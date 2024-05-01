В Актобе у цыган есть свой шаңырақ Общество 1 мая 2024 г. 4:14 2 Жанат Сисекенова Единственное в Казахстане ЭКО этноса работает в регионе Цыганская диаспора получила официальный статус в 2010 году и вошла в число 16 этнокультурных объединений КГУ «Қоғамдық келісім» Актюбинской области. Этнокультурное объединение все эти годы остается единственным официально зарегистрированным и действующим в Казахстане. – «Русско рома» объединяет около сорока человек. Основными нашими целями являются сохранение самобытной культуры цыган, восполнение утраченных знаний о традициях и языке народа, благотворительность, юридическая и правовая помощь. Вместе с тем для нас важно сломать ложные стереотипы о цыганах, утвердившиеся в сознании большинства людей, – подчеркнула член ЭКО Татьяна Дадусенко. Тут можно сделать небольшое отступление: Татьяна – русская, много лет назад породнилась с цыганами, выйдя замуж за одного из них. Она напомнила, что цыгане – это собирательный термин, существует около 80 этнических групп, у которых различное вероисповедание и законы. Актюбинская диаспора сотрудничает с Бюро ОБСЕ, которое объединяет представителей этого этноса из 25 стран. Последняя встреча была организована в Тбилиси, где Казахстан представляла Елена Дмитриева, именно она добилась создания ЭКО в Актобе. – В 2018 году открыли воскресную школу, несколько возрастных групп обучаются родному и государственному языкам, – рассказала Татьяна Дадусенко. Ни одно культурно-массовое мероприятие областного филиала АНК не проходит без участия народного ансамбля цыганского танца и песни «Дэш». Традиционным стал фестиваль цыганской песни и танца «Весенняя роса». Он приурочен к Всемирному дню цыган, который отмечается 8 апреля с 1971 года. – В этом году мы отменили празднование в связи с паводком. Решили, что в дни, когда многие люди остались без крова, веселье неуместно. Юбилейные мероприятия перенесли на осень, чтобы отметить пятилетие получения «Дэш» звания «Образцовый». Дай бог, все наладится к тому времени, – говорит Татьяна. Руководитель и солист творческого коллектива Алексей Дадусенко поет на казахском языке, особенно полюбилось зрителям его исполнение «Сыған серенадасы» Шамши Калдаякова. Особое место в его репертуаре занимают патриотические песни. Несмотря на то что цыгане – кочевой народ, многие родились в Актюбинской области и Казахстан считают своей родиной. Татьяна Дадусенко также отметила, что внимательно выслушала выступление Главы государства на сессии АНК. Для нее важно признание роли этой организации в обществе, то, что ассамблея не просто символическая структура, а эффективный механизм для поддержки единства и солидарности казахстанцев. – Президент говорил о важном, в том числе об огромном вкладе обычных казахстанцев в проведение противопаводковых мероприятий. К примеру, когда началось подтопление домов в Актобе, наше ЭКО совместно с другими объединениями, а также администрацией «Қоғамдық келісім» дружно помогало тем, кто пострадал, и тем, кто круглые сутки был задействован в устранении последствий наводнения: сотрудникам МЧС, военнослужащим, полицейским. Для них готовили и развозили горячую еду, – делится Татьяна Дадусенко. Она также является членом регионального «Аналар кеңесі – Совета матерей» при АНК. Женщины организовали сбор денег и закупили средства гигиены, подгузники для детей, предметы первой необходимости и все это отвезли в городской пункт распределения гуманитарной помощи. – Более 90 национальностей представлены в области. Дом дружбы создан 15 лет назад. В 2022 году 16 этнокультурных объединений прошли аккредитацию. В настоящее время деятельность «Қоғамдық келісім» направлена на популяризацию казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. Активно работают советы матерей, аксакалов, медиации, Клуб журналистов, филиал «Ассамблея жастары», научно-экспертная группа и Ассоциация предпринимателей. Действуют творческие коллективы, 19 из них имеют звания «Народный», «Образцовый», – сообщила специалист «Қоғамдық келісім» Бекзат Мулдыкешева. В эти дни этнокультурные объединения продолжают помогать пострадавшим от паводка и включились в республиканскую экологическую акцию «Таза Қазақстан». #паводок #Актобе #Шаңырақ #цыгане