Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева

Сегодня в суде по уголовному делу выступил второй подсудимый – Бахытжан Байжанов. Он отрицает, что Бишимбаев был иницииатором обращения к врачу для помощи Салтанат, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Верховный суд

Напомним, он обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления и недонесении о тяжком преступлении.

Бишимбаев, обвиняемый в убийстве своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой, приходится родственником Байжанову, который также находился в его подчинении в качестве работника ресторана BAU. Заведение и здание гастроцентра, в котором оно расположено, принадлежит семье Бишимбаевых.

Как ранее показал Бишимбаев, он просил Байжанова удалить записи камер виедонаблюдения всего здания гастроцентра, включая ресторан BAU.

Сегодня Байжанов рассказал о событиях 9 ноября 2023 года в ресторане – в день, когда была убита Нукенова. Она умерла лежа на диване в одном из VIP-залов BAU.

«Удаление видео стало основной причиной, по которой меня обвинили в укрывательстве преступления. Не могу понять, откуда взялось мнение, что в момент удаления записи, я был в курсе, что Салтанат нет вживых. До того, как записи были удалены, я видел Салтанат всего два раза. В последний раз, когда я видел Салтанат, она смогла встать на ноги, смогла поднять голову, и сильно сжать мою руку, что означает, что она была жива. В обвинительном акте нигде не говорится, что я видел Салатанат живой после этих событий и до момента удаления видеозаписей», – подчеркнул он.

Байжанов признал, что Бишимбаев действительно попросил его удалить видеозаписи. В дальнейшем он эту просьбу перепоручил другому сотруднику.

Также Байжанов утверждает, что не знал о содержании видеозаписи. Он получил сообшение от Бишимбаева «Удали ночные камеры всего гастроцентра» без пояснений.

Перед тем, как выйти на работу 9 ноября, он уже знал от персонала, что ночью между Бишимбаевым и Нукеновой произошла ссора, был погром.

«Утром я видел его без рубашки и это само по себе могло стать достаточной причиной для того, чтобы удалить запись. Продолжительность видео составляет не менее 12 часов. С 10 утра каждый мой шаг в ресторане зафиксирован и нет кадров, где я спускаюсь в серверную», – сказал подсудимый.

Байжанов отметил, что если бы тогда понимал, что Бишимбаев просит удалить следы убийства Салтанат, он бы никогда не согласился. В противном случае подчеркнул он, что не стал бы перепоручать удаление видео другим людям, оставлять переписку с Бишимбаевым и возможно, попросил бы сотрудников не смотреть видео. Но, по его словам, он этого не делал.

«Сообщения Бишимбаева до сих пор хранятся в моем телефоне. Кроме того, я так и не узнал, было ли удалено видео», – показал он.

Далее Байжанов получил отвезти телефон Салтанат домой, предварительно заехав в фитнес-центр. Эта просьба не удивила Байжанова, поскольку Бишимбаев сообщил ему, что локацию Салатанат может отслеживать Айтбек Аменгельды – брат супруги. Памятуя об их конфликте в марте 2023 года, Байжанов решил, что таким образом Бишимбаев пытается избежать повторения инцидента.

Выполнив поручения Бишимбаева относительно телефона, покупки мази «Бепантен», он также занес одежду Салатнат и Куандыка из их авто в VIP-зал, где находились супруги. Позже Бишимбаеву понадобился нашатырный спирт, который принес подчиненный Байжанова.

«Просьба принести нашатырь, показалась мне странной. Это первый момент, когда я начал немного беспокоиться за здоровье Салтанат, я решил позвонить знакомому врачу и спросить, почему Салтанат спит так долго. Бишимбаев не спрашивал меня, есть ли знакомые доктора и не спрашивал, могу ли с ними связаться. Это неправда, что Бишимбаев просил меня позвонить врачу, как он сказал в своих показаниях», – заявил Байжанов.

Его знакомый врач по имени Ерсултан посоветовал вызвать частную скорую помощь. Байжанов передал рекомендацию Бишимбаеву, а он в это время позвонил ясновидящей и сказал, что подождет, когда Салтанат проснется, а сам пошел на встречу. Все это время Салтанат лежала на диване, не двигаясь. Байжанову было поручено следить, не проснулась ли она.

По словам Байжанова, до того дня Бишимбаев был для него авторитетом, Байжанов полагал, что человек такого уровня контролирует ситуацию и, если нужно, предпримет меры. Более того, в тот день Бишимбаев вел себя достаточно увернно, как показал Байжанов. Он подтвердил, что Бишимбаев мог его уволить, поскольку был руководителем.

Байжанов ничего не спросил об опухшем глазе Салтанат Нукеновой, который заметил, когда помогал Бишимбаеву поднять ее, чтобы отвезти домой.

После встречи Бишимбаев попросил заказать плов и шашлык. Байжанов, выполнив просьбу, отправился в свой кабинет. Через минут 40 поступил звонок от Бишимбаева: тот не мог нащупать пульс у Нукеновой.

«Я был в панике и у меня нет опыта в таких вещах. И тогда я позвонил Ерсултану, а затем в скорую. 10-15 минут я предпринимал реанимационные меры. Потом встретил бригаду скорой. Они принялись оказывать помощь Салтанат. Я не знаю, есть ли в моих действиях или бездействиях состав преступления. Но если вы посчитаете, что я виновен, должен был спасти Салтанат, тогда я готов понести наказание», – заключил он, упомянув, что Бишимбаев до приезда полиции держал нож и кричал.

Бахытжан Байжанов попросил прощения у всех, кого затронула эта трагедия.