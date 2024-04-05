Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года

Судебный процесс по делу об убийстве с особой жесткостью, за которым следит вся страна, продолжится 8 апреля. Корреспондент Kazpravda.kz собрал хронику главного судебного разбирательства

Убийство Нукеновой вызвало большой резонанс в обществе. Президент Токаев поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех. Напомним, в прошлом году 9 ноября в одном из столичных ресторанов после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. В тот же день по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый за коррупцию Куандык Бишимбаев.

11 марта 2024 года прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по данному делу. Согласно обвинительному акту, в день убийства, 8 ноября 2023 года, Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В ходе семейной ссоры нетрезвый супруг жестоко избил Нукенову. Кадры избиения прокуроры показали позже суду присяжных. От полученных травм Нукенова скончалась, врачи «скорой помощи» констатировали ее смерть 9 ноября. Помимо статьи «Убийство с особой жестокостью», Бишимбаеву вменяют статью «Истязание».

Рассматривать дело Бишимбаева было решено судом присяжных, состав которых определился перед началом главного судебного разбирательств.

Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении Бишимбаева, Верховный суд принял решение транслировать в прямом эфире открытые судебные заседания по данному делу.

На судебном заседании Куандык Бишимбаев заявил, что не признает вину и подчеркнул, что не намеревался совершать убийство с особой жестокостью.

Вторым подсудимым является брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статьям: «Укрывательство преступления» и «Недонесение о преступлении». Родственник главного фигуранта не смог определить, виновен он или нет, поскольку, по его словам, не понимал, что Салтанат умирает или умерла.

При этом Байжанов признался в том, что просил удалить видеозапись в ресторане в день смерти Салтанат, а также просил помощника отнести ее телефон домой. Позже один из свидетелей показал в суде, почему удалил видео с камер наблюдения.

В суде брат убитой Айтбек Амангельды утверждал, что замечал напряженные отношения между Салтанат и Куандыком, а также знал о побоях, которые его сестре нанес Бишимбаев в период их брака. Он пытался помочь сестре выйти из болезненных отношений. Но, как заявила гособвинитель Айжан Аймаганова в суде, гражданский муж под страхом побоев заставил Салтанат сниматься в интимном видео, узнав, что у родственников Нукеновой есть фото её разбитого лица, и предполагая, что они могут на него давить.

Айтбек продемонстрировал присяжным изображение избитой Салтанат.

В тот же день бармен ресторана рассказал суду, что до приезда полиции в ресторан, застал Бишимбаева с ножом в руках со словами «Я что, убил ее?». Позже свое мнение о попытке суицида обвиняемого высказал гособвинитель по делу.

1 апреля адвокаты подсудимого Бишимбаева настояли на том, чтобы он дал свои показания до вызова следующих свидетелей по делу об убийстве Салатант Нукеновой, за что позже известный адвокат Джохар Утебеков, который пристально следит за процессом, в соцсетях раскритиковал прокуроров, которые, по его словам, «отдали всю инициативу Бишимбаеву».

Сам Бишимбаев признал, что причастен к смерти гражданской жены. Он не отрицал, что был нетрезвым в ночь избиения Салтанат, и описал побои, которые наносил руками и ногами на протяжении 8 часов. Когда же Салтанат «захрапела», он увидел у неё «большой синяк на всю левую сторону лица и вспухший нос». По его словам, он сразу позвонил ясновидящей, чтобы узнать, когда Салатант станет лучше. Слова гадалки его успокоили, и Бишимбаев оставил жену на диване в VIP-зале, чтобы провести ранее запланированную встречу в ресторане.

Согласно показаниям, после встречи Бишимбаев вернулся в VIP-зал, где на диване лежала его жена, он пытался привести ее в чувство с помощью нашатырного спирта, на что избитая не реагировала. Брат обвиняемого Байжанов предложил вызвать «скорую». Однако, Бишимбаев решил подождать.

Обвиняемый также рассказал в суде, что они отправились с братом позавтракать, а по возвращении «через минут 20-30» обнаружили, что тело Нукеновой похолодело, пульс пропал. Байжанов вызвал «скорую», врачи которой по приезду констатировали смерть Салтанат.

Позже в суде вскрыли телефон убитой. Прокурор зачитала личные заметки Нукеновой. В одной из заметок Салтанат описала, насколько болезненными были для нее конфликты с мужем и как она пыталась выполнять всё, что он просит.

Самый громкий судебный процесс года продолжится 8 апреля.