Шестую с начала года нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области

Фото: МВД РК

На территории одного из дачных массивов полицейские в салоне автомашины Honda Odyssey обнаружили около 1 килограмма аналога психотропного вещества мефедрон.

Полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого.

Оказалось, что около месяца назад мужчина в одном из дачных домов в Жамбылском районе организовал нарколабораторию и уже успел изготовить почти 5 кг указанного вещества. При обыске обнаружили реактивы, емкости и предметы, необходимые для изготовления наркотиков.

«По данным следствия, наркотики предназначались для сбыта на территории мегаполиса. Таким образом, на улицы Алматы не допущено около 20 тысяч доз сильнейших аналогов психотропных веществ на сумму свыше 360 миллионов тенге», – отметил начальник ДП Алматинской области Бауыржан Аленов.

По факту незаконного изготовления наркотических средств начато досудебное расследование.

Подозреваемый взят под стражу.