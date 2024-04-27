Волонтерство – элемент национального характера

Общество
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Галия Шимырбаева

Но есть и те, кто спешит заработать на чужой беде

Быть волонтером – значит носить добро в своем сердце, показывать окружающим пример гражданского мужества. И чем больше таких людей в Казахстане, тем крепче добровольчество, которое становится важным элементом национального характера.

– Я женщина энергичная, и вот однажды появилась душевная потребность направить свои силы на благо людям, – говорит лидер общественного объединения «Волонтеры Астаны Lider.kz» Айзада Жусупова. – Восемь лет назад я собрала единомышленников и основала движение по розыску пропавших людей, пос­ле чего мы стали волонтерами ЧС Астаны, а сейчас работаем на уровне республики. Таких, как я, много, особенно женщин, наша организация на 90% состоит из них. Причем мы все разных возрастов, национальностей и вероисповеданий.

Айзада Жусупова рассказывает, что когда пришла информация о том, что топит Костанайскую область, была создана группа, куда вошли самые активные волонтеры столицы. Во всех соцсетях были созданы паблики о сборе гуманитарной помощи (продуктов, бытовой химии, одежды – в общем, всего, кроме денег). Помощь стала поступать незамедлительно, и уже на следующий день, 27 марта, была отправлена первая машина с гуманитарным грузом в Костанайскую область, село Амангельды, затем в Торгай и Кызылжулдыз, а следом – в Северо-Казахстанскую область.

– Отмечу: все горожане чужую беду восприняли как свою. Делились, кто чем мог. До слез растрогал пакет, внутри которого лежали крохотные мешочки, по 200 граммов каждый, риса, гречки, сахара… То есть совсем небогатый человек с огромным сердцем поделился тем немногим, что у него есть, но не остался в стороне от народной беды, – рассказывает Айзада Жусупова.

По ее словам, крупные организации, такие как Lavash Food, Galmart, «12 месяцев», везли помощь машинами, которые сами же и разгружали. Казпочта предоставила свою «газель».

– Частные извозчики из Астаны также принимали участие в доставке гуманитарной помощи и в офис, и в регионы. Я запомнила их имена – Даут, Олжас, Рашид, Алиби, Камбар, – отметила волонтер.

Конечно, были и не совсем приятные казусы.

– Меня лично удивило и очень возмутило то, что в Петропавловске, по словам наших волонтеров, которые самыми первыми от нашего общественного движения привезли туда гуманитарную помощь, где есть скоропортящиеся продукты, зачем-то держали ее на складах, вместо того чтобы незамедлительно раздать нуждающимся людям, – говорит Айзада Жусупова.

Волонтер рассказывает о том, что работа идет и сегодня.

– Буквально вчера вернулись из Петропавловска. В этот раз повезли гуманитарную помощь из Астаны на пяти машинах. В самом городе сухо, но подъезды к нему подтоплены. Там постоянно дежурят два большегрузных трала от МЧС для бесплатной перевозки машин с гуманитаркой и скорой. Но были и частные тралы, владельцы которых брали деньги за провоз. Как говорится, кому война, а кому мать родна. Такое, когда в тяжелый для страны период некоторые люди начинают на этом зарабатывать деньги, я наблюдаю не первый раз. Так было в период ковида, когда машины с разрешительными значками брали бешеные деньги за проезд, другие спекулировали медицинскими масками и лекарствами, хотя, казалось бы, в такой период мы должны быть едины как никогда, – подчеркивает Айзада Жусупова.

Но все же душевных и отзывчивых людей в нашей стране больше, и это внушает оптимизм.

#паводок #помощь #волонтеры #гуманитарная помощь #казахстанцы

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