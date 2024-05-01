В Актобе у цыган есть свой шаңырақ

Общество
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Жанат Сисекенова

Единственное в Казахстане ЭКО этноса работает в регионе

Цыганская диаспора получила официальный статус в 2010 году и вошла в число 16 этнокультурных объединений КГУ «Қоғамдық келісім» Актюбинской области. Этнокультурное объединение все эти годы остается единственным официально зарегистрированным и действующим в Казахстане.

– «Русско рома» объединяет около сорока человек. Основными нашими целями являются сохранение самобытной культуры цыган, восполнение утраченных знаний о традициях и языке народа, благо­творительность, юридическая и правовая помощь. Вместе с тем для нас важно сломать ложные стереотипы о цыганах, утвердившиеся в сознании большинства людей, – подчеркнула член ЭКО Татьяна Дадусенко.

Тут можно сделать небольшое отступление: Татьяна – русская, много лет назад породнилась с цыганами, выйдя замуж за одного из них.

Она напомнила, что цыгане – это собирательный термин, существует около 80 этнических групп, у которых различное вероисповедание и законы. Актюбинская диаспора сотрудничает с Бюро ОБСЕ, которое объединяет представителей этого этноса из 25 стран. Пос­ледняя встреча была организована в Тбилиси, где Казахстан представляла Елена Дмитриева, именно она добилась создания ЭКО в Актобе.

– В 2018 году открыли вос­кресную школу, несколько возрастных групп обучаются родному и государственному языкам, – рассказала Татьяна Дадусенко.

Ни одно культурно-массовое мероприятие областного филиала АНК не проходит без участия народного ансамб­ля цыганского танца и песни «Дэш». Традиционным стал фестиваль цыганской песни и танца «Весенняя роса». Он приурочен к Всемирному дню цыган, который отмечается 8 апреля с 1971 года.

– В этом году мы отменили празднование в связи с паводком. Решили, что в дни, когда многие люди остались без крова, ве­селье неуместно. Юбилейные мероприятия перенесли на осень, чтобы отметить пятилетие получения «Дэш» звания «Образцовый». Дай бог, все наладится к тому времени, – говорит Татьяна.

Руководитель и солист творческого коллектива Алексей Дадусенко поет на казахском языке, особенно полюбилось зрителям его исполнение «Сыған серенадасы» Шамши Калдаякова. Особое место в его репертуаре занимают патриотические песни. Несмотря на то что цыгане – кочевой народ, многие родились в Актюбинской области и Казахстан считают своей родиной.

Татьяна Дадусенко также отметила, что внимательно выслушала выступление Главы государства на сессии АНК. Для нее важно признание роли этой организации в обществе, то, что ассамблея не просто символическая структура, а эффективный механизм для поддержки единства и солидарности казахстанцев.

– Президент говорил о важном, в том числе об огромном вкладе обычных казахстанцев в проведение противопаводковых мероприятий. К примеру, когда началось подтопление домов в Актобе, наше ЭКО совместно с другими объединениями, а также администрацией «Қоғамдық келісім» дружно помогало тем, кто пострадал, и тем, кто круглые сутки был задействован в устранении последствий наводнения: сотрудникам МЧС, военнослужащим, полицейским. Для них готовили и развозили горячую еду, – делится Татьяна Дадусенко.

Она также является членом регионального «Аналар кеңесі – Совета матерей» при АНК. Женщины организовали сбор денег и закупили средства гигиены, подгузники для детей, предметы первой необходимости и все это отвезли в городской пункт распределения гуманитарной помощи.

– Более 90 национальностей представлены в области. Дом дружбы создан 15 лет назад. В 2022 году 16 этнокультурных объединений прошли аккредитацию. В настоящее время деятельность «Қоғамдық келісім» направлена на популяризацию казахстанской модели общественного согласия и общенацио­нального единства. Активно работают советы матерей, аксакалов, медиации, Клуб журналистов, филиал «Ассамблея жастары», научно-экспертная группа и Ассоциация предпринимателей. Действуют творческие коллективы, 19 из них имеют звания «Народный», «Образцовый», – сообщила специалист «Қоғамдық келісім» Бекзат Мулдыкешева.

В эти дни этнокультурные объединения продолжают помогать пострадавшим от паводка и включились в республиканскую экологическую акцию «Таза Қазақстан».

#паводок #Актобе #Шаңырақ #цыгане

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