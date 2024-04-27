Большая вода: принимаются меры для стабилизации цен в пострадавших регионах

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За прошедшую неделю индекс цен составил 99,9%, сообщил на площадке СЦК заместитель председателя комитета торговли МТИ Ернур Жаутикбаев.

Зафиксирован рост в Атырауской области на 0,1%. Стабильный индекс в Костанайской, области Ұлытау, Абай и Павлодарской, снижение в Актюбинской области – 1,7%, Акмолинской, Западно-Казахстанской области – 0,2%, Северо-Казахстанской области – 0,1%.

«Ситуация с ценами на СЗПТ и вопрос дефицита продтоваров в регионах, пострадавших от паводков, находится на особом контроле министерства. Министерством координируется работа территориальных департаментов по взаимодействию с МИО. Совместно с акиматами и региональными СПК осуществлен выездной осмотр запасов торговых объектов на наличие достаточного количества продовольственных товаров; проводится опрос предпринимателей и жителей подтопленных районов по наличию фактов повышения цен на СЗПТ; проведен мониторинг овощехранилищ на предмет возможных рисков затопления и потери запасов, законтрактованных СПК в рамках механизмов стабилизации цен», - рассказал Ернур Жаутикбаев.

Также проводится мониторинг пострадавшей торговой инфраструктуры. В зонах риска подтопления торговым объектам разъясняется необходимость эвакуации.

Для приема и рассмотрения жалоб бизнеса создана «горячая линия», открыты пункты общественного контроля. Пресекаются факты манипуляции цен на товары первой необходимости. В СКО к данной работе привлечены департаменты полиции и экономических расследований для пресечения фактов спекуляции питьевой бутилированной водой. Постоянно проводится разъяснительная работа с субъектами торговли по соблюдению размера 15% торговой надбавки на СЗПТ.

Кроме того, проведена работа с торговыми сетями, находящимися в зонах подтопления, по вопросам бесперебойных поставок на период ЧС продовольственных товаров и питьевой бутилированной воды. На сегодня в областях, пострадавших от паводка, ситуация стабильная, проблем с доставкой продовольствия, в том числе СЗПТ, не наблюдается, ажиотажного роста цен на СЗПТ не отмечается. Ежедневно проводится мониторинг торговых объектов.

Вместе с тем в СКО в связи с нарушением подачи воды в город, ежедневно торговой сетью Магнум и дистрибьюторскими компаниями организуется доставка питьевой воды для обеспечения населения города. Также в ходе переговоров с АО «Кокшетауские минеральные воды» достигнута договоренность по переходу на круглосуточный розлив воды в 5-литровые бутыли и оперативная погрузка. По данным департамента торговли СКО, проблем с доставкой воды не имеется, все маршруты открыты и налажены, поставки воды ведутся торговыми сетями беспрепятственно.

В Западно-Казахстанской и Атырауской областях ситуация стабильная, торговые объекты функционируют в обычном режиме. Регионы ждут прихода воды, запасов в магазинах и складах достаточно. В Актюбинской и Костанайской областях ситуация с продовольствием стабильная, поставки продтоваров осуществляются в плановом режиме.