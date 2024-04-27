Вода уходит, села возвращаются к нормальной жизни Общество 27 апреля 2024 г. 5:00 2 Валентина Мелехова В Костанайской области устраняют последствия паводков фото из архива "КП" Вопрос восстановления регионов после весеннего половодья стал одним из самых главных в выступлении Президента на сессии АНК. Касым-Жомарт Токаев поручил провести соответствующую работу в кратчайшие сроки. Месяц назад в населенные пункты, расположенные на юге Костанайской области, пришла большая вода. Жители Торгая первыми столкнулись со стихийным бедствием. Многие села остались без света, связи, оторванными от внешнего мира, поскольку дороги затопило или размыло водой. Последствия стихийного бедствия еще ощущаются в области, хотя значительная часть работы по их устранению уже выполнена. – Талыми водами было повреждено 60 участков на 25 автодорогах местного значения, в том числе четыре моста, 34 водопропускные трубы. В 22 местах размыло проезжую часть. После снижения уровня воды в кратчайшие сроки были восстановлены основные транспортные сообщения. В частности, налажен подъезд к Костанаю со стороны Корейского моста, устроен временный объезд по автодороге областного значения Аулиеколь – Жалдама. Также восстановлен подъезд к селу Торгай по трассе Торгай – Шили – Аралколь, – рассказал замруководителя управления автомобильного транспорта и автодорог акимата Костанайской области Алмаз Есенжолов. Восемь населенных пунктов торгайского региона по-прежнему остаются без транспортного сообщения. В пяти из них ведутся работы по восстановлению дорог. Сюда направлены 45 человек и 31 единица техники. А вот жителям самых отдаленных сел – Акколь, Карасу и Кокалат Джангельдинского районов – придется подождать, пока не спадет уровень талых вод. Специалисты утверждают, что транспортное сообщение по всем направлениям будет восстановлено со дня на день. Еще десять населенных пунктов и два отделения на юге Костанайской области, в общей сложности это 744 абонента, остаются без электричества. Впрочем, свет у них периодически появляется. Благодаря тому, что людям раздали во временное пользование электрогенераторы. Один аппарат предназначен на 2–3 дома. – Из пострадавших 37 населенных пунктов (4 655 абонентов) с начала паводка возобновлено электроснабжение по временной схеме в 25 (3 911 абонентов). Остальные пока не получается подключить: вода не впитывается в землю, верхний слой грунта напитан влагой, техника вязнет, проезд ограничен, – пояснил замруководителя управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Аслан Уринбасаров. – Всего повреждено 1 174 опоры линий электропередачи, в том числе 52 высоковольтных. Прорабатывается вопрос по восстановлению линии электропередачи с установкой 23 опор к селам Акшыганак, Станция и отделениям Туйемойнак, Каргалы. Также в 12 населенных пунктах, в которых по-прежнему не восстановлено электричество, нестабильны сотовая и стационарная связь. Пользоваться телефоном можно благодаря генераторам, которые работают только днем для экономии топлива. – В целом по области в пик паводка мобильная связь отсутствовала в 42 сельских населенных пунктах, а стационарная телефонная связь от АО «Казахтелеком» – в 50 селах. В основном указанные проблемы имелись в южном регионе области, который одним из первых пострадал от затопления. Работа по восстановлению затопленных базовых станций осложнялась аварийным отключением электроэнергии в селах и на подъездах к населенным пунктам из-за паводка. Доставка инженеров, монтеров, генераторов осуществлялась вертолетом и с помощью плавсредств. В первую очередь стационарную и мобильную связь восстанавливали в райцентрах и крупных селах, – рассказал руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов акимата Костанайской области Азамат Кашиев. #паводок #весна #подтопление #восстановление