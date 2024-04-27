Токаев: Чистота городов и сёл Казахстана должна стать образом жизни

Фото: Акорда

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в столичной аллее «Улытау», сообщает Акорда.

Данную акцию также поддержали волонтеры, представители организации «Ассамблея жастары», активная научная, креативная, творческая, спортивная молодежь, участники предстоящих V Всемирных игр кочевников, члены президентского молодежного кадрового резерва.

В ходе мероприятия было высажено 430 саженцев липы.

Президент отметил важность формирования культуры экологии и бережного отношения к природе.

«Безусловно, благоустройство и озеленение нашей страны – дело огромной государственной важности. Это не разовая кампания, то есть сегодня вышел, а завтра забыл. Такая работа должна проводиться регулярно. Это общенациональная задача. Мы должны заботиться о нашем общем доме – Казахстане. Никто не будет приезжать в страну, где нет чистоты в качестве гостя или инвестора. Но, прежде всего, это нужно нам, его гражданам, чтобы Казахстан всегда был чистым и красивым. Это должно стать образом жизни. Это вопрос не только нашей столицы или крупных городов, он касается и малых городов, районов, сел. Весь Казахстан должен быть чистым. А это зависит от нас и от молодежи. Я верю в нашу молодежь», – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что всем необходимо следовать принципу верховенства закона и порядка, а также призвал к решительной борьбе с вандализмом.

«Мы должны гордиться своей страной. Бережно относиться ко всему, будь это улица, двор или подъезд. Решительно бороться с вандалами. Я уже говорил, что с ними будем поступать жестко и по закону. А то где-то натворят дел, а потом просят прощение. Порядок должен быть в стране. Мы должны соблюдать законы», – заявил президент.

Глава государства также осмотрел Ботанический сад и выразил благодарность жителям, участвующим в общегородском субботнике и работникам коммунальных предприятий столицы.

Токаеву также был презентован план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы.

Как сообщил аким Астаны Женис Касымбек, в этом году планируется высадить 1,1 млн зеленых насаждений, из них 35 тыс. в городе, 200 тыс. сеянцев – вокруг зеленого пояса Астаны.

Кроме того, будет продолжена работа по благоустройству 170 общественных пространств. В частности, предусмотрено улучшение набережной Есиль и Акбулак, территории Триатлон парка, Дворца мира и согласия, ЭКСПО.

По словам акима, в прошлом году был принят устав озеленения столицы, в котором предусмотрены гарантийные обязательства на высаженные зеленые насаждения в течение 3 лет, а также приоритетность посадки крупномерных деревьев и многолетних растений.

Главе государстве также рассказали о плане развития «Аллеи Тысячелетия» и подготовки к предстоящим Всемирным играм кочевников.