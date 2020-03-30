В Алматы 97% случаев заболевания коронавирусом являются завозными
Екатерина Елисеева
В Алматы 97 процентов случаев коронавирусной инфекции относятся к категории завозных. Об этом сообщила руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"За весь этот период - с самого первого дня выявления, с 13 марта, первичный подъем заболеваемости отмечался трижды: на пятый день зарегистрировали 9 случаев за сутки, на 15-й день - 16, и на 18-й день - 10 новых случаев за сутки. Итого, по результатам анализа, 97 процентов из этих 73 случаев относятся к категории завозных, и 3 процента - к категории местных. Также 26 завозных случаев - пассажиры, прибывшие из других стран, заразили на сегодняшний день 45 контактных. 2 случая - местных, которые имеют определенное число своих контактных", – сообщила Айзат Молдагасимова.
Также она рассказала, из каких стран чаще всего завозили коронавирус в Алматы.
"40 процентов заболевших прибывали на рейсах из Москвы, 23 процента приходится на Берлин, 20 процентов - на рейсы Санкт-Петербург – Алматы, и 17 процентов - на тех лиц, которые прибыли рейсом Минск - Алматы", – дополнила Молдагасимова.