Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи

Технологии
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Бектенов ознакомился со стартап-проектами Astana Hub, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил павильон ЭКСПО, где осмотрел цифровую инфраструктуру технопарка Astana Hub, а также ознакомился со стартап-проектами.

Глава правительства осмотрел инновационную экосистему Astana Hub. Ключевые задачи хаба – привлечение талантов, обучение, содействие в развитии бизнеса и поддержка экспорта IT-технологий. На сегодня успешно реализуется программа Tech Orda, инициированная Главой государства. Ее задача – подготовить 20 тыс. IT-специалистов к 2025 году. На текущий момент обучение прошли более 15 тыс. учеников, запущено 2 тыс. стартап-проектов.

Для участников Astana Hub создана специальная благоприятная экосистема. Действуют преференции в виде особого налогового режима, предусматривающего освобождение от уплаты КПН, ИПН и налога на добавленную стоимость по обороту товаров, работ и услуг, реализуемых в Казахстане. Также IT-компаниям предоставляются рабочие помещения и партнерские бонусы. Все эти меры господдержки позволяют им реинвестировать сэкономленные средства в развитие и продвижение проектов. На сегодня в Astana Hub 1400 IT-компаний, которые за прошлый год заработали 400 млрд тенге.

Также посещена первая в Центральной Азии школа IT-программирования Alem, основанная на принципах взаимного обучения по французской методике 01EduSystem, без учителей и лекций. Образовательный процесс построен на проектах и взаимодействии талантливых студентов друг с другом. На текущий момент Alem имеет более 900 выпускников, которые работают в местных и международных компаниях, стартапах.

Премьер-Министр также встретился с участниками Astana Hub и научными работниками NU, ознакомился с рядом отечественных разработок в сфере искусственного интеллекта и обсудил перспективы наращивания коммерциализации научных проектов и укрепления коллаборации с реальным сектором экономики.

«Президент четко обозначил задачу – активизировать цифровизацию экономики и обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта. Цель – обеспечить к 2026 году ежегодный объем экспорта IT-услуг и продуктов на уровне не менее $1 млрд. Сегодня этот показатель составляет $529 млн. У нашей страны есть успехи в области цифровизации. Отечественные IT специалисты в числе лучших, и мы должны дальше помогать им создавать новые прорывные продукты и форсировать экспорт IT-решений», — подчеркнул Бектенов.

#Правительство #цифровизация #Олжас Бектенов

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