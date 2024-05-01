В Таразе изучают государственный язык с помощью… песен

– Когда-то в местных школах все активно учили русский язык. Теперь настало время осваивать казахский, – говорит руководитель клуба Людмила Чекалина. – Понимая важность этого воп­роса, мы решили тоже начать его изучение. Прежде я дважды пыталась окончить языковые курсы, но по разным причинам мне не удалось это сделать. В конце прошлого года предложила членам нашего клуба изучать язык необычным методом – через казахские песни. Все меня поддержали, чему я очень рада.

Как отметила активист общественного объединения немцев, член Совета матерей КГУ «Қоғамдық келісім» Татьяна Осипова, в свое время таким способом она сумела «подтянуть» свой немецкий. Несколько лет назад ей предложили петь в вокальной группе, и она с удовольствием согласилась.

– На тот момент мы совсем не знали немецкий. Потихоньку стали учить его. И благодаря пению заметно повысили свой уровень знания, – признается Татьяна Осипова. – Не скажу, что выучили его очень хорошо, но музыка, однозначно, помогает в учебном процессе. Признаюсь, лично мне трудно составлять предложения. Это касается и немецкого, и казахского языков. Но через песни лучше запоминаются какие-то готовые фразы. Кроме того, узнаешь новые слова, которые опять-таки быстрее закрепляются в памяти благодаря мотиву. Поэтому, на мой взгляд, любой язык начинать изучать проще и легче через пение.

Заместитель председателя комиссии по вопросам культуры, спорта и укрепления межнациональных отношений городского совета ветеранов Наталья Синенко говорит, что благодаря занятиям стала лучше понимать казахскую речь и чаще использовать свои знания в повседневной жизни.

– Я поняла, что самое главное – не бояться, – считает она. – Зачас­тую люди не практикуют язык, потому что стесняются допус­тить ошибку, попасть впросак и глупо выглядеть в глазах других. На самом деле не следует обращать на это внимание, необходимо сосредоточиться на учебном процессе, который не может обойтись без практики. А лучшая практика – повседневная жизнь. Мой бывший руководитель всегда говорил: «Начинайте с малого, самого элементарного. К примеру, с приветствия и прощания». И он был прав, так возникает привычка не стесняться говорить.

Параллельно с песнями члены клуба изучают грамматику, самые простые слова и предложения, которые необходимы ежедневно при посещении рынка, аптеки, поликлиники. К примеру, урок, на котором мне удалось побывать, был о покупках в магазине. Слушатели с большим интересом вступали в диалог, чтобы освоить новые выражения.

Учить языку Абая женщины попросили свою коллегу и подругу Жанну Жангирову.

– Когда члены клуба изъявили желание изучать казахский язык и речь зашла о поиске учителя, я предложила свою помощь, – вспоминает преподаватель. – Поскольку я училась в русскоязычной школе, то сама только с годами овладела казахским и знаю, с какими трудностями сталкиваются слушатели курсов. Хотелось бы, чтобы они в любом месте могли понимать, о чем идет речь.

Члену русской общины «Радонеж» Полине Воротниковой нравится посещать уроки казахского языка, ведь материал преподносится доступно и интересно.

– Много значит, что ведет уроки одна из нас. Благодаря этому нет стеснения, присутствует полное взаимопонимание и доверие, – отмечает она. – Когда нам что-то не совсем понятно, мы переспрашиваем и получаем подробный ответ. Видно, что наша наставница относится к урокам со всей душой. И мы в свою очередь стараемся не разочаровывать ее.

На сегодняшний день члены клуба разучили гимн Республики Казахстан, народную песню «Анашым» и хит «Сұлу қыз» группы «Дос-Мұқасан». Произведения не только исполняются, на уроках переводят их тексты, объясняют и запоминают новые слова и выражения. В ближайших планах – разобрать знаменитую песню Абая «Көзімнің қарасы».

– В свое время благодаря пес­ням Анны Герман и других исполнителей я смогла выучить русский, ведь я окончила школу с казахским языком обучения, – говорит заместитель директора областного центра «Анаға тағзым» Баян Муртазаева. – Постепенно, слушая песни советской эстрады, а также читая стихи русских классиков, стала погружаться в мир Пушкина, Лермонтова, Есенина. Из своего личного опыта могу сказать, что через песни легче запомнить новые слова и отрабатывать произношение. К тому же человек пропускает песню через душу, поэтому и подход к изучению языка у него совсем другой. Слова остаются не только в голове, но и в сердце.