100 новых домов начали строить в СКО для пострадавших от паводков граждан

Фото: Правительство РК

С начала паводков в области было затоплено 3898 домов. Серьезно пострадал дачный массив – 6597 дачных участков. По данным областного акимата, порядка 40% подтопленного жилья может быть непригодно для дальнейшего проживания.

Оставшихся без крова временно разместили в общежитии. В рамках встречи с эвакуированными гражданами вице-премьер подробно рассказал о мерах финансовой поддержки от государства. 3383 семьи уже получили единовременную выплату в размере 100 МРП.

Жителям региона также сообщили о помощи со стороны трех крупных компаний – KAZ Minerals, Kazakhmys Holding и Kaspi.kz, которые ранее выделили до 60 млрд тенге для пострадавших от паводков в Казахстане, преимущественно для СКО.

«По поручению главы государства я прибыл в ваш регион совместно с акционерами и руководством трех крупных компаний. Общая сумма в 60 млрд тенге пойдет на покупку квартир и возведение домов для пострадавших от паводка», — сказал вице-премьер на встрече с населением, поручив акимату области в двухнедельный срок провести оценку жилья и приступить к его восстановлению.

«Такая ситуация в нашей стране впервые. Я увидел своими глазами – это настоящая беда. Безучастным никто остаться не должен. Здесь все равны. Мы вместе с Правительством постараемся сделать все возможное», — сказал председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким.

Строительство 100 новых домов уже началось в поселке Солнечное-2. Задействовано 10 подрядных организаций. Проект стартовал в рамках подписанного меморандума между акиматом области и фондом «Қазақстан халқына». Здесь имеется необходимая инженерная инфраструктура и коммуникации, что позволит сдать жилье к середине лета.

Канат Бозумбаев также провел совещание с участием министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева и подрядчиков.