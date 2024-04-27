Более 30 лет скрывавшийся от правосудия насильник задержан в Павлодаре

В Павлодарской области установлено местонахождение 11 лиц, которые находились в розыске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный ресурс МВД .

Фото: Polisia.kz

«В областном центре задержан мужчина, который еще в 1991 году на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана совершил изнасилование, – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

Между тем в Тюмени (Россия) задержан подозреваемый, объявленный в межгосударственный розыск за совершение разбоя в Павлодаре.