекта контроля и надзора, виды которых предусмотрены настоящей статьей.

3. К мере оперативного реагирования относится приостановление эксплуатации портового сооружения (причала).

4. Основаниями для применения мер оперативного реагирования являются нарушения установленных законодательством Республики Казахстан требований, являющихся предметом государственного контроля

в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

5. Морская администрация порта в ходе осуществления и (или)

по результатам государственного контроля при обнаружении нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, оформляет акт надзора.

Акт надзора оформляется и вручается субъекту контроля и надзора

в соответствии со статьей 153 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

6. В случае отказа в принятии акта надзора при его вручении нарочно

в него вносится соответствующая запись и осуществляется видеозапись, фиксирующая факт отказа в принятии акта надзора.

Акт надзора направляется по юридическому адресу, месту нахождения или фактическому адресу субъекта контроля и надзора заказным письмом

с уведомлением о его вручении.

7. Отказ от получения акта надзора не является основанием для его неисполнения.

8. Выявленные в ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, отражаются в акте о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, а также в предписании об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о торговом мореплавании.

9. Субъект контроля и надзора обязан устранить выявленные нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, в сроки, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о торговом мореплавании.

10. По истечении сроков устранения нарушений требований, выявленных по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, проводится внеплановая проверка по контролю устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования.

Действие акта надзора прекращается в случае подтверждения морской администрацией порта устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, на основании акта о результатах внеплановой проверки согласно подпункту 2-1) пункта 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

11. В случае неустранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования,

по результатам внеплановой проверки принимаются меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

12. До истечения сроков, предусмотренных предписанием об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о торговом мореплавании, субъект контроля и надзора обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений требований

с приложением материалов (при необходимости), доказывающих факт устранения нарушения.

В случае предоставления информации, предусмотренной частью первой настоящего пункта, проводится внеплановая проверка в соответствии

с частью второй пункта 10 настоящей статьи.

13. Субъект контроля и надзора в случае несогласия с результатами государственного контроля, повлекшими применение мер оперативного реагирования, может подать жалобу о признании акта надзора недействительным и его отмене.

Жалоба подается в вышестоящий государственный орган в порядке, предусмотренном главой 29 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение акта надзора.

14. Основаниями для признания недействительным акта надзора и его отмены являются:

1) отсутствие оснований для применения мер оперативного реагирования;

2) применение меры оперативного реагирования по основанию,

не соответствующему данной мере;

3) применение морской администрацией порта мер оперативного реагирования по вопросам, не входящим в его компетенцию.

15. Информация о применении мер оперативного реагирования направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.»;

8) в статье 43-1:

в заголовке слова «и надзора без посещения» заменить словами

«без посещения»;

в пункте 1:

слова «и надзор без посещения» заменить словами «без посещения»;

слово «осуществляются» заменить словом «осуществляется»;

в пункте 3 слова «и надзора без посещения» заменить словами

«без посещения»;

в пункте 4:

слова «и надзор без посещения» заменить словами «без посещения»;

слово «проводятся» заменить словом «проводится»;

в пунктах 5 и 8 слова «и надзора без посещения» заменить словами

«без посещения»;

в пункте 10:

слова «и надзора без посещения», «и надзора с посещением» заменить соответственно словами «без посещения», «с посещением»;

слово «квартальный» заменить словом «полугодовой»;

в пункте 11 слова «и надзор без посещения» заменить словами

«без посещения».

43. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года «Об органах юстиции»:

1) в подпункте 1-1) статьи 18:

слово «контроль» заменить словами «государственный контроль»;

слова «регулирующего издание, государственную регистрацию и отмену» заменить словами «регулирующего вопросы издания, государственной регистрации и отмены»;

2) в статье 22-1 слова «проверки и профилактического контроля» заменить словами «внеплановой проверки и профилактического контроля

с посещением субъекта (объекта) контроля»;

3) дополнить статьями 22-2 и 23-1 следующего содержания:

«Статья 22-2. Государственный контроль в сфере соблюдения

законодательства Республики Казахстан,

регулирующего вопросы издания, государственной

регистрации и отмены нормативных правовых

актов, подлежащих государственной

регистрации в органах юстиции

Государственный контроль в сфере соблюдения законодательства Республики Казахстан, регулирующего вопросы издания, государственной регистрации и отмены нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации в органах юстиции (далее – государственный контроль), осуществляется в целях недопущения должностными лицами государственных органов Республики Казахстан нарушений законодательства Республики Казахстан, регулирующего вопросы издания, государственной регистрации и отмены нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации в органах юстиции (далее – законодательство Республики Казахстан в сфере государственной регистрации нормативных правовых актов).

Субъектами государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан в сфере государственной регистрации нормативных правовых актов (далее – субъекты контроля) являются государственные органы Республики Казахстан, указанные в подпункте 1-1) статьи 18 настоящего Закона.

Государственный контроль в отношении специальных государственных органов Республики Казахстан не проводится.»;

«Статья 23-1. Порядок проведения государственного контроля

1. Государственный контроль проводят органы юстиции в форме плановых и внеплановых проверок. Плановые и внеплановые проверки проводятся путем посещения.

Министерство юстиции Республики Казахстан осуществляет плановые и внеплановые проверки в государственных органах, указанных в подпункте 1-1) статьи 18 настоящего Закона, территориальные органы юстиции – в местных исполнительных и представительных органах, а также ревизионных комиссиях областей, городов республиканского значения, столицы.

2. Периодичность плановых проверок субъектов контроля не должна превышать одного раза в три года в соответствии с планом проведения плановых проверок, утверждаемым первым руководителем органа юстиции (либо лицом, исполняющим его обязанности).

Внеплановые проверки проводятся по инициативе органов юстиции при непосредственном обнаружении нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере государственной регистрации нормативных правовых актов, а также получении информации о таких нарушениях от физических и юридических лиц, средств массовой информации или по поручениям вышестоящих государственных органов.

Орган юстиции извещает субъект контроля о начале проведения внеплановой проверки не менее чем за сутки до ее начала с указанием предмета проведения проверки.

3. Первый руководитель органа юстиции (либо лицо, исполняющее его обязанности) не позднее 1 декабря года, предшествующего году проверки, утверждает планы проведения плановых проверок субъектов контроля.

Планы проведения плановых проверок включают:

номер и дату акта об утверждении плана;

наименование субъектов контроля, их место нахождения;

предмет проверки;

сроки проведения проверок;

подпись лица, уполномоченного подписывать план.

План проведения плановых проверок является уведомлением

о проведении плановой проверки и размещается на интернет-ресурсе Министерства юстиции Республики Казахстан не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения проверки.

4. Внесение изменений и дополнений в планы проведения плановых проверок осуществляется в случаях реорганизации субъекта контроля, изменения его наименования или перераспределения полномочий между субъектами контроля.

5. При проведении проверок должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, настоящим Законом и законами Республики Казахстан «О правовых актах», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

6. Проверка проводится в целях:

1) выявления и предотвращения фактов непредставления должностным лицом на государственную регистрацию нормативного правового акта, подлежащего такой регистрации в соответствии со статьей 35-1 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

2) выявления и предотвращения фактов незаконного применения должностными лицами государственных органов, указанных в подпункте 1-1) статьи 18 настоящего Закона, нормативных правовых актов, утративших силу, признанных судом недействительными, либо действие которых приостановлено, а также не прошедших государственную регистрацию

в органах юстиции либо не опубликованных в установленном порядке;

3) оказания методической помощи по обеспечению качества и усилению режима законности в сфере государственной регистрации нормативных правовых актов.

7. Проверка проводится на основании акта о назначении проверки.

Акт о назначении проверки подписывается первым руководителем органа юстиции (либо лицом, исполняющим его обязанности).

8. В акте о назначении проверки указываются:

1) номер и дата акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;

4) наименование субъекта контроля, его место нахождения;

5) предмет назначенной проверки;

6) вид проверки;

7) срок проведения проверки;

8) основания проведения проверки;

9) проверяемый период;

10) подпись руководителя субъекта контроля либо его уполномоченного лица о получении или об отказе в получении акта;

11) подпись лица, уполномоченного подписывать акты, и печать органа юстиции.

9. Началом проведения проверки считается дата вручения субъекту контроля акта о назначении проверки.

Должностное лицо органа юстиции, прибывшее для проведения проверки, предъявляет субъекту контроля акт о назначении проверки, служебное удостоверение либо идентификационную карту.

10. Срок проверки устанавливается с учетом объема предстоящих работ, поставленных задач и состава должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, но не более тридцати рабочих дней.

11. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, предъявляет акт о назначении проверки для ознакомления первому руководителю субъекта контроля (либо лицу, исполняющему его обязанности).

В случае их отсутствия с актом о назначении проверки ознакомляется заместитель первого руководителя субъекта контроля либо руководитель аппарата (при наличии).

12. Препятствование проведению проверки должностным лицом субъекта контроля влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

13. Проверке подлежат акты, изданные в период, указанный в акте о назначении проверки, за исключением актов, содержащих государственные секреты.

14. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, имеет право:

беспрепятственного доступа на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля в соответствии с актом о назначении проверки;

получать документы (сведения) на бумажных и (или) электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки;

запрашивать у субъектов контроля необходимые для осуществления проверок материалы и информацию;

запрашивать объяснения должностного лица субъекта контроля, привлекаемого к административной ответственности, на имя первого руководителя органа юстиции (либо лица, исполняющего его обязанности).

15. При проведении проверки должностное лицо, уполномоченное

на проведение проверки:

1) не допускает необъективность и предвзятость по отношению

к субъекту контроля;

2) осуществляет выборку актов, подлежащих государственной регистрации;

3) решает вопросы о необходимости или об отсутствии необходимости государственной регистрации актов.

16. Субъекты контроля либо их уполномоченные представители

при проведении проверки вправе:

1) не допускать к проверке должностное лицо, уполномоченное

на проведение проверки, в случаях:

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки сроков, не соответствующих срокам, установленным пунктом 10 настоящей статьи;

продления сроков проверки свыше срока, установленного пунктом 18 настоящей статьи;

отсутствия документов, предусмотренных частью второй пункта 9 настоящей статьи;

2) обжаловать акт о результатах проверки в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17. Субъекты контроля либо их уполномоченные представители при проведении проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, уполномоченного на проведение проверки, на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля;

2) обеспечить необходимые условия для работы должностного лица, уполномоченного на проведение проверки;

3) представлять должностным лицам, уполномоченным на проведение проверки, акты, изданные субъектом контроля за период, указанный в акте

о назначении проверки, и иные документы (сведения) в соответствии

с предметом проверки.

18. При значительном объеме проверяемого периода проверка может быть продлена один раз на срок не более тридцати календарных дней.

19. Продление сроков проведения проверки осуществляется актом первого руководителя органа юстиции (либо лицом, исполняющим его обязанности) не позднее срока окончания проверки, указанного в акте

о назначении проверки, с указанием причин продления.

20. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, предъявляет акт о продлении сроков проведения проверки для ознакомления первому руководителю субъекта контроля (либо лицу, исполняющему его обязанности).

Уведомление субъекта контроля о продлении срока проверки производится не позднее чем за один день до окончания срока проведения проверки, указанного в акте о назначении проверки.

21. По результатам проверки должностное лицо, уполномоченное

на проведение проверки, не позднее трех рабочих дней со дня окончания срока проверки, указанного в акте о назначении проверки (либо в акте о продлении сроков проведения проверки), составляет акт о результатах проверки в трех экземплярах с указаниями по устранению выявленных нарушений при их наличии и улучшению работы.

Акт о результатах проверки не должен содержать различные таблицы и справочные данные, эти сведения оформляются отдельным приложением.

К акту о результатах проверки прилагаются при их наличии документы, связанные с результатами проверки, или их копии, а также объяснения должностных лиц субъектов контроля в отношении выявленных нарушений.

22. Первый экземпляр акта о результатах проверки в электронной форме сдается в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, второй экземпляр на бумажном носителе под роспись или в электронной форме передается первому руководителю субъекта контроля либо его уполномоченному лицу для ознакомления и подписания, третий экземпляр остается у органа юстиции.

23. В актах о результатах проверки указываются:

1) дата и место составления акта;

2) наименование государственного органа;

3) номер и дата акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка;

4) фамилии, имена, отчества (если они указаны в документах, удостоверяющих личность) и должности лиц, проводивших проверку;

5) наименование субъекта контроля, его место нахождения;

6) предмет назначенной проверки;

7) вид проверки;

8) период проведения проверки;

9) сведения о результатах проверки, в том числе выявленных нарушениях;

10) требования об устранении выявленных нарушений с указанием срока исполнения требований;

11) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом первого руководителя субъекта контроля (либо лица, исполняющего его обязанности);

12) подпись должностного лица, проводившего проверку.

24. При наличии возражений или замечаний к акту о результатах проверки со стороны первого руководителя субъекта контроля (либо лица, исполняющего его обязанности) им делается оговорка и прилагаются мотивированные письменные объяснения и замечания.

Субъект контроля в случае несогласия с нарушениями, указанными

в акте о результатах проверки, вправе направить возражение в течение трех календарных дней со дня вручения акта.

25. Должностное лицо органа юстиции должно рассмотреть замечания и (или) возражения субъекта контроля к акту о результатах проверки

и в течение тридцати рабочих дней дать мотивированный ответ.

26. В случае отказа в принятии акта о результатах проверки составляется протокол, который подписывается должностным лицом, осуществляющим проверку, и первым руководителем субъекта контроля (либо лица, исполняющего его обязанности).

Первый руководитель субъекта контроля (либо лицо, исполняющее его обязанности) вправе отказаться от подписания протокола, дав письменное объяснение о причине отказа.

27. В случае выявления в ходе проверки нарушений, за совершение которых предусмотрена административная ответственность, должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, составляется протокол об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

28. Нарушения, указанные в акте о результатах проверки, должны быть устранены субъектом контроля в течение десяти рабочих дней со дня подписания первым руководителем субъекта контроля (либо лицом, исполняющим его обязанности) акта о результатах проверки.

По истечении срока устранения выявленных нарушений, указанных

в акте о результатах проверки, субъект контроля в течение срока, установленного в акте о результатах проверки, обязан предоставить в орган юстиции информацию об устранении выявленных нарушений.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений субъект контроля прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения.

29. В случае неустранения субъектом контроля выявленных

по результатам проверки нарушений в срок, установленный частью первой пункта 28 настоящей статьи, органом юстиции вносится представление об устранении нарушений в соответствии со статьей 14 настоящего Закона.

30. Проверки признаются недействительными, если они проведены органом юстиции с нарушением требований по проведению проверок, установленных настоящей статьей.».

44. В Закон Республики Казахстан от 3 июля 2002 года «О защите растений»:

1) подпункт 7) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«7) государственный контроль в области защиты растений

(далее – государственный фитосанитарный контроль) – деятельность ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений

по проверке и наблюдению на предмет соответствия деятельности физических и юридических лиц, а также должностных лиц требованиям законодательства Республики Казахстан о защите растений;»;

2) статью 6 дополнить подпунктом 5-3) следующего содержания:

«5-3) разработка и утверждение порядка проведения расследования

в области защиты растений;»;

3) пункт 2 статьи 14-1 дополнить словами «, а также специальные технические сооружения для их утилизации и уничтожения»;

4) подпункт 3) статьи 15 после слова «пестициды» дополнить словами «и тара из под них, а также тара из-под использованных пестицидов»;

5) в статье 15-1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственный фитосанитарный контроль осуществляется

в форме проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля и расследования.

Проверка и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

в пункте 2 слова «контроля осуществляется» заменить словами «контроля и расследование осуществляются»;

6) статью 19-6 изложить в следующей редакции:

«Статья 19-6. Требования к безопасности пестицидов

Обязательные требования к безопасности пестицидов при их хранении, реализации, применении, обезвреживании и маркировке упаковки устанавливаются техническим регламентом о безопасности средств защиты растений (пестицидов).»;

7) статьи 19-7, 19-8 и 19-9 исключить.

45. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года

«О ветеринарии»:

1) в статье 1:

в подпункте 9) слова «об эпизоотической ситуации на территории соответствующей административно-территориальной единицы,» исключить;

подпункт 29-1) изложить в следующей редакции:

«29-1) объекты производства, осуществляющие производство, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных,

продукции и сырья животного происхождения в едином технологическом

цикле, – объекты (организации) производства, деятельность которых включает в себя осуществление двух и более процессов (стадии) технологического цикла (производство, заготовка (убой), хранение, переработка животных, продукции и сырья животного происхождения);»;

дополнить подпунктом 29-2) следующего содержания:

«29-2) карантинирование животных – обособленное содержание вновь прибывших, ввезенных, приобретенных, вывозимых, перемещаемых животных с целью проведения диагностических исследований и ветеринарных обработок;»;

подпункты 38-1) и 42-2) исключить;

2) статью 8 дополнить подпунктами 46-32) и 46-33) следующего содержания:

«46-32) разработка и утверждение правил проведения расследования

в области ветеринарии;

46-33) определение перечня требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определение

в отношении конкретных нарушений требований конкретного вида мер оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры

(при необходимости).

В перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, включаются требования, являющиеся предметом государственного контроля в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;»;

3) в статье 14:

пункт 1-1 изложить в следующей редакции:

«1-1. Государственный ветеринарно-санитарный контроль осуществляется в форме проверки, профилактического контроля

с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора и расследования.

Государственный ветеринарно-санитарный надзор осуществляется

в соответствии с настоящим Законом и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

в пункте 1-2:

слова «и надзор с посещением», «и надзор без посещения» заменить соответственно словами «с посещением», «без посещения»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Расследование осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии.»;

4) в статье 14-1:

в пункте 3 слова «проверки и профилактического контроля и надзора» заменить словами «расследования, проверки и профилактического контроля»;

в абзаце первом пункта 3-1 слова «и надзора с посещением» заменить словами «с посещением»;

дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:

«3-2. Решение о проведении расследования принимается руководителем территориального подразделения ведомства уполномоченного органа соответствующей административно-территориальной единицы.

В случае проведения расследования в двух и более районах (городах областного значения), расположенных на территории области, решение

о проведении расследования принимается руководителем областного территориального подразделения ведомства уполномоченного органа.

В случае проведения расследования с охватом территории двух и более областей (города республиканского значения, столицы) решение о проведении расследования принимается руководителями территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа соответствующих административно-территориальных единиц.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан

в области ветеринарии, международных договоров Республики Казахстан

и актов, составляющих право Евразийского экономического союза

по недопущению вспышек, распространения заразных болезней животных, обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности продукции и сырья животного происхождения и охране территории Республики Казахстан

от заноса и распространения заразных и экзотических болезней животных

из других государств, осуществляются в соответствии с настоящим Законом ежедневно:

1) на торговых рынках, реализующих живых животных, продукцию и сырье животного происхождения;

2) при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза и (или) Государственной границы Республики Казахстан и (или) в местах доставки, местах завершения таможенной очистки, а также на ветеринарных контрольных постах;

3) в карантинных зонах и неблагополучных пунктах, очагах по особо опасным болезням животных.»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Государственный ветеринарно-санитарный контроль на объектах производства, осуществляющих производство, заготовку (убой), хранение, переработку животных, продукции и сырья животного происхождения

в едином технологическом цикле, на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии осуществляется не реже двух раз в год, за исключением случаев возникновения особо опасных болезней животных на их территории и (или) отнесения ее к неблагополучной зоне.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор за выполнением функций местных исполнительных органов и их подразделений, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, проводятся

с посещением не реже двух раз в год в порядке, определенном настоящим Законом.»;

в части второй пункта 7:

слова «иных форм» исключить;

слова «частного предпринимательства» заменить словами «контроля и надзора»;

в пункте 7-1:

в абзаце первом части первой:

слова «и надзор без посещения» заменить словами «без посещения»;

слово «проводятся» заменить словом «проводится»;

в части второй слова «и надзора без посещения» заменить словами

«без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора»;

в части третьей слова «и надзора без посещения» заменить словами «без посещения»;

в части четвертой:

слова «и надзор без посещения» заменить словами «без посещения»;

слово «осуществляются» заменить словом «осуществляется»;

слово «ежеквартально» заменить словом «ежемесячно»;

в частях пятой и седьмой слова «и надзора без посещения» заменить словами «без посещения»;

в части девятой слова «и надзора с посещением» заменить словами

«с посещением»;

часть десятую изложить в следующей редакции:

«Результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора подлежат учету ведомством уполномоченного органа и его территориальными подразделениями.»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Государственный ветеринарно-санитарный надзор является деятельностью ведомства уполномоченного органа, территориальных подразделений ведомства уполномоченного органа, направленной на применение мер оперативного реагирования в соответствии с настоящим Законом и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

5) дополнить статьей 14-2 следующего содержания:

«Статья 14-2. Меры оперативного реагирования

и порядок их применения в области ветеринарии

1. В ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля государственными ветеринарно-санитарными инспекторами применяются меры оперативного реагирования в случаях выявления нарушений требований, которые представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, животных, окружающей среде, а также продовольственной безопасности Республики Казахстан.

2. Мерами оперативного реагирования являются предусмотренные настоящей статьей способы воздействия на субъекты (объекты) контроля и надзора, применяемые в ходе осуществления и (или) по результатам проведения проверки, профилактического контроля с посещением субъекта контроля и надзора и расследования, а также государственного контроля

в соответствии с подпунктами 4) и 7) пункта 4, подпункта 2) пункта 9

статьи 129 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

3. К мерам оперативного реагирования относятся:

1) запрещение ввоза, вывоза, транзита, транспортировки (перемещения), производства, применения и реализации перемещаемых (перевозимых) объектов, возврат перемещаемых (перевозимых) объектов,

не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан

в области ветеринарии, международным договорам Республики Казахстан

и актам, составляющим право Евразийского экономического союза;

2) приостановление, лишение (отзыв), прекращение действия разрешительного документа в области ветеринарии;

3) запрещение, приостановление деятельности или отдельных видов деятельности в соответствии с законами Республики Казахстан;

4) изъятие и уничтожение животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека;

5) остановка транспортного средства и задержание перемещаемых (перевозимых) объектов.

4. Основаниями для применения мер оперативного реагирования являются нарушения установленных законодательством Республики Казахстан требований, являющихся предметом государственного контроля в соответствии с подпунктами 4) и 7) пункта 4, подпунктом 2) пункта 9 статьи 129 и

со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

При проведении расследования для установления причин нарушения требований законодательства Республики Казахстан и определения субъектов (объектов) контроля и надзора, допустивших нарушения указанных требований, меры оперативного реагирования применяются только

в отношении нарушений требований, установленных в проверочных листах.

5. При обнаружении нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, государственными ветеринарно-санитарными инспекторами оформляется акт надзора по форме, утвержденной уполномоченным органом.

Акт надзора оформляется и вручается субъекту контроля и надзора

в соответствии со статьей 153 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

6. После оформления акта надзора по результатам государственного контроля на основании подпунктов 4) и 7) пункта 4, подпункта 2) пункта 9

статьи 129 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан ветеринарно-санитарный инспектор осуществляет непосредственно применение меры оперативного реагирования.

7. В случае отказа в принятии акта надзора при его вручении нарочно

в него вносится соответствующая запись и осуществляется видеозапись, фиксирующая факт отказа в принятии акта надзора.

Акт надзора направляется по юридическому адресу, месту нахождения или фактическому адресу субъекта контроля и надзора заказным письмом

с уведомлением о его вручении.

8. Отказ от получения акта надзора не является основанием для его неисполнения.

9. Выявленные в ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, отражаются в актах о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, расследования, а также в предписании об устранении выявленных нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии.

10. Субъект контроля и надзора обязан устранить выявленные нарушения требований, являющиеся основанием для применения меры оперативного реагирования, в сроки, указанные в акте расследования, а также в предписании об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии.

11. По истечении сроков устранения нарушений требований, указанных в акте расследования, предписании об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии проводится внеплановая проверка по контролю устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования.

Действие акта надзора прекращается в случае подтверждения территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования, на основании акта о результатах внеплановой проверки согласно подпункту 2-1) пункта 5

статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

12. В случае неустранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования, принимаются меры по привлечению лиц, допустивших нарушения,

к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

13. До истечения сроков, предусмотренных предписанием об устранении выявленных нарушений, актом расследования, субъект контроля и надзора обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений с приложением материалов (при необходимости), доказывающих факт устранения нарушения.

В случае предоставления информации, предусмотренной частью первой настоящего пункта, проводится внеплановая проверка в соответствии с частью второй пункта 10 настоящей статьи.

14. Субъект контроля и надзора в случае несогласия с результатами государственного контроля, повлекшими применение мер оперативного реагирования, может подать жалобу о признании акта надзора недействительным и его отмене.

Жалоба подается в вышестоящий государственный орган в порядке, предусмотренном главой 29 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение акта надзора.

15. Основаниями для признания недействительным акта надзора и его отмены являются:

1) отсутствие оснований для применения мер оперативного реагирования;

2) применение мер оперативного реагирования по основанию,

не соответствующему данной мере;

3) применение государственными ветеринарно-санитарными инспекторами мер оперативного реагирования по вопросам, не входящим

в их компетенцию.

16. Информация о применении мер оперативного реагирования направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.»;

6) в статье 20:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Перемещаемые (перевозимые) объекты при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза и (или) Государственной границы Республики Казахстан и (или) в местах доставки, местах завершения таможенной очистки, а также на ветеринарных контрольных постах подлежат обязательному государственному ветеринарно-санитарному контролю и надзору.»;

пункт 2 дополнить словами «, международных договоров Республики Казахстан и актов, составляющих право Евразийского экономического союза»;

часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции:

«8. Порядок осуществления государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на ветеринарных контрольных постах осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.»;

дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:

«9. Документарный контроль заключается в проверке документов, подтверждающих безопасность перемещаемых (перевозимых) объектов; наличия разрешений на ввоз (вывоз) или транзит перемещаемых (перевозимых) объектов; соответствия ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям и правилам, отсутствия ограничений и запретов.

Физический контроль включает в себя досмотр (осмотр) перемещаемых (перевозимых) объектов; проверку соответствия перемещаемых (перевозимых) объектов ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям и правилам, данным, указанным в предъявленных документах, в том числе с целью исключения наличия перемещаемых (перевозимых) объектов, не указанных в сопроводительных документах, и исключения совместного перемещения несовместимых перемещаемых (перевозимых) объектов; контроль соответствия транспортного средства установленным ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, необходимым для перевозки перемещаемых (перевозимых) объектов; контроль условий и режима перемещения (перевозки); контроль соответствия упаковки и маркировки установленным требованиям. По результатам досмотра (осмотра) составляется соответствующий акт.

Лабораторный контроль осуществляется путем проведения исследований в случаях выявления видимых органолептических изменений при досмотре (осмотре) перемещаемых (перевозимых) объектов и исключения заразных болезней животных.

По результатам осуществления указанных видов контроля принимается одно из следующих решений в отношении перемещаемых (перевозимых) объектов: о допуске (пропуске); о приостановке движения; о запрете ввоза; о возврате.

10. При импорте перемещаемого (перевозимого) объекта, включая при ввозе из стран – членов Евразийского экономического союза, в конечном пункте его назначения проводятся государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор с полным досмотром перемещаемого (перевозимого) объекта, включая отбор проб и ветеринарно-санитарную экспертизу.»;

7) в статье 23:

пункт 4 исключить;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на объектах производства, осуществляющих выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, включая экспортеров (импортеров), осуществляются на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии, международных

договоров Республики Казахстан и актов, составляющих право

Евразийского экономического союза, стран-импортеров, с соблюдением Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона, законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии.»;

дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

«7. Государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на объектах производства, осуществляющих производство, заготовку (убой), хранение, переработку животных, продукции и сырья животного происхождения в едином технологическом цикле, заключаются в проверке документов, подтверждающих безопасность животных, продукции и сырья животного происхождения, соответствие объекта производства, осуществляющего производство, заготовку (убой), хранение, переработку животных, продукции и сырья животного происхождения, ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям и правилам; соответствия объекта производства, осуществляющего производство, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, включая экспортеров (импортеров), ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям и правилам; ведения и представления ветеринарного учета отчетности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии; проведения ветеринарных мероприятий; организации проведения дезинфекции, дератизации, дезинсекции; соблюдения ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований и правил, технических регламентов при производстве, заготовке (убое), хранении, переработке и реализации животных, продукции и сырья животного происхождения; утилизации и (или) уничтожения биологических отходов.

Решение о проведении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на объектах производства, осуществляющих производство, заготовку (убой), хранение, переработку животных, продукции и сырья животного происхождения в едином технологическом цикле, принимается руководителем территориального подразделения ведомства уполномоченного органа соответствующей административно-территориальной единицы в соответствии с пунктом 5-1 статьи 14-1 настоящего Закона.

По результатам государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора составляются документы в соответствии с настоящим Законом, Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, а также принимаются меры оперативного реагирования в соответствии с настоящим Законом.

Субъекты контроля и надзора в случае несогласия с нарушениями, указанными в документах, вправе направить возражение в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа соответствующей административно-территориальной единицы в течение пяти календарных дней со дня вручения.

8. Государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор экспортеров осуществляются в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства страны-импортера.

Объекты производства, осуществляющие выращивание животных, производство, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, являющиеся экспортерами, подлежат инспектированию не реже двух раз в год на предмет соблюдения требований стран-импортеров без их предварительного уведомления, мониторингу безопасности перемещаемых (перевозимых) объектов данного объекта. Мониторинг проводится в соответствии

с законодательством Республики Казахстан, требованиями стран-импортеров и должен включать в себя лабораторный мониторинг, клинический мониторинг (только при вывозе животных), мониторинг правильности оформления ветеринарных документов и правильности маркировки перемещаемых (перевозимых) объектов, находящихся в обороте.

По завершении инспектирования руководству объекта производства, осуществляющего выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, являющегося экспортером, представляются сведения

о выявленных несоответствиях и рекомендации по принятию мер по их исправлению с указанием сроков.

Субъекты в случае несогласия с нарушениями, указанными

в рекомендации, вправе направить в территориальное подразделение ведомства соответствующей административно-территориальной единицы возражение в течение пяти календарных дней со дня вручения рекомендации.

После завершения инспектирования государственным ветеринарно-санитарным инспектором, осуществившим инспектирование, формируется отчет о проведенном инспектировании.»;

8) пункт 1 статьи 24-2 дополнить словами «с соблюдением требований технических регламентов, законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии, международных договоров Республики Казахстан и актов, составляющих право Евразийского экономического союза»;

9) в статье 24-4:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. При использовании ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок должны учитываться требования технологии их применения

в соответствии с техническими регламентами, законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии, международными договорами Республики Казахстан и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.»;

в пункте 2 слова «законодательством Республики Казахстан» заменить словами «техническими регламентами, законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии, международными договорами Республики Казахстан и актами, составляющими право Евразийского экономического союза»;

10) подпункты 1) и 6) пункта 2 статьи 24-5 изложить в следующей редакции:

«1) не соответствуют требованиям настоящего Закона, технических регламентов, законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии, международных договоров Республики Казахстан и актов, составляющих право Евразийского экономического союза;»;

«6) не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные техническими регламентами в области ветеринарии, законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии, международными договорами Республики Казахстан и актами, составляющими право Евразийского экономического союза, либо в отношении которых не имеется такой информации.».

46. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

1) дополнить статьей 39-1 следующего содержания:

«Статья 39-1. Государственный контроль за распространением

информационной продукции, содержащей

информацию, запрещенную для детей, лиц в возрасте

до восемнадцати лет, а также порядок нахождения

несовершеннолетних в развлекательных заведениях

1. Государственный контроль за распространением информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, лиц в возрасте до восемнадцати лет, а также порядком нахождения несовершеннолетних

в развлекательных заведениях осуществляется в форме проверки с посещением субъекта (объекта) контроля.

2. Государственный контроль за распространением информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, лиц в возрасте до восемнадцати лет, а также порядком нахождения несовершеннолетних

в развлекательных заведениях осуществляется путем посещения субъектов (объектов) контроля должностными лицами органов внутренних дел Республики Казахстан (далее – органы внутренних дел).

3. Проверка с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляется в рабочее время субъекта (объекта) контроля, установленное правилами внутреннего трудового распорядка, за исключением случаев, когда проверка связана с необходимостью пресечения нарушений и (или) установления обстоятельств их совершения (выходные, праздничные дни или в ночное время суток).

4. Проведение проверки с посещением субъекта (объекта) контроля

по фактам распространения информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, лиц в возрасте до восемнадцати лет,

а также по порядку нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях осуществляется на основании:

1) ставших известными из обращений физических и юридических лиц публикаций в средствах массовой информации;

2) проводимых органами внутренних дел оперативно-профилактических мероприятий;

3) при непосредственном обнаружении нарушения сотрудниками органов внутренних дел.

5. Проверка с посещением субъекта (объекта) контроля проводится без предварительного уведомления субъектов (объектов) контроля и регистрации акта о назначении проверки.

6. Должностные лица органов внутренних дел при проведении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля имеют право:

1) беспрепятственного доступа на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к материалам проверки

с посещением субъекта (объекта) контроля с соблюдением требований

о государственных секретах и иной охраняемой законом Республики Казахстан тайне;

3) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

4) привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов, подведомственных и иных организаций.

7. Должностные лица органов внутренних дел при проведении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля обязаны:

1) предъявить служебное удостоверение;

2) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы субъектов контроля;

3) не препятствовать установленному режиму работы субъектов (объектов) контроля в период проведения проверки с посещением субъекта (объекта) контроля;

4) не препятствовать субъекту контроля либо его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля, давать разъяснения по вопросам, относящимся

к предмету проверки;

5) предоставлять субъекту контроля необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки с посещением субъекта (объекта) контроля при ее проведении.

8. Субъекты контроля вправе:

1) не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки с посещением субъекта (объекта) контроля или

к периодам, указанным в акте о назначении проверки;

2) обжаловать акт о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) не допускать к проверке сотрудника (сотрудников) органов внутренних дел Республики Казахстан, прибывших для проведения проверки, в случае отсутствия служебного удостоверения;

4) привлекать третьих лиц к участию в проверке в целях защиты своих прав и законных интересов, а также осуществления ими аудио-, фото- и видеосъемки отдельных действий должностного лица органов внутренних дел, не создавая препятствий для его деятельности.

9. Субъекты контроля обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов внутренних дел для проведения проверки с посещением субъекта (объекта) контроля на свою территорию и в помещения;

2) представлять должностным лицам органов внутренних дел документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к материалам проверки с посещением субъекта (объекта) контроля с соблюдением требований о государственных секретах и иной охраняемой законом Республики Казахстан тайне;

3) сделать отметку о получении акта о результатах проверки в день окончания проверки.

10. По результатам проверки с посещением субъекта (объекта) контроля при подтверждении факта распространения информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, лиц

в возрасте до восемнадцати лет, а также нарушения порядка нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях составляется акт

о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля,

в отношении субъекта контроля принимаются меры по привлечению

к административной ответственности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

11. Первый экземпляр акта о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля в электронной форме сдается в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность

в области государственной правовой статистики и специальных учетов, второй экземпляр на бумажном носителе под роспись или в электронной форме передается субъекту контроля (руководителю юридического лица либо его уполномоченному лицу, физическому лицу) для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений, третий – остается в органах внутренних дел. Со дня вручения акта о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля исчисляется срок устранения нарушения.

12. Акт о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля, направленный одним из нижеперечисленных способов, считается врученным в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки в акте о получении;

2) почтой – заказным письмом с уведомлением;

3) электронным способом – с даты отправки органом внутренних дел

на электронный адрес субъекта контроля, если такой адрес ранее был представлен субъектом контроля.

13. Срок проведения проверки с посещением субъекта (объекта) контроля устанавливается с учетом объема предстоящих работ, поставленных задач и не должен превышать пять рабочих дней.

14. Сроки устранения выявленных нарушений, указанных в акте

о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля, определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, но не более тридцати календарных дней со дня вручения.

15. В случаях несообщения о принятых мерах и (или) непринятия мер по устранению выявленных нарушений субъектом контроля должностное лицо органов внутренних дел в пределах полномочий принимает меры

по привлечению субъекта контроля к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.

16. В акте о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля указываются:

1) дата, время и место составления акта;

2) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность должностного лица органов внутренних дел, проводившего проверку с посещением субъекта (объекта) контроля;

3) наименование субъекта контроля или фамилия, имя, отчество

(если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица,

в отношении которого назначено проведение проверки с посещением субъекта (объекта) контроля, должность (при наличии) уполномоченного лица, присутствовавшего при проведении проверки с посещением субъекта (объекта) контроля;

4) объект контроля с указанием места нахождения;

5) перечень выявленных нарушений и требования об устранении выявленных нарушений с указанием срока их устранения;

6) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом субъекта контроля или его уполномоченного лица, их подписи или отказ

от подписи;

7) подпись должностного лица органов внутренних дел, проводившего проверку с посещением субъекта (объекта) контроля.

17. Завершением срока проверки с посещением субъекта (объекта) контроля считается день вручения субъекту контроля акта о результатах проверки с посещением субъекта (объекта) контроля.»;

2) в статье 52:

в пункте 3 слово «проверки» заменить словами «внеплановой проверки»;

в пункте 7 слова «из различных источников информации» заменить словами «из средств массовой информации и иных открытых источников, обращений физических и юридических лиц»;

пункты 8 и 13 изложить в следующей редакции:

«8. По итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля составляется рекомендация об устранении выявленных нарушений (далее – рекомендация) в срок не позднее пяти рабочих дней

со дня выявления нарушений без возбуждения дела об административном правонарушении с обязательным разъяснением субъекту контроля способа устранения нарушений.»;

«13. Кратность проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля – ежемесячно, не позднее 25 числа,

не более одного раза в месяц.».

47. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года

«Об электронном документе и электронной цифровой подписи»:

1) в статье 5-1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственный контроль в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи осуществляется в форме внеплановой проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, если иное не установлено частью второй настоящего пункта.

В отношении государственных органов осуществляется государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи

в соответствии с настоящим Законом.

Требование настоящего пункта не распространяется на Национальный Банк Республики Казахстан и организации, входящие в его структуру,

и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций

(долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, а также специальные государственные органы Республики Казахстан.»;

пункт 2 исключить;

2) главу 2 дополнить статьей 5-4 следующего содержания:

«Статья 5-4. Порядок проведения государственного контроля

в отношении государственных органов за соблюдением

законодательства Республики Казахстан об электронном

документе и электронной цифровой подписи

1. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи в отношении государственных органов (далее – субъекты контроля) проводится уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности в форме проверок.

Проверки делятся на периодические и внеплановые.

Периодические проверки в отношении субъектов контроля осуществляются согласно следующим источникам информации:

1) результатам предыдущих проверок;

2) результатам мониторинга отчетности и сведений;

3) результатам анализа интернет-ресурсов государственных органов;

4) сведениям оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства».

2. Периодические проверки проводятся с периодичностью не чаще одного раза в год в соответствии с планом проведения периодических проверок, утвержденным первым руководителем уполномоченного органа

в сфере обеспечения информационной безопасности.

Уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности не позднее 1 декабря года, предшествующего году проверок, утверждает план проведения периодических проверок.

План проведения периодических проверок размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности не позднее 20 декабря года, предшествующего году проверок.

План проведения периодических проверок включает:

1) номер и дату утверждения плана;

2) наименование государственного органа;

3) наименование субъекта контроля;

4) место нахождения субъекта (объекта) контроля;

5) сроки проведения проверки;

6) предмет проверки;

7) подпись лица, уполномоченного подписывать план.

Внесение изменений и дополнений в план проведения периодических проверок осуществляется в случаях ликвидации, реорганизации субъекта контроля, изменения его наименования или перераспределения полномочий между субъектами контроля.

3. Внеплановой проверкой является проверка, назначаемая уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности, в случаях:

1) наличия подтвержденных обращений на субъект контроля, поступивших от физических и юридических лиц, о нарушении требований законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи;

2) обращения физических и юридических лиц, права и законные интересы которых нарушены;

3) требования прокурора по конкретным фактам причинения либо

об угрозе причинения вреда правам и законным интересам физических

и юридических лиц, государства;

4) обращения государственных органов по конкретным фактам причинения вреда правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также по конкретным фактам нарушений требований законодательства Республики Казахстан, неустранение которых влечет причинение вреда правам и законным интересам физических и юридических лиц;

5) поручения органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;

6) необходимости проведения контроля исполнения акта о результатах проверки.

4. Должностные лица уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности при проведении проверки имеют право:

1) беспрепятственного доступа на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля в соответствии с предметом проверки при предъявлении документов, указанных в пункте 8 настоящей статьи;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки,

а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки;

3) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

4) привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов, подведомственных и иных организаций.

5. Субъекты контроля либо их уполномоченные представители при проведении проверки вправе:

1) не допускать к проверке должностных лиц уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности, прибывших для проведения проверки, в случаях:

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки сроков (дополнительном акте о продлении срока при его наличии),

не соответствующих срокам, установленным настоящей статьей;

отсутствия документов, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи;

2) обжаловать акт о результатах проверки в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Субъекты контроля либо их уполномоченные представители при проведении проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля;

2) представлять должностным лицам уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки;

3) сделать отметку на втором экземпляре акта о назначении проверки и акта о результатах проверки в день ее окончания.

7. Проверка проводится на основании акта о назначении проверки.

В акте о назначении проверки указываются:

1) дата и номер акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов, подведомственных и иных организаций, привлекаемых для проведения проверки;

5) наименование субъекта контроля, его место нахождения.

В случае проверки структурного подразделения государственного органа в акте о назначении проверки указываются его наименование и место нахождения;

6) предмет проверки;

7) вид проверки;

8) срок проведения проверки;

9) основания проведения проверки;

10) проверяемый период;

11) права и обязанности субъекта контроля;

12) подпись руководителя субъекта контроля либо его уполномоченного лица о получении или об отказе в получении акта;

13) подпись лица, уполномоченного подписывать акт.

При проведении проверки уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности обязан известить субъект контроля о начале проведения проверки не менее чем за сутки до ее начала с указанием предмета проведения проверки.

Началом проведения проверки считается дата вручения субъекту контроля акта о назначении проверки.

8. Должностные лица уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности, прибывшие на объект для проверки, обязаны предъявить субъекту контроля:

1) акт о назначении проверки;

2) служебное удостоверение либо идентификационную карту;

3) при необходимости – разрешение компетентного органа на посещение режимных объектов.

9. Срок проведения проверки устанавливается с учетом предмета проверки, а также объема предстоящих работ и не должен превышать десять рабочих дней.

Срок проведения проверки может быть продлен только один раз

не более чем на пятнадцать рабочих дней. Продление осуществляется решением руководителя уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности.

Продление сроков проведения проверки оформляется дополнительным актом о продлении сроков проверки с уведомлением субъекта контроля,

в котором указываются дата и номер приказа предыдущего акта о назначении проверки и причины продления.

Уведомление о продлении сроков проверки вручается субъекту контроля уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности за один рабочий день до продления с уведомлением о вручении.

10. По результатам проверки должностными лицами уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности, осуществляющими проверку, составляется акт о результатах проверки.

Первый экземпляр акта о результатах проверки в электронной форме сдается в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, второй экземпляр с копиями приложений,

за исключением копий документов, имеющихся в оригинале у субъекта контроля, на бумажном носителе под роспись или в электронной форме вручается субъекту контроля (руководителю либо его уполномоченному лицу) для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений

и других действий, третий экземпляр остается у уполномоченного органа

в сфере обеспечения информационной безопасности.

11. В акте о результатах проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта;

2) наименование государственного органа;

3) номер и дата акта о назначении проверки (дополнительного акта

о продлении срока при его наличии);

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

5) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов, подведомственных и иных организаций, привлекаемых для проведения проверки;

6) наименование субъекта контроля, его место нахождения;

7) предмет проверки;

8) вид проверки;

9) срок и период проведения проверки;

10) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях и их характере;

11) требования об устранении выявленных нарушений требований законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи с указанием срока их исполнения;

12) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом руководителя субъекта контроля либо его уполномоченного лица, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи;

13) подпись должностных лиц, проводивших проверку.

К акту о результатах проверки прилагаются документы, связанные

с результатами проверки (при их наличии), и их копии.

12. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки субъект контроля излагает их в письменном виде. Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах проверки, о чем делается соответствующая отметка.

Уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности должен рассмотреть замечания и (или) возражения субъекта контроля к акту о результатах проверки и в течение пятнадцати рабочих дней дать мотивированный ответ.

В случае отказа от принятия акта о результатах проверки составляется акт, который подписывается должностными лицами, осуществляющими проверку, и руководителем субъекта контроля либо его уполномоченным представителем.

Субъект контроля вправе отказаться от подписания акта,

дав письменное объяснение о причине отказа.

13. Завершением срока проверки считается день вручения субъекту контроля акта о результатах проверки не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки или дополнительном акте

о продлении сроков проверки.

14. Сроки исполнения акта о результатах проверки определяются

с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, но не менее десяти календарных дней со дня вручения акта

о результатах проверки.

15. При определении сроков исполнения акта о результатах проверки учитываются:

1) наличие у субъекта контроля организационных, технических возможностей по устранению нарушений;

2) сроки получения в государственных органах обязательных заключений, согласований и других документов, установленных законами Республики Казахстан.

16. По истечении срока устранения выявленных нарушений, установленного в акте о результатах проверки, субъект контроля обязан

в течение срока, установленного в акте о результатах проверки, предоставить в уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности информацию об устранении выявленных нарушений с подтверждающими документами.

В случае непредоставления информации об устранении выявленных нарушений уполномоченный орган в сфере обеспечения информационной безопасности вправе назначить внеплановую проверку в соответствии

с подпунктом 6) пункта 3 настоящей статьи.

17. В случае нарушения прав и законных интересов субъекта контроля при осуществлении проверки субъект контроля вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности вышестоящему должностному лицу либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

3) пункт 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«3. Руководитель юридического лица или лицо, его замещающее, вправе наделять полномочиями работника данного юридического лица или назначенного им лица на подписание электронного документа. При этом каждый сотрудник использует регистрационное свидетельство и соответствующий ему закрытый ключ электронной цифровой подписи, полученный на свое имя.»;

4) в подпункте 4) пункта 2 статьи 17 слова «открытые ключи в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан» заменить словами «и передавать открытый ключ для проверки электронной цифровой подписи вместе с электронным документом».

48. В Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года

«О семеноводстве»:

1) в статье 9:

в подпункте 3) пункта 2 слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом»;

пункт 4 после слов «профилактического контроля» дополнить словами «с посещением субъекта (объекта) контроля»;

2) в пункте 2-1 статьи 13 слова «технических регламентов» заменить словами «национальных стандартов и иных документов по стандартизации

в области семеноводства».

49. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года

«Об автомобильном транспорте»:

подпункт 2) пункта 1 статьи 19-2 изложить в следующей редакции:

«2) контроль на предмет соответствия деятельности субъектов (объектов) контроля требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан в области автомобильного транспорта, международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, определяющих порядок функционирования автомобильного транспорта.».

50. В Закон Республики Казахстан от 12 июня 2003 года

«О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий»:

1) подпункты 1-1) и 5-1) статьи 1 исключить;

2) подпункт 5-5) статьи 5 исключить;

3) в статье 11:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. При обороте табачных изделий в обязательном порядке оформляются уведомление о ввозе товаров и акт приема (передачи).

Порядок оформления уведомления о ввозе товаров и акта приема (передачи) устанавливается уполномоченным органом.

Запрещаются оборот и перемещение табачных изделий без наличия уведомления о ввозе товаров и акта приема (передачи), а также с нарушением правил маркировки и прослеживаемости табачных изделий средствами идентификации.»;

пункт 3 исключить.

51. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года

«О рекламе»:

1) в пункте 1 статьи 6 слова «без специальных знаний или применения специальных средств» исключить;

2) часть пятую пункта 1 статьи 8 исключить;

3) в статье 11:

в части второй пункта 1 слова «, в том числе указателей,» исключить;

в пункте 1-1:

в подпункте 3) слова «, размещаемые в специально отведенных местах» исключить;

подпункт 4) исключить;

подпункты 5), 7) и 8) изложить в следующей редакции:

«5) информация о видах нефтепродуктов и сжиженного нефтяного

газа, ценах на нефтепродукты и на сжиженный нефтяной газ, наименовании

и логотипе продавца, размещаемая при въезде на автозаправочные

станции, автогазозаправочные станции, газонаполнительные пункты, газонаполнительные станции, автогазонаполнительные компрессорные станции;»;

«7) информация, содержащая сведения о курсах покупки и (или) продажи наличной иностранной валюты и золота за тенге, размещаемая

в пределах входа в здание по числу входов в него и (или) на входе ограждения занимаемой территории, а также крышах и фасадах в пределах зданий, пристроек к ним и временных сооружений обменных пунктов;

8) внутреннее оформление витрин и окон для внешнего визуального восприятия.»;

4) в пункте 3 статьи 13 слова «биологически активных добавок к пище» заменить словами «подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору продукции (товаров), подлежащей (подлежащих) государственной регистрации,»;

5) в статье 17:

пункт 2 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) обеспечение безопасности жизни и здоровья людей и окружающей среды.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о рекламе осуществляется в форме проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

Проверка и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

часть первую пункта 4 дополнить словами «и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан»;

6) в статье 18:

в части первой:

слова «, рекламопроизводитель и рекламораспространитель» исключить;

слово «обязаны» заменить словом «обязан»;

часть вторую исключить;

7) в статье 19:

пункт 1 после слова «немедленно» дополнить словами «, но не позднее трех календарных дней»;

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Опровержение ненадлежащей наружной (визуальной) рекламы осуществляется на том же объекте наружной (визуальной) рекламы

с использованием тех же характеристик и параметров продолжительности,

но не более тридцати календарных дней.»;

в пункте 3 слова «уполномоченного органа» заменить словами «органа государственного контроля и надзора».

52. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года

«О регулировании торговой деятельности»:

1) подпункты 5) и 6) статьи 1 исключить;

2) в статье 7:

в подпункте 12) слова «предоставляемой ежеквартально» заменить словами «размещаемой ежеквартально на интернет-ресурсе»;

подпункты 13) и 15) исключить;

дополнить подпунктом 15-11) следующего содержания:

«15-11) утверждает порядок и оказывает субъектам внутренней торговли меры государственной поддержки частного предпринимательства

в пределах своей компетенции;»;

3) часть вторую статьи 8 исключить;

4) в статье 9:

в части первой пункта 1 слова «предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, и случаев,» исключить;

пункт 2 исключить;

5) в статье 10:

подпункт 4) пункта 2-7 исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Специализация торгового объекта определяется его собственником.»;

6) пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«3. Общие требования к осуществлению деятельности объектов общественного питания определяются законодательством Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности.»;

7) главу 3-1 дополнить статьей 14-3 следующего содержания:

«Статья 14-3. Государственная поддержка

субъектов внутренней торговли

Субъекты внутренней торговли вправе пользоваться мерами государственной поддержки частного предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан.»;

8) в статье 31:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. В случаях выявления производителем или реализатором продукции, не соответствующей требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан, и добровольного ее отзыва с реализации, органами контроля и надзора не принимаются меры в отношении таких производителей или реализаторов.»;

пункт 3 исключить;

в пункте 4 слова «пунктов 2 и 3» заменить словами «пункта 2»;

9) в статье 33-2:

в части второй пункта 1 слова «предельно допустимых розничных цен» заменить словами «предельной торговой надбавки»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары осуществляется уполномоченным органом и его должностными лицами

на основании утвержденного списка субъектов государственного контроля,

в отношении которых будет проводиться государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.»;

в пункте 5 слова «предельно допустимых розничных цен» заменить словами «предельной торговой надбавки»;

в пункте 6:

часть первую изложить в следующей редакции:

«6. Уполномоченный орган на основании сведений, полученных

от органов государственных доходов, формирует список субъектов государственного контроля, в отношении которых будет проводиться государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.»;

в части второй слова «предельно допустимых розничных цен» заменить словами «предельной торговой надбавки»;

в пункте 7 слова «предельно допустимых розничных цен» заменить словами «предельной торговой надбавки».

53. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»:

в статье 28-1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственный контроль в области связи осуществляется

в форме проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) радиоконтроля и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) радиоконтроля.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Проверка и профилактический контроль с посещением

субъекта (объекта) радиоконтроля осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) радиоконтроля осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.».

54. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года

«О внутреннем водном транспорте»:

1) подпункт 5) статьи 6 после слова «контроля» дополнить словами

«и надзора»;

2) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«3. Государственный контроль в области внутреннего водного транспорта осуществляется в форме проверки, профилактического контроля

с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора.

Проверка и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора осуществляются в соответствии

с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.

В ходе реализации государственного контроля территориальными подразделениями уполномоченного органа могут применяться меры оперативного реагирования в соответствии с настоящим Законом.»;

3) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:

«Статья 7-1. Меры оперативного реагирования

и порядок их применения

1. Меры оперативного реагирования применяются работниками территориальных подразделений уполномоченного органа в случае, если деятельность субъектов (объектов) контроля и надзора представляет непосредственную угрозу безопасной эксплуатации судов (в том числе маломерных), жизни и здоровью людей, окружающей среде, сохранности грузов.

2. Мерами оперативного реагирования являются способы воздействия на субъектов (объектов) контроля и надзора, применяемые в ходе осуществления и (или) по результатам проведения осмотра (проверки), профилактического контроля с посещением субъекта контроля и надзора, виды которых предусмотрены настоящей статьей.

3. К мерам оперативного реагирования относятся приостановление и запрещение движения (эксплуатации) судов (в том числе маломерных), плотов и иных плавучих объектов при наличии угрозы безопасности эксплуатации судна (в том числе маломерного), жизни и здоровью людей, окружающей среде, сохранности грузов.

4. Основаниями для применения мер оперативного реагирования являются нарушения установленных законодательством Республики Казахстан требований, являющихся предметом государственного контроля

в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и (или) со статьей 17-1 настоящего Закона.

5. Территориальные подразделения уполномоченного органа в ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля при обнаружении нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, оформляют акт надзора

по форме, утвержденной уполномоченным органом.

Акт надзора оформляется и вручается субъекту контроля и надзора

в соответствии со статьей 153 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

6. В случае отказа в принятии акта надзора при его вручении нарочно

в него вносится соответствующая запись и осуществляется видеозапись, фиксирующая факт отказа в принятии акта надзора.

Акт надзора направляется по юридическому адресу, месту нахождения или фактическому адресу субъекта контроля и надзора письмом

с уведомлением о его вручении.

7. Отказ от получения акта надзора не является основанием для его неисполнения.

8. Выявленные в ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, отражаются в акте

о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) акте осмотра судна (маломерного судна),

а также в предписании об устранении нарушений законодательства Республики Казахстан о внутреннем водном транспорте.

9. Субъект контроля и надзора обязан устранить выявленные нарушения требований, являющиеся основанием для применения меры оперативного реагирования, в сроки, указанные в предписании об устранении нарушений законодательства Республики Казахстан о внутреннем водном транспорте.

10. По истечении сроков устранения нарушений требований, выявленных по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) осмотра судна (маломерного судна), проводится внеплановая проверка (осмотр) по контролю устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования.

Действие акта надзора прекращается в случае подтверждения территориальным подразделением уполномоченного органа устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, на основании акта о результатах внеплановой проверки (осмотра) согласно подпункту 2-1) пункта 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

11. В случае неустранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования,

по результатам внеплановой проверки (осмотра) принимаются меры

по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

12. До истечения сроков, предусмотренных предписанием об устранении нарушений законодательства Республики Казахстан о внутреннем водном транспорте, субъект контроля и надзора обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений требований

с приложением материалов (при необходимости), доказывающих факт устранения нарушения.

В случае предоставления информации, предусмотренной частью первой настоящего пункта, проводится внеплановая проверка (осмотр)

в соответствии с частью второй пункта 10 настоящей статьи.

13. Субъект контроля и надзора в случае несогласия с результатами государственного контроля, повлекшими применение мер оперативного реагирования, может подать жалобу о признании акта надзора недействительным и его отмене.

Жалоба подается в вышестоящий государственный орган в порядке, предусмотренном главой 29 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение акта надзора.

14. Основаниями для признания недействительным акта надзора и его отмены являются:

1) отсутствие оснований для применения мер оперативного реагирования;

2) применение меры оперативного реагирования по основанию,

не соответствующему данной мере;

3) применение территориальными подразделениями уполномоченного органа мер оперативного реагирования по вопросам, не входящим в их компетенцию.

15. Информация о применении мер оперативного реагирования направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.»;

4) в статье 9:

пункт 1 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) определение перечня требований из числа включенных

в проверочный лист, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определение в отношении конкретных нарушений конкретного вида меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости).

В перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, включаются требования, являющиеся предметом государственного контроля в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;»;

в пункте 2:

подпункт 3) после слов «задержание судов» дополнить словами

«(в том числе маломерных)»;

подпункт 4) после слов «движения судов» дополнить словами

«(в том числе маломерных)»;

дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) аттестация лиц командного состава судов, проводимая

в соответствии с правилами дипломирования и аттестации лиц командного состава судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном судовом реестре Республики Казахстан;»;

5) подпункт 3) пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«3) осуществлять рубку произрастающих на береговой полосе и за ее пределами деревьев и кустарников для обеспечения безопасности судоходства, в том числе для видимости средств навигационного оборудования, установки береговых средств навигационного оборудования и прокладки просек для обеспечения их видимости, а также для геодезического обоснования при съемках участков русел рек;»;

6) статью 15-2 исключить;

7) пункт 2 статьи 15-3 исключить;

8) пункт 2 статьи 15-4 исключить;

9) подпункты 7), 8) и 9) статьи 17 исключить;

10) в статье 17-1:

в пункте 2:

абзацы шестой, седьмой, восьмой и девятый подпункта 4) исключить;

подпункт 14) исключить;

в пункте 3:

в части первой слова «решение о запрещении движения судна (состава), о чем капитан судна информирует судовладельца» заменить словами «меры оперативного реагирования, предусмотренные пунктом 3 статьи 7-1 настоящего Закона»;

дополнить частями второй, четвертой и пятой следующего содержания:

«При применении меры оперативного реагирования оформляется акт надзора, форма которого определяется уполномоченным органом, с указанием срока действия данной меры (при необходимости).»;

«Акт надзора составляется в двух экземплярах, подписывается работником территориального подразделения и капитаном (первым штурманом или старшим помощником капитана). В случае отказа капитана (первого штурмана или старшего помощника капитана) от подписи в акте надзора делается запись с указанием заявленных мотивов отказа.

Первый экземпляр акта надзора хранится на судне, второй экземпляр – в территориальном подразделении в судовом деле.»;

часть четвертую дополнить словами «, предписании и акте надзора»;

в пункте 5:

в части первой слова «эксплуатации маломерного судна, должностное лицо территориального подразделения запрещает движение маломерного судна (состава), о чем судоводитель информирует судовладельца» заменить словами «плавания, работник территориального подразделения принимает меры оперативного реагирования, предусмотренные пунктом 3 статьи 7-1 настоящего Закона»;

дополнить частями второй, четвертой, пятой и шестой следующего содержания:

«При применении меры оперативного реагирования оформляется акт надзора, форма которого определяется уполномоченным органом, с указанием срока действия данной меры (при необходимости).»;

«Акт надзора составляется в двух экземплярах, подписывается работником территориального подразделения и судоводителем. В случае отказа судоводителем от подписи в акте надзора делается запись с указанием заявленных мотивов отказа.

Первый экземпляр акта надзора хранится у судовладельца, второй экземпляр – в территориальном подразделении.

Работники территориального подразделения, проводившие осмотр маломерного судна, несут ответственность за достоверность записей в акте осмотра маломерного судна, предписании и акте надзора.»;

11) в статье 17-2:

в заголовке слова «и надзора без посещения» заменить словами

«без посещения»;

в пункте 1:

слова «и надзор» исключить;

слово «осуществляются» заменить словом «осуществляется»;

в пункте 3 слова «и надзора без посещения» заменить словами

«без посещения»;

в пункте 4:

слова «и надзор» исключить;

слово «проводятся» заменить словом «проводится»;

в пунктах 5 и 8 слова «и надзора без посещения» заменить словами

«без посещения»;

в пункте 10:

слова «и надзора без посещения» заменить словами «без посещения»;

слово «квартальный» заменить словом «полугодовой»;

в пункте 11:

слова «и надзор» исключить;

слово «проводятся» заменить словом «проводится»;

12) в статье 22:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Собственник присваивает и изменяет название судна.

Не допускается присвоение одинаковых названий судам, эксплуатирующимся в замкнутом бассейне, смежных бассейнах и бассейнах смешанного «река-море» плавания.»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Об изменении названия судна собственник незамедлительно уведомляет залогодержателей зарегистрированных залогов судна.»;

13) в статье 23:

подпункт 9) пункта 1 исключить;

подпункт 2) пункта 1-1 исключить;

14) пункт 6 статьи 25 исключить;

15) пункт 1 статьи 34 дополнить частью второй следующего содержания:

«Аттестация лиц командного состава судов проводится по истечении каждых последующих пяти лет. Лица, окончившие учебные заведения

по соответствующей специальности в год очередной аттестации, а также прошедшие в том же году дипломирование, от аттестации освобождаются.»;

16) пункт 3 статьи 59 изложить в следующей редакции:

«3. Отправитель (грузоотправитель) опасного груза обязан подготовить груз к перевозке таким образом, чтобы обеспечивались безопасность движения, сохранность груза и судна, перевозчик, выполняющий перевозку опасных грузов, обязан обеспечить безопасность их перевозки, иметь средства и мобильные подразделения, необходимые для ликвидации аварийных ситуаций и их последствий (в том числе по договору).

При возникновении аварийной ситуации в процессе перевозки опасных грузов перевозчик обязан обеспечить немедленную отправку указанных подразделений на место происшествия.».

55. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года

«Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам»:

в статье 7-1 слова «государственный надзор» заменить словами «государственный контроль и надзор».

56. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года

«Об электроэнергетике»:

1) статью 5 дополнить подпунктом 70-48) следующего содержания:

«70-48) размещает на своем интернет-ресурсе информацию

о показателях надежности электроснабжения энергопередающих организаций в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан

об электроэнергетике;»;

2) в пункте 3 статьи 6-1:

абзац первый после слова «путем» дополнить словами «изучения и»;

в подпункте 1) слово «ежемесячной» исключить;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) сведений уполномоченных государственных органов, а также информации, полученной из государственных информационных систем, электронных информационных ресурсов, других документов и сведений

о деятельности субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики.»;

3) пункт 7 статьи 12 дополнить словами «, также размещать на своем интернет-ресурсе информацию о показателях надежности электроснабжения

в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике»;

4) статью 13 дополнить пунктами 6-3 и 15 следующего содержания:

«6-3. Для осуществления технологического присоединения

к электрическим сетям энергопередающие организации обязаны заключать договоры технологического присоединения электрических установок

с установленной мощностью до 200 кВт субъектов предпринимательства

к электрическим сетям энергопередающих организаций. Договор считается заключенным после производства оплаты стоимости (перечень затрат)

за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопередающей организации.»;

«15. Энергопередающей организации запрещается препятствовать и ограничивать потребителя в выборе энергоснабжающей организации.»;

5) в пункте 3 статьи 15-1:

часть вторую исключить;

часть третью изложить в следующей редакции:

«Экспертные заключения представляются на государственном языке и, при необходимости, на русском языке.».

57. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»:

1) в статье 1:

в подпункте 74) слова «внутрихозяйственным охотоустройством» заменить словами «субъектом охотничьего хозяйства»;

подпункт 80) исключить;

2) в части первой пункта 1 статьи 9:

дополнить подпунктами 5-1) и 26-1) следующего содержания:

«5-1) определяет перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определяет в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости).

В перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, включаются требования, являющиеся предметом государственного контроля в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;»;

«26-1) подготавливает и предъявляет иск в суд по вопросам охраны, воспроизводства и использования животного мира;»;

подпункты 30-1) и 36) исключить;

дополнить подпунктами 47-3) и 47-4) следующего содержания:

«47-3) разрабатывает и утверждает правила субсидирования переработки рыбной продукции;

47-4) разрабатывает и утверждает правила субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании субъектов рыбного хозяйства;»;

в подпункте 62) слова «, подлежащего государственной экологической экспертизе» исключить;

подпункт 65-1) исключить;

дополнить подпунктом 65-2) следующего содержания:

«65-2) разрабатывает и утверждает правила закрепления рыбохозяйственных водоемов и (или) участков в целях реализации инвестиционных проектов в сфере рыбного хозяйства и квалификационные требования к инвестору;»;

подпункты 77-5) и 77-7) исключить;

в подпункте 77-10) слово «промыслового» исключить;

дополнить подпунктами 77-16), 77-17) и 77-18) следующего содержания:

«77-16) принимает решения по закреплению и (или) перезакреплению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков;

77-17) принимает решения по переводу рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, закрепленных для ведения рыболовства,

в рыбохозяйственные водоемы и (или) участки для ведения рыбоводства (аквакультуры);

77-18) принимает решения о закреплении рыбохозяйственных водоемов и (или) участков для реализации инвестиционных проектов в сфере рыбного хозяйства;»;

3) в пункте 2 статьи 10:

подпункт 3) исключить;

подпункт 3-1) изложить в следующей редакции:

«3-1) утверждают перечень рыбохозяйственных водоемов и (или) участков местного значения;»;

в подпункте 4):

слова «и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков» исключить;

слова «и рыбного хозяйств» заменить словом «хозяйства»;

подпункт 4-1) исключить;

дополнить подпунктами 5-15) и 5-16) следующего содержания:

«5-15) осуществляют субсидирование переработки рыбной продукции;

5-16) осуществляют субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов рыбного хозяйства;»;

4) подпункт 8) пункта 3 статьи 14 дополнить словами

«и воспроизводственных участках»;

5) статью 19 дополнить пунктом 2-3 следующего содержания:

«2-3. Государственные предприятия воспроизводственного

комплекса, выполняющие государственный заказ, вправе заключать

с субъектами рыбного хозяйства договоры на оказание услуг по лову

в воспроизводственных целях.»;

6) пункт 1 статьи 21 после слов «рыбных хозяйств» дополнить словами «и местными исполнительными органами Республики Казахстан»;

7) в статье 22:

в подпункте 1) пункта 1 слово «ежегодной» исключить;

пункт 2 после слова «осуществляются» дополнить словом «ежегодно»;

в пункте 3:

слова «и рыбохозяйственных водоемах и (или) участках местного значения» исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Оценка состояния рыбных ресурсов и других водных животных

на закрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках местного значения осуществляется один раз в три года за счет средств физических и юридических лиц, за которыми они закреплены.»;

8) в статье 27:

в пункте 1:

в подпункте 8) слово «промыслового» исключить;

в подпункте 9) слова «промыслового», «с положительным заключением государственной экологической экспертизы» исключить;

в части первой пункта 2:

подпункт 3) исключить;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) не допускать ухудшения среды обитания животных посредством соблюдения экологических требований, предусмотренных Экологическим кодексом Республики Казахстан, кроме случаев загрязнений от непреодолимых последствий стихийных бедствий;»;

подпункт 7) после слов «животного мира» дополнить словами

«для субъектов охотничьего хозяйства»;

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) представлять в уполномоченный орган административные данные согласно утвержденным по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики формам, предназначенным для сбора административных данных;»;

подпункт 8) дополнить словами «за пределы ее естественных колебаний»;

в подпункте 9):

слова «внутрихозяйственным охотоустройством и» исключить;

после слова «субъектов» дополнить словами «охотничьего и»;

слово «хозяйства» заменить словом «хозяйств»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) производить рыбохозяйственную текущую мелиорацию на закрепленном рыбохозяйственном водоеме и (или) участке на основании научных рекомендаций;»;

в подпункте 20):

после слова «лицам» дополнить словами «в бумажном или электронном виде»;

слова «и письменному» заменить словами «, письменному или электронному»;

подпункт 24) изложить в следующей редакции:

«24) производить зарыбление закрепленного рыбохозяйственного водоема и (или) участка в соответствии с планами развития субъектов рыбного хозяйства на основании рекомендаций научной организации;»;

подпункт 25) исключить;

подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«2) не допускать ухудшения среды обитания животных посредством соблюдения экологических требований, предусмотренных Экологическим кодексом Республики Казахстан, кроме случаев загрязнений от непреодолимых последствий стихийных бедствий;»;

9) в статье 29:

в части второй пункта 1 слова «при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы» исключить;

в части второй пункта 2 слово «мероприятие» заменить словами «мероприятие или для замены ихтиофауны в озерно-товарном рыбоводном хозяйстве»;

10) в статье 30:

подпункт 4) после слов «животного мира» дополнить словами

«при ведении охотничьего хозяйства»;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) систематического грубого нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира при ведении рыбного хозяйства.

К грубым нарушениям требований законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира относятся нарушения, повлекшие ущерб рыбным ресурсам в размере, превышающем десятикратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего

на 1 января соответствующего финансового года;»;

11) часть вторую пункта 6 статьи 34 дополнить словами «, а также

в целях замены ихтиофауны на основании научных рекомендаций при ведении озерно-товарного рыбоводного хозяйства»;

12) в статье 37:

пункт 1 после слов «угодий и» дополнить словами «решения ведомства уполномоченного органа и (или) территориального подразделения

о закреплении»;

подпункт 3) пункта 2-1 изложить в следующей редакции:

«3) прекращения деятельности субъектов охотничьего, рыбного хозяйств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи;»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. В случае смерти физического лица, с которым заключен договор на ведение рыбного хозяйства, право пользования рыбохозяйственным водоемом и (или) участком наследуется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Республики Казахстан.»;

13) подпункт 3) пункта 5 статьи 38 после слова «птицами» дополнить словами «и охотничьими собаками»;

14) в статье 39:

пункт 3-1 изложить в следующей редакции:

«3-1. Рыбохозяйственные водоемы и (или) участки могут быть использованы субъектами рыбного хозяйства для озерно-товарного рыбоводного и (или) садкового рыбоводного хозяйств в соответствии

с проектной мощностью водоема, определяемой биологическим обоснованием и правилами рыбоводства на рыбохозяйственных водоемах.

На рыбохозяйственных водоемах и (или) участках, закрепленных для ведения озерно-товарного рыбоводного хозяйства, допускается установка садков для выращивания рыб в соответствии с биологическим обоснованием.»;

в части первой пункта 4:

подпункт 3) исключить;

в подпункте 9) слова «или под названием «прочая» и «мелочь» исключить;

в подпунктах 3) и 13) пункта 5 слова «, подлежащего государственной экологической экспертизе» исключить;

15) в пункте 4 статьи 39-2 слово «заключают» заменить словами «имеют право заключать»;

16) в статье 40:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Охотничьи угодья закрепляются решением местного исполнительного органа области по итогам конкурса.

Рыбохозяйственные водоемы и (или) участки закрепляются с учетом бассейнового принципа решением ведомства уполномоченного органа и (или) территориального подразделения по итогам конкурса.

Конкурс по закреплению охотничьих угодий проводится комиссией, созданной в соответствии с правилами проведения конкурса, в состав которой включаются представители уполномоченного органа или ведомства с его территориальными подразделениями, местного исполнительного органа области, научных организаций и республиканских ассоциаций общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства, с использованием веб-портала реестра государственного имущества в электронной форме

в порядке, определенном правилами проведения конкурса.

Конкурс по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков проводится с использованием веб-портала реестра государственного имущества в электронной форме в порядке, определенном правилами проведения конкурса.

На конкурс выставляются охотничьи угодья и рыбохозяйственные водоемы и (или) участки резервного фонда, которые на основании межхозяйственного охотоустройства и паспортизации рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, осуществляемых за счет бюджетных средств, признаются перспективными для ведения охотничьего и рыбного хозяйств. Обязательства, данные пользователем при участии в конкурсе на закрепление охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, являются обязательными условиями договоров на ведение охотничьего, рыбного хозяйств.

Охотничьи угодья местного значения, полностью расположенные на земельных участках, находящихся в частной собственности или во временном землепользовании физических и негосударственных юридических лиц, закрепляются за ними без проведения конкурса по их заявке решением местного исполнительного органа области при условии их соответствия установленным квалификационным требованиям.

Рыбохозяйственные водоемы и (или) участки местного значения, полностью расположенные на земельных участках, находящихся в частной собственности или во временном землепользовании физических и негосударственных юридических лиц, закрепляются за ними без проведения конкурса по их заявке решением территориального подразделения ведомства при условии их соответствия установленным квалификационным требованиям.

Охотничьи угодья и рыбохозяйственные водоемы и (или) участки, срок закрепления по которым истекает, предоставляются без проведения конкурса по заявке лиц, за которыми они ранее были закреплены посредством продления договора, при условии соответствия квалификационным требованиям и выполнения договорных обязательств.

Замороопасные водоемы и (или) участки местного значения, которые вследствие мер, предпринятых лицами, за которыми они закреплены, утратили признаки замороопасных, предоставляются по их заявке по истечении срока закрепления на срок от пяти до сорока девяти лет без проведения конкурса при условии соответствия квалификационным требованиям.

Для целей воспроизводства в рамках государственного заказа

за государственными предприятиями воспроизводственного комплекса рыбохозяйственные водоемы и (или) участки, тони (тоневые участки) могут закрепляться сроком до сорока девяти лет.»;

в пункте 2:

подпункт 2) после слов «рыбного хозяйства» дополнить словами

«, за исключением ведения рыбного хозяйства для выращивания рыбы,»;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) для рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с целью ведения рыбного хозяйства для выращивания рыбы – на сорок девять лет.»;

в пункте 3 слово «перезакрепляются» заменить словом «предоставляются»;

в пункте 5 слова «для промыслового рыболовства» исключить;

17) дополнить статьей 40-1 следующего содержания:

«Статья 40-1. Порядок закрепления рыбохозяйственных водоемов

и (или) участков в целях реализации инвестиционных

проектов в сфере рыбного хозяйства

1. Рыбохозяйственные водоемы и (или) участки в целях реализации инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства закрепляются решением ведомства уполномоченного органа.

В целях реализации инвестиционных проектов в сфере рыбного хозяйства рыбохозяйственные водоемы и (или) участки закрепляются за инвесторами в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом.

Инвестиционные проекты в сфере рыбного хозяйства рассматриваются и определяются инвестиционными комиссиями, созданными по решению ведомства уполномоченного органа.

Под инвестиционным проектом в сфере рыбного хозяйства понимается инвестиционный проект по созданию новых производств, предусматривающий осуществление инвестором инвестиций в создание новых производственных объектов рыбного хозяйства, в размере не менее ста пятидесятитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на

1 января соответствующего финансового года.

2. Перечень рыбохозяйственных водоемов и (или) участков

в целях реализации инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства формируется ведомством уполномоченного органа и согласовывается

с местным исполнительным органом соответствующей области, города республиканского значения.

Предоставление земельных участков для размещения рыбоводных объектов на земельных участках, прилегающих к закрепленному рыбохозяйственному водоему и (или) участку для ведения рыбного хозяйства, и коммуникаций к ним осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Рыбохозяйственный водоем и (или) участок в целях реализации инвестиционного проекта в сфере рыбного хозяйства предоставляются

по заявке инвестора и в случае соответствия его требованиям, утвержденным уполномоченным органом.»;

18) главу 7 дополнить статьей 43-2 следующего содержания:

«Статья 43-2. Субсидирование рыбного хозяйства

1. Субсидирование рыбного хозяйства осуществляется в качестве экономического стимулирования развития рыбного хозяйства при условиях:

1) экономической эффективности субсидирования, направленного на развитие рыбного хозяйства;

2) повышения качества и конкурентоспособности производимой рыбной продукции.

2. Субсидирование рыбного хозяйства осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом, по следующим направлениям:

1) повышение продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развитие племенного рыбоводства;

2) возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях;

3) переработка рыбной продукции;

4) удешевление ставок вознаграждения при кредитовании субъектов рыбного хозяйства.

3. Субсидирование рыбного хозяйства осуществляется в соответствии с правилами субсидирования при условии принятия получателем субсидий встречных обязательств по увеличению объемов производства, созданию

и (или) увеличению рабочих мест и повышению заработной платы.»;

19) в статье 49:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Государственный контроль и надзор в области охраны, воспроизводства и использования животного мира осуществляются в форме проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

2. Проверка и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора осуществляются в соответствии

с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

в пункте 3:

слова «и надзор» исключить;

слово «осуществляются» заменить словом «осуществляется»;

в пункте 4:

слова «и надзор» исключить;

слово «проводятся» заменить словом «проводится»;

в пункте 6 слова «и надзора без посещения» заменить словами

«без посещения»;

в пункте 7:

слова «и надзор» исключить;

слово «проводятся» заменить словом «проводится»;

в пункте 8 слова «и надзора без посещения» заменить словами

«без посещения»;

в пункте 11:

слова «и надзора без посещения» заменить словами «без посещения»;

слово «десяти» заменить словом «тридцати»;

в пункте 13 слова «и надзора без посещения», «и надзора с посещением» заменить соответственно словами «без посещения», «с посещением»;

в пункте 14;

слова «и надзор» исключить;

слово «проводятся» заменить словом «проводится»;

20) дополнить статьями 49-1, 49-2 и 49-3 следующего содержания:

«Статья 49-1. Государственный контроль в области охраны,

воспроизводства и использования животного мира

в части предотвращения несанкционированного

изъятия объектов животного мира

1. Государственный контроль в области охраны, воспроизводства

и использования животного мира в части предотвращения несанкционированного изъятия объектов животного мира осуществляется

в форме проверок без уведомления субъектов контроля и надзора.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира путем обследования деятельности субъектов контроля и надзора с целью предотвращения несанкционированного изъятия объектов животного мира.

Проверка проводится на:

рыбохозяйственных водоемах и (или) участках – ведомством уполномоченного органа или его территориальными подразделениями

в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных;

охотничьих угодьях – ведомством уполномоченного органа или его территориальными подразделениями в области лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий.

3. Должностное лицо ведомства уполномоченного органа или его территориального подразделения, осуществляющее проверку на рыбохозяйственных водоемах и (или) участках, проверяет:

1) наличие удостоверения рыбака;

2) наличие разрешения на пользование животным миром, а также соответствие количества и видового состава выловленной рыбы разрешению на пользование животным миром;

3) наличие журнала учета вылова рыбных ресурсов и других водных животных (промыслового журнала) и соответствие занесенных данных

по объему и видовому составу рыб;

4) орудия лова и способы рыболовства на предмет соответствия перечню разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства, правилам рыболовства и разрешению на пользование животным миром;

5) соблюдение ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов;

6) соблюдение промысловой меры рыб и прилова по видам рыб;

7) наличие путевки.

4. Должностное лицо ведомства уполномоченного органа или его территориального подразделения, осуществляющее проверку на охотничьих угодьях, проверяет:

1) наличие удостоверения охотника;

2) наличие разрешения на пользование животным миром и путевки;

3) наличие разрешения на хранение, хранение и ношение гражданского оружия и патронов к нему;

4) наличие паспорта ловчей хищной птицы или охотничьей собаки;

5) наличие договора на пользование животным миром с субъектом охотничьего хозяйства;

6) наличие журнала учета добычи животных (промыслового журнала);

7) наличие разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию;

8) орудия, методы и способы добывания животных, их половозрастной состав на предмет соответствия правилам охоты;

9) соблюдение ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов.

5. Должностное лицо, прибывшее для проведения проверки, предъявляет субъекту контроля и надзора служебное удостоверение либо идентификационную карту.

6. Срок проведения проверки в отношении субъекта контроля и надзора не должен превышать двадцать четыре часа.

7. При выявлении в ходе осуществления и (или) по результатам проверки фактов нарушения с наличием состава административного правонарушения субъект контроля и надзора привлекается

к административной ответственности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

8. Должностные лица при проведении проверки имеют право:

1) беспрепятственного доступа на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля и надзора при предъявлении документов, указанных

в пункте 5 настоящей статьи;

2) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку.

9. При проведении проверки должностное лицо не вправе:

1) требовать предоставления документов и сведений, если они

не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки;

2) разглашать и (или) распространять информацию, полученную

в результате проведения проверки;

3) предъявлять требования и обращаться с просьбами,

не относящимися к предмету проверки.

10. Должностные лица при проведении проверки обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы субъектов контроля и надзора;

2) проводить проверку на основании и в строгом соответствии

с порядком, установленным настоящей статьей;

3) применять меры оперативного реагирования в соответствии

с настоящим Законом;

4) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные

в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

5) не препятствовать субъекту контроля и надзора либо его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять субъекту контроля и надзора необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки;

7) обеспечить сохранность документов и сведений, полученных

в результате проведения проверки.

11. Субъекты контроля и надзора при осуществлении проверки вправе:

1) не допускать к проверке должностных лиц, прибывших для проведения проверки, в случае отсутствия документов, предусмотренных

пунктом 5 настоящей статьи;

2) не представлять документы и сведения, если они не относятся

к предмету проверки;

3) фиксировать процесс осуществления проверки, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;

4) обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц вышестоящему должностному лицу либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

12. Субъекты контроля и надзора обязаны:

1) не препятствовать осуществлению проверок по предотвращению несанкционированного изъятия объектов животного мира, проводимых

в соответствии с настоящей статьей;

2) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц, осуществляющих проверку, на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля и надзора при соблюдении требований пункта 5 настоящей статьи.

Статья 49-2. Меры оперативного реагирования

и порядок их применения

1. В ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля должностными лицами в области охраны, воспроизводства и использования животного мира применяются меры оперативного реагирования в случаях выявления деятельности или ее отдельных видов, продукции (товара), услуги субъекта (объекта) контроля и надзора, которые представляют непосредственную угрозу правам и законным интересам физических и (или) юридических лиц, жизни и здоровью людей, окружающей среде.

2. Мерами оперативного реагирования являются способы воздействия на субъектов (объектов) контроля и надзора, применяемые в ходе осуществления и (или) по результатам проведения проверки, профилактического контроля с посещением субъекта контроля и надзора, виды которых предусмотрены настоящим Законом.

3. К мерам оперативного реагирования относятся:

в рамках государственного контроля и надзора согласно подпункту 6) пункта 4 статьи 129 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан:

1) задержание, доставление в правоохранительные органы лиц, совершивших несанкционированное изъятие объектов животного мира,

с признаками состава преступления либо уголовного проступка;

2) изъятие у физических и юридических лиц незаконно добытых объектов животного мира, орудия их добывания, а также плавательных и транспортных средств для передачи в правоохранительные органы.

в рамках профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки – приостановление деятельности субъекта контроля и надзора или отдельных ее видов.

4. Основаниями для применения мер оперативного реагирования являются нарушения установленных законодательством Республики Казахстан требований, являющихся предметом государственного контроля

в соответствии со статьями 129 и 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

5. Должностными лицами в области охраны, воспроизводства и использования животного мира в ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля при обнаружении нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, оформляется постановление о применении мер оперативного реагирования

по форме, утвержденной уполномоченным органом.

Постановление о применении мер оперативного реагирования оформляется и вручается субъекту контроля и надзора в соответствии

со статьей 153 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

После оформления акта надзора по результатам государственного контроля на основании подпункта 6) пункта 4 статьи 129 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан должностное лицо

в области охраны, воспроизводства и использования животного мира осуществляет непосредственно применение меры оперативного реагирования.

6. В случае отказа в принятии постановления о применении мер оперативного реагирования при его вручении нарочно в него вносится соответствующая запись и осуществляется видеозапись, фиксирующая факт отказа в принятии постановления о применении мер оперативного реагирования.

Постановление о применении мер оперативного реагирования направляется по юридическому адресу, месту нахождения или фактическому адресу субъекта контроля и надзора письмом с уведомлением о его вручении.

7. Отказ от получения постановления о применении мер оперативного реагирования не является основанием для его неисполнения.

8. Выявленные в ходе осуществления и (или) по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, отражаются в акте о результатах проверки, а также в предписании об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

9. Субъект контроля и надзора обязан устранить выявленные нарушения требований, являющиеся основанием для применения меры оперативного реагирования в сроки, указанные в предписании об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

10. По истечении сроков устранения нарушений требований, указанных в предписании об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства

и использования животного мира, проводится внеплановая проверка

по контролю устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования.

Действие постановления о применении мер оперативного реагирования прекращается в случае подтверждения органом контроля и надзора устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, на основании акта о результатах внеплановой проверки согласно подпункту 2-1) пункта 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

11. В случае неустранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования,

принимаются меры по привлечению лиц, допустивших нарушения,

к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

12. До истечения сроков, предусмотренных предписанием об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан

в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, субъект контроля и надзора обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений требований с приложением материалов, доказывающих факт устранения нарушения.

В случае предоставления информации, предусмотренной частью первой настоящего пункта, проводится внеплановая проверка в соответствии с частью второй пункта 10 настоящей статьи.

13. Субъект контроля и надзора в случае несогласия с результатами государственного контроля, повлекшими применение мер оперативного реагирования, может подать жалобу о признании постановления о применении мер оперативного реагирования недействительным и его отмене.

Жалоба подается в вышестоящий государственный орган в порядке, предусмотренном главой 29 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение постановления

о применении мер оперативного реагирования.

14. Основаниями для признания недействительным постановления

о применении мер оперативного реагирования и его отмены являются:

1) отсутствие оснований для применения мер оперативного реагирования;

2) применение меры оперативного реагирования по основанию,

не соответствующему данной мере;

3) применение мер оперативного реагирования ведомством уполномоченного органа или его территориальными подразделениями

по вопросам, не входящим в их компетенцию.

15. Информация о применении мер оперативного реагирования направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

Статья 49-3. Государственный контроль в области охраны,

воспроизводства и использования животного мира за

деятельностью местных исполнительных органов

областей, городов республиканского значения, столицы

1. Государственный контроль в области охраны, воспроизводства

и использования животного мира за деятельностью местных

исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы (далее – проверяемый государственный орган) осуществляется

в форме периодических, внеплановых проверок и дистанционного контроля

в соответствии с настоящей статьей.

2. Периодическая проверка проводится на основании полугодовых планов, разработанных и утвержденных уполномоченным органом, не позднее 1 декабря года, предшествующего году проведения проверки, и 1 июня текущего календарного года.

Полугодовой план проведения периодических проверок включает:

1) номер и дату утверждения плана;

2) наименование государственного органа;

3) наименование проверяемого государственного органа, его место нахождения;

4) предмет проверки;

5) сроки проведения проверки;

6) подпись лица, уполномоченного подписывать план.

Полугодовой план проведения периодических проверок является уведомлением о проведении периодической проверки и размещается на интернет-ресурсе ведомства уполномоченного органа и его территориального подразделения не позднее 10 декабря года, предшествующего году проведения проверки, и 10 июня текущего календарного года.

Внесение изменений и дополнений в полугодовой план проведения периодических проверок осуществляется в случаях ликвидации, реорганизации проверяемого государственного органа, изменения его наименования, а также возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений.

При наступлении случаев, указанных в части четвертой настоящего пункта, периодическая проверка может быть продлена либо приостановлена.

Сроки проведения периодических проверок устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должны превышать пятнадцать рабочих дней, с продлением на срок не более пятнадцати рабочих дней. Срок проведения периодической проверки прерывается при приостановлении проведения периодической проверки и продолжается с момента возобновления периодической проверки.

Срок проведения периодических проверок может быть продлен только один раз. Продление осуществляется решением руководства ведомства уполномоченного органа или руководителем территориального подразделения ведомства уполномоченного органа. Продление сроков проведения периодических проверок оформляется дополнительным приказом о продлении срока периодической проверки с уведомлением проверяемого государственного органа, в котором указываются дата и номер предыдущего приказа о назначении проверки и причины продления. Уведомление

о продлении срока периодической проверки вручается проверяемому государственному органу ведомством уполномоченного органа или его территориальным подразделением за один рабочий день до продления

с уведомлением о вручении.

3. Для формирования полугодовых планов проведения периодических проверок используются следующие источники информации:

1) результаты мониторинга отчетности и сведений, в том числе посредством автоматизированных информационных систем;

2) результаты анализа сведений, представленных государственными органами по запросу ведомства уполномоченного органа и (или) его территориального подразделения;

3) результаты предыдущего государственного контроля и иных проверок;

4) результаты дистанционного контроля.

При анализе и отборе местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы для формирования полугодовых планов проведения периодических проверок могут использоваться данные

в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

4. Проверка проводится путем посещения проверяемого государственного органа на основании приказа о назначении проверки,

в котором указываются:

1) номер и дата приказа;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, уполномоченного на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;

5) наименование проверяемого государственного органа, его место нахождения;

6) предмет назначенной проверки;

7) вид проверки;

8) сроки проведения проверки;

9) основание проведения проверки;

10) проверяемый период;

11) права и обязанности проверяемого государственного органа;

12) подпись руководителя проверяемого государственного органа либо его уполномоченного лица о получении или об отказе в получении приказа;

13) подпись лица, уполномоченного подписывать приказ.

Приказы о назначении, продлении, приостановлении и возобновлении периодических проверок подписываются руководством ведомства уполномоченного органа или руководителем территориального подразделения ведомства уполномоченного органа.

Началом проведения проверки считается дата вручения проверяемому государственному органу акта о назначении проверки.

5. Основаниями для внеплановой проверки являются:

1) контроль исполнения требований об устранении выявленных нарушений, указанных в заключении по результатам проверки и (или) дистанционного контроля;

2) обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

3) требование прокуратуры по конкретным фактам причинения либо

об угрозе причинения вреда правам и законным интересам физических

и юридических лиц, государства;

4) обращения государственных органов по конкретным фактам причинения вреда правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также по конкретным фактам нарушений требований законодательства Республики Казахстан, неустранение которых влечет причинение вреда правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства.

Ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение обязано известить проверяемый государственный орган

о начале проведения внеплановой проверки не менее чем за сутки до ее начала с указанием предмета проведения проверки.

6. Срок проведения внеплановой проверки должен составлять не более десяти рабочих дней с продлением до десяти рабочих дней.

Срок проведения внеплановой проверки может быть продлен только один раз. Продление осуществляется решением руководства ведомства уполномоченного органа или руководителя территориального подразделения ведомства уполномоченного органа. Продление сроков проведения внеплановой проверки оформляется дополнительным приказом о продлении срока внеплановой проверки с уведомлением проверяемого государственного органа, в котором указываются дата и номер предыдущего приказа о назначении проверки и причины продления. Уведомление о продлении сроков внеплановой проверки проверяемому государственному органу вручается ведомством уполномоченного органа или его территориальным подразделением за один рабочий день до продления с уведомлением

о вручении.

7. Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.

8. Дистанционный контроль проводится один раз в год без посещения проверяемого государственного органа путем совершения следующих действий:

1) мониторинга деятельности проверяемого государственного органа;

2) запроса о предоставлении необходимой информации, касающейся предмета проверки;

3) вызова руководителя проверяемого государственного органа либо его уполномоченного лица с целью получения необходимой информации, касающейся предмета проверки.

Срок проведения дистанционного контроля не должен превышать десять рабочих дней. В день окончания проведения дистанционного контроля проверяемому государственному органу направляется заключение о результатах дистанционного контроля (при наличии нарушений).

9. В случае выявления нарушений по результатам дистанционного контроля составляется заключение в трех экземплярах, в котором указываются:

1) номер, дата и место составления заключения;

2) наименование государственного органа;

3) наименование проверяемого государственного органа, его место нахождения;

4) основание и предмет проведения дистанционного контроля;

5) период и сроки проведения дистанционного контроля;

6) выявленные нарушения и требования об их устранении с указанием срока исполнения требований и принятия мер в отношении лиц, допустивших нарушения.

При этом срок исполнения требований об устранении выявленных нарушений составляет не менее десяти рабочих дней со дня вручения заключения;

7) подпись должностного лица, проводившего дистанционный контроль.

Один экземпляр заключения по результатам дистанционного контроля направляется проверяемому государственному органу в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо посредством электронного документа по адресу электронной почты проверяемого государственного органа или иным доступным способом. Второй экземпляр остается у ведомства уполномоченного органа или его территориального подразделения, третий экземпляр в электронной форме сдается

в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов.

В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам дистанционного контроля проверяемый государственный орган излагает их

в письменном виде и направляет в ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение в течение трех рабочих дней со дня вручения заключения о результатах дистанционного контроля.

Ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение должно рассмотреть замечания и (или) возражения проверяемого государственного органа и в течение десяти рабочих дней дать мотивированный ответ.

10. По результатам проверки составляется заключение в трех экземплярах.

В заключении о результатах проверки указываются:

1) номер, дата и место составления заключения;

2) наименование государственного органа;

3) фамилии, имена, отчества (если они указаны в документах, удостоверяющих личность) и должности лиц, проводивших проверку;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;

5) наименование проверяемого государственного органа, его место нахождения;

6) основание и предмет проведения проверки;

7) вид проверки;

8) период проведения проверки;

9) срок проведения проверки;

10) выявленные нарушения и требования об их устранении с указанием срока исполнения требований и (или) принятия мер в отношении лиц, допустивших нарушения;

11) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении

с заключением лиц, присутствовавших при проведении проверки,

их подписи или запись об отказе от подписи;

12) подпись должностных лиц, проводивших проверку.

К заключению о результатах проверки прилагаются при их наличии документы, связанные с результатами проверки, или их копии.

11. Первый экземпляр заключения о результатах проверки

в электронной форме сдается в государственный орган, осуществляющий

в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, второй экземпляр на бумажном носителе под роспись или в электронной форме вручается проверяемому государственному органу (руководителю либо его уполномоченному лицу) для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий, третий экземпляр остается у ведомства уполномоченного органа или его территориального подразделения.

В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки проверяемый государственный орган излагает их в письменном виде и направляет в ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение в течение трех рабочих дней со дня вручения заключения

о результатах проверки. Должностным лицом, проводившим проверку, делается соответствующая запись в заключении о результатах проверки.

Ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение должно рассмотреть замечания и (или) возражения проверяемого государственного органа и в течение десяти рабочих дней дать мотивированный ответ.

12. В случае отсутствия нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан, при проведении проверки

в заключении о результатах проверки производится соответствующая запись.

13. Завершением срока проверки считается день вручения проверяемому государственному органу заключения о результатах проверки не позднее срока завершения проверки, указанного в приказе о назначении проверки (дополнительном приказе о продлении срока проверки при его наличии).

14. Требования об устранении выявленных нарушений, указанные

в заключении о результатах проверки или дистанционного контроля, являются обязательными для исполнения проверяемыми государственными органами.

По истечении срока устранения выявленных нарушений, указанных

в заключении о результатах проверки или дистанционного контроля, проверяемый государственный орган в течение срока, установленного

в заключении о результатах проверки или дистанционного контроля, обязан предоставить информацию в ведомство уполномоченного органа и (или) его территориальное подразделение об устранении выявленных нарушений.

В случаях непредоставления или неполного предоставления проверяемым государственным органом в установленный срок информации об устранении выявленных нарушений ведомство уполномоченного органа

и (или) его территориальное подразделение назначает внеплановую проверку.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений проверяемый государственный орган прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения. В этом случае проведение внеплановой проверки не требуется.

15. Должностные лица ведомства уполномоченного органа и (или) его территориального подразделения при проведении проверки имеют право:

1) беспрепятственного доступа на территорию и в помещения проверяемого государственного органа;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к заключению о результатах проверки или дистанционного контроля, а также доступ

к автоматизированным базам данных (информационным системам)

в соответствии с предметом проверки;

3) привлекать специалистов, консультантов и экспертов;

4) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

5) продлевать, приостанавливать и возобновлять проверку в случаях, указанных в настоящей статье.

16. Должностные лица уполномоченного органа, прибывшие для проведения проверки, обязаны предъявить проверяемому государственному органу:

1) приказ о назначении проверки;

2) служебное удостоверение (идентификационную карту).

17. Проверяемые государственные органы либо их уполномоченные представители при проведении проверки вправе:

1) не представлять документы и сведения, если они не относятся

к предмету проводимой проверки или дистанционного контроля;

2) по выявленным в результате проверки или дистанционного контроля нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат не позднее трех рабочих дней обратиться в ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение

с заявлением о продлении сроков устранения нарушений;

3) обжаловать заключение о результатах проверки или дистанционного контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц ведомства уполномоченного органа или его территориального подразделения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) не исполнять не основанные на законе запреты должностных лиц ведомства уполномоченного органа или его территориального подразделения, ограничивающие деятельность проверяемого государственного органа;

5) фиксировать процесс осуществления проверки или дистанционного контроля, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им

в рамках проверки или дистанционного контроля, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица.

18. Проверяемые государственные органы либо их уполномоченные представители при проведении проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц ведомства уполномоченного органа или его территориального подразделения на территорию и в помещения проверяемого государственного органа;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны представлять должностным лицам уполномоченного органа документы (сведения)

на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения

к заключению о результатах проверки или дистанционного контроля, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам)

в соответствии с предметом проверки или дистанционного контроля;

3) сделать отметку о получении приказа о назначении проверки в день начала проверки и заключения о результатах проведенной проверки или дистанционного контроля в день их завершения;

4) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверки или дистанционного контроля, если иное не предусмотрено настоящим Законом либо иными законами Республики Казахстан;

5) обеспечить пребывание руководителя либо его уполномоченного лица по месту нахождения проверяемого государственного органа

в назначенные сроки проверки.

19. Если в результате проведения проверки будет выявлен факт нарушения проверяемым государственным органом требований в области охраны, воспроизводства и использования животного мира при наличии достаточных данных, указывающих на признаки состава административного правонарушения, должностные лица ведомства уполномоченного органа или его территориального подразделения в пределах полномочий принимают меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.

В случаях воспрепятствования доступу должностного лица ведомства уполномоченного органа или его территориального подразделения, осуществляющего проверку, к материалам, необходимым для проведения проверки, либо предоставления недостоверной информации, невыполнения или ненадлежащего выполнения законных требований об устранении нарушений принимаются меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.»;

21) в пункте 1 статьи 52:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) изымать орудия незаконного добывания объектов животного мира и плавательные, транспортные средства в целях временного хранения до вынесения решения судом и (или) для передачи в правоохранительные органы в рамках оперативного реагирования;»;

дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) задерживать, доставлять в правоохранительные органы лиц, совершивших незаконное изъятие объектов животного мира.»;

22) в статье 56:

подпункт 5) пункта 2 дополнить словами «или сотрудникам органов внутренних дел Республики Казахстан»;

подпункт 2) пункта 3 дополнить словами «и на воспроизводственных участках».

58. В Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года

«Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»:

1) в подпункте 8) пункта 2 статьи 8 слова «законодательством Республики Казахстан» заменить словами «Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

2) в статье 22 цифры «322» заменить цифрами «186».

59. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года

«О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»:

1) подпункт 13) статьи 1 после слова «пчеловодство» дополнить словом «, аквакультуру»;

2) в подпункте 4-1) пункта 1 статьи 6 слова «, за исключением мер

по установлению предельных цен на социально значимые продовольственные товары» исключить;

3) в подпункте 17-3) пункта 2 статьи 7 слова «, за исключением мер

по установлению предельных цен на социально значимые продовольственные товары» исключить.

60. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»:

1) в подпункте 4) пункта 1 статьи 33:

слова «подавать исковые» заменить словами «принимать меры оперативного реагирования в порядке государственного надзора или подавать исковые»;

дополнить словами «в связи с применением мер оперативного реагирования»;

2) главу 5 дополнить статьей 33-1 следующего содержания:

«Статья 33-1. Меры оперативного реагирования

и порядок их применения

1. Мерами оперативного реагирования являются способы воздействия на проверяемых субъектов в целях предотвращения наступления общественно опасных последствий, применяемые в ходе осуществления и по результатам государственного надзора в области особо охраняемых природных территорий.

2. Меры оперативного реагирования применяются должностными лицами ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений в случае, если деятельность проверяемых субъектов представляет непосредственную угрозу сохранению биологического разнообразия лесов, объектов государственного природно-заповедного фонда, культурного и природного наследия.

3. К мерам оперативного реагирования относятся:

1) задержание и доставление в правоохранительные органы лиц, совершивших на особо охраняемой природной территории,

в ее охранной зоне правонарушения законодательства Республики Казахстан в области особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и использования животного мира, лесного законодательства Республики Казахстан;

2) изъятие у физических и юридических лиц, нарушивших законодательство Республики Казахстан в области особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и использования животного мира, лесное законодательство Республики Казахстан, огнестрельного оружия, незаконно добытой продукции и орудия ее добывания, транспортных и плавучих средств;

3) приостановление деятельности физических и юридических лиц при выявлении нарушений законодательства Республики Казахстан в области особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и использования животного мира, лесного законодательства Республики Казахстан.

4. Основаниями для применения мер оперативного реагирования и их видов являются нарушения требований, определенных законодательством Республики Казахстан в области особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и использования животного мира, лесного законодательства Республики Казахстан.

5. При обнаружении нарушения должностным лицом ведомства уполномоченного органа и его территориального подразделения на месте совершения нарушения оформляется акт надзора по форме, утвержденной уполномоченным органом, и вручается проверяемому субъекту

в соответствии со статьей 153 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

6. После оформления акта надзора должностное лицо ведомства уполномоченного органа и его территориального подразделения осуществляет непосредственно применение меры оперативного реагирования.

7. Проверяемый субъект обязан устранить выявленные нарушения, являющиеся основанием для применения меры оперативного реагирования,

в сроки, указанные в акте надзора.

8. В случае неустранения выявленных нарушений, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, должностные лица ведомства уполномоченного органа и его территориального подразделения принимают меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности, установленной законами Республики Казахстан.

9. По истечении сроков устранения нарушений требований, указанных в акте надзора, проводится внеплановая проверка по контролю устранения выявленных нарушений требований, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования.

10. Действие акта надзора прекращается в случае подтверждения территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа устранения выявленных нарушений, являющихся основанием для применения меры оперативного реагирования, на основании акта о результатах внеплановой проверки. Форма акта утверждается уполномоченным органом.

11. До истечения сроков, предусмотренных актом надзора, проверяемый субъект обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений с приложением материалов (при необходимости), доказывающих факт устранения нарушения.

12. Проверяемый субъект в случае несогласия с результатами государственного надзора в области особо охраняемых природных территорий, повлекших применение мер оперативного реагирования, может подать жалобу о признании акта надзора недействительным и его отмене.

Жалоба подается в вышестоящий государственный орган в порядке, предусмотренном главой 29 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение акта надзора.

13. Основаниями для признания недействительным акта надзора и его отмены являются:

1) отсутствие оснований для применения мер оперативного реагирования;

2) применение мер оперативного реагирования по основанию,

не соответствующему данной мере;

3) применение ведомством уполномоченного органа и его территориальным подразделением мер оперативного реагирования по вопросам, не входящим в их компетенцию.

14. Информация о применении мер оперативного реагирования направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.»;

3) в подпункте 1) пункта 1 статьи 38:

абзац второй после слов «туристских баз,» дополнить словами «рыбоводных хозяйств,»;

абзац третий дополнить словами «, а также рыбоводства»;

4) в подпунктах 1) и 2) пункта 1 статьи 43-1 слова «при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы» исключить;

5) в статье 45:

часть вторую пункта 4 после слов «рекреационных нагрузок,» дополнить словами «осуществление аквакультуры (рыбоводства),»;

пункт 5 дополнить словами «, а также рыбоводных хозяйств для выращивания рыбных ресурсов и других водных животных»;

6) в статье 46:

в пункте 1 слова «при наличии у него лицензии на туристскую операторскую деятельность» исключить;

в пункте 2:

слова «до пяти» заменить словами «от одного года до пяти»;

слова «до двадцати» заменить словами «от пяти до двадцати»;

7) в подпункте 5) пункта 1 статьи 47 слова «аборигенных видов» исключить;

8) подпункт 5) пункта 2 статьи 48 дополнить словами «, а также рыбоводство»;

9) пункт 1 статьи 52 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) рыбоводство;»;

10) пункт 1-1 статьи 69 изложить в следующей редакции:

«1-1. В комплексных государственных природных заказниках охота

и рыболовство разрешаются уполномоченным государственным органом

в области охраны, воспроизводства и использования животного мира

в пределах допустимого объема изъятия объектов животного мира,

не угрожающего сохранению объектов государственного природно-заповедного фонда, на основании биологического обоснования.».

61. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года

«О культуре»:

1) пункт 7 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«7. В целях обеспечения сохранности и популяризации историко-культурного наследия Республики Казахстан из государственного бюджета государственным музеям, музеям-заповедникам выделяются субсидии на покрытие убытков, связанных с обеспечением хранения, охраны, сохранения, комплектования, реставрации, изучения и публичного представления культурных ценностей, в порядке, установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан.»;

2) пункт 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«3. Автор независимо от того, выезжает он за пределы Республики Казахстан временно или на постоянное жительство, или лицо, которое приобрело культурную ценность у автора, при наличии правоустанавливающих документов имеет право вывезти созданные или приобретенные им культурные ценности за пределы Республики Казахстан.».

62. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года

«Об игорном бизнесе»:

в статье 16-1:

в пункте 1 слово «внеплановой» исключить;

в пункте 2 слова «Внеплановая проверка» заменить словом «Проверка».

63. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года

«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»:

1) в статье 1:

подпункт 7) после слов «иностранной валютой» дополнить словами

«, кредитных товариществ и ломбардов, созданных в форме хозяйственного товарищества, а также микрофинансовых организаций, созданных в форме хозяйственного товарищества, не предоставляющих беззалоговые микрокредиты, указанные в пункте 3-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности»;

подпункт 8-1) дополнить словами «, выпущенный Международной федерацией бухгалтеров»;

в подпункте 13) слова «утвержденные Советом» заменить словами «выпущенные Фондом»;

2) в статье 2:

пункт 3-2 после слова «деятельность» дополнить словами

«, не относящиеся к организациям публичного интереса»;

часть вторую пункта 4 после слов «среднего предпринимательства» дополнить словами «, не относящихся к организациям публичного интереса»;

в подпункте 2) пункта 5 слова «пункте 3-1» заменить словами

«пунктах 3-1 и 3-2»;

3) в части первой пункта 4 статьи 6:

слово «типового» исключить;

слова «требованиям, установленным» заменить словами «типовому плану счетов бухгалтерского учета, утвержденному»;

4) часть пятую пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«При передаче на договорной основе ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности должны соблюдаться требования, установленные пунктом 2 статьи 16 настоящего Закона.»;

5) в пункте 2 статьи 16:

в части первой слова «казахском и русском языках» заменить словами «государственном языке и, при необходимости, на русском языке»;

в части второй слово «осуществляют» заменить словами «обязаны осуществлять»;

слова «на казахском и русском языках» заменить словами

«на государственном языке и, при необходимости, на русском языке»;

6) в подпункте 12) пункта 5 статьи 20 слова «профессиональным бухгалтерам» заменить словами «кандидатам в профессиональные бухгалтеры»;

7) статью 20-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 20-1. Государственный контроль в области

бухгалтерского учета и финансовой отчетности

1. Государственный контроль в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности осуществляется в форме проверки, проводимой

на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям

по выданным разрешениям, требованиям по направленным уведомлениям

в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях

и уведомлениях», и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

2. Проверки, проводимые на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, требованиям по направленным уведомлениям в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», и профилактический контроль

с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии

с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

8) пункт 7 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«7. Руководителем профессиональной организации не должно быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость.

Руководитель профессиональной организации избирается на срок

не более четырех лет и не может быть переизбран на два срока подряд.»;

9) в статье 22:

часть вторую пункта 3 исключить;

в пункте 4 слова «профессиональным бухгалтерам» заменить словами «кандидатам в профессиональные бухгалтеры».

64. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года

«О безопасности пищевой продукции»:

1) абзац четвертый подпункта 5) статьи 5 исключить;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить словами «, в соответствии с положениями Предпринимательского кодекса Республики Казахстан».

65. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года

«О безопасности химической продукции»:

в статье 9:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Государственный контроль в области безопасности химической продукции осуществляется в форме проверки, профилактического контроля

с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в соответствии

с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

пункт 3 исключить.

66. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года

«О безопасности машин и оборудования»:

в пункте 2 статьи 8:

слово «проверки» заменить словами «внеплановой проверки»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Государственный надзор в области безопасности машин и оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

67. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года

«О безопасности игрушек»:

в статье 6:

в пункте 1:

слова «и надзор» исключить;

слово «осуществляются» заменить словом «осуществляется»;

слово «проверки» заменить словами «внеплановой проверки»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Государственный надзор в области безопасности игрушек осуществляется государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и уполномоченного органа

в области технического регулирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

пункт 2 исключить;

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3. Государственный контроль в области безопасности игрушек осуществляется путем контроля:

1) соответствия достоверности информации для потребителя требованиям настоящего Закона, технических регламентов;

2) соответствия информации, содержащейся в документе, подтверждающем соответствие игрушки требованиям в области безопасности игрушек.

4. При осуществлении оценки рисков государственные органы

в области безопасности игрушек в пределах своей компетенции направляют отобранные образцы игрушек в аккредитованные лаборатории (центры) для проведения испытаний (исследований).».

68. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»:

1) в статье 18-3:

пункт 1 после слов «территориальными подразделениями» дополнить словами «в форме внеплановой проверки и профилактического контроля

с посещением субъекта (объекта) контроля»;

пункт 3 исключить;

2) пункт 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«3. Помимо документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, юридические лица представляют протоколы собраний (выписки из них) учредителей (участников, совета директоров, совета акционеров)

на приобретение или отчуждение объектов недвижимости в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан либо учредительными документами. Иностранные юридические лица представляют легализованную выписку из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является

юридическим лицом по законодательству иностранного государства,

с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный язык и,

при необходимости, на русский язык.»;

3) в пункте 3 статьи 43 слова «учредительный договор и» исключить;

4) подпункт 3) статьи 51 изложить в следующей редакции:

«3) документы, предусмотренные подпунктами 1) и 3) пункта 2

статьи 21 настоящего Закона.»;

5) в пункте 2 статьи 53 слова «и представляет его копию,» исключить;

6) в пункте 3 статьи 55 слова «копии учредительных документов управляющей компании,», «устава исламского банка,» исключить.

69. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года

«Об образовании»:

1) статью 57-1 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3. При приостановлении деятельности организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, организации образования не вправе:

1) участвовать в конкурсе на размещение государственного образовательного заказа;

2) осуществлять деятельность до устранения нарушений и возобновления деятельности территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа в области образования.

4. При неустранении нарушений, выявленных в результате проверки

и (или) государственной аттестации, организациями образования, реализующими общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области образования исключает организацию образования из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений по дошкольному воспитанию и обучению и дополнительному образованию для детей.»;

2) в статье 59:

в пункте 1:

в части первой:

после слов «образовательной деятельности» дополнить словами

«и деятельности органов управления образования области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения)»;

слова «в области образования и законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях» исключить;

слова «, местными исполнительными органами» исключить;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Внутренний контроль, осуществляемый органами управления образованием области, города республиканского значения, столицы

за исполнением его структурными, подведомственными государственными органами и организациями, должностными лицами принятых государственным органом решений, а также требований законодательства Республики Казахстан, проводится в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.»;

в пункте 2:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) оценивание результатов обучения воспитанников и обучающихся;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) деятельность органов управления образования областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения).»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Государственный контроль в системе образования осуществляется в форме проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

Проверка и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.»;

в пункте 4:

часть первую после слов «территориальными подразделениями» дополнить словами «, ведомством уполномоченного органа в области науки

и высшего образования»;

часть пятую после слов «территориальных подразделений,» дополнить словами «ведомства уполномоченного органа в области науки и высшего образования,»;

часть шестую после слов «области образования,» дополнить словами «науки и высшего образования,»;

пункт 4-1 после слов «территориальные подразделения,» дополнить словами «ведомство уполномоченного органа в области науки и высшего образования,»;

пункты 8-3 и 8-4 исключить;

пункт 8-7 после слов «территориальными подразделениями,» дополнить словами «ведомством уполномоченного органа в области науки и высшего образования,»;

пункт 8-9 после слов «территориальных подразделений,» дополнить словами «ведомства уполномоченного органа в области науки и высшего образования,»;

пункт 8-11 после слов «территориальными подразделениями,» дополнить словами «ведомством уполномоченного органа в области науки и высшего образования,»;

пункт 8-12 после слов «территориальные подразделения,» дополнить словами «ведомство уполномоченного органа в области науки и высшего образования,»;

часть первую пункта 8-13 после слов «территориальные подразделения,» дополнить словами «ведомство уполномоченного органа

в области науки и высшего образования,»;

3) дополнить статьей 59-1 следующего содержания:

«Статья 59-1. Государственный контроль в отношении органов

управления образованием области, города

республиканского значения, столицы, района

(города областного значения)

1. Государственный контроль в отношении органов управления образованием области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) направлен на обеспечение соответствия деятельности органов управления образованием области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) требованиям законодательства Республики Казахстан в области

образования и осуществляется территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа в области образования.

2. Требования, предъявляемые к деятельности органов управления образованием области, города республиканского значения, столицы, по:

1) созданию, реорганизации и ликвидации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке государственных организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования и дополнительные образовательные программы для детей, за исключением государственных организаций образования, реализующих специализированные общеобразовательные

и специальные учебные программы, а также по согласованию

с уполномоченным органом в области образования государственных организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, детско-юношеских спортивных школ;

2) организации заказа и обеспечения организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы основного среднего, общего среднего образования и образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, бланками документов государственного образца об образовании и осуществлению контроля за их использованием в соответствии с правилами, определенными уполномоченным органом в области образования;

3) организации и обеспечению организаций образования интернатного типа в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) определению потребности региона в необходимости строительства, реконструкции объектов среднего образования за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5) размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование, дополнительное образование детей и на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребности рынка труда в соответствии с правилами, определенными уполномоченным органом в области образования;

6) утверждению и размещению государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей

с ограниченными возможностями в соответствии с правилами, определенными уполномоченным органом в области образования;

7) организации учета детей дошкольного и школьного возраста,

их обучению до получения ими среднего образования в соответствии с правилами, определенными уполномоченным органом в области образования;

8) обеспечению обучения лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, созданию им специальных условий для получения образования в организациях образования, доступности зданий, сооружений и помещений организаций образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9) оснащению материально-технической базой государственных организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы) в соответствии с нормами, определенными уполномоченным органом в области образования;

10) оказанию поддержки и содействия в материально-техническом обеспечении государственных организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования (за исключением организаций образования

в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы)

в соответствии с нормами, определенными уполномоченным органом

в области образования;

11) ежегодному своевременному приобретению и доставке учебников и учебно-методических комплексов на бумажных и электронных носителях для организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, а также специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы на основе государственного заказа;

12) ежегодной организации своевременного приобретения и доставки учебников и учебно-методических комплексов организациям образования, расположенным в районах (городах областного значения), реализующим общеобразовательные учебные программы предшкольной подготовки, организациям среднего образования, в объеме, прогнозируемом органами образования на учебный год;

13) обеспечению обучения одаренных детей в специализированных организациях образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

14) проведению школьных олимпиад и конкурсов научных проектов

по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального мастерства на уровне области или города республиканского значения, столицы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) соблюдению порядка организации, проведения курсов повышения квалификации педагогов, а также порядка организации, проведения посткурсового сопровождения деятельности педагогов в соответствии

с законодательством Республики Казахстан;

16) соблюдению порядка проведения аттестации педагогов

и присвоения (подтверждения) квалификационных категорий педагогам

в соответствии с правилами и условиями, определенными уполномоченным органом в области образования;

17) соблюдению порядка назначения на должности, освобождения

от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования, а также порядка оказания государственной услуги

в соответствии с правилами, определенными уполномоченным органом

в области образования;

18) соблюдению законодательства Республики Казахстан о статусе педагога;

19) соблюдению порядка проведения ротации первых руководителей государственных организаций образования в соответствии с правилами, определенными уполномоченным органом в области образования;

20) организации медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников организаций образования, в том числе расположенных

в районах (городах областного значения), за исключением дошкольных организаций и организаций среднего образования, не относящихся

к интернатным организациям, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

21) обеспечению обследования психического здоровья детей и подростков и оказанию психолого-медико-педагогической консультативной помощи в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

22) обеспечению реабилитации и социальной адаптации детей и подростков с проблемами в развитии в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

23) осуществлению государственного обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

24) организации бесплатного и льготного питания отдельных категорий обучающихся и воспитанников в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

25) обеспечению функционирования центров адаптации несовершеннолетних и центров поддержки детей, нуждающихся

в специальных социальных услугах, в соответствии с порядком и условиями, которые определены уполномоченным органом в области образования;

26) выдаче разрешения на обучение в форме экстерната в организациях основного среднего, общего среднего образования, организациях образования, реализующих специализированные и специальные общеобразовательные учебные программы, а также образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования по специальностям культуры и искусства, физической культуры и спорта, в соответствии с правилами, определенными уполномоченным органом в области образования;

27) обеспечению организации подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена по дуальному обучению

в соответствии с правилами, определенными уполномоченным органом

в области образования;

28) наличию и проведению образовательного мониторинга в порядке, установленном уполномоченным органом в области образования;

29) оказанию содействия по обеспечению жилищно-бытовых условий молодых специалистов, прибывших на работу в организации образования, находящиеся в сельской местности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Требования, предъявляемые к деятельности органов управления образованием района (города областного значения), по:

1) осуществлению обязательного трудоустройства и обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,

в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) оказанию содействия по обеспечению жилищно-бытовых условий молодых специалистов, прибывших на работу в организации образования, находящиеся в сельской местности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) созданию, реорганизации и ликвидации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке государственных организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования и дополнительные образовательные программы для детей;

4) организации заказа и обеспечению организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы основного среднего, общего среднего образования, бланками документов государственного образца об образовании и осуществлению контроля за их использованием

в соответствии с правилами, определенными уполномоченным органом

в области образования;

5) размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование, дополнительное образование детей в соответствии с правилами, определенными уполномоченным органом в области образования;

6) организации учета детей дошкольного и школьного возраста,

их обучению до получения ими среднего образования в соответствии с правилами, определенными уполномоченным органом в области образования;

7) обеспечению обучения лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, созданию им специальных условий для получения образования в организациях образования, доступности зданий, сооружений и помещений организаций образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) оснащению материально-технической базы государственных организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования (за исключением организаций образования в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы) в соответствии с нормами, определенными уполномоченным органом в области образования;

9) проведению школьных олимпиад и конкурсов научных проектов

по общеобразовательным предметам, конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального мастерства на уровне района (города областного значения) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

10) соблюдению порядка организации курсов повышения квалификации педагогов, а также порядка организации, проведения посткурсового сопровождения деятельности педагогов в соответствии

с законодательством Республики Казахстан;

11) соблюдению порядка проведения аттестации педагогов и присвоения (подтверждения) квалификационных категорий педагогам

в соответствии с правилами и условиями, определенными уполномоченным органом в области образования;

12) соблюдению порядка назначения на должности, освобождения

от должностей первых руководителей и педагогов государственных организаций образования, а также порядка оказания государственной услуги

в соответствии с правилами, определенными уполномоченным органом

в области образования;

13) соблюдению законодательства Республики Казахстан о статусе педагога;

14) соблюдению порядка проведения ротации первых руководителей государственных организаций образования в соответствии с правилами, определенными уполномоченным органом в области образования;

15) обеспечению дополнительного образования детей, осуществляемого на районном (в городах областного значения) уровне,

в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) организации бесплатного и льготного питания отдельных категорий обучающихся и воспитанников в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

17) наличию и проведению образовательного мониторинга в порядке, установленном уполномоченным органом в области образования;

18) обеспечению дошкольного воспитания и обучения, в том числе организации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения в районах городов, городах областного и районного значения, поселках, селах, сельских округах;

19) обеспечению дополнительного образования детей, осуществляемого на областном и районном (в городах областного значения) уровнях в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

20) организации бесплатного подвоза обучающихся до ближайшей школы и обратно в случае отсутствия школы в соответствующем поселке, селе, сельском округе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Государственный контроль в отношении органов управления образованием области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) (далее – субъекты контроля) осуществляется территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа

в области образования в форме плановых и внеплановых проверок.

5. Проверка проводится путем совершения одного из следующих действий:

1) посещения субъекта контроля должностным лицом территориального подразделения ведомства уполномоченного органа

в области образования;

2) запроса необходимой информации, касающейся предмета проверки;

3) вызова субъекта контроля с целью получения информации

о соблюдении им требований, установленных законодательством Республики Казахстан в области образования.

6. Предметом проверки является соблюдение субъектами контроля требований, установленных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

7. Плановая проверка в отношении субъекта контроля проводится один раз в три года по комплексу вопросов соблюдения требований, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Внеплановая проверка проводится в отношении субъекта контроля

по отдельным вопросам соблюдения требований, предусмотренных

пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

8. Основанием для назначения плановой проверки субъекта контроля является ежегодный перечень, утвержденный первым руководителем уполномоченного органа в области образования до 20 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Ведомство уполномоченного органа в области образования направляет перечень плановых проверок в территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа в области образования.

Территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа

в области образования размещают перечень плановых проверок на своих интернет-ресурсах в срок до 25 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Внесение изменений и дополнений в перечень плановых проверок осуществляется в случаях ликвидации, реорганизации субъекта контроля,

а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений.

При наступлении вышеуказанных случаев плановая проверка может быть продлена, приостановлена.

9. Основаниями внеплановой проверки субъекта контроля являются:

1) поручение первого руководителя уполномоченного органа в области образования;

2) требование прокурора и поручения правоохранительных органов;

3) контроль исполнения заключения об устранении выявленных нарушений в результате проверки;

4) обращение физических и (или) юридических лиц по конкретным фактам нарушений требований законодательства Республики Казахстан

в области образования и обращения государственных органов;

5) нарушения подведомственными организациями образования субъектов контроля требований законодательства Республики Казахстан

в области образования, выявленные по результатам государственного контроля и мониторинга;

6) публикации и сообщения в средствах массовой информации

о нарушениях законодательства Республики Казахстан в области образования.

Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.

10. Порядок организации и проведения проверок определяется настоящим Законом.

11. При проведении проверок требуется предварительное уведомление субъекта контроля о назначении проверки не менее чем за сутки до начала проверки с указанием даты ее начала.

12. Началом проведения проверки считается дата вручения субъекту контроля акта о назначении проверки с указанием сроков и предмета проведения проверки.

В акте о назначении проверки указываются:

1) номер и дата акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;

5) наименование субъекта контроля;

6) вид и предмет назначенной проверки;

7) срок проведения проверки;

8) основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты Республики Казахстан, обязательные требования которых подлежат проверке;

9) период проведения проверки;

10) права и обязанности субъекта контроля, предусмотренные пунктами 25 и 26 настоящей статьи;

11) подпись руководителя субъекта контроля либо его уполномоченного лица о получении или отказе в получении акта;

12) подпись лица, уполномоченного подписывать акты, и печать государственного органа.

13. Сроки проведения проверки устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должны превышать:

1) при проведении внеплановых проверок – пять рабочих дней

и с продлением до пяти рабочих дней;

2) при проведении плановых проверок – десять рабочих дней

и с продлением до десяти рабочих дней.

При необходимости проведения запроса в государственные органы,

а также в связи со значительным объемом проверки срок проведения проверки может быть продлен только один раз руководителем территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области образования

на сроки, предусмотренные частью первой настоящего пункта.

В случае продления сроков проверки территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области образования в обязательном порядке оформляет дополнительный акт о продлении срока проверки и уведомляет об этом субъект контроля за один рабочий день до продления проверки.

14. Проверки осуществляются в рабочее время субъекта контроля, установленное регламентом работы субъекта контроля.

15. По результатам проверки должностным лицом территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области образования составляется заключение о результатах проверки.

16. В заключении о результатах проверки указываются:

1) дата, время и место составления заключения;

2) наименование государственного органа;

3) дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка;

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, проводившего проверку;

5) наименование субъекта контроля;

6) дата, место и период проведения проверки;

7) вид и предмет проверки;

8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере;

9) требования об устранении выявленных нарушений с указанием срока исполнения требований и принятия мер в отношении лиц, допустивших нарушения;

10) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении

с заключением представителя субъекта контроля, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ

от подписи;

11) подпись должностного лица, проводившего проверку.

17. К заключению о результатах проверки прилагаются копии документов, связанные с результатами проверки (при их наличии).

18. Первый экземпляр заключения о результатах проверки с копиями приложений вручается на бумажном носителе под роспись или в электронной форме субъекту контроля (руководителю либо его уполномоченному лицу) для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений, второй экземпляр в электронной форме сдается в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, и его территориальные органы, третий экземпляр остается у территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области образования.

19. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки руководитель субъекта контроля излагает их в письменном виде.

Замечания и (или) возражения прилагаются к заключению о результатах проведения проверки, о чем делается соответствующая отметка.

В случае отказа от принятия заключения о результатах проверки составляется акт, который подписывается должностными лицами, осуществляющими проверку, и руководителем субъекта контроля либо его уполномоченным представителем.

Субъект контроля вправе отказаться от подписания акта, дав письменное объяснение о причине отказа.

20. Субъект контроля по нарушениям, указанным в заключении

о результатах проверки, в срок не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения, предоставляет информацию о мерах, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, с указанием сроков, которые согласовываются с руководителем территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области образования.

Сроки исполнения заключения о результатах проверки определяются

с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность

его исполнения, но не менее десяти календарных дней со дня вручения заключения.

По истечении срока устранения выявленных нарушений, указанных

в заключении о результатах проверки, субъект контроля в течение срока, установленного в этом заключении, обязан предоставить в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области образования, проводившее проверку, информацию об устранении выявленных нарушений.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений субъект контроля прилагает (при необходимости) материалы, доказывающие факт устранения нарушения.

В этом случае проведение внеплановой проверки в соответствии

с подпунктом 3) части первой пункта 9 настоящей статьи не требуется.

В случае непредоставления субъектом контроля в установленный

срок информации об исполнении заключения о результатах проверки территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области образования в течение двух рабочих дней направляет субъекту контроля запрос о необходимости предоставления информации об исполнении заключения.

В случае повторного непредоставления информации об исполнении заключения о результатах проверки территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области образования вправе назначить внеплановую проверку в соответствии с подпунктом 3) части первой пункта 9 настоящей статьи.

21. В случае отсутствия нарушений требований, установленных

в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, при проведении проверки в заключении

о результатах проверки производится соответствующая запись.

22. Завершением срока проверки считается день вручения субъекту контроля заключения о результатах проверки не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки или дополнительном акте о продлении срока проверки.

23. Запрещается проведение иных видов проверок, не установленных настоящей статьей.

24. При проведении проверки должностные лица территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области образования

не вправе:

1) проверять выполнение требований, не установленных в пунктах 2

и 3 настоящей статьи, а также если такие требования не относятся

к компетенции территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области образования;

2) требовать предоставления документов, информации, если они

не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки;

3) разглашать и (или) распространять информацию, полученную

в результате проведения проверки и составляющую коммерческую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

4) превышать установленные сроки проведения проверки;

5) проводить мероприятия, носящие затратный характер, в целях государственного контроля за счет субъектов контроля.

25. Субъекты контроля вправе:

1) не допускать к проверке должностных лиц территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области образования, прибывших для проведения проверки на объект, в случаях:

несоблюдения временных интервалов по отношению

к предшествующей проверке при назначении плановой проверки;

превышения либо истечения сроков, указанных в акте о назначении сроков проверки (дополнительном акте о продлении срока при наличии),

не соответствующих срокам, установленным настоящей статьей;

поручения проведения проверки лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

продления сроков проверки свыше срока, установленного настоящей статьей;

отсутствия акта о назначении проверки, служебного удостоверения (идентификационной карты);

2) не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки;

3) обжаловать заключение о результатах проверки территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области образования

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) фиксировать процесс осуществления проверки, а также отдельные действия должностного лица территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области образования, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица.

26. Субъекты контроля обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц территориального подразделения ведомства уполномоченного органа

в области образования на территорию и в помещения проверяемого объекта;

2) явиться по вызову должностных лиц территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области образования

в соответствии с подпунктом 3) пункта 5 настоящей статьи;

3) предоставить информацию по запросу территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области образования

в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 настоящей статьи;

4) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной тайны представлять должностным лицам территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области образования документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к заключению о результатах проверки, а также доступ

к автоматизированным базам данных (информационным системам)

в соответствии с задачами и предметом проверки;

5) сделать отметку о получении заключения о результатах проверки

в день ее окончания;

6) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период осуществления проверки, если иное не предусмотрено настоящим Законом либо иными законами Республики Казахстан;

7) в случае получения акта о назначении проверки обеспечить пребывание руководителя субъекта контроля либо его замещающего лица

на месте нахождения объекта контроля в назначенные сроки проверки.

27. Субъекты контроля вправе обжаловать решения, действия (бездействие) территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области образования и их должностных лиц в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.».

70. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года

«Об аккредитации в области оценки соответствия»:

1) в статье 7:

подпункт 1) пункта 1-1 изложить в следующей редакции:

«1) иметь в штате не менее двух экспертов-аудиторов по аккредитации в каждом направлении деятельности;»;

абзац девятый подпункта 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«рассматривать жалобы и апелляции и принимать по ним решения

в сроки, установленные законами Республики Казахстан, и размещать

на интернет-ресурсе информацию о принятых решениях в срок не более десяти рабочих дней;»;

2) в пункте 4 статьи 10 слова «и работ в сферах, предусмотренных статьей 23 Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» исключить;

3) в статье 30:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Государственный контроль за соблюдением субъектами аккредитации законодательства Республики Казахстан об аккредитации

в области оценки соответствия осуществляется в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Внеплановая проверка и профилактический контроль

с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии

с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

в пункте 3:

часть первую после слова «посещения» дополнить словами «субъекта (объекта) контроля»;

в части второй, абзаце первом части третьей, частях четвертой, седьмой и девятой слова «субъекта контроля» заменить словами «субъекта (объекта) контроля»;

в части десятой:

слова «без посещения субъекта» заменить словами «без посещения субъекта (объекта)»;

слова «без посещения, который» заменить словами «без посещения субъекта (объекта) контроля, который».

71. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»:

1) пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«2. Государственный контроль за деятельностью саморегулируемых организаций осуществляется в форме внеплановой проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля

в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан либо профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля

в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.»;

2) в статье 28 слова «не позднее» заменить словами «не менее пятнадцати и не позднее».

72. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

в подпункте 13-5) статьи 16 слова «порядке, определенном» заменить словами «форме внеплановой проверки, профилактического контроля

с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с».

73. В Закон Республики Казахстан от 19 марта 2010 года

«О государственной статистике»:

статьи 12-1 и 12-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 12-1. Государственный контроль в области

государственной статистики в отношении

административных источников

1. Государственный контроль в области государственной статистики

в отношении административных источников осуществляется в форме дистанционного контроля, периодической и внеплановой проверки

в соответствии с настоящей статьей.

2. Государственный контроль в области государственной статистики

в отношении административных источников проводится с целью выявления:

1) недостоверности административных данных;

2) непредставления административных данных;

3) несогласованных форм, предназначенных для сбора административных данных;

4) несогласованных методик расчета показателей;

5) несоответствия качества данных требованиям по управлению данными.

3. Государственный контроль в области государственной статистики

в отношении административных источников осуществляется:

1) по центральным государственным органам, их ведомствам, Национальному Банку Республики Казахстан – ведомством уполномоченного органа;

2) по местным государственным органам, территориальным подразделениям центральных государственных органов и их ведомствам, акимам поселков, сел, сельских округов – территориальными подразделениями ведомства уполномоченного органа.

4. Дистанционный контроль проводится на постоянной основе

без посещения административного источника путем мониторинга, анализа, оценки качества и сопоставления административных данных, полученных ведомством уполномоченного органа и его территориальными подразделениями из официальных источников.

5. При выявлении нарушений в действиях (бездействии) административного источника оформляется и направляется заключение об устранении нарушений, выявленных по результатам дистанционного контроля, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня выявления нарушений, в котором указываются:

1) номер, дата и место составления заключения;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), должность лица, уполномоченного на проведение дистанционного контроля;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов, подведомственных и иных организаций, привлеченных для проведения дистанционного контроля;

5) наименование административного источника, его место нахождения;

6) проверяемый период;

7) выявленные нарушения и требования об их устранении с указанием срока исполнения;

8) подпись должностного лица, проводившего дистанционный контроль.

Заключение об устранении нарушений, выявленных по результатам дистанционного контроля, считается надлежащим образом доставленным

в случаях направления его по электронному документообороту или

по электронному адресу, полученному из официальных источников

(интернет-ресурс административного источника), либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию получения.

6. Заключение об устранении нарушений, выявленных по результатам дистанционного контроля, исполняется административным источником

в течение пятнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем его получения, с обязательным представлением в ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение материалов, доказывающих факт устранения нарушений.

7. При неисполнении в установленный срок заключения об устранении нарушений, выявленных по результатам дистанционного контроля, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2 настоящей статьи, возбуждается административное производство в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Неисполнение в установленный срок заключения об устранении нарушений, выявленных по результатам дистанционного контроля, указанных в подпунктах 3), 4) и 5) пункта 2 настоящей статьи, а также отрицательные результаты предыдущих проверок, проведенных в соответствии с настоящей статьей, являются основаниями для включения административного источника в полугодовой план проведения периодических проверок.

8. Периодическая проверка проводится с посещением административного источника на основании полугодовых планов проведения периодической проверки, которые утверждаются первым руководителем ведомства уполномоченного органа не позднее 10 декабря года, предшествующего году проверки, и до 10 июня текущего календарного года и размещаются на его интернет-ресурсе не позднее 20 декабря года, предшествующего году проверок, и до 20 июня текущего календарного года.

Полугодовые планы проведения периодической проверки включают:

1) номер и дату утверждения плана;

2) наименование государственного органа;

3) наименование административного источника;

4) место нахождения административного источника;

5) предмет проверки;

6) сроки проведения проверки;

7) подпись лица, уполномоченного подписывать полугодовой план.

Внесение изменений и дополнений в полугодовые планы проведения периодической проверки осуществляется в случаях ликвидации, реорганизации, изменения наименования административного источника, возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, а также радиационных аварий и связанных с ними ограничений.

Измененные полугодовые планы проведения периодических проверок размещаются на интернет-ресурсе ведомства уполномоченного органа

с отметкой об изменениях.

9. Внеплановая проверка проводится с посещением административного источника на основании:

1) требования прокурора, материалов, поступивших из правоохранительных органов, а также других государственных органов, органов местного самоуправления по конкретным фактам нарушения законодательства Республики Казахстан в области государственной статистики;

2) сообщений или заявлений физических или юридических лиц

по конкретным фактам нарушения законодательства Республики Казахстан

в области государственной статистики;

3) сообщений в средствах массовой информации по конкретным фактам нарушения законодательства Республики Казахстан в области государственной статистики;

4) поручений органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.

10. Ведомство уполномоченного органа и его территориальные подразделения обязаны уведомить административный источник о начале проведения периодической проверки не менее чем за трое суток, о начале проведения внеплановой проверки не менее чем за сутки до ее начала

с указанием предмета проведения проверки по электронному документообороту или электронному адресу, полученному из официальных источников (интернет-ресурс административного источника), либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию получения.

11. Должностные лица ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений, прибывшие на проверку к административному источнику, обязаны предъявить акт о назначении проверки, служебное удостоверение либо идентификационную карту.

12. Началом срока проверки считается день вручения административному источнику акта о назначении проверки, в котором указываются:

1) номер и дата акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов, подведомственных и иных организаций, привлекаемых для проведения проверки;

5) наименование административного источника, его место нахождения;

6) предмет назначенной проверки;

7) вид проверки;

8) срок проведения проверки;

9) основания проведения проверки;

10) проверяемый период;

11) права и обязанности административного источника, предусмотренные настоящей статьей;

12) подпись лица, уполномоченного подписывать акт;

13) подпись руководителя или лица, исполняющего обязанности руководителя административного источника, о получении или об отказе

в получении акта.

Акты о назначении, приостановлении, возобновлении, прекращении и продлении проверок подписываются руководством ведомства уполномоченного органа или первым руководителем территориального подразделения ведомства уполномоченного органа и вручаются руководителю или лицу, исполняющему обязанности руководителя административного источника, для его ознакомления.

13. Течение срока проверок приостанавливается на срок действия чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, а также радиационных аварий и связанных с ними ограничений, а также в случаях осуществления административных производств и процедур, препятствующих проведению проверок.

Течение срока проверок возобновляется в течение десяти рабочих дней со дня прекращения действия чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, а также радиационных аварий и связанных с ними ограничений, а также прекращения административных производств и процедур, препятствующих проведению проверок.

Течение срока проверок прекращается в случаях ликвидации административного источника.

Сроки проведения проверок устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должны превышать тридцать рабочих дней с продлением на срок не более пятнадцати рабочих дней. Срок проведения проверок может быть продлен только один раз.

Продление сроков проведения проверок оформляется дополнительным актом о продлении сроков проверки с уведомлением административного источника, в котором указываются дата и номер предыдущего акта о назначении проверки и причины продления. Уведомление о продлении срока проверки вручается административному источнику должностным лицом ведомства уполномоченного органа или его территориального подразделения за один рабочий день до продления с уведомлением о вручении.

14. По результатам проверок должностным лицом ведомства уполномоченного органа или его территориального подразделения составляется заключение о результатах проверки, в котором указываются:

1) номер, дата и место составления заключения;

2) наименование государственного органа;

3) дата и номер акта о назначении проверки (дополнительного акта

о продлении срока при его наличии);

4) фамилии, имена, отчества (если они указаны в документах, удостоверяющих личность) и должности лиц, проводивших проверку;

5) сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов, подведомственных и иных организаций, привлеченных для проведения проверки;

6) наименование административного источника, его место нахождения;

7) вид проверки;

8) срок и период проведения проверки;

9) предмет проверки;

10) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере;

11) требования об устранении выявленных нарушений с указанием срока исполнения требований;

12) подписи должностных лиц, проводивших проверку;

13) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении

с заключением руководителя или лица, исполняющего обязанности руководителя административного источника, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или запись об отказе от подписи.

Первый экземпляр заключения о результатах проверки сдается

в электронной форме в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, второй экземпляр на бумажном носителе под роспись вручается руководителю или лицу, исполняющему обязанности руководителя административного источника, для ознакомления, третий экземпляр остается у ведомства уполномоченного органа или его территориального подразделения.

15. Завершением срока проверок считается день вручения административному источнику заключения о результатах проверки.

16. Нарушения, выявленные по результатам проверки, устраняются административным источником в течение пятнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем завершения проверки, с обязательным представлением

в ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение, составившее заключение материалов, доказывающих факт устранения нарушений.

В случае отсутствия нарушений при проведении проверки

в заключении о результатах проверки производится соответствующая запись.

17. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверок или дистанционного контроля административный источник излагает их в письменном виде и направляет посредством электронного документооборота в ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение, составившее заключение, в течение пяти рабочих дней со дня завершения проверки.

Ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение рассматривает замечания и (или) возражения административного источника к заключению в течение пятнадцати рабочих дней со дня их поступления и дает мотивированный ответ.

18. Требования об устранении выявленных нарушений, указанные

в заключении об устранении нарушений, выявленных по результатам дистанционного контроля, а также в заключении о результатах проверки, являются обязательными для исполнения административным источником.

19. При неисполнении заключения о результатах проверки возбуждается административное производство в соответствии

с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

20. Должностные лица ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений при проведении государственного контроля в отношении административных источников имеют право:

1) беспрепятственного доступа на территорию и в помещения административного источника с соблюдением установленных требований пропускного и внутриобъектового режима;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к результатам проверок и при необходимости использовать их в проведении дистанционного контроля;

3) получать доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки

с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и иной охраняемой законом Республики Казахстан тайне;

4) привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов, подведомственных и иных организаций;

5) осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку;

6) фиксировать на видеосъемку факты отказа выполнения обязательств административного источника, предусмотренных настоящей статьей.

21. Должностные лица ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений при осуществлении государственного контроля в отношении административных источников обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы административных источников;

2) проводить дистанционный контроль и проверки на основании

и в строгом соответствии с порядком, установленным настоящей статьей;

3) не препятствовать установленному режиму работы административного источника в период проведения проверок;

4) не препятствовать руководителю или лицу, исполняющему обязанности руководителя административного источника, присутствовать при проведении проверок, давать разъяснения по вопросам, относящимся

к предмету проверок;

5) предоставлять административному источнику необходимую информацию, относящуюся к предмету проверок;

6) вручить административному источнику заключение о результатах проверки или заключение об устранении нарушений, выявленных

по результатам дистанционного контроля;

7) обеспечить сохранность и конфиденциальность документов и сведений, полученных в результате проведения дистанционного контроля и проверок;

8) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные

в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

22. Административные источники при проведении государственного контроля в отношении их вправе:

1) не представлять документы и сведения, если они не относятся

к предмету проводимого дистанционного контроля и проверок;

2) по выявленным в результате дистанционного контроля и проверок нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат не позднее пяти рабочих дней обратиться в ведомство уполномоченного органа или его территориальное подразделение

с обоснованным заявлением о продлении сроков устранения нарушений;

3) обжаловать результаты дистанционного контроля и проверок,

а также действия (бездействие) должностных лиц ведомства уполномоченного органа или его территориального подразделения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) фиксировать процесс осуществления проверок, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках проверок, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица.

23. Административные источники при проведении государственного контроля в отношении их обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений

на территорию и в помещения административного источника;

2) представлять должностным лицам ведомства уполномоченного органа и его территориальных подразделений документы (сведения)

на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения

к заключению о результатах проверки;

3) с соблюдением требований по охране либо иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с предметом проверки;

4) делать отметки в акте о назначении проверки, заключении

о результатах проверки;

5) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверок, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан;

6) находиться по месту нахождения административного источника

в назначенные сроки проверки, указанные в уведомлении о начале проведения проверки.

Статья 12-2. Государственный контроль в области

государственной статистики в отношении респондентов

1. Государственный контроль в области государственной статистики

в отношении респондентов осуществляется соответствующими органами государственной статистики без посещения респондентов в соответствии

с настоящим Законом.

2. Государственный контроль без посещения респондентов осуществляется в виде выявления непредставления респондентами первичных статистических данных в сроки, указанные в графике представления респондентами первичных статистических данных, а также представления ими недостоверных первичных статистических данных.

3. Государственный контроль без посещения респондента проводится в сроки, установленные в статистической форме путем анализа:

1) статистических форм, представляемых респондентами

в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан

в области государственной статистики;

2) информации, полученной по запросу территориальных подразделений уполномоченного органа в области государственной статистики, в пределах своей компетенции – при производстве официальной статистической информации для подтверждения достоверности первичных статистических данных.

4. При выявлении представления респондентами недостоверных первичных статистических данных органы государственной статистики,

за исключением Национального Банка Республики Казахстан, извещают респондента по контактным данным, указанным респондентом в ранее представленных статистических формах (абонентский номер сотовой связи, электронный адрес), о необходимости внесения исправлений в статистические формы, содержащие первичные статистические данные, путем повторного представления статистической формы либо предоставления дополнительной информации, подтверждающей достоверность представленных первичных статистических данных, в течение одного рабочего дня.

При наличии достаточных оснований, указывающих на представление респондентами недостоверных первичных статистических данных, органы государственной статистики возбуждают производство по делу об административном правонарушении в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

5. При выявлении непредставления респондентами первичных статистических данных в сроки, указанные в графике представления респондентами первичных статистических данных, органы государственной статистики возбуждают производство по делу об административном правонарушении и требуют от респондента представления соответствующих статистических форм с первичными статистическими данными путем направления сообщения по контактным данным, указанным респондентом

в ранее представленных статистических формах, или на контактные данные, полученные из официальных источников (абонентский номер сотовой связи, электронный адрес).».

74. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года «О защите прав потребителей»:

1) пункт 6 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«6. Потребителю на товар, в том числе импортный, подлежащий обязательной оценке соответствия, по его требованию должен быть представлен документ об оценке соответствия либо надлежаще заверенная его копия либо сведения о наличии такого документа из реестра технического регулирования или единых реестров выданных или принятых документов

об оценке соответствия Евразийского экономического союза.»;

2) в части первой пункта 3 статьи 38 слова «гражданским законодательством» заменить словами «Гражданским кодексом».

75. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года

«Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 39-1) следующего содержания:

«39-1) запасные части к воздушным суднам – части самолета,

не являющиеся оборудованием, представляющие собой неотъемлемые компоненты транспортного средства, используемые с целью ремонта или замены детали, в том числе, двигатели и воздушные винты;»;

2) пункт 6 статьи 65-1 изложить в следующей редакции:

«6. Лица, осуществляющие деятельность в аэровокзалах, должны соблюдать правила организации обслуживания пассажиров в аэропортах Республики Казахстан, правила перевозок пассажиров, багажа и грузов

на воздушном транспорте и не допускать действий, создающих угрозу безопасности полета воздушного судна.».

76. В Закон Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года

«О государственном регулировании производства и оборота биотоплива»:

в пункте 1 статьи 19 слова «проверки и профилактического контроля» заменить словами «внеплановой проверки, профилактического контроля

с посещением субъекта (объекта) контроля».

77. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года

«О государственном имуществе»:

в статье 214:

в пункте 1 слово «иную» исключить;

в пункте 2 слово «иным» исключить.

78. В Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011 года

«О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»:

1) статью 11 после слов «профилактического контроля» дополнить словами «с посещением субъекта (объекта) контроля»;

2) подпункт 10) пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«10) обеспечить равный доступ поставщикам нефти, а также приобретать, принимать на переработку сырую нефть, газовый конденсат, продукты переработки (за исключением производителей нефтепродуктов малой мощности) при наличии документов, подтверждающих их происхождение, указанных в части второй пункта 5 статьи 18 настоящего Закона;»;

3) пункт 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«5. Поставщики нефти вправе приобретать и (или) поставлять производителям нефтепродуктов сырую нефть и (или) газовый конденсат,

и (или) продукты переработки (за исключением производителей нефтепродуктов малой мощности) при наличии документов, подтверждающих их происхождение.

К документам, подтверждающим происхождение, относятся:

1) документ, подтверждающий качество (паспорт качества) сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки;

2) договор купли-продажи и (или) передачи сырой нефти

и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки с указанием наименования месторождения и наименования производителя нефтепродуктов, которому предоставляется для переработки сырая нефть и (или) газовый конденсат (в случае реализации производителю нефтепродуктов);

3) перевозочные документы, выданные в соответствии

с законодательством Республики Казахстан об автомобильном транспорте,

о железнодорожном транспорте, о внутреннем водном транспорте,

о магистральном трубопроводе и налоговым законодательством Республики Казахстан.

Документы, указанные в части второй настоящего пункта, предоставляются на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа.»;

4) статью 19 дополнить пунктом 4-2 следующего содержания:

«4-2. Реализация нефтепродуктов и (или) продуктов переработки осуществляется субъектами, указанными в пункте 2 настоящей статьи,

при наличии следующих документов, подтверждающих их происхождение:

1) документ, подтверждающий качество (паспорт качества);

2) договор купли-продажи и (или) поставки нефтепродуктов и (или) продуктов переработки;

3) перевозочные документы, выданные в соответствии

с законодательством Республики Казахстан об автомобильном транспорте,

о железнодорожном транспорте, о внутреннем водном транспорте,

о магистральном трубопроводе и налоговым законодательством Республики Казахстан.

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа.».

79. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года

«О космической деятельности»:

статью 12 после слов «профилактического контроля» дополнить словами «с посещением субъекта (объекта) контроля».

80. В Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года

«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»:

часть первую пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«2. Государственный контроль в области энергосбережения

и повышения энергоэффективности осуществляется в форме проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля

и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.».

81. В Закон Республики Казахстан от 18 января 2012 года

«О телерадиовещании»:

часть первую пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о телерадиовещании осуществляется в форме проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.».

82. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года

«О воинской службе и статусе военнослужащих»:

пункт 2 статьи 17 исключить.

83. В Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012 года

«О магистральном трубопроводе»:

в подпункте 1) пункта 1 статьи 7 слова «государственный надзор» заменить словами «государственный контроль и надзор».

84. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года

«О Государственной границе Республики Казахстан»:

в пункте 2 статьи 48 слова «территориальными подразделениями Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и органов внутренних дел Республики Казахстан» заменить словами «соответствующим территориальным подразделением Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в течение трех рабочих дней».

85. В Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года

«О государственных услугах»:

1) подпункт 13) статьи 1 исключить;

2) статью 27 изложить в следующей редакции:

«Статья 27. Государственный контроль за качеством

оказания государственных услуг

1. Государственным контролем за качеством оказания государственных услуг является деятельность уполномоченного органа

по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и его территориальных подразделений по проверке и наблюдению соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг в отношении субъектов государственного контроля за качеством оказания государственных услуг.

2. К субъектам государственного контроля за качеством оказания государственных услуг относятся услугодатели и Государственная корпорация.

3. Государственный контроль за качеством оказания государственных услуг проводится путем:

1) проверки с выездом на место либо без выезда на место с вызовом должностных лиц и (или) запросом материалов;

2) наблюдения посредством доступа к информационным системам либо на основе отчетной информации и иных сведений в соответствии

с законодательством Республики Казахстан.

4. Предметом государственного контроля за качеством оказания государственных услуг является соблюдение субъектами государственного контроля за качеством оказания государственных услуг требований законодательства Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг.

5. Государственный контроль за качеством оказания государственных услуг за деятельностью центральных государственных органов, их ведомств и подведомственных им организаций, загранучреждений Республики Казахстан проводится должностными лицами уполномоченного органа по оценке

и контролю за качеством оказания государственных услуг, а местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, территориальных подразделений центральных государственных органов и ведомств, подведомственных им организаций, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, Государственной корпорации и ее филиалов, а также физических и юридических лиц, оказывающих государственные услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан, – должностными лицами территориальных подразделений уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в пределах их компетенции, а в случаях необходимости – и должностными лицами уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

6. Положения настоящей статьи не распространяются на отношения, связанные с организацией, обеспечением и осуществлением контрразведывательной и предпринимательской деятельности.»;

3) дополнить статьями 27-1, 27-2, 27-3 и 27-4 следующего содержания:

«Статья 27-1. Виды проверок и порядок их проведения

1. Проверки делятся на следующие виды:

1) плановые проверки, проводимые на предмет соблюдения субъектами государственного контроля за качеством оказания государственных услуг требований законодательства Республики Казахстан

в сфере оказания государственных услуг;

2) внеплановые проверки, проводимые на предмет соблюдения субъектами государственного контроля за качеством оказания государственных услуг требований законодательства Республики Казахстан

в сфере оказания государственных услуг по вопросам, послужившим основанием для их проведения.

2. Для проведения проверок могут привлекаться специалисты, консультанты и эксперты государственных органов и подведомственных организаций. Проведение учета проверок может осуществляться только посредством информационной системы уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

3. Основанием для назначения плановой проверки является полугодовой план проверок, утверждаемый уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в срок

до 10 декабря года, предшествующего году проведения проверок, и до 10 мая текущего календарного года, в который могут быть внесены изменения решением руководителя уполномоченного органа по оценке и контролю

за качеством оказания государственных услуг.

Состав проверяющих должностных лиц может быть изменен решением уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг или его территориальными подразделениями.

При изменении состава проверяющих должностных лиц уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг или его территориальное подразделение уведомляет об этом субъект государственного контроля за качеством оказания государственных услуг не позднее одного рабочего дня со дня принятия такого решения.

4. Плановой проверке подлежат субъекты государственного контроля за качеством оказания государственных услуг в следующих случаях, если:

1) за последние шесть месяцев, предшествующих утверждению полугодового списка проведения плановых проверок, ими оказано свыше одной тысячи государственных услуг;

2) за последние шесть месяцев, предшествующих утверждению полугодового плана проведения плановых проверок, было вынесено представление об устранении выявленных нарушений по результатам предыдущих проверок;

3) за последние шесть месяцев, предшествующих утверждению полугодового плана проведения плановых проверок, в отношении их поступило обращение от физических и (или) юридических лиц;

4) в течение последнего года их должностные лица привлекались

к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 465 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях;

5) за последние шесть месяцев, предшествующих утверждению полугодового плана проведения плановых проверок, не исполнено предложение, направленное на основе анализа и мониторинга

по предупреждению нарушений при оказании государственных услуг

и обеспечению прав и законных интересов услугополучателей;

6) в течение последнего года в отношении их проведены три и более внеплановых проверки;

7) за последние три года в отношении их не проводилась плановая проверка.

5. Плановая проверка в отношении субъекта государственного контроля за качеством оказания государственных услуг не может проводиться более одного раза в год.

6. Основаниями для назначения внеплановой проверки являются:

1) обращения физических и юридических лиц на решения, действия (бездействие) субъектов государственного контроля за качеством оказания государственных услуг;

2) обращения государственных органов по фактам нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг;

3) контроль исполнения представлений об устранении выявленных нарушений;

4) нарушения требований законодательства Республики Казахстан, выявленные в результате наблюдения;

5) публикации в средствах массовой информации и информация

о нарушениях законодательства Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг, изученная путем запроса.

7. Внеплановые проверки не проводятся на основании анонимных обращений.

8. Проверки проводятся в соответствии с требованиями, определенными законами Республики Казахстан, а также правилами государственного контроля за качеством оказания государственных услуг.

9. Должностные лица уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и его территориальных подразделений, прибывшие на объект для проведения проверки, обязаны предъявить субъекту контроля за качеством оказания государственных услуг:

1) служебное удостоверение либо идентификационную карту;

2) при необходимости – разрешение компетентного органа

на посещение режимных объектов.

10. Проверки в отношении органов национальной безопасности Республики Казахстан проводятся по согласованию с Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан либо лицом,

его замещающим.

Во время нахождения должностных лиц уполномоченного органа

по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и его территориальных подразделений, уполномоченных на проведение проверок, на объектах органов национальной безопасности Республики Казахстан

на них распространяются требования пропускного и внутриобъектового режимов, установленные в этом органе.

Статья 27-2. Сроки проведения проверки и меры,

принимаемые по ее окончанию

1. Сроки проведения плановой проверки устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должны превышать двадцать рабочих дней со дня начала проверки.

При проведении внеплановых проверок сроки проведения проверок

не должны превышать десять рабочих дней со дня начала проверки.

2. Уведомление о начале плановой проверки направляется не менее чем за три рабочих дня до ее начала с указанием даты и не менее чем за сутки

до начала внеплановой проверки.

3. В уведомлении о начале проверки указываются:

1) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;

2) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;

3) наименование субъекта государственного контроля за качеством оказания государственных услуг, в отношении которого назначено проведение проверки, его место нахождения;

4) предмет назначенной проверки;

5) срок проведения проверки;

6) проверяемый период;

7) вид проверки;

8) основания проведения проверки;

9) подпись лица, уполномоченного подписывать уведомление.

4. Сроки проведения проверки приостанавливаются:

1) в случаях направления в государственные органы, должностным лицам и иным субъектам запроса о представлении необходимых сведений, имеющих существенное значение в рамках проводимой проверки,

до их получения;

2) при введении чрезвычайного положения с учетом основных и временных ограничительных мер, предусмотренных на период его действия.

При приостановлении и возобновлении сроков проведения проверки уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг или его территориальное подразделение уведомляют об этом субъект государственного контроля за качеством оказания государственных услуг не позднее одного рабочего дня со дня принятия такого решения.

Исчисление срока проведения проверки продолжается со дня ее возобновления.

5. В ходе проверки должностным лицом уполномоченного органа

по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и его территориальных подразделений, проводящим проверку, не позднее чем

за три рабочих дня до даты завершения проверки составляется и направляется субъектам государственного контроля за качеством оказания государственных услуг, а также лицам, указанным в подпункте 1) пункта 6 статьи 27-1 настоящего Закона, проект справки о результатах проверки.

6. Субъект государственного контроля за качеством оказания государственных услуг, а также лица, указанные в подпункте 1) пункта 6 статьи 27-1 настоящего Закона, вправе принять участие в заслушивании, проводимом должностными лицами уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и его территориальных подразделений, проводящими проверку, и представить или высказать возражение к проекту справки о результатах проверки в срок

не позднее двух рабочих дней со дня его получения.

По результатам рассмотрения поступивших возражений к проекту справки о результатах проверки должностные лица уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и его территориальных подразделений, проводящих проверку, составляют справку о результатах проверки либо в пределах установленного срока принимают меры по дополнительному изучению сведений, имеющих существенное значение, в том числе приостанавливают проведение проверки согласно подпункту 1) части первой пункта 4 настоящей статьи.

7. Датой завершения проверки считается день направления субъекту государственного контроля за качеством оказания государственных услуг и государственному органу, осуществляющему в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, справки о результатах проверки.

8. В случаях, когда справкой о результатах проверки подтверждаются нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг, в адрес субъекта государственного контроля

за качеством оказания государственных услуг вносится обязательное

к рассмотрению представление об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки, а также о рассмотрении ответственности лиц, допустивших нарушение.

9. Представление об устранении выявленных нарушений подлежит рассмотрению с принятием мер по устранению указанных в нем нарушений субъектом государственного контроля за качеством оказания государственных услуг в течение тридцати календарных дней.

По нарушениям законодательства Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг, которыми созданы препятствия

в реализации прав, свобод и законных интересов услугополучателей, принимаются также меры по восстановлению без необходимости повторного их обращения за получением государственной услуги.

10. Информация об итогах рассмотрения представления об устранении выявленных нарушений направляется в уполномоченный орган по оценке

и контролю за качеством оказания государственных услуг или его территориальное подразделение в течение двух рабочих дней со дня его рассмотрения.

11. Формы уведомлений о начале проверки и приостановлении (возобновлении) сроков проверки, об изменении состава проверяющих должностных лиц, справки о результатах проверки и представления об устранении выявленных нарушений утверждаются уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Статья 27-3. Права и обязанности субъекта государственного

контроля за качеством оказания государственных

услуг при проведении проверки

1. Субъекты государственного контроля за качеством оказания государственных услуг при проведении проверки вправе:

1) не допускать к проверке должностных лиц уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и его территориальных подразделений, прибывших для проведения проверки,

в случаях:

превышения либо истечения сроков проверки;

поручения проведения проверки должностным лицам уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и его территориальных подразделений, не имеющим на то соответствующих полномочий;

грубых нарушений требований проведения проверки, установленных настоящим Законом;

2) не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки;

3) обжаловать результаты проверки (представление об устранении выявленных нарушений) должностных лиц уполномоченного органа

по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и его территориальных подразделений в порядке, установленном настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан;

4) фиксировать процесс проведения проверки, а также отдельные действия должностного лица уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и его территориальных подразделений, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности проверяющего должностного лица.

2. Субъекты государственного контроля за качеством оказания государственных услуг при проведении проверки обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ проверяющих должностных лиц уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и его территориальных подразделений на территорию и в помещения;

2) представлять проверяющим должностным лицам уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и его территориальных подразделений документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к справке

о результатах проверки, а также доступ к информационным системам

в соответствии с задачами и предметом проверки;

3) явиться по вызову проверяющих должностных лиц уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг и его территориальных подразделений;

4) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы при проведении проверки.

Статья 27-4. Недействительность проверки

1. Субъекты государственного контроля за качеством оказания государственных услуг вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа по оценке и контролю

за качеством оказания государственных услуг и его территориальных подразделений, проводящих проверку, в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

2. Подача обращения не исключает принятия субъектом государственного контроля за качеством оказания государственных услуг мер по устранению выявленных нарушений.

3. Проверка признается недействительной, если она проведена

с грубым нарушением требований к проведению проверки, установленных настоящим Законом.

4. К грубым нарушениям требований к проведению проверки относятся:

1) отсутствие оснований проведения проверки;

2) отсутствие уведомления о начале проверки;

3) назначение проверок по вопросам, не входящим в компетенцию уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг или его территориального подразделения.

5. Признание проверки недействительной является основанием для отмены представления об устранении выявленных нарушений вышестоящим государственным органом. В случае отказа отмены представления об устранении выявленных нарушений вышестоящим государственным органом представление об устранении выявленных нарушений отменяется судом.».

86. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года

«О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»:

1) подпункт 1) пункта 3 статьи 5 после слов «правовых актов» дополнить словами «, проектов правовых актов в области системы государственного планирования»;

2) в подпунктах 2) и 3) пункта 2 статьи 9 слова «затрагивающих интересы» заменить словами «проектов правовых актов в области системы государственного планирования, затрагивающих интересы»;

3) в статье 11:

подпункт 2) пункта 1 исключить;

в пункте 1-1:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) принимает участие в разработке стандартов и технических регламентов;»;

подпункт 5) исключить;

4) в статье 13:

подпункт 1-1) исключить;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) содействует открытию учебных центров по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации и присвоению квалификации по профессиям (специальностям) квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена;»;

подпункт 12) исключить;

дополнить подпунктами 13), 14) и 15) следующего содержания:

«13) содействует заключению договоров о дуальном обучении;

14) ведет реестр заключенных договоров о дуальном обучении;

15) осуществляет обучение наставников от предприятий

(организаций) – участников дуального обучения.»;

5) в части первой статьи 14:

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) не реже одного раза в квартал размещает информацию

по выданным сертификатам о происхождении товара на интернет-ресурсе Национальной палаты;»;

подпункт 16) дополнить словами «и (или) международными договорами Республики Казахстан или требованиями, установленными

в одностороннем порядке страной (союзом) ввоза»;

6) в пункте 3 статьи 19:

подпункты 2-1) и 3) исключить;

в подпункте 6):

после слова «создании» дополнить словами «и ликвидации»;

слова «определение их целей, задач и полномочий» заменить словами «за исключением региональных палат»;

7) пункт 4 статьи 20 дополнить словами «, а в случае проведения внеочередного съезда не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения съезда»;

8) в пункте 4 статьи 21:

подпункт 8) дополнить словами «, за исключением назначения дирекции региональных палат»;

дополнить подпунктами 14), 15) и 16) следующего содержания:

«14) принятие решений о создании и закрытии региональных палат;

15) утверждение количественного состава региональных советов

с учетом общей численности субъектов предпринимательства и ассоциаций (союзов), зарегистрированных (прошедших учетную регистрацию)

на территории соответствующей области, города республиканского значения и столицы;

16) утверждение порядка, сроков проведения выборов делегатов региональных советов и порядка формирования региональных советов.»;

9) в статье 23:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Правление подотчетно съезду и президиуму. Количественный состав членов правления устанавливается съездом. Срок полномочий членов правления составляет два года с правом переизбрания.»;

подпункт 5) пункта 8 после слов «председателя правления» дополнить словами «, в том числе из»;

10) в пункте 1 статьи 24 слово «пяти» заменить словом «трех»;

11) в статье 25:

в пункте 2 слово «съездом» заменить словом «президиумом»;

пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:

«Председателями региональных советов и кандидатами на данную должность могут быть только физические лица, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность, а также руководители или члены исполнительного органа (при коллегиальном исполнительном органе) коммерческих организаций, а также учредители (участники) коммерческих организаций, самостоятельно осуществляющие управление находящимися в их собственности долями, акциями в уставном капитале коммерческих организаций.»;

12) в пункте 3 статьи 26 слова «установленными съездом» заменить словами «утвержденными президиумом»;

13) часть третью пункта 2 статьи 26-1 дополнить словами

«по согласованию с Правлением»;

14) статью 32 исключить.

87. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года

«О реабилитации и банкротстве»:

в статье 17:

пункт 1 дополнить словами «с посещением субъекта (объекта) контроля, профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля»;

в пункте 2:

часть первую изложить в следующей редакции:

«2. Проверка и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

в части второй слова «субъекта контроля» заменить словами «субъекта (объекта) контроля».

88. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года

«О гражданской защите»:

1) в подпункте 41) статьи 1:

после слов «государственного контроля» дополнить словами

«и надзора»;

слова «о преступлениях» заменить словами «об уголовных правонарушениях»;

2) в пункте 1 статьи 12:

подпункт 21) после слов «государственный контроль» дополнить словами «и надзор»;

дополнить подпунктами 21-1), 70-43), 70-44) и 70-45) следующего содержания:

«21-1) определяет перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определяет в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости).

В перечень требований, нарушение которых влечет применение

мер оперативного реагирования, включаются требования, являющиеся предметом государственного контроля в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;»;

«70-43) утверждает форму акта о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности;

70-44) утверждает инструкцию использования технических средств при осуществлении государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности для фиксации фактов совершения нарушений и действий сотрудников органов гражданской защиты;

70-45) использует технические средства при осуществлении государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности для фиксации фактов совершения нарушений и действий сотрудников органов гражданской защиты;»;

3) статью 12-2 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) определяет перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определяет в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости).

В перечень требований, нарушение которых влечет применение

мер оперативного реагирования, включаются требования, являющиеся

предметом государственного контроля, в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;»;

4) в статье 36:

подпункт 2) пункта 2 после слов «государственный контроль» дополнить словами «и надзор»;

в пункте 3:

слова «и надзор» исключить;

слово «осуществляются» заменить словом «осуществляется»;

дополнить словами «с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и расследования»;

в пункте 4:

слова «и профилактического контроля» заменить словами

«, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора,»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Государственный надзор осуществляется путем применения мер оперативного реагирования в рамках государственного контроля и надзора

в сфере гражданской защиты в соответствии с настоящим Законом.»;

5) в статье 37:

в пункте 1 слова «категорированными организациями по гражданской обороне» заменить словами «организациями, отнесенными к категориям

по гражданской обороне, на базе которых созданы службы гражданской защиты и за которыми закреплены места массового отдыха на естественных и искусственных водоемах»;

дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3. Государственный контроль в области гражданской обороны

в отношении субъектов предпринимательства осуществляется в форме профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и внеплановых проверок в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

4. Государственный контроль в области гражданской обороны

в отношении государственных органов осуществляется в форме проверки

в соответствии со статьей 37-1 настоящего Закона.»;

6) дополнить статьей 37-1 следующего содержания:

«Статья 37-1. Порядок осуществления государственного контроля

в области гражданской обороны в отношении

государственных органов

1. Государственный контроль в области гражданской обороны

в отношении государственных органов (далее – проверяемые государственные органы) осуществляется в форме периодических и внеплановых проверок

в соответствии с настоящей статьей.

2. Периодическая проверка проводится на основании полугодовых планов проведения периодических проверок, утвержденных первым руководителем уполномоченного органа не позднее 10 декабря года, предшествующего году проведения проверки, и до 10 июня текущего календарного года.

Полугодовой план проведения периодических проверок включает:

1) номер и дату утверждения плана;

2) наименование государственного органа;

3) наименование проверяемого государственного органа, его место нахождения;

4) предмет проверки;

5) сроки проведения проверки;

6) подпись лица, уполномоченного подписывать план.

Полугодовой план периодических проверок является уведомлением

о проведении периодической проверки и размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения проверки, и до 20 июня текущего календарного года.

Внесение изменений и дополнений в полугодовой план проведения периодических проверок осуществляется в случаях ликвидации проверяемого государственного органа, его реорганизации, изменения его наименования,

а также возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных

с ними ограничений.

При наступлении случаев, указанных в части четвертой настоящего пункта, проверка может быть продлена либо приостановлена.

Сроки проведения периодических проверок устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должны превышать пятнадцать рабочих дней с продлением на срок не более пятнадцати рабочих дней. Срок проведения периодической проверки прерывается при приостановлении проведения периодической проверки и продолжается с момента возобновления периодической проверки.

Срок проведения периодических проверок может быть продлен только один раз. Продление осуществляется решением руководителя структурного подразделения уполномоченного органа. Продление сроков проведения периодических проверок оформляется дополнительным актом о продлении сроков периодических проверок с уведомлением проверяемого государственного органа, в котором указываются дата и номер предыдущего акта о назначении проверок и причины продления. Уведомление о продлении сроков периодической проверки вручается проверяемому государственному органу структурным подразделением уполномоченного органа за один рабочий день до продления с уведомлением о вручении.

3. Проверка проводится путем посещения на основании акта о назначении проверки, в котором указываются:

1) номер и дата акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;

5) наименование проверяемого государственного органа, его место нахождения;

6) предмет назначенной проверки;

7) вид проверки;

8) срок проведения проверки;

9) основания проведения проверки;

10) проверяемый период;

11) права и обязанности проверяемого государственного органа, предусмотренные пунктами 18 и 19 настоящей статьи;

12) подпись руководителя проверяемого государственного органа либо его уполномоченного лица о получении или об отказе в получении акта;

13) подпись лица, уполномоченного подписывать акт.

Акты о назначении, продлении, приостановлении и возобновлении проверок подписываются руководителем структурного подразделения уполномоченного органа.

Началом проведения проверки считается дата вручения проверяемому государственному органу акта о назначении проверки.

4. В случаях отказа в ознакомлении с актом о назначении проверки, воспрепятствования доступу должностного лица структурного подразделения уполномоченного органа, осуществляющего проверку, к материалам, необходимым для проведения проверки, составляется соответствующий акт.

Акт об отказе подписывается должностным лицом структурного подразделения уполномоченного органа, осуществляющим проверку,

и руководителем проверяемого государственного органа либо его уполномоченным лицом.

При отказе от получения акта о назначении проверки должностное лицо структурного подразделения уполномоченного органа направляет акт

о назначении проверки почтой – заказным письмом с уведомлением либо посредством электронного документа, являющегося основанием для начала проведения проверки.

Отказ от получения акта о назначении проверки не является основанием для его неисполнения.

5. Периодическая проверка в отношении проверяемых государственных органов осуществляется на соответствие требованиям

в области гражданской обороны один раз в три года.

6. Основаниями внеплановой проверки являются:

1) контроль исполнения требований об устранении выявленных нарушений, указанных в заключении о результатах проверки;

2) обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований в области гражданской обороны при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств в отношении государственных органов;

3) требование прокурора по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

4) обращения государственных органов по конкретным фактам нарушений прав и законных интересов физических и юридических лиц;

5) поручения органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Структурное подразделение уполномоченного органа обязано известить проверяемый государственный орган о начале проведения внеплановой проверки не менее чем за сутки до ее начала с указанием предмета проведения проверки.

7. Срок проведения внеплановой проверки должен составлять не более десяти рабочих дней с продлением до десяти рабочих дней.

Срок проведения внеплановой проверки может быть продлен только один раз. Продление осуществляется решением руководителя структурного подразделения уполномоченного органа. Продление сроков проведения вн