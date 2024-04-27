Вода уходит, села возвращаются к нормальной жизни

Вопрос восстановления регионов после весеннего половодья стал одним из самых главных в выступлении Президента на сессии АНК. Касым-Жомарт Токаев поручил провести соответствующую работу в кратчайшие сроки.

Месяц назад в населенные пункты, расположенные на юге Костанайской области, пришла большая вода. Жители Торгая первыми столкнулись со стихийным бедствием. Многие села остались без света, связи, отор­ванными от внешнего мира, поскольку дороги затопило или размыло водой.

Последствия стихийного бедствия еще ощущаются в облас­ти, хотя значительная часть работы по их устранению уже выполнена.

– Талыми водами было повреждено 60 участков на 25 автодорогах местного значения, в том числе четыре моста, 34 водопропускные трубы. В 22 мес­тах размыло проезжую часть. После снижения уровня воды в кратчайшие сроки были восстановлены основные транспорт­ные сообщения. В частности, налажен подъезд к Костанаю со стороны Корейского моста, устроен временный объезд по автодороге областного значения Аулиеколь – Жалдама. Также восстановлен подъезд к селу Торгай по трассе Торгай – Шили – Аралколь, – рассказал замруководителя управления автомобильного транспорта и автодорог акимата Костанайской области Алмаз Есенжолов.

Восемь населенных пунктов торгайского региона по-прежнему остаются без транспорт­ного сообщения. В пяти из них ведутся работы по восстановлению дорог. Сюда направлены 45 человек и 31 единица техники. А вот жителям самых отдаленных сел – Акколь, Карасу и Кокалат Джангельдинского районов – придется подождать, пока не спадет уровень талых вод. Специалисты утверждают, что транспортное сообщение по всем направлениям будет восстановлено со дня на день.

Еще десять населенных пунк­тов и два отделения на юге Костанайской области, в общей сложности это 744 абонента, остаются без электричества. Впрочем, свет у них периодичес­ки появляется. Благодаря тому, что людям раздали во временное пользование электрогенераторы. Один аппарат предназначен на 2–3 дома.

– Из пострадавших 37 населенных пунктов (4 655 абонентов) с начала паводка возоб­новлено электроснабжение по временной схеме в 25 (3 911 абонентов). Остальные пока не получается подключить: вода не впитывается в землю, верхний слой грунта напитан влагой, техника вязнет, проезд ограничен, – пояснил замруководителя управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области Аслан Уринбасаров. – Всего повреж­дено 1 174 опоры линий электропередачи, в том числе 52 высоковольтных. Прорабатывается вопрос по восстановлению линии электропередачи с установкой 23 опор к селам Акшыганак, Станция и отделениям Туйемойнак, Каргалы.

Также в 12 населенных пунктах, в которых по-прежнему не восстановлено электричество, нестабильны сотовая и стационарная связь. Пользоваться телефоном можно благодаря генераторам, которые работают только днем для экономии топлива.

– В целом по области в пик паводка мобильная связь отсутствовала в 42 сельских населенных пунктах, а стационарная телефонная связь от АО «Казахтелеком» – в 50 селах. В основном указанные проблемы имелись в южном регионе области, который одним из первых пострадал от затопления. Работа по восстановлению затопленных базовых станций осложнялась аварийным отключением электроэнергии в селах и на подъез­дах к населенным пунктам из-за паводка. Доставка инженеров, монтеров, генераторов осуществлялась вертолетом и с помощью плавсредств. В первую очередь стационарную и мобильную связь восстанавливали в райцентрах и крупных селах, – рассказал руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов акимата Костанайской области Азамат Кашиев.