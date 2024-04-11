Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

После перерыва судебного процесса по причине заявления об отводе судьи прошло менее двух часов. Суд продолжил заседание во главе с Айжан Кульбаевой, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, что адвокат подсудимого Ерлан Газымжанов заявил об отводе судье.

« В соответствии с нормами УПК, отвод рассмотрен судьей этого же суда С.Тасымбетовым без участия присяжных заседателей и судьи Кульбаевой. По итогам рассмотрения постановлением суда отвод судьи, заявленный стороной защиты, был отклонен.

Рассмотрение дела возобновлено. Данное постановление обжалованию и опротестованию не подлежит», - говорится в сообщении Верховного суда.

Трансляция продолжается

В настоящий момент показания дает брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов. Он обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

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