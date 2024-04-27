Токаев: Чистота городов и сёл Казахстана должна стать образом жизни

Президент
120

Президент принял участие в субботнике, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в столичной аллее «Улытау», сообщает Акорда.

Данную акцию также поддержали волонтеры, представители организации «Ассамблея жастары», активная научная, креативная, творческая, спортивная молодежь, участники предстоящих V Всемирных игр кочевников, члены президентского молодежного кадрового резерва.

В ходе мероприятия было высажено 430 саженцев липы.

Президент отметил важность формирования культуры экологии и бережного отношения к природе.

«Безусловно, благоустройство и озеленение нашей страны – дело огромной государственной важности. Это не разовая кампания, то есть сегодня вышел, а завтра забыл. Такая работа должна проводиться регулярно. Это общенациональная задача. Мы должны заботиться о нашем общем доме – Казахстане. Никто не будет приезжать в страну, где нет чистоты в качестве гостя или инвестора. Но, прежде всего, это нужно нам, его гражданам, чтобы Казахстан всегда был чистым и красивым. Это должно стать образом жизни. Это вопрос не только нашей столицы или крупных городов, он касается и малых городов, районов, сел. Весь Казахстан должен быть чистым. А это зависит от нас и от молодежи. Я верю в нашу молодежь», – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что всем необходимо следовать принципу верховенства закона и порядка, а также призвал к решительной борьбе с вандализмом.

«Мы должны гордиться своей страной. Бережно относиться ко всему, будь это улица, двор или подъезд. Решительно бороться с вандалами. Я уже говорил, что с ними будем поступать жестко и по закону. А то где-то натворят дел, а потом просят прощение. Порядок должен быть в стране. Мы должны соблюдать законы», – заявил президент.

Глава государства также осмотрел Ботанический сад и выразил благодарность жителям, участвующим в общегородском субботнике и работникам коммунальных предприятий столицы.

Токаеву также был презентован план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы.

Как сообщил аким Астаны Женис Касымбек, в этом году планируется высадить 1,1 млн зеленых насаждений, из них 35 тыс. в городе, 200 тыс. сеянцев – вокруг зеленого пояса Астаны.

Кроме того, будет продолжена работа по благоустройству 170 общественных пространств. В частности, предусмотрено улучшение набережной Есиль и Акбулак, территории Триатлон парка, Дворца мира и согласия, ЭКСПО.

По словам акима, в прошлом году был принят устав озеленения столицы, в котором предусмотрены гарантийные обязательства на высаженные зеленые насаждения в течение 3 лет, а также приоритетность посадки крупномерных деревьев и многолетних растений.

Главе государстве также рассказали о плане развития «Аллеи Тысячелетия» и подготовки к предстоящим Всемирным играм кочевников.

#Касым-Жомарт Токаев #субботник #озеленение

Популярное

Все
«Игра в прятки» вызывает тревогу
Почему Александр Невский с Ордой не ссорился?
Потерявшемуся мальчику – апельсиновый сок
Более четырех тысяч казахстанцев ожидают трансплантацию органов
Воспитателя оштрафовали за избиение детей
Подруга для битья
Творить добро не напоказ, но с пользой
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Изучать язык нужно в ауле
Волонтерство – элемент национального характера
Волонтеры тоже нуждаются в заботе
Юные гости восхищаются пейзажами Алматинской области
Вода уходит, села возвращаются к нормальной жизни
На весенне-полевые работы аграриям требуется 1,5 трлн тенге
Долговечность строений зависит от качества стройматериалов
Насилие не оправдать!
Позаботься о птицах – построй скворечник!
Еще восемь семей получили квартиры в Кокшетау
Как проведут свой летний отдых жители нашей страны?
В олонхо требуется импровизировать
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Наши гребцы завоевали еще три лицензии на летние Олимпийские игры
Паводки: более 21 тыс. человек вернулись домой
Вопросы госстатистики и управления данными обсудили члены Общественной палаты
Уровень воды в реке Ишим поднялся за сутки более чем на два метра
Баку и Ереван впервые договорились по поводу участка границы
Отчисленные студенты столичного вуза из Афганистана пытались пересечь границу с РФ
И свой дом сберег, и соседям помог: история полицейского из Костанайской области
Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Казахстан завоевал шесть олимпийских путевок по гребле на байдарках и каноэ
В Астане пройдет совещание министров обороны государств-членов ШОС
В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с 99-летием
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
К празднику Победы ветеранам выплатят по полтора миллиона тенге
Немецкая компания будет производить сверхлегкие самолеты в Казахстане
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
Когда в Астане отключат отопление

Читайте также

Полный текст выступления президента на ХХХІІІ сессии АНК
Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Китая
Участие президента в ХХХІІІ сессии АНК – самое главное
Президент вручил награды за укрепление мира и дружбы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]