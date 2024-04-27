Долговечность строений зависит от качества стройматериалов

Цифра 250 означает, что данный стеновой материал способен выдержать давление в четверть тонны на каждый квадратный сантиметр! Как и за счет чего закладывается подобная прочность, мы узнали, побывав в Семее на силикатном заводе.

…Всего три ингредиента – известь, песок, вода – и получается серый параллелепипед массой в 4,5–5 кило. Но если вы попробуете замесить эту смесь дома, то кирпич из нее вряд ли получится. Здесь все дело в технологии.

Кварцевый песок завод добывает на карьере, расположенном в 4,5 км от областного центра. После того как его доставляют на предприятие, он попадает в так называемую «пескоподачу», где проходит очистку от различных примесей.

– В прежние годы кирпичные заводы строились там, где есть сырье. В нашем регионе имеется очень хороший кварцевый песок. Он идеально подходит для получения силикатного кирпича, – рассказывает коммерческий директор предприятия Алтынбек Сегизбаев.

Еще одна составляющая кирпича – известковый камень. Его ТОО «Силикат» закупает на карьере неподалеку от города Шар.

После доставки камень обжигают в специальных шахтных печах, в каждую загружается от 80 до 100 тонн. После того как в результате обжига получилась известь, ее перемалывают и в определенных пропорциях добавляют к кварцевому песку. Все это замачивается, и смесь отстаивается четыре часа. Затем ее отправляют для формовки под пресс.

– Обжигаем мы ее на антраците. Это, по сути, природный кокс – он дает высокую температуру. Причем производство у нас экологически чис­тое – мы установили новые фильтры двухсистемной очистки. Сами можете заметить, что нет облака сажи в округе, как это было раньше, так как выбросы фактически отсутствуют, – говорит Алтынбек Сегизбаев.

Свидетельство прочности силикатного стенового материала из Семея – увеличение так называемого «зимнего цикла» до ста лет (раньше он составлял 50 лет).

По всем законам физики зимой кирпич сжимается, а летом расширяется. То есть дома, построенные из семейского кирпича, вполне прослужат сто лет. Имеются все сертификаты.

…После формовки под прессом кирпич, над которым вьется легкий пар, отправляется в специальный автоклав, где температура достигает 174,5 градуса, и из продукции выпаривается вся лишняя влага. На это уходит в среднем около 12 часов.

После этого готовый кирпич попадает на площадку, где его упаковывают для отправки.

Из Семея силикатный кирпич отправляется в восемь регионов Казахстана. Конечно, можно было бы продавать его и в более отдаленные от области регионы, но логистика тогда влетит в копеечку.

– Доставка его до Астаны, к примеру, составит 500 тысяч – столько стоят услуги железной дороги. Плюс разгрузка и доставка до адресата, это еще примерно 200 тысяч. Получается, перевозка составит больше половины стоимости одного вагона груза, – поясняет Алтынбек Сегизбаев.

Но и без того объем поставляемой продукции внушительный – из произведенных 75 млн штук лишь 20% силикатного кирпича остается в Семее.

Благодаря государственным прог­раммам по обеспечению доступным жильем казахстанцев спрос на отечественный кирпич повысился. Если сравнить между собой монолит и кирпич, то первый намного дороже. К примеру, в сметной стоимости многоэтажки он занимает лишь 8%.

Строительство девятиэтажного двухподъездного дома из силикатного кирпича обойдется застройщику в 367,5 млн тенге, а такая же многоэтажка из монолита будет стоить 529 млн.

В сутки завод выдает до 300 тыс. штук кирпича, в месяц предприятие может производить 8 млн штук. На постройку одного девятиэтажного двухподъездного дома уходит 800 тыс. кирпичей. Это огромный объем! Раньше, до 2000 года, «Силикат» выпускал 20 млн штук кирпича в год. За последние четыре года эта цифра выросла почти в четыре раза. И сегодня его мощность составляет 75 млн штук.

За последние четыре года в модернизацию производства было вложено 2,5 млрд тенге собственных средств – закуплены новые прессы немецкой марки. До этого на заводе функционировало фактически старинное оборудование, выпущенное еще в 1956 году. Произведенный на старом оборудовании кирпич терял свою геометрическую форму.

Сегодня на предприятии производят так называемый полнотелый кирпич – его вес составляет 4,7 кило, и кирпич с отверстиями – облегченный, он на полкилограмма легче. По качеству и несущим данным оба кирпичика ничем не отличаются друг от друга.

– Завод начали строить в 1958 году, в эксплуатацию ввели в начале 1960-х. Мос­товые краны на погрузке здесь использовались с 1961 года, мы их заменили в 2021 и 2022 годах, полностью сменили парк грузовиков по доставке песка. В 2022-м приобрели новый пресс. Заменили все котлы и насосы в котельной. В нынешнем году в производство планируется инвестировать 800 миллионов тенге, – рассказал Алтынбек Сегизбаев.

Вся продукция проходит строгий контроль в лаборатории. Ежедневно, как только кирпичи выходят из автоклава, обязательно изымается образец для проверки из каждой пачки, а таковых 11–12.

В лаборатории тщательно проверяют, как готовый кирпич выдерживает нагрузку под специальным прессом, соблюдены ли геометрические линии, крошится ли изделие при ударе.

ТОО «Силикат» обеспечивает рабочими местами более 400 человек. Зимой завод работает в три смены, а весной, летом и осенью – в четыре.

К летнему сезону количество работников на предприятии увеличивается, так как возрастает сезонный спрос на стройматериалы. Средняя зарплата – 242 тыс. тенге, а четыре года назад была 70 тыс. Ежегодно она повышается в среднем на 20%. ТОО «Силикат» у налоговиков считается образцово-показательным предприятием. Сумма налоговых отчислений предприятия только в прошлом году составила почти миллиард тенге.

Руководство завода заботится о сотрудниках – здесь предусмотрено бесплатное питание в заводской столовой, медицинское обслуживание. Есть возможность заниматься футболом, волейболом, посещать бассейн и фитнес-тренировки.

Не остаются без внимания заводчан учреждения образования и детские сады – им завод поставляет известь и песок. Здесь помнят о заслугах ветеранов и тружеников тыла. Представителям старшего поколения оказывается помощь.

Не ускользнет от внимания любого посетителя тот факт, что на заводской территории очень чисто и зелено.