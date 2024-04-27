Почему Александр Невский с Ордой не ссорился?

Об отношениях с Золотой Ордой, преемственности власти, общности истории, политических баталиях в борьбе за трон рассказывает директор Научного института изучения Улуса Джучи Жаксылык Сабитов.

– Жаксылык Муратович, знаменитый историк, развивавший идеи евразийства, Николай Гумилев считает Александра Невского одним из представителей тюркско-славянского симбиоза. Это действительно так? Чем интересна для истории Казахстана фигура этого русского князя?

– Действительно Лев Николаевич Гумилев приводит в своих сочинениях сюжет о том, как Александр Невский и Сартак, правитель Золотой Орды и старший сын Бату, стали побратимами, хотя в исторических источниках этих данных нет. Хорошая, интересная легенда. Она не подтверждается фактами, однако вполне заслуживает право на жизнь. Ведь и в самом деле Невский взаимодействовал с правителями Золотой Орды начиная с Бату, затем с Сартаком, Улагчи, Берке.

Отношения Александра Нев­ского с Золотой Ордой начинались с его отца – великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича, призванного в Орду за ярлыком на княжение и скончавшегося в далеких ордынских землях – в Каракоруме. Сам Александр в 1240-х годах тоже стал ориентироваться на империю Чингисхана, искал пути встроиться в ее структуру.

– Александр Невский, один из национальных героев России, был канонизирован православной церковью. Восприятие его чрезвычайно сложно, и каким человеком он был в реальной жизни – известно мало. Многие знают Александра Невского по одержанной им победе в Ледовом побоище, а по большей части – благодаря кинематографу, по одноименному фильму Сергея Эйзенштейна. Как складывались отношения князя с Золотой Ордой?

– При Бату Александр Нев­ский пытался сохранить преемст­венность своей власти. Надо понимать, что в те времена часть династий завоеванных стран уничтожалась, а часть ставилась на службу Золотой Орде. Невский, безусловно, способствовал сохранению своей динас­тии. Сопротивляться армии наследников Чингисхана в то время, думаю, было бесполезно.

Когда, к примеру, русские историки XIX века пишут, что Русь неимоверной ценой смогла спасти Европу от монгольского нашествия, то это, конечно, не так. Армия, созданная Чингисханом, покорив Русь, пошла дальше в Венгрию, Чехию, Польшу. Деревянные крепости Руси не представляли непреодолимое препятствие для армии Бату. Они гораздо раньше научились брать высокие каменные твердыни тангутов. Поэтому Александр Нев­ский выбрал путь сотрудничества с чингизидами, получил ярлык на великое княжение и владение всей Русской землей.

– Благодаря политике взаи­модействия с Ордой фигура Александра Невского стала в сочинениях Льва Гумилева символом евразийства, а Русь – образом евразийской державы. Теоретик евразийст­ва, скажем так, настроил историческую оптику, чтобы показать читателям своих книг примеры славянско-тюркского симбиоза. Историк также считал, что существуют биологические основы комплементарности, то есть взаимной симпатии этих этносов на подсознательном уровне...

– Безусловно, теория евразийства важна и интересна, но она во многом политтехнологична, то есть направлена не на изучение истории как таковой, а на формирование коллективной идентичности. Однако от этого она не становится менее ценной, поскольку прививает невиданный ранее интерес к истории миллионам людей. В советские годы, в условиях отсутствия новой информации, Лев Гумилев смог дать новое смелое осмысление истории Великой степи. Для своего времени его книги стали большим событием.

Когда мы говорим о символических героях России, очень важно, что они крепко связаны и с нашей казахской историей.

Дед Александра Невского по отцу, оставивший яркий след в русской истории – Всеволод Большое Гнездо, великий князь Владимирский, по некоторым данным, был женат на половчанке. Автор «Слова о полку Игореве» писал: его войско могло «Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами вычерпать». Отец Невского Ярослав Всеволодович призвал в 1243 году русских князей признать Бату своим правителем. Это показывает, что наша история действительно не была разделена по национальным квартирам, в ней много общего.

Дмитрий Донской и Тохтамыш

Монета Дмитрия Донского с именем Тохтамыша на обратной стороне

Золотоордынские монеты с именем хана и бека

И тут мы подходим к важному вопросу о том, что казахстанским историкам, помимо Золотой Орды, нужно лучше изу­чить совместную историю кипчакских правителей и русских княжеств. Она еще толком не описана. Кипчакские династии играли большую роль в истории русских княжеств. Кипчакская динас­тия Шаруканидов, к примеру, пять поколений имела влияние на Русь: то воевала, то входила с ней в союзы, в том числе брачные. «Слово о полку Игореве» тоже связано с походом на кипчакского хана Кончака из этой династии.

– Популярный сюжет «Жусан» – «Полынь половецкого поля» о кипчакском князе Отраке, который вернулся из Грузии на родину, тоже зафиксирован в русских летописях. Видимо, нужно обратиться к этому историческому источнику, привлекать специалистов по летописанию?

– Так получилось, что начатое нашими историками извлечение материалов, посвященных кипчакам, Золотой Орде, из русских летописей не сформировалось в отдельный проект. К тому же важно понимать, что специалис­ты никогда не должны принимать полученную из исторических источников информацию за чис­тую монету. Все сведения нуж­даются в непредвзятом осмыс­лении. Пока анализ содержания русских летописей в отношении кипчаков и Золотой Орды мы не сделали, а только пересказывали их. Словом, источниковедам предстоит большая работа.

– Помимо евразийской концепции Льва Гумилева, сущест­вуют и другие. Так, многие историки убеждены, что Золотая Орда была тяжким бременем для Руси. Одним из тех, кто задавал тон в этом вопросе, был Карл Маркс: «Татарское иго продолжалось с 1237 по 1462 год, более двух столетий. Оно не только подавляло, но оскорб­ляло и иссушало самую душу народа, ставшего его жерт­вой. Татаро-монголы установили режим систематического террора; опустошения и массовая резня стали непременной его принадлежнос­тью». Где же истина?

– Пора решительно отбросить устаревшие, не соответствующие фактам и источникам советские исторические концепции. Во времена Золотой Орды никто на Руси и не подозревал, что существует иго. Этот термин был придуман спустя столетия иностранными историками. На самом деле тяжелого, непомерного угнетения Руси Золотой Ордой не было. Русь была составной частью этого государства и платила дань, как делали все территории, входившие в Орду. Наравне с другими русские княжества платили налог – десятину.

До обретения Улусом Джучи независимости русских воинов отсылали служить в Китай. Такой факт ряд историков тоже считает непомерным «налогом кровью». Действительно, в Монгольской империи существовала русская гвардия, но также там была и кипчакская, и аланская, потому что хан Хубилай не доверял своим приближенным, опирался на чужестранцев. Но русские воины жили там достаточно хорошо, находились в привилегированном положении.

После распада Монгольской империи отправка русских ратников на чужбину прекратилась. Но потомки русских, аланов и кипчаков живут в современном Китае. Так кипчаки образовали отдельную этническую группу харачинов («смотрящие за кумысом»), которая изначально снабжала династию Юань первоклассным кумысом. Говорят, сейчас харачинов во внутренней Монголии несколько миллионов человек.

– Последние годы правления Александра Невского совпали с разрушительным политическим штормом в Монгольской империи. Тогда претенденты на Золотую Орду чуть не разорвали ее на части. Так, Хулагу, брат Хубилая, нападал на нее с Ирана; Алгу, потомок Чагатая, выступил с войском из Средней Азии. В это же время русские княжества подняли восстание против Золотой Орды. До сих пор непонятно, кто их организовывал. Часть историков называет инициатором Александра Невского, другие, наоборот, отмечают, что он эти восстания подавлял. Источники в этом случае друг другу противоречат. Однако Русь все равно осталась в составе Орды?

– Сквозь глубину веков мы видим те далекие события одномерно, но надо понимать, что каждое десятилетие тогда отличалось крутыми политическими поворотами, имело своих героев.

Вот, к примеру, умер хан Менгу, а в Золотой Орде – Улагчи. Наступил многолетний тяжелый кризис государственной власти. В Каракоруме за трон Монгольской империи схватились наследники – братья Хубилай и Ариг-Буга, в Золотой Орде официального правителя не было. Одно ясно: Александр Невский принял все меры, чтобы сберечь русские княжества от разгрома. Здесь интересно взаимодействие мусульманина Берке и христианина Александ­ра Невского. Сама личность Берке здесь интересна. Она достойна отдельного художественного фильма.

В 1259 году умер Улагчи, правитель-ребенок на престоле Улуса Джучи. Берке, получив бата (благословение) от бухарского шейха Бахарзи в 1259 году, едет в столицу Улуса Джучи, где становится важным политическим игроком в условиях анархии. Элиты Улуса Джучи не могут найти консенсус по поводу того, кого избрать единым ханом Золотой Орды.

В 1262 году Хубилай (претендент на всемонгольский престол) смог убедить своего брата Хулагу (правитель Ирана) и кузена Алгу (правитель Улуса Чагатая) напасть на Золотую Орду и разделить ее между собой. Помимо этого, в тылу Золотой Орды возникло восстание русских княжеств, а часть элиты во главе с Боракчин (вдова Бату) хотела перейти на сторону Хулагу. В 1262-м все враги Золотой Орды начали наступать.

Единственный политик из Джучидов, который не растерялся, был Берке. Он консолидировал элиту вокруг себя, собрал в армию всех юношей начиная с 12 лет и начал готовиться к войне. Фортуна была на стороне Берке. Алгу был отвлечен войной с Ариг-Бугой (союзник Берке и претендент на всемонгольский престол), а Александр Невский смог потушить огонь восстаний русских княжеств. Боракчин была схвачена и казнена, Хулагу был разбит в битве на Тереке, где погибло большое количество воинов с двух сторон.

Берке спас державу. И хотя он не имел формальных прав на престол Бату, он до своей смерти стал неформальным правителем Золотой Орды (без титула хана) и регентом при малолетнем внуке Бату (Менгу-Тимур).

После победы над Хулагу Берке заключил союз с мамлюками (Бейбарысом) в 1262–1263 годах. Берке был спасителем Золотой Орды, и, видимо, в этом деле Александр Невский смог помочь ему.

Возвращаясь к Руси, стоит отметить, что и в XIV веке Русь по-прежнему входила в состав Золотой Орды. Так, на одной из первых монет Московского княжества с одной стороны изображен хан Золотой Орды, на другой – Московский князь. Эти монеты копируют золотоордынские, на которых с одной стороны – хан, а с другой – местный правитель, бек. Нумизматика доказывает, что русские княжества продолжали быть частью Золотой Орды. Есть тому и другие свидетельства. В Каталонском атласе 1375 года над русскими городами развеваются флаги Золотой Орды.