Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни

Сооружение готово на 97,5%, предстоит дост­роить еще 13 км. Дамба проходит рядом с 54 населенными пунктами и ограждает их от воды. На ее возведении задействованы 12 500 человек. В области находится группировка спасателей из десяти регионов страны.

Сотрудники МЧС ведут ежечас­ный мониторинг уровня воды в реке Жайык. В круглосуточном режиме продолжаются работы по устранению последствий подтоплений. К 30 апреля из подтоп­ленных населенных пунктов было откачано более 2,8 млн кубометров воды. В селах, откуда ушла вода, восстанавливаются электро- и газоснабжение. Для оценки масштабов ущерба и определения компенсационных сумм комиссиями обследовано более 600 домов. Населением пострадавших районов подано свыше трех тысяч заявлений об отсрочке погашения кредитов.

Пик паводков миновал в Актюбинской, Северо-Казах­станской и Западно-Казахстанской областях. В этих регионах продолжается откачка воды из затоп­ленных домов, ведется подсчет нанесенного ущерба, постепенно люди возвращаются в свои дома. Стабилизация паводковой ситуации позволила вернуть в места своей постоянной дислокации и часть воинских подраз­делений, ранее откомандированных для участия в антипаводковых мероприятиях.

Круглосуточный мониторинг водоемов ведется в Восточно-Казахстанской области. По информации ДЧС региона, порядка 22% его территории еще покрыты снегом. С наступ­лением тепла растают запасы снега в верховьях горных рек, и уровень воды в них поднимется. В настоящее время все плановые антипаводковые мероприя­тия в области выполнены на 100%. Уровень наполненности водо­хранилищ не достиг критичес­ких отметок.

В усиленном режиме работают в пострадавших от стихии регио­нах 3 600 полицейских и воинов Национальной гвардии. Ими были эвакуированы 92 человека. Участие в антипаводковых мероприятиях приняли и курсанты образовательных учреждений МВД. Кроме этого, в паводковые районы было направлено 590 единиц техники ведомства. Силами стражей порядка уложено 980 тыс. штук мешкотар с инертным материалом. В настоя­щее время они патрулируют 54 населенных пункта.

В эвакопунктах пока остаются 6 552 человека.