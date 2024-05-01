Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни Общество 1 мая 2024 г. 1:19 10 Бек Нигметов По информации акимата области, по состоянию на 30 апреля максимальный подъем уровня воды по руслу реки Жайык составил 25 см. Здесь возвели защитную дамбу длиною 510 км. фото из архива "КП" Сооружение готово на 97,5%, предстоит достроить еще 13 км. Дамба проходит рядом с 54 населенными пунктами и ограждает их от воды. На ее возведении задействованы 12 500 человек. В области находится группировка спасателей из десяти регионов страны. Сотрудники МЧС ведут ежечасный мониторинг уровня воды в реке Жайык. В круглосуточном режиме продолжаются работы по устранению последствий подтоплений. К 30 апреля из подтопленных населенных пунктов было откачано более 2,8 млн кубометров воды. В селах, откуда ушла вода, восстанавливаются электро- и газоснабжение. Для оценки масштабов ущерба и определения компенсационных сумм комиссиями обследовано более 600 домов. Населением пострадавших районов подано свыше трех тысяч заявлений об отсрочке погашения кредитов. Пик паводков миновал в Актюбинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях. В этих регионах продолжается откачка воды из затопленных домов, ведется подсчет нанесенного ущерба, постепенно люди возвращаются в свои дома. Стабилизация паводковой ситуации позволила вернуть в места своей постоянной дислокации и часть воинских подразделений, ранее откомандированных для участия в антипаводковых мероприятиях. Круглосуточный мониторинг водоемов ведется в Восточно-Казахстанской области. По информации ДЧС региона, порядка 22% его территории еще покрыты снегом. С наступлением тепла растают запасы снега в верховьях горных рек, и уровень воды в них поднимется. В настоящее время все плановые антипаводковые мероприятия в области выполнены на 100%. Уровень наполненности водохранилищ не достиг критических отметок. В усиленном режиме работают в пострадавших от стихии регионах 3 600 полицейских и воинов Национальной гвардии. Ими были эвакуированы 92 человека. Участие в антипаводковых мероприятиях приняли и курсанты образовательных учреждений МВД. Кроме этого, в паводковые районы было направлено 590 единиц техники ведомства. Силами стражей порядка уложено 980 тыс. штук мешкотар с инертным материалом. В настоящее время они патрулируют 54 населенных пункта. В эвакопунктах пока остаются 6 552 человека. #паводок #акимат #Атырау #вода