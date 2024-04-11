Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева

Напомним, что адвокат подсудимого Ерлан Газымжанов заявил об отводе судье.

« В соответствии с нормами УПК, отвод рассмотрен судьей этого же суда С.Тасымбетовым без участия присяжных заседателей и судьи Кульбаевой. По итогам рассмотрения постановлением суда отвод судьи, заявленный стороной защиты, был отклонен.

Рассмотрение дела возобновлено. Данное постановление обжалованию и опротестованию не подлежит», - говорится в сообщении Верховного суда.